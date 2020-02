DHA YURT BÜLTENİ 11

1 - 1500 rakımlı yaylada Emir Kümbet ve altı bin şehit anıldı

TÜRKLER\'in Karadeniz\'e ilk giriş kapısı olduğu belirtilen Ordu\'nun Aybastı ilçesinde 1500 rakımlı Perşembe Yaylası\'nda, 1105 yılında Trabzon Rum Devleti\'ne karşı savaşırken şehit düşen Danişment Gazi\'nin komutanı Emir Kümbet ve altı bin şehit, programla anıldı.

Ordu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim, Kültür ve Araştırma Genel Müdürlüğü\'nün desteği ile Ordu\'nun Aybastı ilçesinde 1500 rakımlı Perşembe yaylasında, 1105 yılında Trabzon Rum Devleti\'ne karşı savaşırken şehit düşen Danişment Gazi\'nin komutanı Emir Kümbet ve altı bin şehidi anma programı düzenlendi. Programa Vali Yardımcısı Adem Öztürk, İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer, Aybastı Kaymakamı Refik Özsoy, Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç ve Ordu\'nun 19 ilçesinden 2 bine yakın genç ile vatandaşlar katıldı.

Şehitlikte bulunan Camii\'de Cuma namazı öncesinde başlayan programda Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından şehitler için Kur’an-ı Kerim okundu. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, etkinliğe katılanlara teşekkür ederek, \"Ecdadımızda bu topraklarda zahmet çekerek, şehit olarak, kanlarını dökerek, gazi olarak bu toprakları bizlere miras bıraktı. Şüphesizki bizim geçmişten bugüne kalan en değerli en kıymetli varlığımız bu vatan. Bu vatana da sahip çıktığını gençlerimiz bugün bu soğukta bu yağmur altında gösterdiler. Gençlerimizin hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çünkü vatan topraklarına geçmişte sahip olduğu gibi 15 Temmuzda da, bugün de sahip çıktı, yarın da sahip çıkacak. Biz onlara güveniyoruz Rabbimize de dua ediyoruz\" dedi.

Vali Yardımcısı Adem Öztürk ise programın önemine dikkat çekerek, \"Canlarını, bu vatan için, bu bayrak için, kutsal değerlerimiz için veren aziz şehitlerimizi bu vesile ile burada bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. İnanıyorum ki, gençlerimizin almış olduğu eğitimle bu bayrağı sonsuza dek en yükseklerde dalgalandıracaklar. Bize düşen görev de bu. Aralarımızın bize emanet ettiği bu kutsal vatanı, sonsuza dek birlik ve beraberlik içerisinde taşımaktır\" şeklinde konuştu.

Anma programı kapsamında at üzerinde ok atma, karpuz kesme ile akrobasi gösterileri ise büyük ilgiyle izlendi.

-Mustafa Genç\'in konuşması

-Anma programından detay görüntü (drone)

-Yayladan detay görüntü (drone)

-At üzerinde akrobasi gösterilerinden görüntü

-Diğer detaylar

Haber-Kamera: Nedim KOVAN/AYBASTI (Ordu), (DHA)

(SÜRE: 4.26 Dk ) (BOYUT: 481 MB)

2 - Cilvegözü\'nden, Suriye’ye 6 ayda 55 bin TIR’lık ihracat

HATAY’ın Reyhanlı İlçesi’ndeki Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan Suriye’ye yılın ilk 6 ayında 55 bin TIR ile ihracat yapıldı.

İç savaşın yaşandığı Suriye’de güvenli bölgelere yapılan çeşitli ürünlerin ihracatı devam ediyor. Cilvegözü ile 4,5 kilometre karşısında bulunan Suriye’nin Bab-El Hava Gümrük Kapısı arasında bulunan aktarma alanında boşaltılan yükler, buradan da ülkedeki güvenli bölgelere sevk ediliyor. 2018 yılının ilk 6 ayında Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan 55 bin TIR ile yapılan ihracat sürerken, gönderilen ürünler arasında temel gıda maddeleri, inşaatlarda kullanılan demir, çimento, kullanılmış otomobil ve kamyonetler, giyim eşyaları, mefruşat, oto yedek parçaları ve ev aletleri ile mutfak malzemeleri bulunuyor.

