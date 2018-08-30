DHA YURT BÜLTENİ 11

Burdur\'da 30 Ağustos coşkusu

BURDUR\'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nın 96\'ncı yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

Tören, Vali Hasan Şıldak, Garnizon Komutanı Piyade Albay Hakan Tutucu ve Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz\'in Atatürk Anıtı\'na çelenk koymasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından Vali Hasan Şıldak makamında tebrikleri kabul etti. Daha sonra Zafer Bayramı kutlama programı Gazi Atatürk Stadyumu\'nda devam etti. Stadyumdaki törende Vali Şıldak, Garnizon Komutanı Albay Tutucu ve Belediye Başkanı Ercengiz vatandaşlar, askeri birlikler ve öğrencilerin bayramını kutladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Tank Yüzbaşı Ersin Bostancı yaptı. Bostancı, \"\'Benim için en büyük sığınak ve şefkat kaynağı milletimin sinesidir\' diyerek yola çıkan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün etrafında kenetlenen yüce milletimizin tarihte eşine az rastlanır bir galibiyetle birlik, beraberlik ve bağımsızlık duygusunun yüceliğini tüm dünyaya gösterdiği inanç ve azmin bir zaferdir. 30 Ağustos Zaferi Türk ulusu için tarihte bir dönüm noktası olmuştur\" dedi.

Şiilerin okunması ve mehter takımının gösterisinden sonra halk oyunları gösterisi gerçekleştirildi. Kutlama geçit töreniyle sona erdi.

Törene, Burdur milletvekilleri Ak Partili Bayram Özelik ve Yasin Uğur, CHP\'li Mehmet Göker, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, BARO Başkanı Ramazan Gedik, kamu kurum kuruluşları temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar da katıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Çelenk sunma

- Tebriklerin kabulü

- Valinin katılanların bayramını kutlaması

- Yüzbaşı Ersin Bostancı’nın konuşması

- Mehter takımı gösterisi

- Halk oyunları gösterisi

- Geçit töreni

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)-

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Yalvaç Belediyesi\'nin sosyal tesisinde yangın

ISPARTA\'nın Yalvaç ilçesinde, belediyeye ait 2 katlı sosyal tesisin çatısında yangın çıktı. Dumanlar, kentin çeşitli noktalarından görülürken yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Pazar Yukarı Mahallesi Sağlık Sokak\'ta bulunan, 2013 yılında yapımı tamamlanan, Yalvaç Belediyesi\'ne ait sosyal tesisin çatısında, saat 07.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını fark eden çevredekiler, itfaiyeye haber verdi. Yalvaç Belediyesi\'ne bağlı itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Kent merkezindeki binadan yükselen alev ve dumanlar, birçok noktadan da görüldü. Polisin çevrede güvenlik önlemi aldığı yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü. Yangın nedeniyle 2 katlı binanın çatısında büyük hasar oluştu. Zemin katta, yöresel ürün imalatının yapıldığı mahalle fırını ile kurs alanlarının olduğu binanın 2\'nci katındaki lojmanların ise boş olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (Vatandaş kamerası)

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- Yanan binadan yükselen dumanların görüntüsü

- Yanan binanın görüntüsü

- İtfaiye ekiplerinin çalışması

- Detaylar

GÖRÜNTÜ DURUMU: Link geçiliyor.

HABER: Nurettin ARKAN- KAMERA: YALVAÇ (Isparta), (DHA)



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Siverek\'te kaza: 2 ölü, 1 yaralı

ŞANLIURFA\'nın Siverek ilçesinde kontrolden çıkıp yol kenarındaki kayalıklara çarpan otomobildeki 3 kuzenden 2\'si öldü, 1\'i ise yaralandı.

Kaza, sabaha karşı Siverek- Hilvan karayolunun 4’üncü kilometresinde meydana geldi. Burak Tunç (34) yönetimindeki 01 VAJ 93 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, şarampoldeki kayalıklara çarparak takla attı. Kazada, otomobil hurdaya dönerken, sürücü Burak Tunç ile yanındaki kuzenleri Muhammet Tunç (36) ve Ercan Tunç (32) yaralandı. Yaralı amca çocukları, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Muhammet Tunç da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Burak ve Muhammet Tunç\'un cenazeleri, morga konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaza yapan otomobil

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)

323 MB

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Adapazarı\'nda 30 Ağustos coşkusu

ADAPAZARI(Sakarya), (DHA) - ADAPAZARI\'nda, 30 Ağustos Zafer Bayramı 96\'ncı yıldönümü coşkuyla kutlandı.

