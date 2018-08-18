DHA YURT BÜLTENİ 11

Kuşadası\'nda bayram yoğunluğu

AYDIN\'ın Kuşadası ilçesi Kurban Bayramı öcesi, tatil için gelenlerle hareketlendi.

Kurban bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte tatilciler Kuşadası ilçesine gelmeye başladı. Turizmcilerin asıl hareketliliği bayramın ilk günü, kurban kesimlerinden sonra beklemesine karşın ilçede trafik ve plajlardaki yoğunluk gözle görülür şekilde arttı. Kuşadası girişinde araçlar uzun kuyruklar oluştururken, ünlü plajlar da doldu taştı. Hava sıcaklarının da artmasıyla birlikte, çevre il ve ilçelerden günübirlik gelenlerle tüm plajlar doldu.

Turizmciler sıklıkla rezervasyon yapmadan turizm bölgelerine gelinmemesi uyarısı yaparken, tatili değerlendirmek için alternatif arayanlar da çözümü çadırlarda buldu. Şehir merkezindeki halk plajlarında çadırlarını kuranların manzarası, yıldızlı otellerde kalanları kıskandırdı. Deniz kenarında, liman ve Güvecinada manzaralı çadırlarda kalanlar, duş ve tuvalet ihtiyaçlarını plajdaki tesislerde gideriyor. Kimileri ise plajların ve kentin çeşitli yerlerindeki parklarda, yeşil alanlarda uyumayı tercih ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Plajda kurulan çadırlar

- Şehrin girişinde araç kuyrukları

- Plajlardan kalabalık görüntüleri

Haber- Kamera: Latif SANSÜR / KUŞADASI (Aydın), (DHA)

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Dövizdeki yükseliş, Midilli rezervasyonlarını yüzde 50 düşürdü

BALIKESİR\'in Ayvalık ilçesinden Kurban Bayramı tatili için Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na gidecek Türk vatandaşlarından yüzde 50\'si, dövizdeki yükseliş nedeniyle rezervasyonlarını iptal ettirdi.

Balıkesir\'in Ayvalık ilçesinden Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na yolcu taşıyan gemi tur acenteleri hayal kırıklığı yaşadı. Bugün Ayvalık\'tan Midilli\'ye hareket eden 4 gemide 1200 kişi yolculuk ederken, tur acentesi ve gemilerin sahibi Fatih Jale, rezervasyonların yüzde 50\'sinin iptal edildiğini söyledi. Dolar ve euro\'daki yükselişin tatilcileri ve acenteleri vurduğunu belirten Fatih Jale, \"İnternet üzerinden rezerve yaptıran ve ödemesini yapanlar mecburen adaya geçerken, acentelerden yaklaşık yüzde 50\'ye varan rezerve iptalleri yaşandı. Midilli\'de bir kahve 3 euro, yani 21 TL. İşte yolcuların neden iptale gittiklerin göstergesi. Belki arife günü geçişlere farklılık olur. Umarım yüzümüz güler\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yolculardan görüş ve görüntüler

- Gemiye binenlerden görüntüler.

- Kaptan ve tur sahibi Fatih Jale açıklamaları

- Yolculardan görüşler.

Haber-Kamera: Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)

Süresi: 14 dakika 35 Saniye, Boyutu: 223 MB.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Telefon tamircisinden \'bağış\' ve \'Iphone tamiri yapmama\' kararı

ELAZIĞ\'da cep telefonu satışı yapan ve teknik servisi bulunan Kadir Dağtekin, 15 günlük geliri olan 2 bin lirayı, devlet ekonomisine destek için bağışlarken, Iphone telefonunun satışını ve tamirini de yapmama kararı aldı.

Merkez Yeşildere sokakta cep telefonu satışı ve teknik servisi bulunan Kadir Dağtekin, Amerika Birleşik Devletlerine (ABD) tepki için iş yerinden 15 günde elde ettiği 2 bin liralık gelirini devlete hibe etme kararı aldı. Dağtekin ayrıca, Iphone telefonlarının bütün modellerinde geçerli olmak üzere satışını ve tamirini durdurdu.