İHRACATA KARŞILIK İHTALAT DEVAM EDİYOR

Suriye’ye yapılan ihracata karşılık izin verilen bazı ürünler ithalat yoluyla Türkiye’ye gelirken bazı ürünler ise üçüncü ülkelere gönderilmek üzere transit olarak geliyor. Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necmettin Zaroğlu, ihracata karşılık yapılan ithalat karşılığında, Suriye’den küçük metal, pamuk, kimyon, bakla ithalatı yapıldığını söyledi. Bunun yanında farklı ülkelere gönderilmek üzere Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan bina taşı, Antep fıstığı, bakla, nohut ve çörek otu ile mercimek gibi ürünler geldiğini ifade etti.

- Cilvegözü Gümrük Kapısı

- Giden TIR\'lar

- Çıkış için sırada bekleyen TIR\'lar

- Yünü boşaltıp geri dönen TIR\'lar

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)

(SÜRE:2\'26\')(BOYUT:77MB)

3 - Ganalı öğrenciye cinsel istismar girişimi iddiasına gözaltı



Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Gebze ilçesinde, kendisine yol soran Gana uyruklu üniversite öğrencisi J.A.\'ya (28) cinsel istismar girişiminde bulunduğu öne sürülen kamyon sürücüsü S.Y. yakalanıp, gözaltına alındı. S.Y., emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Ülkesinden İstanbul\'daki üniversiteye öğrenci değişim programıyla gelen Ganalı J.A., 4 Temmuz Çarşamba günü, arkadaşının Dilovası\'ndaki evinde kaldıktan sonra İzmit\'e geçmek istedi. J.A., iddiaya göre, Dilovası\'ndan yanlış otobüse binerek, İzmit yerine Gebze\'ye gitti. Gebze\'de yanlış otobüse bindiğini anlayan J.A., araçtan inerek, otobüs durağına geldi. J.A., burada karşılaştığı kamyon sürücüsü S.Y.\'ye, İzmit\'e nasıl gidebileceğini sordu. Türkçe bilmediği için cep telefonundan çeviri programı kullanan J.A.\'ya, kendisinin de İzmit\'e gideceğini söyleyen S.Y., genç kızı da kamyonuna alarak, hareket etti. Yaklaşık 20 dakikalık yolculuğun ardından kamyonu durduran S.Y., burada J.A.\'ya cinsel istismarda bulunmaya çalıştı. S.Y.\'yi güçlükle engelleyip, kamyondan inerek, kaçan J.A., polise başvurdu. Ganalı J.A.\'nın şikayeti üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, 24 saat geçmeden kamyon sürücüsü S.Y.\'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.Y., adliyeye sevk edildi.

-Zanlının asayişten çıkışı

-Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA)

4 - Anne kalbi oğlunun ölmesine dayanamadı

BOLU,(DHA) - DÜZCE’de geçirdiği trafik kazasında ölen oğlu Ersin Yıldız\'ın (20) acısına dayanamayıp cenazeden 3 saat sonra kalp krizi geçirerek vefat eden Behiye Yıldız\'ın (55) Bolu\'nun Yeniçağa ilçesinde oğlu ile yan yana defnedilmesi yürek burktu.

Önceki gün gece saatlerinde, TEM Otoyolu Düzce Gümüşova rampaları mevkiinde İbrahim Arslan yönetimindeki kamyonet TIR\'a arkadan çarptı. Kazada, sürücü İbrahim Arslan yaralanırken, aynı araçta bulunan Ersin Yıldız hayatını kaybetti. 1 hafta sonra askere gidecek olan Ersin Yıldız\'ın cenazesi, dün memleketi Bolu\'nun Yeniçağa ilçesinde öğle namazının ardından toprağa verildi. Ersin Yıldız\'ın annesi Behiye Yıldız cenaze namazının ardından fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Behiye Yıldız, oğlu defnedildikten 3 saat sonra Gerede Devlet Hastanesi\'ndeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Behiye Yıldız\'ın cenaze namazı aynı gün akşam namazı öncesi oğlunun da cenaze namazının kılındığı Akıncılar Köyü Camii\'nde kılındı. Anne Yıldız\'ın cenazesi Doğancı Köyü\'ndeki mezarlıkta toprağa verildi. Oğlunun yanına defnedilen annenin mezarının tacına tülbent asıldı. Anne oğulun aynı gün içinde ölüp yan yana defnedilmesi yürek burktu.

2 ACININ YAŞANDIĞI EVDE YAS

Aynı gün içinde 2 ayrı acıyı yaşayan Yıldız ailesinin yakınları Akıncılar köyünde bulunan evlerine taziye ziyaretinde bulundu. Baba Fahri Yıldız ve oğulları Ergin ile Emrah Yıldız taziyeye gelen yakınlarını karşıladı. Evin bahçesinde ölen anne ve oğula dualar okundu. Taziyeye gelenler acılı aileyi teskin etti. Yıldız ailesinin evlerinin önünde tedbir amaçlı ambulans bekletiliyor.