Adapazarı\'nda vatandaşlar, 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nı büyük bir coşkuyla karşıladı. Kutlu zaferin 96\'ncı yıldönümünde Adapazarı şehir merkezindeki Atatürk Bulvarı\'nda tören düzenlendi. Törene Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Sakarya İl Garnizon ve 7. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral İdris Acartürk, Ak Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun ve protokol üyeleri katıldı. Vali Balkanlıoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Toçoğlu, askeri aracın üzerinde vatandaşları selamladı. Büyükşehir Bando Takımı eşliğinde İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başlayan tören konuşmalarla devam etti. Ellerinde Türk Bayrakları, ay yıldızlı şapka ve kıyafetleriyle rengarenk bir görüntü oluşturan vatandaşlar, kutlu zaferin yıl dönümünde büyük bir coşku yaşadı. Bayraklarını sallayarak hep bir ağızdan marşlara eşlik eden vatandaşlar, tören geçidi sırasında tanklar, zırhlı araçlarla birlikte önlerinden geçen askerleri selamladı. Tören, şiirlerin okunması ve marşların çalınmasıyla son buldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Tören alanı

-Protokol üyeleri

-Vatandaşı selamlama

-Vatandaş bayraklar detay

-Çocuklar detay

-Tören geçidi, askerler, araçlar

-Marşların çalınması

-Detaylar

HABER-KAMERA: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI



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İşlemleri yetişmeyen 24 yolcu, uçağa alınmayınca tepki gösterdi

SİVAS\'ta özel bir havayolu şirketinin İstanbul seferi için bilet alan 24 yolcu, işlemleri yetişmediği için uçağa alınmadı. Personel yetersizliğinden şikayet eden yolcular, duruma tepki gösterdi.

Sivas Nuri Demirağ Havalimanı\'ndan sabah 08.20\'de özel bir havayolu şirketinin PC 2751 sefer sayılı İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşu için bilet ayırtan yolcular check-in işlemlerini yaptırabilmek için alana gelerek sıra beklemeye başladı. İddiaya göre 2 personel yolcuların işlemlerini yapmakta yetersiz kalınca sıra uzadı. 08.00\'da sistemin kapanması üzerine 24 yolcunun işlemi gerçekleştirilemedi. Uçak kalkış saati olan 08.20\'de checkin işlemleri henüz bitmeyen yolcuları beklemeden kalktı. Havalimanında kalan 24 yolcu duruma isyan etti. Aralarında yurt dışı aktarmalı biletleri de bulunan yolcular duruma tepki gösterdi. Bazıları terminale giderek İstanbul\'a otobüs bileti aldı. Bir kısmı ise biletini sonraki günlere aktardı.

\'HERKES MAĞDUR OLDU\'

Yolculardan Ahmet Akgül (30), aktarmalı olarak Fransa\'ya gideceğini, ancak uçağa alınmamasından dolayı mağduriyet yaşadığını iddia etti. Akgül \"Saat 08.20 uçağı ile İstanbul\'a gidip, İstanbul\'dan 11.45 Basel Mulhouse gidecektim. Geldiğimizde burada yaşayan çok büyük bir yoğunluk vardı ve bizimle ilgilenen personel sadece 2 kişiydi. Bu yoğunluktan ötürü personel yetiştiremedi. 24 yolcuyu beklemeden uçak gitti. Personel sayısının yetersizliğinden dolayı ve kaptanın sıra bitmemesine rağmen gitmesinden dolayı biz burada mağdur olduk. Şimdi ne bizim burada otel masrafımız karşılandı ne başka bir yere gideceksek yolculuk masraflarımız karşılanıyor. Ayrıca buradakilerin çoğunluğu gurbetçi, yarın işe başlayacaklar var, iş adamları var. Hepsi mağdur oldu. Koskoca havaalanını yapmışlar içinde bilgisayar yok. Bu mağduriyetin giderilmesi lazım. Ayrıca bu olayların burada ilk kez yaşanmadığını da öğrendim. Bu kadar kişi mağdur oldu, söylenen tek şey \'Biletinizi iade edeceğiz ya da değiştireceğiz\'. Bugün İstanbul\'a başka uçak yokmuş. Bazılarının uçuşları 3 gün sonrasına\" ifadelerini kullandı.

