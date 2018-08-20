DHA YURT BÜLTENİ 11

Kaymakamdan sürücülere bayram şekeri

BURSA’nın İnegöl ilçesinde Kaymakam Vekili Suat Seyitoğlu, karayolunu kullanan araç sürücülerine kurban bayramı öncesi şeker dağıttı. Çocuklara da hediyeler veren Seyitoğlu, sürücülere hayırlı yolculuklar diledi.

İnegöl Kaymakam Vekili Suat Seyitoğlu, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve Emniyet Müdürü Ramiz Erçetin ile birlikte Bursa-Ankara karayolu üzerinde yapılan uygulamada sürücülere araçlardaki yolculara bayram şekeri, çocuklara ise hediyeler verdi. Uygulamayla ilgili konuşan Kaymakam Vekili Suat Seyitoğlu, “İçişleri Bakanlığımızca Türkiye genelinde gerçekleştirilen uygulama kapsamında biz de Bursa-Ankara karayolunu kullanan sürücülerimize bayram şekeri ikram ettik. Araçlardaki çocuklara da hediyeler takdim ettik. Güvenli trafikle mutlu bir bayramı yaşamak için farkındalık oluşturmak istedik. Bu uygulamadaki hedefimiz trafik kazalarını en aza indirmektir. Sürücülerimize bilgilendirici broşürler dağıttık. Tüm milletimize hayırlı bayramlar diliyoruzö dedi. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise, tüm sürücülere güvenli yolculuklar dileyerek, bayramlarını kutladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kaymakamın açıklaması

Genel görüntü

Detaylar

HABER/KAMERA: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===================

Özhaseki\'den Trump açıklaması: Adamın her yanı oynuyor

Oktay ENSARİ-Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ(DHA)- AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, ABD Başkanı Trump\'a gönderme yaparak \"Adamın her yanı oynuyor. Herkese savaş ilan ediyor. Ağzı oynuyor, yüzü oynuyor. Saçı bir taraftan uçuyor, kulağı bir tarafa gidiyor. Buna bizim Türk milleti başka türlü söyler ama benim dilim ve terbiyem müsaade etmediği için ondan bahsetmeyeyim \' dedi

AK Parti Kayseri İl Teşkilatı\'nın düzenlediği Mimarsinan Parkı\'ndaki bayramlaşma törenine Genel Başkan Yardımcısı ve eski bakan Mehmet Özhaseki, Enerji eski bakanı Taner Yıldız, milletvekilleri İsmail Tamer, Hülya Nergis Atçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, ilçe belediye başkanları ve parti yöneticileri katıldı. Bayramlaşmada konuşan Mehmet Özhaseki, Türkiye Cumhuriyeti\'nin son 4-5 yıldır en zor günlerini yaşadığını belirterek, \"Ak Parti iktidarı olarak 16 yıldır bir yandan ibadet yaparken, bir yandan da şeytan taşlamaktan geri durmadık\" diyerek sözlerine başladı.

\'BAŞKA ÜLKE OLSA ÇOKTAN ÇÖKERDİ\'

Özhaseki, şöyle devam etti: \"İktidar olduk, hemen iktidardan gidin mitingleri, eylemleri, ardından partimize kapatma davası, Ggezi olayları, muhtıralar, 317 garabeti, FETÖ\'nün hükümeti devirmek için bakanlar üzerinden operasyon çekmesi, MİT TIR\'ları, MİT Müşteşarı üzerinden Genel Başkanımız Erdoğan\'a uzanma girişimi, dini kılıflı FETÖ/PDY kalkışması, sonrasında Suriye savaşı, şimdide ekonomik darbe girişimleri ,inanın başka ülke olsa çoktan çökerdi. Türkiye\'ye gitmeyin, yatırım yapmayın diye çığlık atanların gerçek niyeti şimdi ortaya çıktı. Dimdik ayakta ve bir beraber olmalıyız. Ama, ne yazık ki muhalefet dövizdeki bu dalgalanmadan bir iş çıkarma peşinde koştu. Garip ve çıkarcı bir muhalefet. 2 ayda parti içindeki muhaliflerini sayamayanlar bize döviz aklı veriyor\"

\"ADAMIN AĞZI YÜZÜ OYNUYOR\"