-Mezarların görüntüsü

-Cenaze evinden görüntüler

-Dua okunması

-Baba Fahri Yıldız\'ın taziyeleri kabul etmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)

196.5 MB

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

5 - Kayıp Ufuk\'u arama çalışmaları köye kaydırıldı

Kasım NARCI/HASSA (Hatay), (DHA)- HATAY\'ın Hassa ilçesinde zihinsel engelli amcasıyla kaynaktan içme suyu almaya gittiği Amanos Dağları eteklerinde kaybolan, konuşma engelli Ufuk Tatar\'ı (6) arama çalışmalarında ekipler \'hilal\' şeklini alıp, aramayı araziden köye daralttı.

1 Temmuz Pazar günü, ailesiyle birlikte Amanos Dağları\'nın eteklerinde yer alan Hassa\'nın kırsal Arpalıuşağı Mahallesi\'ndeki akrabalarına gelen Ufuk Tatar, zihinsel engelli olduğu bildirilen amcası Mehmet Tatar (34) ile birlikte su almaya gittiği kaynakta kayboldu. Ufuk\'un kaybolduğu jandarmaya bildirildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı\'nca geniş çaplı soruşturma başlatılırken, tüm ihtimaller de tek tek değerlendirmeye alındı.

Görgü tanıklarının bilgisine başvurularak, araştırmaya yön verilirken, Hassa ilçesinde görevli 10 kişiden oluşan 2 jandarma asayiş timi, 7 kişiden oluşan 1 jandarma iç güvenlik timi, 18 kişiden oluşan 2 genel kolluk timi olmak üzere ilçeden toplam 35 kişi, drone da kullanarak, arama- kurtarma çalışması yaptı. Destek için Hassa dışından da 30 kişiden oluşan 2 jandarma özel harekât timi, 30 kişiden oluşan 2 komando timi, 11 kişiden oluşan jandarma arama- kurtarma timi, özel arazi arama insansız hava aracıyla birlikte 23 kişilik AFAD ekibi, 7 gönüllü sivil toplum kuruluşu temsilcisi, 2 UMKE görevlisi olmak üzere toplam 139 kişi, yöre sakinlerinin de desteğiyle arama çalışmalarına katıldı. Çalışmalarda, özel eğitimli 3 iz takip köpeği de kullanılıyor.

EKİPLER KÖYE YOĞUNLAŞTI

Kayıp Ufuk\'u bulmak için kurulan ekipler, eve yaklaşık 300 metre yürüme uzaklığında bulunan kaynak çevresinde yaptığı aramalarda bir ize rastlamadı. Kaynaktan Amanos Dağı zirvesine doğru çıkan ekipler, aramalarını gece-gündüz sürdürse de sonuç alamadı. Bunun üzerine ekipler \'hilal\' şeklinde Amanons Dağları üzerinden köye doğru arama çalışmalarını daralttı. Evde toplanan yakınları, Ufuk\'tan gelecek iyi haberi bekliyor.

6 - Tunceli\'de trafo yandı: 100 dönüm ekili alan yok oldu

TUNCELİ\'de, merkeze bağlı Böğürtlen köyü yakınlarında ekili tarlaların içinde bulunan elektrik trafosunun bilinmeyen bir nedenle yanması sonucu çıkan yangın, 100 dönümlük buğday ve arpa ekili tarlaların yanmasına neden oldu.

Sabah saatlerinde henüz belinlenmeyen bir nedenle Böğürtlen köyünde elektrik trafosunda, kıvılcımların ekili alanlara sıçraması üzerine yangın çıktı. İlk müdahaleyi köylüler yaptıktan sonra olay bölgesine Tunceli merkezi ve Orman İşletme Müdürlüğü ile Mazgirt ilçesinden itfaiye ekipleri sevkedildi. Alevlerin ekili araziye yayılması üzerine askeri birlikler de bölgeye intikal ederek, yangın söndürme çalışmalarına destek oldu. Müdahale sonrası yangın tamamen kontrol altına alınırken, öğlen saatlerinde ise tamamen söndürüldü.

