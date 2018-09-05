DHA YURT BÜLTENİ 11

1)İSLAHİYE\'DE SIĞINMACILARIN TAHLİYESİ TAMAMLANDI

GAZİANTEP\'in İslahiye ilçesinde barınan 665 sığınmacının da ayrılmasıyla kampta bulunan 5 bin 900 sığınmacının tahliyesi tamamlandı. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü\'nün talimatı üzerine kapatılacak olan 5 kamptan biri olan İslahiye\'deki geçici barınma merkezinde bulunan 665 kişi, 14 otobüs ve 10 TIR\'la Kahramanmaraş, Osmaniye, Şanlıurfa ve Malatya\'da bulunan kamplara gönderildi. İlçe geçici barınma merkezine ailesi 6 yıl önce gelen ve dünyaya gözlerin çadırda açan 6 yaşındaki Fadıma Muhammed\'in askere sarılması görenleri duygulandırdı.

Görüntü Dökümü

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- Kamp girişi

- Suriyelileri taşıyan araçların çıkışı

- Suriyeli annenin ağlaması

-Askerin kucağında Suriyeli çocuk

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 143 MB

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2)O OTELDE SIKINTI AŞILDI, MÜŞTERİLER TATİLLERİNE DEVAM EDİYOR

AYDIN\'ın Kuşadası ilçesinde hizmet veren, Gülşah - Ender Alkoçlar\'ın işletmeciliğini yaptığı 5 yıldızlı Alkoçlar Adakule Otel\'de uygulanan icra işlemi krizi, kısa sürede aşıldı, hayat normale döndü. Otelin Genel Müdürü İsmail Bartu, \"Sorunu hemen çözdük misafirlerimiz hiçbir sıkıntı yaşamadı. Herkes odalarında havuz başında eğlencelerinde. Faaliyetlerimiz ve hizmetlerimiz kesintisiz sürüyor\" dedi. Gülşah - Ender Alkoçlar\'ın işletmeciliğini yaptığı 329 oda ve 750 yatak kapasiteli 5 yıldızlı Alkoçlar Adakule Oteli\'nde işletme ile mülk sahipleri arasında yaşanan kira anlaşmazlığı sonrasında icra takibi başlatılmıştı. Otele polis ve icra memurlarının gelmesiyle yaşanan sıkıntı, işletmeciler ile mülk sahipleri arasında yapılan görüşmeler sonrasında çözüme kavuştu. Otel de faaliyetlerine kaldığı yerden devam etti.

Hayatın normale döndüğü otelde müşteriler, havuz başında ve plajda tatillerini sürdürdü. Bu arada başka tesislere yerleştirilmesi planlanan yerli ve yabancı yaklaşık 700 otel müşteri de olumsuzluk yaşamadan tatillerine kaldıkları yerde devam ediyor.

\'HİÇBİR AKSAKLIK YAŞANMADI\'

Otelde personeliyle birlikte müşterileriyle ilgilenen Genel Müdür İsmail Bartu, \"Üzücü bir durum yaşandı. Ancak sorunu hemen çözdük. Misafirlerimiz hiçbir sıkıntı yaşamadı. Herkes odalarında havuz başında eğlencelerinde. Faaliyetlerimiz ve hizmetlerimiz kesintisiz sürüyor. Bundan sonra da aynı kalite anlayışıyla hizmetlerimizi sürdüreceğiz\" dedi.

Alkoçlar Grubu\'nda yaklaşık 20 yıldır çeşitli birimlerde görev yapan Otelin Genel Müdür Yardımcısı Baki Çin ise \"Tüm personelimizle müşterilerimizin hizmetindeyiz. Çalışmalarımızda hiçbir aksama olmadı. Ben ve arkadaşlarımız görevlerimizin başındayız\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Otelin yemekhanesinden çekilen görüntü.

- Havuz başından ve su parkından çekilen görüntü.

- Genel Müdür İsmail Bartu ile röportaj.

- Genel Müdür Yardımcısı Baki Çin ile röportaj.

KUŞADASI/DHA

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3)POLİSİN DUR İHTARINA UYMAYAN CİP ÇAYA UÇTU: 2 YARALI

ÇANKIRI’da sabah saatlerinde polisin dur ihtarına uymadığı iddia edilen bir cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 7 metre yüksekten çaya uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Çankırı Kastamonu yolu İstasyon Kavşağı yakınlarında, Osman K. yönetimindeki 18 BH 970 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çaya uçtu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücü ve Salih S.’yi sıkıştığı yerden çıkardı. Yaralılar ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Araç sürücüsü Osman K.’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, aracın yoldan kaldırılmasıyla ulaşıma tekrar açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Kaza anının güvenli kamera görüntüsü

-Kaza yapan aracın kurtarılması

-Detaylar

(Kaza anı iş yeri kamerası görüntüsü)

BOYUT:159 MB

UZUNLUK: 1.20’

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)

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4)EMEKLİ ASTSUBAYI VURUP, YANINA \'GEÇMİŞ OLSUN\' NOTUYLA ÇİÇEK BIRAKTILAR

ANTALYA\'da alacak anlaşmazlığı yüzünden aralarında husumet bulunan emekli astsubay İ.G.\'yi sol ve sağ diz altından vuran 4 şüpheli, İstanbul\'da yakalandı. Şüphelilerin, yaraladıkları emekli astsubayın yanına, \'geçmiş olsun\' notuyla çiçek bıraktıkları ortaya çıktı.

Polisi alarma geçiren olay, 25 Haziran günü saat 14.25 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kırcami Mahallesi Perge Bulvarı üzerinde meydana geldi. Emekli astsubay İ.G., aralarında alacak anlaşmazlığı olan kişiler tarafından sol ve sağ bacak diz altından tabancayla vuruldu. Kan içinde kalan İ.G.\'nin yanına çiçek ile \'geçmiş olsun\' notu bırakan şüpheliler, ardından kaçtı. İ.G., götürüldüğü hastanede tedaviye alındı.

Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatan polis, şüphelilerin A.Y., K.A., R.C. ve B.F. olduğunu belirledi. Polis, şüphelileri İstanbul\'da gözaltına aldı. Antalya\'ya getirilip ifadeleri alınan şüpheliler, \'tasarlayarak ve planlayarak adam öldürmeye teşebbüs ve azmettirme\' suçundan adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Şüphelilerin polisler arasında şubeden çıkışları

- Polis aracına binmeleri

- Araçların adliyeye gidişi

- Asayiş şube dış plan görüntü

- Olay yerine bırakılan çiçeklerin resimleri

- Vurulan astsubayın resmi

106 MB /// 00.57ö (HD)

Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, (DHA)

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