ABD\'ye tepki için böyle bir karar aldığını belirten Dağtekin, \"İkili ilişkiler düzelene kadar Iphone telefonlarının satışını ve tamirini yapmayacağız. Ben de bir vatandaş olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan\'ın gösterdiği dik duruşundan dolayı onur ve gurur duyuyorum. Cumhurbaşkanımızı ABD\'ye karşı uyguladığı yaptırım kararını sonuna kadar destekleyeceğiz. Türkiye bu ekonomi savaşından galip geleceğine inanıyorum. Savaş sadece tank ve tüfekle yapılmıyor. Şuan ülkemize ekonomi savaşı açılmıştır. Biz ülke olarak bu savaştan galip geleceğiz. 15 Temmuz darbe girişimini yapan karanlık güçler kim ise şuan dolar savaşını da ülkemize açan aynı kişilerdir. Bizler bu vatanda doğduk ve bir bu vatanda ekmek yiyoruz.Bu vatan içinde canımı ve kanımızı sonuna kadar bağışlamaya hazırız\" dedi.

İşyerinin 15 günlük geliri olan 2 bin Türk Lirasını da Kurban Bayramından sonra, devlet ekonomisine destek için hibe edeceğini ifade eden Dağtekin, \"Bütün vatandaşlarımızı devletimize destek olmaya davet ediyorum. Devletimizin yanında olalım.Bu bir siyasi dava değildir.Bu vatan davasıdır\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Cep telefonu tamirinden görüntü

-İş yerinden görüntü

-Röportaj

-Genel ve Detay Görüntü

Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ,(DHA)

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Bandırma\'da tatilci yoğunluğu

Erdem ÖZCAN/BANDIRMA(Balıkesir)(DHA)-KURBAN Bayramı nedeniyle dokuz günlük tatili fırsat bilen İstanbul\'da yaşayan tatilciler feribot ile Bandırma\'ya gelip buradan tatillerini yapacakları Balıkesir\'in sahil ilçeleri ile Ege\'ye gidiyorlar. Kalabalık halinde feribottan inenler ilginç görüntü sergiliyorlar.

İstanbul\'da yaşayanlar, kurban bayramının ilk gününde kara ve deniz yolu ile tatil yapacakları yerlere akın ediyor. İstanbul\'dan İDO\'ya ait feribota araçları ile binen tatilciler Bandırma\'ya gelip buradan otomobilleri veya bekleyen otobüslere binerek daha önceden tatil yapacakları Bandırma\'nın sahil ilçeleri ile Ege sahillerine gidiyorlar. Bayram öncesi İstanbul\'dan gelişte yaşanan yoğunluk nedeniyle İDO feribot sayısını bir artırarak altıya çıkartıp İstanbul\'dan Bandırma\'ya 6 bin yolcu ve bin 300 araç taşıyacak. Bayram öncesi İstanbul\'dan feribotların tamamen dolu olarak gelip boş döndüğünü belirten İDO yetkilileri, bayram sonrası ise feribot ile deniz otobüslerinin İstanbul\'a dolu gidip oradan boş geleceğini açıkladılar.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Feribottan çıkanlar

Yoğunluk

3 kişiye yolculuk nereye sorusu

Terminal önü giden pek kimse yok

103 mb - 1.30 dakika

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Otobüste kalp pili duran çocuğu, şoför hastaneye yetiştirdi

SİVAS\'ta daha önce otobüste bulduğu parayı sahibine vermesi ve önünde kaza yapan otomobilde bulunan anne ve bebeğini hastaneye götürmesi ile gündeme gelen özel halk otobüsü şoförü Ömer Taşdemir (37), bu kez kalp pili durduğu için fenalaşan kız çocuğunu hastaneye yetiştirdi.

Olay, dün öğlen saatlerinde Gültepe Mahallesi\'nde bulunan alış-veriş merkezi yakınlarında yaşandı. Toptancılar-Galericiler Sitesi seferini yapan ve içerisinde yolcusu bulunan 58 H 0083 plakalı halk otobüsünün şoförü Ömer Taşdemir, AVM durağından yolcuları aldı. 4-5 durak gittikten sonra arka tarafta hareketlilik gören Taşdemir\'i yolcular uyardı. Yolcular, otobüste bir çocuğun fenalaştığıni iletti. Ayakta yolculuk yapan çocuk hemen koltuğa oturtuldu. Taşdemir, diğer yolculardan izin alarak aradaki duraklarda durmayacağını ve direk hastaneye gideceğini söyledi. Taşdemir hızlı bir şekilde otobüsü kullanarak çocuğu ve ailesini Numune Hastanesi ek binasına götürdü.