Köylülerin buğday ve arpa ektiği yaklaşık 100 dönümlük alan tamamen yanarak kül olurken, yangın sonrası olay bölgesine gelen Tunceli Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri, zarar tespit çalışması yaptı. Yangın sonrası tamamen yanan 100 dönümlük ekili alanda incelemelerde bulunan ekiplerle birlikte olay yerine gelen Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Orhan Kaya, köylülerin yangının trafodan çıkan bir kıvılcımdan kaynaklandığı yönünde bilgi verdiğini belirterek, \"Biz de yangını haber alınca belediye ve orman işletme ekiplerine haber verdik. İtfaiyeler geldi. Biz de olay yerine geldik. Köylüler ve jandarmamızın da desteğiyle yangın kontrol altına alındı. Buğday ve arpa ekili 100 dönüm alanın yandığını tespit ettik. Gerekli tespitlerin yapılmasının ardından üreticilerimize gerekli desteği sağlayacağız\" dedi.

-İtfaye araçlarının mühüdelesi

-Yangın söndürme çalışmaları

-Askeri birliklmerin görüntüsü

-Yanan bölgelerin görüntüsü

-İl tarım müdürünün açıklaması

-Köylülerin konuşmaları

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)-

7 - Polisten sahte içki operasyonu

ANTALYA\'da polisin düzenlediği operasyonda, 1038 şişe sahte içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla mücadele Şubesi ekipleri, kentteki eğlence merkezlerine sahte içki sattığı tespit edilen kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 1038 şişe sahte içki, çok sayıda boş içki şişesi, 700 litre saf alkol ile içki yapımında kullanılan 7 bin 811 malzeme ele geçirildi. Operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

-Polisin çilingir yardımı ile kapıyı açtırması

-Kapının açılması ve polisin içeri girmesi

-Polisin kolilerde bulunan içki şişelerini açması

-Detaylar

Haber- Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA)

\'51 MB// 1 DK 37 SN\'

8 - Artvin Sağlık Müdürü Akalın’dan \'kene\' uyarısı: \'Bir şey olmaz\' demeyin

ARTVİN İl Sağlık Müdürü İrfan Akalın, kene ısırması sonucu yaşamını yitiren çiftçi Yüksek Kavaklı’nın (53) ailesine taziyede bulundu. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına ilişkin uyarıda da bulunan Akalın, \"Vatandaşlarımızdan isteğimiz şu: Müdürlük olarak verdiğimiz eğitimlere katılsınlar. \'Bir şey olmaz\' diye ihmal etmeyin. \'Eskiden de vardı, biz çıkarıyorduk\' diyerek keneyi kendileri çıkarmaya çalışmasınlar\" dedi

İlçenin Eşkinar köyünde çiftçilikle uğraşan 4 çocuk babası Yüksel Kavaklı\'yı 17 gün önce kene ısırdı. Kendi imkânları ile keneyi vücudundan çıkaran Kavaklı, daha sonra rahatsızlanınca Ardanuç Devlet Hastanesi\'ne başvurdu. Hastanede yapılan muayenede Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına yakalandığı belirlenen Kavaklı, yaşamını yitirdi. Kavaklı\'nın cenazesi alınan tedbirlerin ardından kireç dökülen mezarda toprağa verildi.

\'BÖLGE İÇİN RİSK OLUŞTURUYOR\'

Artvin İl Sağlık Müdürü İrfan Akalın da, ilçeye gelerek KKKA hastalığı şüphesiyle hayatını kaybeden Yüksel Kavaklı’nın ailesini ziyaret ederek taziyede bulundu. Akalın, KKKA hastalığına ilişkin yöre halkını bilinçlendirmek için bu ziyareti yaptıklarını söyledi. Artvin’in KKKA hastalığı açısından riskli bölgede olduğunu kaydeden Akalın, \"Özellikle, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Erzurum bölgesi, KKKA virüsünü taşıyan kenelerin bulunduğu bölge olduğu için, sağlık bakanlığımız tarafından da, bu bölgemiz KKKA hastalığı için risk oluşturan alanların başında geliyor\" dedi.

\'MÜCADELE ETMEYİ ÖĞRENMEMİZ GEREKİYOR\'

2018 yılında vakaları takip edip, vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla il genelinde 6 bin 400’e yakın kişiye eğitim verdiklerini de aktaran Akalın, \"Ardanuç, Yusufeli, il merkezi ve Şavşat ilçemiz riskli ilçelerimiz. Bu ilçelerimize öncelik veriyoruz. Ne kadar çok eğitim versek de gidecek çok yolumuz olduğunu görüyoruz. Ülke olarak KKKA ile mücadele etmeyi öğrenmemiz gerekiyor\" diye konuştu.