Fransa\'nın Colmar şehrine gidecek olan Yavuz Yıldız (35) ise \"Bizler gurbetçiyiz. Bir sene çalışıp burada izin yapmaya geliyoruz. Tatili burnumuzdan getiriyorlar. O kadar çalış, eziyet çek, havaalanına gel adam uçağa almıyor. Bu nasıl iş anlamadık. Oradaki işimizden de kaldık. Cumartesi günü işe başlamam gerekiyordu, şimdi ne zaman gideceğim belli değil, bilet arıyorlar. Buradan Basel\'e uçacaktım. Fransa\'nın Lyon şehrine gönderiyorlar. 4 saatlik uzak yola gönderiyorlar, onu kim karşılayacak onu bilmiyorum\" dedi.

3 çocuğu ve eşi ile birlikte havalimanında kalan yolculardan Nurettin Çetin de uçağın kalkış saatinden bir buçuk saat önce havalimanında olmasına rağmen uçağa alınmadığını ifade ederek \"Ailemle İtalya\'ya gidecektik. Zamanında gelmemize rağmen bu mağduriyeti yaşadık. Şu anda 2-3 gün burada kalacağız. Bize ne otel, ne kalacak bir yer sunulmadı. Biz tekrar köye gideceğiz, bekleyeceğiz. Tekrar bir mağduriyet olmazsa pazar günü İtalya\'ya gideceğiz. Uçağımız 08.20 deydi biz buraya 07.00\'da geldik. Herhangi bir açıklama da yapmadılar. Biletimizi yenilediler pazar gününe ayarladılar. Bütün işlerimiz alt üst oldu\" diye konuştu.

Firma görevlileri ise açıklama yapmadı.

Görüntü Dökümü:

-Havalanından görüntüler

-Uçağa alınmayan yolcuların görüntüleri

-Yaptıkları açıklamalar

-Detaylar

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

(515 mb)



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Çanakkale Boğazı\'nda kulaçlar \'Troya Yılı\' için atıldı

ÇANAKKALE\'de, Rotary Kulübü tarafından geleneksel olarak düzenlenen \'Boğazı Yüzerek Geçme Yarışı\' bu yıl, 2018 Troya Yılı kapsamında, \'Troia İçin Yüzüyoruz\' temasıyla gerçekleştirildi. Avrupa yakasındaki Eceabat ilçesi sahilinden denize girerek start alan yüzücüler 3,5 millik parkuru Anadolu yakasındaki Çimenlik Kalesi İskelesi\'nde tamamladı. Yarışın birinciliğini 44 dakika 12 saniyelik derecesiyle Turgut Esen kazandı.

Çanakkale\'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle geleneksel olarak düzenlenen \'Boğazı Yüzerek Geçme\' Yarışması bu yıl 32\'nci kez yapıldı. Yarışmaya 78\'i yabancı, toplamda 703 kişi başvurdu. Yüzmeye 614 kişi katıldı. 540 kişi ise finiş çizgisi gördü. Yarışmacılar feribotla startının verileceği Eceabat ilçesine götürüldü. Burada sahilde toplanan yüzücüler için saat 08.30\'da start verildi. Yarışmada İngiltere ve Fransa\'yı ayıran Manş Denizi\'ni 11 saat 29 dakikalık dereceyle en kısa sürede geçen Türk kadını unvanına sahip olan İzmir\'li sporcu Bengüsu Avcı da yer aldı. Çok sayıda engelli sporcu da yine yarışlarda kulaç attı. Kıyasıya bir yarış yaşandı. Yüzme yarışında sporcuların güvenliği için Çanakkale Boğazı çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Sahil Güvenlik, Deniz Polisi ve balıkçı tekneleri yüzücülere refakat etti. 3.5 millik parkurda yarışı tamamlama süresi 1 saat 45 dakika olarak belirlendi. Kuvvetli akıntı ve rüzgar nedeniyle bazı yarışçılar zor anlar yaşadı.

