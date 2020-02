DHA YURT BÜLTENİ 11

Fransız gençler, Yüksekovalı öğretmenin misafiri oldu

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA) - FRANSA\'dan gelen Claire La Gel (25) ve Justine Joly (24), bir süre önce tanıştıkları, Hakkari\'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan öğretmen Celil Çelik\'in evine misafir oldu. Yöresel kıyafetler giyen Fransız gençler, tandırda ekmek pişirip, ahırda inek sağdı.

Fransa\'da yaşayan Claire La Gel ve Justine Joly, bir süre önce Van\'da tanıştıkları öğretmen Celil Çelik\'i ziyaret etmek üzere Hakkari\'nin Yüksekova ilçesine geldi. Çelik\'in Köprücük köyündeki evinde 4 gün misafir olarak kalan Fransız gençler, köyün kadınlarıyla birlikte tandırda ekmek pişirip, ahırda inek sağdı. Yöresel kıyafetler giyen Fransız kızlar, düğünlere de katıldı. Claire La Gel ve Justine Joly, köyden ayrılırken, yöre halkının kendilerine gösterdiği misafirperverlikten memnun kaldıklarını belirtti. Köyün kadınları ise kısa sürede samimi oldukları Fransız gençlerin gidişine üzüldüklerini söyledi.

Katarakt ameliyatı oldular, görme yeteneklerini kaybetmelerinden korkuluyor

ERZURUM Palandöken Devlet Hastanesi\'nde katarakt ameliyatı olduktan sonra enfeksiyon kaptıkları iddia edilen 6 hasta, Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesi\'nde tedavi altına alındı. Hastaların görme yeteneklerini kaybetmelerinden korkuluyor. Olayla ilgili sağlık il müdürlüğü soruşturma başlattı.

Geçtiğimiz hafta içerisinde katarakt ameliyatı olmak için merkez Yakutiye ilçesindeki Palandöken Devlet Hastanesi\'ne müracaat eden 3\'ü erkek, 3\'ü kadın toplam 6 hasta ameliyat edildi. Recep Demirci, Fahri Yazıcı, Ahmet Tok, Baran Bayram, Sevcan Diyarbakır ve Adalet Genç adlı hastalar, ameliyat sonrasında gelişen enfeksiyon nedeniyle Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Servisi\'ne yatırıldı. Hastalardan 5 çocuk babası emekli memur Recep Demirci (63), \"Sol gözümde hafif görme kaybı vardı. Palandöken Devlet Hastanesinin göz polikliniğe müracaat ettim. Poliklinik doktoru gözlük alamayacağımı, gözümde katarakt olduğunu ve alınması gerektiğini söyledi. Doktorum, \'Katarakt olduğu için bir gün yat, bir gün sonrada taburcu olur şifa ile gidersin\' dedi. Ama ben ameliyat oldum gittim eve şikâyetler ağrılar arttı. Önceden görüyordum şu an görme yok\" dedi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr. Osman Öndaş şunları söyledi:

\"Palandöken Devlet Hastanesinde katarakt ameliyatı olan 6 hasta kliniğimizde tedavi edilmektedir. Ameliyat sonrasında gelişen endoftalmi dediğimiz komplikasyon nedeniyle acil olarak hastaları yatırdık. Yoğun bir tedavi uyguluyoruz. Şu an hastalar kontrol altında. Katarakt sonrası gelişebilecek komplikasyonlardan bir tanesi endoftalmi. Oranı biraz düşük ama gelişebilecek komplikasyonlardan bir tanesi. Tüm servis şu an seferber olmuş durumda. Örneklerini aldık mikrobiyolojiye yolladık. Endoftalmi her göz hekiminin istemediği ve korktuğu bir komplikasyon. Hastalar için ne gerekiyorsa şu an yapılıyor. İnşallah sağlıklarına kavuşurlar.\"

Öte yandan İl Sağlık Müdürlüğü olayla ilgili soruşturmanın başladığını bildirdi. Sağlık Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklamada,