Mehmet Özhaseki, ABD Başkanı Trump\'a da göndermede bulunup \' Amerika\'nın gerçek yüzünün ortaya çıkması hepimizi sevindiriyor. Son seçimde başlarına bir adam geldi. Ağzı oynuyor, yüzü oynuyor. Saçı bir taraftan uçuyor, kulağı bir tarafa gidiyor. Buna bizim Türk milleti başka türlü söyler ama benim dilim ve terbiyem müsaade etmediği için ondan bahsetmeyeyim. Adamın her tarafı oynuyor. Savaşmadığı ülke yok. Herkesle savaşıyor. Çin\'e, Rusya\'ya laf atıyor. Kore\'den vazgeçiyor Afrika ülkelerine dönüyor. Adam ülkemizdeki papaz gibi görüyor. O papaz Güneydoğu\'da PKK\'lılarla bölücü örgütün işaretini yapıyor. Suç işliyor. Madem bu papaz bu kadar kıymetli otursun ülkesinde yani Amerika\"dakileri irşat etsin, orada otursun. Burada işi ne ? Bakın bu sayede ABD\'yi daha iyi tanıdık. PKK\'ya yani can düşmanımıza binlerce TIR silah verin, FETÖ\'yü yıllarca besleyip, Türkiye\'de darbe yaptırmak istediniz bunlar dostluğa yakışıyor mu ? Emredip, hazır ola geç diyeceğiniz bir Türkiye yok karşınızda. Geçti o günler. Eşit, onurlu, bağımsız bir milletiz. Yapılan ekonomik saldırıyı bayrağımıza, ezanımıza saldırı kabul ediyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------------

-AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki\'nin konuşması

-Genel detay

Haber: Oktay ENSARİ Kamera:Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ (DHA)

5 Dakika 24 Saniye / 651 MB

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===================



Şehit yakınlarının buruk bayram sevinci

DİYARBAKIR (DHA) - Diyarbakır\'da şehit aileleri, Kurban bayramı nedeniyle şehitlerin kabirlerine adeta akın etti. Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Yenişehir Kaymakamı aynı zamanda kayyum Belediye Başkanı Serdar Kartal, 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla ve şehit aileleri Yenişehir ilçesinde bulunan Hava Şehitliği\'ni ziyaret etti. İl müftüsü tarafından şehitler için hatim duaları okudu.

Vali Güzeloğlu, \"Aziz şehitlerimizin çok değerli yakınları, Diyarbakır\'ımızın güzel insanları. İnancımızın çok özel bir gününde, mübarek Kurban Bayramı arefesindeyiz ve arife günü sahip olduğumuz tüm değerleri canları pahasına bizlere emanet eden, bu kara toprağa, bir gül bahçesine girercesine giren ve bu toprakları bizlere vatan eyleyen şehitlerimizin huzurundayız. Rabbim tüm şehitlerimizden razı olsun. Mekanları cennet, sevgili Peygamberimiz komşuları olsun\' diye konuştu.

Diyarbakır merkez ilçesi Yenişehir Kayyum Belediye Başkanı Serdar Kartal, \'Burası şehit ailelerimizin evlerinden sonra en çok uğradıkları ikinci evleridir. Ailelerin talepleri doğrultusunda peyzaj onarım ve bakım çalışmalarını kısa zamanda tamamladık. Ne yaparsak yapalım şehit ailelerimizin ve gazilerimizin haklarını ödeyemeyiz. Tüm islam aleminin kurban bayramını tebrik ediyorum\' dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

ziyaretten görüntüler

Şehitlikten detaylar

Vali\'nin konuşması

Şehit aileleri

Yenişehir Kayyum Belediye Başkanı Serdar Kartal\'ın açıklaması

Detaylar

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=============

Jandarma\'dan karpuz ikramı

Coşkun MENEK/ ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kurban Bayramı öncesinde yaptıkları yol uygulamasında sürücülere karpuz ikram ettiler. Jandarma yol denetimleri sırasında drone de kullandı.