Yarışmada genel klasmanda birinciliğini 44 dakika 12 saniyelik derecesiyle Turgut Esen, ikinciliği 44 dakika 22 saniyelik derecesiyle Hakan Kiper, üçüncülüğü 44 dakika 23 saniyelik derecesiyle Hakan Emre Musluoğlu kazandı.

Erkekler genel klasmanda birinciliğini 44 dakika 12 saniyelik derecesiyle Turgut Esen, ikinciliği 44 dakika 22 saniyelik derecesiyle Hakan Kiper, üçüncülüğü 44 dakika 23 saniyelik derecesiyle Hakan Emre Musluoğlu elde etti.

Kadınlar genel klasmanında ise birinciliği 46 dakika 46 saniyelik derecesiyle Bengisu Avcı, ikinciliği 49 dakika 31 saniyelik derecesiyle İpek Yalki, üçüncülüğü 49 dakika 33 saniyelik derecesiyle Asya Yavaş kazandı.

Çanakkale\'de 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bu yıl 32\'nci kez düzenlenen \'Boğazı Yüzerek Geçme Yarışlarına ilk kez katıldığını belirten Kadınlar genel klasman birincisi Bengisu Avcı, \"benim için Çanakkale Boğazından yüzmek büyük bir onurdu. Davetleri için Rotary Kulübüne teşekkür ederim. Bugün Kadınlar kategorisinde birinci oldum. Bu kadar tarihi dokusu güzel bir yerde yüzmek benim için çok güzeldi\" dedi.

Yarışmayı bitiren tüm sporculara madalya dağıtılırken, dereceye girenlere ise ayrıca çeşitli ödüller verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-30 Ağustos yüzme yarışmasından genel ve detay görüntüler

- Kadınlar genel klasmanda 1’nci olan Bengisu Avcı\'nın açıklama görüntüsü

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ-Mehmet ANDAÇ / ÇANAKKALE, (DHA)

3 dakika 1 saniye. 334 MB.

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Ege\'de 30 Ağustos coşkusu

EGE Bölgesi\'ndeki illerde düzenlenen törenlerle, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı\'nın 96\'ncı yılı, Ege Bölgesi\'ndeki il ve ilçelerde törenlerle kutlandı. Atatürk anıtlarına, kentlerdeki protokol üyelerince çelenkler sunuldu. Manisa\'da ise CHP\'liler alternatif çelenk sunma töreni gerçekleştirdi.

AYDIN

Aydın\'da 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nın 96\'ıncı yıl dönümü kutlandı. Saat 09.15\'te Valilik Hizmet Binası önündeki Atatürk Anıtı\'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Vali Vekili Mustafa Hulusi Arat, AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı, İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Sezgin, Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Özlem Çerçioğlu, Valilik makamında tebrikleri kabul etti.

DENİZLİ

Denizli\'de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı. Valilik önündeki Atatürk Anıtına; Vali Hasan Karahan, Garnizon Komutan Vekili Albay Bilal Öztürk ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan\'ın çelenk bırakmasıyla kutlamalar başladı. AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin ve Nilgün Ök, CHP Denizli milletvekilleri Kazım Arslan, Gülizar Biçer Karaca ve Haşim Teoman Sancar, İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, siyasi parti il başkanları, oda ve dernek başkanları ile çok sayıda vatandaş törene katıldı. Çelenk konulmasının ardından geçit törenine geçildi. Vali Karahan, Albay Öztürk ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan, askeri araca binerek törene katılan vatandaşların bayramını kutladı. Büyükşehir Belediyesi\'nin halk oyunları ekibi, gösteri yaptı. Gaziler ise askeri araçla geçit yaptı. Geçit törenine katılanlar, vatandaşlar tarafından alkış yağmuruna tutuldu. Sporcu öğrenciler de ellerinde bayraklar ve spor aletleriyle gösteri sundu.

