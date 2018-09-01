DHA YURT BÜLTENİ 11

Antalya\'da otluk ve çalılık alanda yangın

ANTALYA\'da otluk ve çalılık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, itfaiyenin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Saat 13.30 sıralarında, Aksu ilçesi Soğucaksu deresinde bulunan otluk ve çalılık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alanın otluk ve çalılık olması nedeniyle alevler kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi\'ne ait itfaiye ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Yangın, 45 dakikalık çalışma sonunda kontrol altına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmeye çalışması

- Polis ekiplerinin söndürmeye çalışması

- İtfaiye erinin su tutması

- Vatandaşların yangını izlemesi

- Vatandaşların olayı anlatması

- Detaylar

191 MB /// 01.43ö

HABER: Bülent TATOĞULLARI- KAMERA: Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

======================================

Park halindeki iki otomobil kundaklandı



Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR\'da iki otomobil kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kundaklandı.

Tokat\'tan Burdur\'daki akrabalarının yanına nişan için gelen Afgan Sarajuddin Ali Asghar\'ın (58) kiraladığı otomobil, Üçdibek Mahallesi İstiklâl Caddesi üzerinde park halindeyken saat 04.00 sıralarında yanmaya başladı. Çevredekilerin ilk müdahalesinin ardından, yangın çağrılan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.

Sarajuddin Ali Asghar, 4 yıldır Burdur\'da yaşayan akrabası Aziz Mosaferzadeh\'ın yanına geldiklerini belirterek, \"Nişan töreninden geldikten sonra saat 04.00 sıralarında araba yakılmış. Kim yaptıysa bulunmasını istiyoruz\" dedi.

Yangını fark eden mahalle sakinlerinden Habip Çaprak, \"Daha uyumamıştım. Patlama sesi oldu. Patlamayla birlikte alev yükseldi. Hemen iki bidon su getirip üzerine döktüm. İtfaiye gelip soğutma çalışması yaptı\" diye konuştu.

Aynı saatlerde birkaç sokak ilerideki Serdar Caddesi\'nde de park halindeki başka bir otomobilin kundaklandığı belirtildi. Burdur Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Kundaklanan otomobil

- Habip Çaprak\'ın anlatımı

- Aziz Mosaferzadeh\'in Sarajuddin Ali Asghar’ın söylediklerini çevirmesi

- Detay

110 MB /// 01.49\"

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

======================================

Aksaray\'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

AKSARAY\'da narkotik ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Aksaray Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mamasın barajı yakınlarında oturan A.U ve M.U\'nun baraj kıyısında hint keneviri yetiştirdiği bilgisini aldı. Ekipler, yapılan çalışmaların ardından operasyon için harekete geçti. Operasyonda A.U. VE M.U. gözaltına alınırken, baraj kıyısında ekili vaziyette 150 kök hint keneviri ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Görüntü dökümü:

------------------------------

- Polisin baskın anı

- Baraj etrafındaki kenevirlerin sökülmesi

(KJ:Haber-Kamera: Hasan BÖLÜKBAŞ AKSARAY DHA))

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

======================================

Yemeği ocakta unuttu hastaneye böyle götürüldü

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) –BURSA’nın İnegöl ilçesinde ocakta unutulan yemekten yayılan dumanlar 40 yaşındaki Sebahat A. 7nin zehirlenmesine neden oldu. Hastaneye kaldırılan sebahat A. tedavi altına alındı.

Mahmudiye Mahallesi Sakarya Sokakta\'ki olay, 5 katlı apartmanın en üst katında oturan Sebahat A.\'nın mutfakta bulunan ocakta unuttuğu yemekten yayılan dumanların evi ve havalandırma boşluğundan binayı sarması sonucu meydana geldi. Haber verilmesi sonucu kısa sürede belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri, binadaki aileleri dışarı çıkartırken dumandan etkilenen Sebahat A.\'yı ise İnegöl Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Sebahat A.\'nın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Genel görüntü

Kadının görüntüsü

Detaylar

======================================

Lastiği patlayan minibüs bariyerlere çarparak devrildi: 14 yaralı

BURSA’nın Orhangazi ilçesinde lastiği patlayan bir minibüs bariyerlere çarparak devrildi. 16 kişinin olduğu minibüste, aralarında çocukların da bulunduğu 14 kişi yaralandı.

