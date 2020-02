DHA YURT BÜLTENİ-11

1)KIZ KARDEŞİNİN DÜĞÜNÜNDE, ERKEK KARDEŞİNİN MAGANDA KURŞUNUYLA CAN VERMİŞ

NİĞDE\'de, kız kardeşinin sokak düğününde vurularak, can veren Hasan Koyun\'un (30) başına, erkek kardeşi Ramazan\'ın (28) tabancasından çıkan maganda kurşununun isabet ettiği belirlendi. Silahla yakalanan Ramazan Koyun, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Olay, 31 Ağustos gecesi, Bor ilçesine bağlı Bağdüz Mahallesi\'nde meydana geldi. Sokak düğünü sırasında, tabancayla havaya ateş açıldı. Açılan ateş sonrası silahtan çıkan kurşun, gelinin ağabeyi Hasan Koyun\'un başına isabet etti. Ağır yaralanan 2 çocuk babası Koyun, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Hasan Koyun, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından soruşturma başlatan polis, 9 kişiyi gözaltına aldı. Ekipler, yaptıkları çalışmada, tabancayı kullanan kişinin Hasan Koyun\'un erkek kardeşi Ramazan Koyun olduğunu saptadı. Suç aleti silahla birlikte yakalanan Ramazan Koyun, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye gönderildi.

2)GAZİANTEP\'TE KATLİAM GİBİ KAZA: 8 ÖLÜ, 19 YARALI

GAZİANTEP\'in Oğuzeli ilçesinde fıstık toplayacak mevsimlik işçileri taşıyan kamyonet ile Suriye\'deki kamplara yemek bırakan özel bir yemek şirketine ait minibüsün kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2\'si çocuk 8 kişi öldü, 19 kişi de yaralandı. Can pazarının yaşandığı kazada ölenlerden Mustafa Altunbaş\'ın (13), ailesinin, havuza yüzmek için gitmesine izin vermeyip, yakınlarının yanında gezi amacıyla fıstık bahçesine gönderildiği ortaya çıktı. Kaza, bu sabah erken saatlerde Oğuzeli- Elbeyli karayolunda meydana geldi. Gaziantep\'ten aldığı mevsimlik işçileri, Oğuzeli ilçesindeki fıstık bahçesine götüren İbrahim Şahin (30) yönetimindeki 79 DU 351 plakalı kamyonet ile Suriye\'deki sığınmacı kamplarına yemek götürüp dönüşte Gaziantep\'e dönen Ali Bor\'un (35) kullandığı yemek şirketine ait 27 AAH 618 plakalı minibüs, Kayacık Barajı mevkiinde kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücüler İbrahim Şahin ve Ali Bor ile kamyonette bulunan 3 çocuk annesi Sariye Diker (50), Hüseyin Deniz (81) ve Uğur Güneş (17) olay yerinde yaşamını yitirdi, 22 kişi de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, kurtarma ve güvenlik görevlisi sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin çalışmasıyla araçlardan çıkarılıp ambulanslarla Oğuzeli ve Gaziantep\'teki hastanelere taşındı.

JANDARMA ÖLEN SÜRÜCÜNÜN CEP TELEFONUNU AÇAMADI

Can pazarının yaşandığı kaza yerinde, ölen minibüs sürücüsü Ali Bor\'un cep telefonu sürekli çaldı. Jandarma, dakikalarca çalan cep telefonuna cevap veremedi. Ali Bor\'un Suriye\'deki kamplara yemek götüren şirkette çalıştığı ve bugün Suriye\'deki kampa kahvaltı bıraktıktan sonra Gaziantep\'e dönüp bu akşam kuzeninin düğününe katılacağı belirtildi.

3 KİŞİ HASTANEDE ÖLDÜ

Hastanelere götürülüp acil serviste müdahale edilen yaralılardan Murat Demirel (18), Mustafa Altunbaş ve Suriye uyruklu Fatma Mılla (57) da kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan 19 kişinin de hastanelerdeki tedavisi devam ediyor. 8 kişinin cesetleri, Oğuzeli Devlet Hastanesi ile Gaziantep Adli Tıp Kurumu\'nda yapılan otopsilerinin ardından ailelerine teslim edildi.