Kurban Bayramı öncesinde karayollarında meydana gelebilecek trafik kazalarını önlemek amacıyla Erzincan\'da denetimler artırıldı. İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlık ekipler, denetimlerinde iki adet drone kullanarak karayolunu havadan kontrol ederken yapılan yol uygulamasında ise sürü ve yanındakilere karpuz, çikolata ve kolonya ikram ederek bayramlarını kutladı. Sürücülere trafikte dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunan jandarma ekipleri araç içerisinde bulunan çocuklara da İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Bu Bayramda Ben de Trafik Polisiyim, Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük’ projesi kapsamında boyama kitabı, kırmızı düdük ve tişört hediye ettiler. Yapılan denetimlerden memnun olduğunu ifade eden sürücüler, bayram dolayısıyla yolların kalabalık olduğunu ifade ettiler.

Uygulama noktasını ziyaret eden Vali Vekili Dede Musa Baştürk, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hasan Aksoylu, İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy’ da sürücülerle bir süre sohbet ederken Vali Vekili Dede Musa Baştürk şunları söyledi:

\"Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da bayram öncesi ve sonrasında özellikle bayram tatili münasebetiyle seyahat eden vatandaşlarımızın yorgunluklarını bir nebze olsun almak onları trafik kuralları konusunda uyarmak, yolculuklarını daha güvenli yapmaları hususunda farkındalık oluşturmak amacıyla bu bayramda da hem Emniyet trafik birimlerimiz hem de jandarma trafik birimlerimiz uygulamalar yapmaktadır. Bu uygulamalar kapsamında özellikle yorgun olan şoförlerimizi biraz dinlendirerek daha güvenli yolculuk yapmalarını temin amacıyla kendilerine çay, kahve, çikolata ikramında bulunduk. Bu yıl uygulamaların dışında geçen yıldan farklı olarak dedik ki her araçta fahri bir trafik müfettişimiz olsun, bunlarda ebeveynlerin en çok itibar ettikleri, sözlerini en çok dinledikleri çocuklar olsun. Çocuklarımızda İçişler Bakanlığımızın talimatıyla Kırmızı Düdük uygulaması adı altında bir proje uygulandı. Bu uygulama noktalarında çocuklarımıza verdiğimiz düdüklerle aileleriyle seyahatleri boyunca anneleri, babaları aracı kullanan kimse herhangi bir trafik kuralını ihlal ettiğinde ya da tehlikeli bir davranış gösterdiğinde düdüğü çalarak bizzat ailesini uyarmasını tabi ki şoförler üzerinde de sevdiklerinin uyarısı elbette ki herkesten daha fazla olacaktır. Biz diyoruz ki Kurban Bayramında trafik canavarına kurban vermeyelim. Bayram kavuşmaktır. Bayramda sevdiklerimize kavuşacak şekilde güvenli bir şekilde seyahat edelim.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Jandarmanın araçları durdurması

-Sürücülere karpuz ikramı

Jandarmanın havadan drone ile denetimi

-Sürücülerin açıklamaları

-Vali Vekilinin açıklaması

(KJ:Haber-Kamera: Coşkun MENEK / ERZİNCAN, (DHA)

==============

Bodrum\'da halk plajında şezlongdan \'ücret talebi\' iddiası



MUĞLA\'nın Bodrum ilçesine tatile gelen vatandaşlar, bazı işletmelerin halk plajına koydukları şezlongdan para istediklerini söyleyerek, tepki gösterdi.

Kurban Bayramı tatili için yurdun birçok ilinden Bodrum\'a gelenler, bazı işletmelerin uyguladığı yüksek fiyatlardan memnun kalmadı. Sıkıntı yaşayan vatandaşlar, zabıta ve polis ekiplerinden yardım istedi. Sıkıntılı anlar yaşayan vatandaşlardan biri de İzmir\'den Bodrum\'a tatile gelen 42 yaşındaki muhasebeci Oya Öztürk. Öztürk, Kumbahçe Mahallesi\'ndeki halk plajına denize girmeye gitti. Sahildeki şezlonglardan birinin üzerine havlusunu ve eşyalarını koyarak güneşlenen Öztürk, 1 dakika sonra yanına gelen bir lokanta personelinin, iddiaya göre, ücretsiz olmasına karşın kendisinden 50 TL kullanım ücreti istemesi üzerine şaşkınlık yaşadı. O anları anlatan Oya Öztürk, Halk plajına gelip, eşyalarımı koyduğum an, bir restoran çalışanı yanıma gelerek 50 TL istedi. Şok oldum. Şezlonga oturmam ve bunun dahilinde bir şeyler yiyip, içmem gerektiğini söyledi. Ben de halk plajı olduğunu, kimseden para alamayacağını söyledim. Bir şeyler yiyip içmem gerektiğini ifade etti. Ardından yemek menüsünü getirip önüme fırlattı. \'Ya parayı ver ya da burayı terk et\' dedi. Sorun yaşanmaması için oradan ayrılıp, 15 metre ilerideki başka bir şezlonga gittim, yattım. Burada o sorunu yaşamadım. Bodrum\' a gelen birçok yerli turistten benzer sorunları duydum. Önlem alınmazsa bayramın ortasında hiç hoş olmayan olaylar yaşanabilir. Durumu belediye zabıtasına aktardım, suç duyurusunda bulundum dedi.