Kaza, bugün öğle saatlerinde Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolunun Orhangazi ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Arnavutköy’den Bursa’daki bir düğüne gitmek üzere yola çıkan Asker Karakaş (30) idaresindeki 34 HR 2959 plakalı yolcu minibüsü Bursa istikametine seyir halindeyken, Orhangazi tünelini geçtikten sonra lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Savrulan minibüs daha sonra yol ortasına devrildi.

CAN PAZARI YAŞANDI

İçinde 16 yolcunun bulunduğu minibüsün devrilmesi ile birlikte kaza yerinde can pazarı yaşandı. Devrilen minibüstekileri kurtarmaya yoldan geçen araç sürücüleri koştu. Kazada ilk belirlemelere göre aralarında çocukların da bulunduğu 14 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyoluna çok sayıda ambulans sevkedildi. Sağlık görevlileri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yapılırken, 14 yaralı ambulanslarla Orhangazi, Bursa ve Yalova’daki çeşitli hastanelere sevk edildi. Yaralılardan hayati tehlikesi bulunan olmadığı belirlenirken, kaza nedeniyle otoyolda trafik İstanbul-Bursa istikametinde tek şeritten sağlandı. Kaza yapan minibüsün kaldırılmasının ardından trafik normale dönerken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kaza yeri, yerdeki yaralılar, yaralı çocuklar,

yaralılara müdahale,

ambulanslara taşınması,

minibüs sürücüsü ile röp,

detay görüntüler,

aracın görüntüsü

HABER/KAMERA: Hasan Bozbey, ORHANGAZİ (Bursa),(DHA)

======================================

Hırsızı güvenlik kamerası yakalattı

ELAZIĞ\'da cep telefonu tamiri ve satışı yapan işyerine giren bir hırsız, piyasa değeri 20 bin liranın üzerinde olan laptop bilgisayar, cep telefonu ve aparatlarını çaldı. Güvenlik kemarları tarafından saniye saniye kaydedilen görüntüleri inceleyen polis, hırsızı kısa sürede yakaladı.

Elazığ merkez Çarşı Mahallesi Sakarya Caddesinde bulunan cep telefonu dükkanına gece saat 01.00 sıralarında giren kimliği belirsiz bir kişi, elinde bir taşla önce kapıyı zorla açmaya çalıştı. Hırsız daha sonra karşı kameraya geçerek elindeki taşı, dükkanın cam olan kapısına atarak kırdı. Camı kırdıktan sonra tekrar iş yerinin kapısına gelen hırsız, kapının açılıp açılmayacağını kontrol etti. Ayağı ile kapıyı zorlayan hırsız daha sonra taş ile kırdığı camın içinden iş yerine girdi. İşyerine girdikten sonra üstündeki tiğşörtü değiştiren hırsız, kasayı kontrol ettikten sonra cep telefonlarını almaya başladı. Aldığı cep telefonlarını cebine koyan hırsız, daha sonra eline bir poşet alarak tabletleri tek tek içine koydu. Soğukkanlı bir şekilde işyerini soyduktan sonra çaldığı cep telefonu ve tabletleri alarak dışarı çıkan hırsız, bir süre sonra yeniden geri geldi. Hırsız, bu kez işyerinde bulunan dizüstü bilgisayarı aldıktan sonra kayıplara karıştı.

Sabah gelen işyeri sahibi soyulduğunu anladıktan sonra durumu polise bildirdi. Polis güvenlik kameralarından yaptığı incelemede hırsızın kimliğini belirledi ve kısa süren çalışma sonrası da gözaltına aldı. Polisteki sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan hırsız, mahkemede tutuklanarak cezaevine konuldu.

Polis, hırsızın evinde yaptığı aramada, işyerinden çalınan 16 adet cep telefonu, 10 adet tablet, 6 adet cep telefonu kılıfı ve 7 adet bataryayı, işyeri sahibine teslim etti.

Görüntü Dökümü:

-Hırsızın iş yerine gelerek taş ile camı kırması

-Kırılan camı ayağı ile kontrol etmesi

-Kırılan camdan dükkana girmesi

-İş yerinden telefonların ve tabletlerin çalınması

-Dizüstü Bilgisayarının çalınması

Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)-



======================================