ŞEHİTLERİN EMANETLERİ SERGİSİ AÇILDI

Zafer Bayramı kapsamında Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından \'Şehitlerin Emanetleri\' sergisi açıldı. Turan Bahadır Sergi Salonu\'nda yapılan açılışa; protokol üyelerinin yanı sıra şehit yakınları da katıldı. Sergisinin açılış kurdelesini merhum Vali Recep Yazıcıoğlu\'nun ağabeyi Sait Yazıcıoğlu, şehit yakınlarıyla birlikte kesti. Sergide 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, merhum Orgeneral Eşref Bitlis, merhum vali Recep Yazıcıoğlu, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu ile terör saldırılarında ve 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan asker, polis ve vatandaşların günlük giydikleri kıyafetleri sergilendi.

MUĞLA

Muğla\'da da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları Cumhuriyet Meydanı\'nda yapıldı. Kutlamalarının yapıldığı Cumhuriyet Meydanı\'nın etrafına güvenlik gerekçesiyle bariyerler çekildi. Halk, töreni bariyerlerin arkasından izledi. Program Atatürk Anıtı\'na Vali Esengül Civelek, Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Osman Gürün ve Garnizon Komutanlığı adına çelenk sunulmasıyla başladı. CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Garnizon Komutanı Personel Binbaşı Turan Akarsu,

protokol üyeleri, askeri birlikler, kamu kurum ve kuruluşları, siyasi parti ile meslek odaları temsilcilerinin de katıldığı törende, Atatürk ve şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Cumhuriyet Meydanı\'nda halkın bayramı kutlandı. İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağının göndere çekilmesinin ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma Muhabere Yüzbaşı Erdem Vural tarafından yapıldı. Öğrenciler tarafından şiirlerin okunması, folklor ve mehter gösterisinin ardından askeri birliklerin tören geçişiyle kutlama sona erdi. Törene halkın ilgisinin az olduğu görüldü. Buradaki törenin ardından Muğla Valiliği\'nde tebrikler kabul edildi.

MANİSA

Manisa\'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, protokol üyelerinin Şehzadeler ilçesi Cumhuriyet Meydanı\'ndaki Milli Egemenlik Anıtı\'na çelenk sunmayla başladı. Vali Mustafa Hakan Güvençer, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, İYİ Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, Tugay Komutanı Albay Güven Dere, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler ve yargı organlarının temsilcileri, askeri erkan ile öğrenciler törene katıldı. Vali Güvençer ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güzgülü, Atatürk Anıtı\'na çelenk sundu. Ardından şehitler anısına saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Törende öğrenciler tarafından şiirler okundu. Tugay Komutanlığı\'nda görevli Binbaşı Hakan Rendeci, günün anlam ve önemine dair konuşma yaptı. Şehzadeler Belediyesi halk oyunları ekibi de çeşitli gösteriler sergiledi. Meydandaki törenin ardından protokol üyeleri, Valilik makamında tebrikleri kabul etti. Tebriklerin kabulünden sonra protokol üyeleri Garnizon Şehitliği\'ni, Polis Şehitliği\'ni ziyaret ederek, şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı.

CHP\'DEN ALTERNATİF KUTLAMA

Manisa\'da CHP öncülüğünde Eğitim-İş, Atatürkçü Düşünce Derneği, Cumhuriyet Kadınları Derneği ve Türk Kadınlar Birliği üyeleri, Cumhuriyet Meydanı\'nda 30 Ağustos Zafer Bayramını alternatif çelenk sunma töreniyle kutladı. CHP ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Atatürk Anıtı\'na çelenk bıraktı. Konuşma yapan CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, \"Bizler CHP olarak her 29 Ekim\'i, 30 Ağustos\'u, 19 Mayıs\'ı unutturmayacağız. Bunlar Türk milletinin ortak değeridir. Bu ortak değer her zaman en iyi şekilde anlaşılmalı. Bu zaferleri unutturmak isteyenlere, hatırlamak istemeyenlere cevabımız vardır. Türkiye Cumhuriyet var oldukça 30 Ağustoslar, 29 Ekimler coşkuyla kutlanacaktır\" diye konuştu. Açıklamanın ardından CHP\'liler meydandan ayrıldı.