\"Geçtiğimiz hafta Pazartesi günü 9 hasta muayene edilerek servis doktoru tarafından katarakt teşhisi konulmuş ve ameliyat edilmek üzere hastaneye yatırılmıştır. Söz konusu hastaların 07.08.2018 Salı günü katarakt ameliyatları yapılarak aynı gün serviste gözlem altında tutulmuşlar ve tüm hastalar 08.08.2018 tarihinde reçeteleri yazılıp gerekli önerilerde bulunularak taburcu edilmişlerdir. Taburcu edildikten bir gün sonra (09.09.2018) hastalardan ikisi gözlerindeki ağrı şikâyeti nedeniyle hastaneye gelerek aynı doktora başvurmuşlar, yapılan muayene sonucu ameliyat edilen hastaların gözlerinde enfeksiyon belirtileri tespit edilmiştir. Aynı gün aynı doktor tarafından ameliyat edilen diğer hastalar da aranarak kontrol edilmek üzere hastaneye davet edilmiş, iki hasta hariç diğerlerine ulaşılarak hastaneye gelmeleri sağlanmıştır. Hastalardan 5 tanesi ileri tetkik ve tedavi amacıyla Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı\'na sevk edilmiş, durumu nispeten iyi olan bir hasta Palandöken Devlet Hastanesi\'nde yatırılarak tedavi altına alınmıştır. Ayrıca hastalardan birisi de 08.08.2018 tarihinde bizzat kendisi Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı\'na başvurmuş ve tedavisi için hastaneye yatışı sağlanmıştır.

Sonuç olarak 6 hasta Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Servisi\'ne, bir hasta da Palandöken Devlet Hastanesi Göz Servisi\'ne yatırılarak tedavi altına alınmıştır. Yatan hastaların gözlerindeki rahatsızlık ciddiyetini devam ettirmekte olup gerekli tedavileri devam etmektedir. Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü olarak tıbbi ve idari yönden araştırma ve incelemede bulunmak üzere uzman kişiler görevlendirilmiştir\" denildi.

Bafra Ovası\'nda tarım arazileri sular altında

SAMSUN\'un Bafra ilçesinde son bir haftadır etkili olan sağanak yağmurun nedeniyle bazı tarım arazileri sular altında kaldı. Tarlalarda biriken yağmur suları ekili ürünlere zarar verdi.

Bafra ilçesinde son bir hafta içerisinde yağan sağanak yağmur nedeniyle toprakta su doygunluğu yaşanınca yağmur suları da toprak yüzeyinde birikti. Doğanca, Karıncak, Yeşilyazı, Koşuköyü, Sahilkent ve Ağıllar Mahalleleri başta olmak üzere Bafra Ovası\'nda birçok tarım arazisi sular altında kaldı. Biriken sular nedeniyle tarlalarda ekili ürünler zarar gördü.

Tarım arazilerinde yarım metreye varan su birikintileri oluştuğunu söyleyen çiftçi Dursun Aksoy \" Yağmurun yağması ile birlikte toprak suya doydu. Bütün samanlarımız hayvanlarımızın yiyeceği ahırlarımız su içerisinde kaldı. Şuanda ahırlarımız 20 ila 30 santimetre su içerisinde. Arazimiz sadece suyun içerisinde. Ekili fasulyelerimiz, mısırlarımız hepsi suyun içinde\" dedi.

Osman Arif Koparan ise \"Yağmurundan dolayı 250 dönümlük arazim sular altında kaldı. Hayvanlarımız için ekmiştik. Çok büyük zararımız var\" dedi.

Bafra Sebze Üreticileri Birlik Başkanı Süleyman Tulum ise Bafra Ovası\'nda kışlık ve yazlık sebze ekili yaklaşık 10 bin hektar ekili alanın yağmurlardan olumsuz etkilendiğini söyleyerek \"Tarım Sigortası yaptıran çiftçilerin TARSİM\'e müracaat etmesi gerekiyor. Yaptırmayanlar ise İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerine başvuru yapsın\" diye konuştu.

İlkel teleferikte akıma kapılan genç kız, toprağa verildi

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA) - RİZE’de, \'varangel\' olarak bilinen ve yük taşımada kullanılan ilkel teleferikte elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren Ayşe Kork (19) gözyaşları arasında toprağa verildi. Rize Makine Mühendisleri Odası Başkanı Metin Bıçakçı, 11 yılda, 10 kişinin ölümüne, yüzlerce kişinin yaralanması ve sakat kalmasına neden olan, sayıları 15 bini bulan teleferiklerin yüzde 95’inin standart dışı olduğunu açıkladı, can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan ilkel teleferiklerin kontrol altına alınması gerektiğini söyledi.