Balıkesir\'den eşi 31 yaşındaki Nurhan Cinisli ile birlikte tatile gelen, üniversitede öğretim üyesi 41 yaşındaki Zübeyir Cinisli ise İkimizde çalışıyoruz. Buna rağmen zar zor Bodrum\'a tatile gelebildik. Öğle yemeğinde 2 kişi döner, ayran içtik. 57 lira ödedik. Balıkesir\'de olsa aynı yemeği 15- 20TL\'ye yerdiniz. Fiyatlar bayram nedeniyle bize çok normal gelmedi. Esnafın yerel idarenin bunun önüne geçmesi şart. 5 kuruşluk su 4- 5 TL olmaması gerek dedi.

Kumbahçe sahilinde bazı şezlongların boş olduğu görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Sahilden yiyen içenlerden

- Genel ve Detay görüntü

- Oya Öztürk, Nurhan ve Zübeyir Cinisli ile röp.

Haber Yaşar ANTER-Kamera Nilüfer DEMİR BODRUM, DHA)

===============

Bakım merkezine alınmadığı iddiasıyla intihara kalkıştı

ANTALYA\'da yüzde 82 engelli raporu olduğu halde bakım merkezine alınmadığını iddia eden A.K., yaya üst geçidinde intihar girişiminde bulundu. Görevlilerin ikna etmekte zorlandığı A.K., olayı görüntüleyen basın mensubunun kamerasına sorunu anlattıktan sonra intihardan vazgeçti.

Olay, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Dumlupınar Bulvarı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'ne giden yaya üst geçidinde meydana geldi. Bir kişinin korkulukları aşarak kendisini yola bırakacağını söylemesinin ardından vatandaşlar önce polisi aradı. Gelen polis ekipler de sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi\'nde 2 ay tedavi gördükten sonra kısa süre önce hastaneden çıktığını ve Antalya\'ya geldiğini söyleyen A.K., kalacak yer konusunda kurumların kendisine yardımcı olmadığı iddiasıyla canına kıymak istediğini söyledi.

Polis ve itfaiye ekiplerinin uzun süren iknaları sonuç vermeyince, olayı görüntüleyen gazeteciden yardım istendi. Kameraya neden köprüye çıktığını anlatan A.K., \"Ben yüzde 82 özürlüyüm. Engelli bakım merkezlerinden birinde kalmak istiyorum. Ama yardım etmiyorlar. Gecenin 1\'inde bile yardım etmiyorlar bana. 183\'ü arıyorum. Raporum var ama boş, bedava. Bir işe yaramıyor\" dedi.

Polislerden de yardım sözü alan A.K., üst geçitten indi. A.K., ambulansta sağlık kontrolünden geçtikten sonra polis merkezine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Ali Küçük’ün köprüdeki görüntüsü

- Köprüden ve yoldan geçen araçlardan görüntü

- Polisin Ali Küçük’ü ikna çabaları

- Sağlık ve polislerin Ali Küçük’ü köprü altından izlemesi

- Polisin ikna çabalarının sürmesi

- Ali Küçük’ün ‘En iyisi ben öleyim’ diyerek atlamaya teşebbüs etmesi

- Ali Küçük’ün yanına gelen kameramana sorununu atlatması (1)

- İtfaiye, polis ve sağlık ekibi araçlarının görüntüsü

- Ali Küçük’ün yanına gelen kameramana sorununu atlatması (2)

- Sağlık görevlilerinin görüntüsü

- Ali Küçük’ün yanına gelen kameramana sorununu atlatması (3)

- Ali Küçük’ün köprüden inmesi

- Ali Küçük’ün polis eşliğinde ambulansa götürülmesi

301 MB /// 02.43ö

HABER - KAMERA: Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)

==================

Küçüklere Kırmızı düdük\" büyüklere bayram şekeri

MUĞLA\'ya Kurban Bayramı tatillerini geçirmek için gelenler, polis kontrol noktasında Yatağan Kaymakamı Hayrettin Çiçek tarafından karşılandı. Çiçek, büyüklerin bayramlarını kutlayarak şeker ikram etti, küçüklere de \"Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük\" projesi kapsamında kırmızı düdük verdi.