UŞAK

Uşak\'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı, coşkuyla kutlandı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı\'nda düzenlenen törene; Vali Salim Demir, AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Belediye Başkanı AK Partili Nurullah Cahan, protokol üyeleri, gaziler ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Uşak Belediyesi çelenklerinin Atatürk Anıtı\'na bırakılmasıyla başlayan törende, askerler ve sivil toplum kuruluşları geçit töreni yaptı. Kutlamalar, Vali Demir\'in makamında tebrikleri kabul etmesiyle sona erdi.

MANİSA GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Meydandan genel görüntü

- Çelenklerin sunulması

- Halk oyunları ekibinin gösterisi

- Valilikte bayram tebriklerinin kabulü

(KJ Haber- Kamera: Nermin UÇTU / MANİSA, (DHA)

MUĞLA GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kutlamalardan görüntü

- Genel ve Detay görüntü

(KJ Haber- Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)

DENİZLİ GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Törenden ve askerlerin geçişinden görüntü

- Sergide kıyafetlerden detay

- Serginin açılışından görüntü

(KJ Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)



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Trakya\'da Zafer bayramı coşkusu

30 AĞUSTOS zaferinin 96\'ncı yıldönümü, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli\'de düzenlenen törenlerle kutlandı.

Edirne’de 30 Ağustos Zafer Bayramı törenleri, saat 09.30’da Atatürk Anıtı’na çelenklerin konulmasıyla başladı. Programa Edirne Valisi Günay Özdemir, Edirne Belediye Başkanı CHP’li Recep Gürkan, CHP Edirne milletvekili Okan Gaytancıoğlu, 54’üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Albay Yüksek Erdin, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, siyasi parti temsilcileri ve halk katıldı. Atatürk anıtındaki törenin ardından Vali Özdemir, makamında Belediye Başkanı Gürkan ve Albay Erdin ile birlikte tebrikleri kabul etti. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları törenleri Talatpaşa Caddesi\'nde devam edildi. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları Edirne Valisi Günay Özdemir, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 54’üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Albay Yüksel Erdin tören aracıyla halkı selamlayıp bayramlarını kutladı.

Törende konuşan Üsteğmen Ayşe Cömert, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde gerçekleştirdiği ve yüce Türk milletinin bağımsızlığını simgeleyen Zafer Bayramının 96’ncı yıldönümünü hatırlattı. Gurur, heyecanı ve coşkusu içinde olduğunu kaydeden Cömert, \"Gücün Türk milletinin sevgisinden Türk Silahlı Kuvvetleri, 96 yıl önce olduğu gibi bugün de milletinin emrinde laik, demokratik ve sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne, bölünmez bütünlüğüne ve Türk ulusuna karşı her türlü tehdidi ortadan kaldırma azim ve kararlığı içerisindedir. Yüreğindeki vatan sevgisi, sarsılmaz irade ve üstün cesareti ile milletini ve ülkesini kanının son damlasına kadar koruyan Türk Askeri bugün de aynı inanç ve kararlılıkla canını seve seve feda etmeye hazırdır. Türk ordusunun tarih boyunca elde ettiği zaferler, kendisine ihtiyaç duyulduğunda yapabileceklerinin kesin bir teminatıdır\" dedi.

Tören alanına çok sayıda vatandaş çocuklarıyla ellerinde Türk bayraklarıyla katılırken bazı vatandaşlarda törene Atatürk\'ün resimlerinin bulunduğu tişört ile katıldı. Polis tören alanında çatı ve yüksek yerlerde güvenlik önlemi aldı. Edirne\'deki törenler valiliği mehter takımının yer aldığı resmi geçit töreniyle tamamlandı.

TEKİRDAĞ\'DAKİ BAYRAM COŞKUSU

Tekirdağ’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları törenlerine Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Tekirdağ milletvekilleri İlhami Özcan Aygun, Enez Kaplan, Mustafa Yel, Candan Yüceer, Garnizon Komutanı Topçu Kurmay Albay Selçuk Kubilay Karslı, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak katıldı. Atatürk anıtındaki programın ardından Vali Ceylan ve diğer protokol üyeleri makamda tebrikleri kabul etti. Atatürk Bulvarı üzerinde devam eden programda halk oyunları ekipleri gösterisi yaparken, törenler resmi geçitle tamamlandı.