Olay, dün akşam saatlerinde Küçükçayır köyünde meydana geldi. Bölgede \'varangel\' olarak bilinen ve yük taşımada kullanılan ilkel teleferikle yüklerini taşıyan Ayşe Kork, teleferiğin metal aksanını tuttuğu sırada iddiaya göre elektrik akımına kapıldı. Çevredekilerin yardımıyla kurtarılan genç kız ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Ayşe Kork, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Liseden mezun olan ve bu yıl girdiği üniversite sınavından 350 puan alarak hayalini kurduğu öğretmenlik için ilk tercihini Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi yaptığı öğrenilen Ayşe Kork\'un ölümü büyük üzüntü yarattı. Genç kız için öğlen vakti Küçükçayır köyünde cenaze namazı kılındı. Cenazede baba Hasan ile anne Hanife Kork, gözyaşlarını tutamadı. Kılınan cenaze namazının ardından Ayşe Kork’un cenazesi aynı köyde toprağa verildi.

Olayda hayatını kaybeden Ayşe Kork’un akrabası Asaf Memişoğlu, teleferikle çay bahçesine gübre çektikleri sırada olayın yaşandığını belirterek “Hava yağmurluydu. O sırada çelik tele dokundu. Çelik sırma telde kaçak elektrik vardı. Akıma kapıldı. Çok üzgünüz “ dedi.

Bayram Kork da “Köyümüzde arazi engebeli. Yük taşımacılığında teleferikleri kullanıyoruz. Ama birçoğu standarda uygun değil. Vatandaşların ve devletin bu konuda önlem alması gerekiyorö ifadelerini kullandı.

MAKİNE MÜHENDİSLERİ ODASI: YÜZDE 95’İ STANDARDA UYGUN DEĞİL

Rize Makine Mühendisleri Odası Başkanı Metin Bıçakçı, il genelinde 15 bine ulaşan ilkel teleferiklerin ölümlü ve yaralamalı çok sayıda kazaya neden olduğunu belirtti. Teleferiklerin herhangi bir sahibi olmaması ve gelişi güzel herkes tarafından kullanılmasının kazalara davetiye çıkardığını ifade eden Bıçakçı, “Son 11 yılda 10 ölüm, yüzlerce yaralanma meydana geldi. Bu teleferiklerin öncelikle bir sahibi olması lazım. Teleferiklerin kabinlerinin mutlaka kapalı alanlara alınması, elektrik tesisatlarının yalıtılması ve çarpmaya karşı topraklanmasının yapılması lazım. Yük taşıma platformlarının korumalı olması, altlarından geçerken kişilere zarar vermemesi lazım. aber verilmeden teleferikten yük geliyor eller sıkışabiliyor, parmaklar kopabiliyor. Yükün bir yerden bir yere taşınması aşamasında, mutlaka iletişime geçilmesi lazım. Sırma teller teknik olarak hesaplanmadığı için, istenilen yükleri taşımaya elverişli değil. Taşıma aşamasında, elektrik motorlarını ve kayış kasnak sistemlerinin olduğu noktalarda koruyucular koyulmuyor. Buralarda uzuv kopmaları meydana gelebiliyor. Kullanılan elektrik tesisatı yalıtımlı değil, topraklaması yapılmamış. Teleferikleirn yüzde 95\'i standarda uygun değilö dedi.

‘TELEFERİKLERİN SAHİBİ OLMALI’

Teleferiklerin bir sahibinin olması gerektiğine vurgu yapan Bıçakçı, şöyle devam etti:

“Teleferik sahipleri diyecek ki ‘Bu benim kontrolümde olacak ve kimse bunu gelişi güzel kullanmayacak’. Mutlaka ve mutlaka koruyucu donanımlara sahip olması lazım. Kullanmadığı durumlarda da çocukların bu alanlara girmemeleri lazım. Çocuklar düğmeye basıp direk çalıştırabiliyorlar. Bunları yaptığımız takdirde bu kazaların önüne geçebileceğimizi düşünüyoruz. Teleferikleri öncelikle senede bir kere kontrol edilmesi lazım. Uygun olmayan teleferiklerin kullanımdan kaldırılması, uygulamadan kaldırılması lazım. Vatandaşlarımıza bu konuda destek de verilebilir. Mülki idareler maddi ve manevi yönlerden bunların kontrol edilmesinde destek verebilir. Biz Makine Mühendisleri Odası olarak her türlü desteğe hazırız.ö

Berberler tepki için \'Amerikan traşı\' yapmayı bıraktı

ORDU\'nun Ünye ilçesinde bulunan 10 erkek berber Amerika\'ya tepki göstermek için \'Amerikan traşı\' yapmama kararı aldı.