Yatağan Kaymakamı Hayrettin Çiçek, Kurban Bayramı tatilini değerlendirmek isteyenlerin uğrak yeri Muğla\'ya gelen tatilcileri, polis kontrol noktasında karşılayarak bayramlarını kutladı. Yatağan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Muğla-Aydın Karayolu Çırpıovası Mevkisi\'nde gerçekleştirilen yol kontrolünde, sürücülere ve araçlardaki yolculara bir yandan şeker ikramı yapılırken bir yandan da trafik kuralları hakkında bilgi verildi. Kaymakam Çiçek, araçlardaki yetişkinlerin bayramını kutlayarak şekeri ikram ederken küçüklere de \"Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük\" projesi kapsamında kırmızı düdük verdi. Çiçek, bayram tatillerini geçirmek için Muğla\'yı tercih eden vatandaşlara teşekkür ederek, Muğla\'dan mutlu bir şekilde ayrılmalarını diledi.

Muğla il sınırının girişindeki yol kontrol noktasında ceza yerine Kaymakam tarafından karşılanma, bayramlaşma ve şeker ikramı için durdurulan araçların sürücüleri, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Kaymakam Hayrettin Çiçek, bayram arifesinde Aydın-Muğla Karayolu\'nda yoğunluk yaşandığını belirterek, \"Bayram öncesi ve bayram süresinde alınacak trafik tedbirleriyle alakalı denetim ve asayiş hizmetlerine nezaket etmek için buradayız. Aynı zamanda bu yıl İçişleri Bakanlığı\'nın uyguladığı \'Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük\' projesi kapsamında çocuklarımıza kırmızı düdük dağıtıldı. Çocuklarımız, anne ve babaları trafiğe aykırı hareket ettiği zaman anne ve babalarını bu düdükle uyaracaklar. Belki bu itibarla da inşallah bu sene yollarımızda trafik kazası yaşamayacağız. Bu vesileyle, tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramını en içten dileklerimle kutluyor, görevli personellerimize de çalışmalarında başarılar diliyorum\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yatağan Kaymakamı Hayrettin Çiçek\'in sürücülerin ve araçlardaki vatandaşların bayramını kutlaması

-Bayram şekeri ikramından görüntü

-Yatağan Kaymakamı Hayrettin Çiçek\'in çocuklara kırmızı düdük vermesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Burak Alper KUŞ / YATAĞAN (Muğla), (DHA)

============

Bakan Yardımcısı İnce, \'kırmızı düdük\' uygulamasına katıldı

BALIKESİR\'in Edremit ilçesinde, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, jandarma ve polis ekipleriyle birlikte \'kırmızı düdük\' uygulaması yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'nun talimatıyla 81 ilde, trafikte yapılan hataları ve kazaları önlemek amacıyla başlatılan \'Bu bayramda ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük\' projesi kapsamında, Edremit ilçesinde uygulama gerçekleştirildi. Uygulamaya, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce de katıldı. Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kınay, Edremit Emniyet Müdürü Zafer Sönmez, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Özkan Kavak ile birlikte uygulamaya katılan Bakan Yardımcısı İnce, durdurulan otomobillerdeki çocuklara, üzerinde kampanya bilgileri olan broşür, şapka, tişört ve kırmızı düdük hediye etti. Bakan Yardımcısı İnce, çocuklardan, aracı kim kullanıyorsa trafik kurallarını ihlal ettiğinde düdük çalarak sürücüyü uyarmalarını istedi.