ÇORLU\'DA TÖRENLER

Tekirdağ\'ın Çorlu ilçesindeki kutlama törenleri Kaymakam Levent Kılıç, 5\'inci Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Gürsel Yüz, Çorlu Belediye Başkanı CHP\'li Ahmet Sarıkurt\'un katılımıyla Atatürk Anıtı\'na yapıldı. Çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasının Atatürk Meydanı\'ndaki tören sona erdi. Kaymakamlık makamında tebrikleri kabulün ardından Atatürk Meydanı\'ndaki törenlere geçildi. Törene Kaymakam Levent Kılıç, 5. Kolordu Komutanı Tümgeneral Gürsel Yüz, Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt katıldı. Halkın ve öğrenciler ile tören birliklerinin bayramının kutlanmasının ardından folklor gösterisi ve şiirler okundu, askeri geçiş töreni yapıldı.

LÜLEBURGAZ ZAFER BAYRAMI KUTLAMASI

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96. yılı coşku ile kutlandı. İnönü Caddesi üzerinde bulunan eski Hükümet Konağının yıkılması dolayısıyla bu yıl ilk kez yeni Hükümet Konağı önünde çelenk koyma töreni düzenlendi. Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya, 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Tevfik Erkan Olgay ve Belediye Başkanı Murat Gerenli tarafından çelenklerin sunulmasından sonra törenlere İstanbul Caddesi üzerinde bulunan Kongre Meydanı\'nda devam edildi. Halk oyunları ekibinin gösterilerinden sonra yapılan resmi geçit ile tören sona erdi.

Görüntü Dökümü:

(ÇORLU)

-Çelenklerin sunulması

-Törene katılanlar

-Askeri birliklerin geçişleri

-Folklor gösterileri

(TEKİRDAĞ)

-Anıttaki tören

-Makamdaki tebriklerin kabulü

-Protokol üyeleri

-Resmi geçit töreni

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY-Ruhan YALÇIN-Mehmet YİRUN-Vahit İŞBAŞARAN/EDİRNE,TEKİRDAĞ,KIRKLARELİ,(DHA)-

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Mersin\'de CHP\'den alternatif 30 Ağustos kutlaması

MERSİN\'de CHP İl Başkanlığı, alternatif 30 Ağustos kutlaması düzenledi.

Kent merkezindeki Atatürk Evi önünde toplanan yaklaşık 100 kişilik CHP\'li grup, buradan Cumhuriyet Alanı\'na yürüdü. Milletvekili Alpay Antmen ile Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı\'na adaylığını açıklayacağı iddia edilen FIFA kokartlı eski futbol hakemi Selçuk Dereli\'nin de yer aldığı etkinlikte, alandaki Atatürk Anıtı\'na çelenk sunan İl Başkanı Adil Aktay, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından bir konuşma yaptı.

30 Ağustos\'un Türk Milleti için önemini vurgulayan Aktay, \"Anadolu\'nun kahraman evlatları, işgalcilere ve işbirlikçilere karşı tek vücut oldu ve 26 Ağustos\'ta başlayan Büyüük Taarruz, 30 Ağustos\'ta zaferle sonuçlandı\" dedi.

Kutlama programının son bölümünde 8 yaşındaki Ali Devran\'ın İstiklal Marşı\'nın 10 kıtasını ezbere okuması büyük beğeni topladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Atatürk Evi önünde toplanılması

- Kutlamaya katılan kadınların görüntüsü

- CHP çelenginin detay görüntüsü

- Bir kadının bayrak sallaması

- Grubun genel görüntüsü

- Gruptaki kadınlardan detay görüntü

- Yürüyüşten genel ve bir çocuğun detay görüntüsü

- İl Başkanı Aktay\'ın Atatürk Anıtı\'na çelenk sunması

- Alanın genel görüntüsü ve İstiklal Marşı\'nın okunması

- Aktay\'ın konuşması

- 8 yaşındaki Ali devran\'ın İstiklal Marşı\'nı ezbere okuması



(BOYUT: 338 MB) (SÜRE: 02.50 DK)

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)