Amerika ile Türkiye arasında yaşanan gerginlik nedeniyle Amerika\'ya tepki gösteren Ünye ilçesindeki 10 erkek berberi \'Amerikan traşı\' yapmama kararı alıp işyerlerinin camlarına \'Amerikan traşı yapmıyoruz\' yazılı kağıtlar astı. Müşteriler de alınan bu karar destek verdi.

20 yıllık berber olan Ruhi Taş, \"Amerikan traşını yasaklıyorum, Amerika\'yı protesto ediyorum\" dedi.

Berber Fatih Memiş ise \"Doların yükselişinden dolayı tepki göstermek amacıyla işyerimizin camına yazı yazdık ve Amerikan Traşı\'nın yapılmayacağımızı duyurduk. Müşteriler de bu tepkimizi olumlu karşıladılar\" diye konuştu.

Ünye\'de 10 yıllık berber olan Emrah Sül ise Doların son dönemlerde artışı nedeniyle kendilerinin de duruma tepki göstermek istediklerini belirtirik müşterilerinin bu duruma olumlu tepki verdiklerini söyledi.

Berbere traş olmaya gelen ve yazıyı gören Mehmet Kapan ise alınan kararı desteklediğini söyleyerek \"Amerika bize istediği kadar uygulama yapabilir doğal haklarıdır. Ama buna hangi partiden olursa olsun şu anki hükümetimize karşı muhalefette bulunmaması lazım. Herkesin birlik ve beraberlik içinde olması lazım. Esnafımızın da tepkisini ortaya koyarak böyle bir uygulama yapmasını doğru buluyorum. Çünkü birlik beraberlik olma zamanıdır. Çok güzel bir kural getirmişler. İnşallah diğer esnaflara da örnek olur bu uygulama\" dedi.

Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpmasıyla öldü

ANTALYA\'da Ali Aşıkdoğan (78), yolun karşısına geçmek isterken bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, Serik Caddesi Havalimanı Yolu üzerinde meydana geldi. Bir alışveriş merkezi önünden yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Aşıkdoğan, refüjdeki çelik bariyerleri aştı. Hızla giden araçların arasından yolun karşısına geçmek isteyen Aşıkdoğan\'a, Ramazan İnal\'ın kullandığı 07 LNT 82 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolun ortasına savrulan Aşıkdoğan için sağlık ekiplerine haber verildi. Gelen ekipler, yaya Aşıkdoğan\'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Sürücü Ramazan İnal, “Süratim 70-75 civarıydı. Süratli de değildim. Aniden önüme atladı. Frene basacak zamanım dahi olmadı\" dedi. Görgü tanığı Fatih Mirzaoğlu da yaşlı adamın refüjden karşıya geçmeye çalışırken aracın altında kaldığını söyledi.

Kaza nedeniyle Antalya- Serik istikametinde trafikte uzun süre aksamalar yaşandı. Ali Aşıkdoğan\'ın cenazesi savcının talimatıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazanın olduğu yere yaklaşık 50 metre mesafede yaya üst geçidinin olduğu görüldü.

Ordu’da bir çoban 2 aylık düve buldu

ORDU’nun Ünye ilçesinde bir çoban, dün gece ilçe merkezinde başıboş gezen 2 aylık düve buldu. Bulduğu düveyi kendi ahırına bağlayan çoban, düvenin sahiplerinin gelmesini bekliyor.

Ünye ilçesi Çınarlık Mahallesi\'nde yaşanan olayda hayvancılıkla uğraşan çoban 42 yaşındaki Murat Küçük, dün gece çobanlığını yaptığı ahırın etrafında başıboş gezen 2 aylık bir düve fark etti. Sahibini çevrede göremeyen Küçük, durumu zabıtaya bildirdi. Sahibinin ahırından kaçtığı belirlenen düvenin kaçmaması için önlem alan Küçük, düveyi kendisinin çobanlık yaptığı ahırın önüne bağladı. Küçük, \"Dün gece saat 00.50’de düveyi sahipsiz bir şekilde gördüm. Koşuyordu ve yakaladım. Bende diğer ineklere baktığım ahırın önüne bağladım. Düvenin sahibini bekliyoruz\" dedi.