Taşdemir, \"AVM\'nin önünden yolcuları aldıktan sonra 4-5 durak sonra arkadan \'Kaptan, yolcumuz fenalaştı bayıldı. Kapıları aç aşağıya indirelim\' dediler. Bende \'Aşağıya indirmeye gerek yok hastane yolumuzun üzerinde hemen hastaneye götürelim\' dedim. Ben normal bayılmış bir hasta sandım ama çok ciddi bir hastalığı varmış çocuk kardeşimizin. Kalp pili durmuş, aldık hastaneye götürdük. Orada doktor \'Biz gerekli müdahaleyi yapıp ambulansla başka bir hastaneye sevk edeceğiz\' dedi. 10 yaşında bir kız çocuğuydu. Allah\'tan şifalar diliyorum. Allah kimsenin başına vermesin. Kalbi pille çalışıyormuş inşallah şifasına kavuşur. Yolculara da rica ettim. \'Kusura bakmayın inecek yolcuyu da indiremiyorum hemen hastaneye gidiyorum\' dedim. Yolcular da anlayışlıydı. Sivas olarak yardımsever bir halkız. Kimse bir şey demedi hemen hastaneye sürdüm otobüsü. Yolcular da teşekkür etti. Önemli olan çocuğun hayata tutunması\" dedi.

\'BÖYLE ŞEYLER HEP BENİ BULUYOR\'

Daha önce de otobüste benzer şeylerle karşılaştığını belirten Taşdemir, \"Otobüste daha önce çok ilginç olaylar da başıma geldi. Bu 6-7 oldu. Bundan birkaç ay önce otobüste para bulmuştum 17 bin 500 lira onu teslim etmiştim. Daha sonra kaza yapan anne ile bebeğini hastaneye yetiştirmiştim. Belediye Başkanımız Sami Aydın\'da \'Bazı insanlara kötülük bulaşır, bazı insanlara da iyilik bulaşır\' demişti. Allah tarafından mıdır nedir bilmiyorum böyle şeyler hep beni buluyor. Zaten yardım etmeyi çok seviyorum. Allah katında da Rabbim görüyor. Beni kötülüklerden uzak tutsun da ben hep iyilik yapayım. Biz otobüs camiasına bazı kesimler hor gözle bakıyor. Bizim yaptığımız çok riksli bir iş. Tek maksadımız yolcunun parasını alıp gideceği yere götürmek değil. Bir nevi kendi ailemiz gibi, bazen ambulans görevi görüyoruz, kimi hastalanıyor, kiminin işi oluyor\" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

-Otobüs kamerası görüntüleri

-Fenelaşan çocuğun görüntüsü

-Şoförün hastaneye sürmesi

-Otobüsten görüntüler

-Şoförün konuşmaları

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

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Kolundaki bilezikleri çalınan kadının gözyaşları

ANTALYA\'da, pazarda eşarp satan Gülsüm Özer\'e (65), eşya yardımı yapacaklarını söyleyip, bereketlenmesi için dua okuyacaklarını belirterek kolundaki 3 bileziği alan 2 şüpheli, kaçtı. Polis, olayın ardından gözyaşlarına boğulan Özer\'i dolandıranları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Kepez ilçesi Yükseliş Mahallesi\'ndeki semt pazarında meydana geldi. Pazarda eşarp satan Gülsüm Özer\'in yanına eşya yardımı yapma bahanesiyle yaklaşan 2 kişi, kadının kolundaki 3 bileziği bereketlenmesi için dua okuyacaklarını söyleyerek istedi. Özer, kolundaki bilezikleri çıkartıp verdi. Gülsüm Özer dua okunmasını beklerken, şüpheliler bilezikleri alıp kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Gelen polis ekiplerine olayı gözyaşları içinde anlatan Özer, \"2 kişi gelip eşya yardımında bulanacaklarını söyledi. Kolumdaki bileziklere dua okuma teklifinde bulundular. Ne olup bittiğini anlamadan kaçmaya başladılar\" diye konuştu.

İfade işlemleri için polis merkezine giden Gülsüm Özer\'i, gelen yakınları teselli etmeye çalıştı. Polis, 35- 40 yaşlarındaki erkek şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Dolandırılan Gülsüm Özer\'in durumu polislere anlatması

- Yakınlarının küfür ederek gazetecilere tepki göstermesi

- Özer\'in polis ekip otomobilini bindirilmesi

- Ekip otosunun hareket etmesi

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Haber Kamera Bülent TATOĞULARI/ANTALYA,(DHA)