\'Kırmızı düdük\' uygulamasıyla ilgili bilgi veren İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, şöyle konuştu:

\"Bu bayram İçişleri Bakanlığı olarak trafik güvenliğini sağlamak, trafik kazalarını en aza indirmek ve kamuoyunda farkındalık oluşturması bakımından bir kampanya başlattık Sayın Bakanımız Süleyman Soylu\'nun öncülüğünde. Bu kampanya \'kırmızı düdük\' kampanyası. İçişleri Bakanlığı olarak da bayram boyunca sahada olacağız. Bilindiği gibi kazaların üç nedeni var. Birincisi, araç kullanırken cep telefonu kullanılması, diğer bir husus, emniyet kemerinin takılmaması, yine diğer en büyük etkenlerden bir tanesi de aşırı hız. Aşırı hızı daha aza indirirsek, araç kullanırken dikkatimizi dağıtmadan, cep telefonu ile ilgilenmeden, cep telefonu kullanmazsak yine emniyet kemerimizi de takarsak. Yapılan araştırmalarda kazaların yüzde 75\'inde emniyet kemerinin takılmadığı tespit edilmiş. Bu çok büyük bir oran. Dolayısıyla bunu en aza indirme gayretinde olur ve indirirsek inşallah ülkemiz için en büyük sorun alanlarından bir tanesi olan bu trafik kazalarını en aza indirebiliriz. Bunu başarabiliriz. Vatandaşlarımız, halkımız bunun bilincinde olursa, daha dikkatli araç kullanıp kurallara uyarsa da inşallah başımıza gelen bu tür kazaları, bundan önceki kazaları en az seviyeye indiririz. Bu bayramda uzun bir tatil yapıyoruz. Tatil boyunca trafik kurallarına çok fazla dikkat etmemiz gerekir. Biz bu amaçla bugün buradaydık.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kırmızı düdük uygulamasından detaylar

Muhterem İnce’nin uyarıları

Ailelerden detay görüntüler

Muhterem ince açıklaması

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN / EDREMİT(Balıkesir), (DHA)

=============

Evinde tabancayla intihar etti

ŞANLIURFA\'da bunalımda olduğu iddia edilen Muzaffer Z. (58), tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdi.

Olay, öğleden sonra Bahçelievler Mahallesi\'nde meydana geldi. Bunalımda olduğu öne sürülen Muzaffer Z., evde kimse olmadığı sırada tabancayla kafasına ateş açtı. Silah sesini duyan çevredekiler durumu polise bildirdi. İhbarla gelen polis, içeri girdiğinde Muzaffer Z.\'yi yerde kanlar içinde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Muzafer Z.\'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Muzaffer Z.\'nin cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu\'nun morguna kaldırıldı. Polis, ruhsatsız olduğu belirlenen tabancaya el koydu, soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------------

- Adli Tıp Kurumu

- Cenaze aracının gelmesi

- Cenaze aracının beklemesi

- Yakınlarının ağlaması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA (DHA)

144 MB

===========

İnşaattan minibüsle hırsızlık kamerada

BOLU,(DHA)- BOLU\'da, inşaattan 15 bin lira değerinde inşaat malzemesi çaldığı iddia edilen hırsızlardan 2\'si yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Kılıçarslan Mahallesi\'nde bir inşaattan yaklaşık 15 bin liralık malzeme çalındığını fark eden inşaat sahibi, durumu polise bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarına inceleyerek hırsızlık olayını gerçekleştiren 4 şüpheliyi tespit etti. Polis, şüphelilerin, dün gece saatlerinde de aynı inşaata geldikleri ihbarını aldı. Çalıntı plakalı araçla inşaata gelen şüpheliler polisi görünce kaçtı. Yarım saatlik kovalamaca sonucu şüphelilerden S.E.(41), O.B.(45) Kültür Mahallesi\'nde yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Diğer 2 şüpheli K.Ç. ve Y.B.\'nin ise, yakalanması için çalışma başlatıldı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.E.\'nin, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve aralarında suç işlemek amacıyla örgüt kurmak gibi 10 ayrı suçtan arandığı, O.B.\'nin ise 14 ayrı suçtan arandığı öğrenildi.

HIRSIZLIK GÜVENLİK KAMERASINDA

Şüphelilerin hırsızlık anlarının yansıdığı güvenlik kameralarında, S.E. ve O.B.\'nin ikiz plakalı bir araçla inşaata geldikleri ve inşaat malzemelerini araca yükledikleri görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Şüphelilerin adliyeye getirilmesi

-Adliyeden detaylar

-Güvenlik kamerası görüntüleri

Süre: 02.06-Boyut: 237 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)