HAVUZA GİDİLMESİNE İZİN VERİLMEDİ, KAZADA ÖLDÜ

Kazada ağır yaralanıp Oğuzeli Devlet Hastanesi\'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan Mustafa Altunbaş\'ın, Yusuf- Gülten Altunbaş çiftinin 4 çoğunun en büyüğü olduğu belirlendi. Mustafa Altunbaş\'ın, yüzmek için havuza gitmek istediği, ailesinin de tehlikeli olabileceği düşüncesiyle yakınlarının yanında gezi amacıyla fıstık bahçesine gönderildiği ortaya çıktı. En büyük oğlunun hastanede ölüm haberini alan Gülten Altunbaş sinir krizi geçirdi. Gülten Altunbaş\'a hastanede sağlık görevlilerince müdahale edilirken, yakınları onu güçlükle sakinleştirdi. Mustafa Altunbaş\'ın cenazesi, Gaziantep\'in Yavuzeli ilçesine bağlı Tokaşlı Mahallesi\'nde toprağa verilecek. Kazada ölenlerden kamyonet şoförü İbrahim Şahin\'in ise 1 yıllık evli olduğu ve eşinin ise 7 aylık hamile olduğu belirlendi. İbrahim Şahin ile yine kazada ölen Murat Demirel\'in cenazeleri de toprağa verilmek üzere Şanlıurfa\'nın Suruç ilçesine gönderildi.

Kazada ölen Suriye uyruklu Fatma Mılla\'nın ise 11 çocuğuyla Suriye\'nin El Bab kentinden Türkiye\'ye geldiği ve kazada yanında bulunan oğlu Fedi\'nin de yaralandığı belirlendi. Suriyeli kadının cenazesi ise işlemlerinin ardından ülkesine götürülecek.

FOÇA\'DA DENİZ YÜZEYİNDEKİ KABA PİSLİK TEMİZLENDİ, 100 KİŞİLİK EKİP ÇALIŞMALARI SÜRDÜRÜYOR



İZMİR\'in Foça ilçesinde denizde ham petrol sızıntısı nedeniyle yaşanan kirlilikle ilgili Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Sebahattin Dökmeci açıklama yaptı. Dökmeci, kirliliğe neden olan akaryakıtın fuel-oil olduğunu, yüzeydeki kaba pisliğin ise temizlendiğini belirtti. Yüz kişilik ekip tarafından çalışmalar devam ederken, turizciler ise kirliliğin 7 kilometrelik sahil şeridinde görüldüğünü, Foça keyfinden vazgeçilmemesini istedi.

Foça ilçesinde, Gencelli ve Cumhuriyet mahalleleri bölgesinde, 30 Ağustos akşamı denizde kaynağı belirlenemeyen ham petrol sızıntısı meydana geldi. 7 kilometrelik sahil şeridi, sızıntı nedeniyle petrolle kaplandı, siyaha büründü. Kirliliğin daha da yayılmaması, petrolün dağılmaması için bölgede bariyerlerle önlem alındı. Petrolü emen pedler deniz yüzeyine bırakıldı. Bölgedeki temizleme çalışmaları özel firma görevlileri tarafından devam ediyor.

DENİZ YÜZEYİNDEKİ KABA PİSLİK TEMİZLENDİ

Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Sebahattin Dökmeci, araştırmalar sonucunda deniz yüzeyini kaplayan ve sahile vuran akaryakıtın fuel-oil olduğunu belirlediklerini açıkladı. Kirletici maddenin tespitinden sonra, çevre kirliliğine neden olan kaynağın en kısa zamanda bulunacağını söyleyen Dökmeci, deniz yüzeyindeki kaba pisliğin temizlendiğini, temizlik çalışmalarının da 100 kişilik bir ekip tarafından devam ettiğini belirtti. Sahilden alınan fuel-oil örneklerinin analiz yapılarak bazı kirleticilerle karşılaştırıldığını ifade etti.

\'REZERVASYONUNU İPTAL EDEN YOK\'

Bu arada, Foçalı turizmciler ilçe merkezine 22 kilometre mesafedeki Yenifoça sahillerinde görülen petrol sızıntısı nedeniyle vatandaşların eylül ayı rezervasyonlarına olan tereddütleri gidermek için basın açıklaması yaptı.

Foça Turizmciler, Yatırımcılar ve Esnaf Derneği (Foça TUDER) Başkanı Umut Tutar, sahil ya da karadaki her santimetrekaresi çok değerli olan Foça\'da ham petrol sızıntısı nedeniyle yaşanan kirlilikten duydukları üzüntüyü dile getirip, böyle bir olayın tekrar yaşanmaması için her türlü tedbirin alınmasını ve denetimlerin arttırılmasını beklediklerini kaydetti. Tutar, eylül ayı ve sonrası için rezervasyon yaptıran yerli, yabancı tatilcilere de seslenerek şunları söyledi:

\"Foça, yaklaşık 40 kilometrelik sahil şeridine sahiptir. Kaymakamlık ve diğer yetkililerin açıklamalarından da görüleceği üzere kirlilik 7 kilometrelik bir sahili etkilemiştir. Bu kesimde de yoğunluk 1,5 kilometrelik bir bölümde olup, temizleme çalışmaları 3 gündür aralıksız ve yoğun şekilde sürdürülmektedir. Bu saha Aliağa ilçesine komşu bulunan Yenifoça\'nın Gencelli ile Cumhuriyet mahalleleri civarıdır. Çalışma yapılan bölge, Foça ilçe merkezine 30 kilometreyi aşkın bir mesafededir. Denize girmenin sakıncalı olduğu bölümler anonslarla duyurulmakta, alınan numunelerle deniz suyu temizliği her yerde kontrol edilmektedir. Hemen hepsi mavi bayraklı olan plajlarımız da tatil, dalış merkezlerimizde dalış faaliyetleri devam etmektedir. Burada olup da rezervasyonunu iptal eden kimse yoktur. Ancak yazılı ve görsel basında çıkan haberlerden etkilenip, eylül ve sonrası rezervasyonları konusunda tereddüde düşenler var. Denizimiz çok güzel, adalarımız, havamız çok güzel. Turizm sezonumuz tüm hızıyla devam ediyor. Çalışma yapılan bölge dışında olumsuz bir durum yok.\"

\'EYLÜL AYI FOÇA\'NIN EN GÜZEL ZAMANI\'

Eski Foça\'da ilçe merkezinde, denize sıfır iki otelin işletmecisi olan İmre Hölümen de ham petrol sızıntısının neden olduğu kirliliğin doğaya verdiği zarar için üzüntü ve kaygı duyduklarını, ancak etkilenen bölge dışında turizm faaliyetlerinin sürdüğünü söyledi. Hölümen, \"Olayın meydana geldiği günden beri buradaki misafirlerimiz havadan, denizden, Foça\'nın güzelliklerinden yararlanmaya devam ediyorlar. Ayrılan yok. Eylül ayı Foça\'nın en güzel zamanı. Konuklarımızda bunu dolu dolu yaşıyorlar. Her şey çok keyifli. İnşallah bir daha bu tür bir şey yaşanmaz. Doğaya, denize, balıklarımıza bir zarar gelmez\" dedi.

Foça ilçe merkezi ile Yenifoça arasındaki Sazlıca Plajları Mevkisinde faaliyetlerini sürdüren Foça Dalış Merkezi (FDM) yetkilisi Aydın Aykut da her gün 3 defa dalış yaptıklarını, bulundukları bölge itibariyle denizde en ufak bir kirlilik görmediklerini söyledi.

4)FETTAH TAMİNCE\'NİN OĞLUYLA BİRLİKTE 50 ÇOCUK SÜNNET OLDU

ANTALYA Valiliği ve The Land Of Legends işbirliğinde \'Antalya Yetimlerine Sahip Çıkıyor\' projesi kapsamında toplu sünnet töreni yapıldı. Şölende, işadamı Fettah Tamince\'nin oğlu Ömer Faik Tamince (6) ile birlikte 50 çocuk sünnet oldu.

Serik\'e bağlı Belek turizm merkezindeki The Land Of Legends Theme Park\'ta düzenlenen toplu sünnet törenine Vali Münir Karaloğlu, eşi Sevim Karaloğlu, Kaymakam Haluk Şimşek, The Land Of Legends ve Rixos Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince, eşi Duygu Tamince, Antalya Müftüsü Osman Artan, Serik İlçe Emniyet Müdürü Ömer Zafer Karaaslan ve sünnet yapılan çocuklar ile aileleri katıldı. Vali Münir Karaloğlu, herkesin çok mutlu olduğu bir anı hep birlikte yaşadıklarını söyledi. Vali Karaloğlu, \"Fettah Bey, oğlu Ömer Faik\'i sünnet ettirecekmiş. Valiliğimizin de \'Antalya Yetimlerine Sahip Çıkıyor Projesi kapsamındaki çocuklarımız Faik\'in sünnetine eşlik eder mi?\' teklifi oldu. Biz de aileler arasında tarama yaptık, 15 çocuğumuzun sünnet olmadığını tespit ettik ve onları bu organizasyona dahil ettik. Daha sonra kendi müessesesi çalışanlarının çocuklarıyla birlikte bugün burada 50 çocuğumuzun sünnet düğünlerini Türkiye\'nin en prestijli otelinde ve parkında hep beraber yapıyor ve hep birlikte yaşıyoruz\" dedi.

Toplu sünnet töreninde Fettah Tamince\'nin oğlu Ömer Faik Tamince ile birlikte 50 çocuğun sünnet şöleni gerçekleştirildi. Vali Karaloğlu, Ömer Faik Tamince\'nin de kirvesi olduğunu açıkladı.

Sünnet töreninde İl Müftüsü Osman Artan tarafından yapılan duanın ardından Vali Münir Karaloğlu\'nun eşi Sevim Karaloğlu sünnet çocuklarına altın hediye etti.

Tören sonrası çocuklar aileleriyle birlikte temalı parkta gün boyu eğlendi. The Land Of Legends tarafından da çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