\'VAKALARIN ARTTIĞI GÖZLEMLENİYOR\'

Akalın, KKKA’nin Türkiye’de ilk olarak 2003 yılında görüldüğünü ve o tarihten itibaren bahse konu hastalık nedeniyle de çok sayıda ölüm yaşandığını hatırlattı. Akalın, \"Artvin özelinde 2011-2014 yılı arasında vakaların arttığını gözlemleniyor. Sonraki yıllarda vakalarda ve ölümlerde azalma gözlemledik. 2017’de KKKA tanısı koyduğumuz 11 vakamız oldu. Bu vakalarda herhangi bir ölüm söz konusu değil. 2018 yılında KKKA hastalığı tanısı koyduğumuz 10 vakamız oldu. Bu vakalardan 4’ü Ardanuç’ta 3’ü Yusufeli’nde, 3’üde il merkezinde. 2018 yılında Artvin’de KKKA hastalığı tanısı konulan 10 kişiden 2’si hayatını kaybetti\" ifadelerinde bulundu.

\'KENDİLERİ ÇIKARMAYA ÇALIŞMASINLAR\'

Ölümle sonuçlanan vakalarının incelendiğinde ihmallerin söz konusu olduğuna işaret eden Akalın şöyle dedi:

\"İlk müdahale erken ve doğru yapılması halinde hastalık tedavi edilebilir. Eğer ihmal olursa, zamanında müdahale yapılmazsa ölümle sonuçlanabiliyor. Tedaviye erken başlanırsa hastaların yüzde 90’ı sağlığına kavuşuyor. Vatandaşlarımızdan isteğimiz şu: Müdürlük olarak verdiğimiz eğitimlere katılsınlar. ‘Bir şey olmaz’ diye ihmal etmeyin. \'Eskiden de vardı, biz çıkarıyorduk\' diyerek keneyi kendileri çıkarmaya çalışmasınlar.\"

Taziye ziyareti

Konuşma ve detaylar

Haber - Kamera: Adem GÜNGÖR / DHA

9 - Fakıbaba: Türkiye\'de insan nüfusu artıyor, hayvan sayısında azalma oluyor

ŞANLIURFA\'da düzenlenen \'Sözleşmeli Küçükbaş Hayvancılık Bilgilendirme Toplantısı\'na katılan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, \"Biz merayı kazanamazsak, terörü yok etmesek, Türkiye\'de insan nüfusu her geçen gün artmasına rağmen, hayvan sayısında bir azalma oluyor. Bu anlamda iki önemli projeye imza attık\" dedi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) ev sahipliğinde \'Üretici Şartlarında Sözleşmeli Küçükbaş Hayvancılık Projesi’nin tanıtım programına katılmak için Şanlıurfa\'ya geldi. GAP Havaalanında Vali Abdullah Erin ve kent protokolü tarafından karşılanan Bakan Fakıbaba, GAPTEM Tarımsal Araştırma Merkezi\'ndeki programa katıldı. Sözleşmeli Küçükbaş Hayvancılık Bilgilendirme Toplantısına Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba\'nın yanı sıra Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, TİGEM Genel Müdürü İsmail Şanlı, Ziraat Bankası Bölge Başkanı Murat Kara, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci ve besiciler katıldı. Toplantıda hayvan varlığının artırılması için sektörün önündeki sorunların giderilmesi için bir dizi çalışma yürüttüklerini ifade eden Fakıbaba, şöyle konuştu:

\"Biz merayı kazanamazsak, terörü yok etmesek, Türkiye nüfusu her yıl artmasına rağmen hayvan sayısında bir azalma oluyor. Bu sorunu gidermek üzere iki önemli projeye imza attık, bunlardan birisi TİGEM\'in küçükbaş hayvan projesi, diğeri de 250 bin damızlık düve projesi. Bu çalışmamız, herkese 300 koyun vereceğiz gibi yanlış anlaşıldı, böyle bir şey yok. Kime vereceğiz? Bu işi bilene, ahırı olana, merası olana vereceğiz. Çünkü bu işin dönmesi lazım. Bu dönerken de ona geçim kaynağı olarak bin 600 civarında avans vereceğiz, veteriner vereceğiz, ilaç parası vereceğiz, yem vereceğiz. Sonra bu kuzular doğduğu zaman da alım garantisi vereceğiz. Piyasa da bin liraya satılıyorsa ben de bin liraya veya bin 10 liraya alacağım. Projeyle ilk yılda üreticimiz maliyeti düşüldükten sonra ortalama 40 bin lira kazanç elde etmiş olacak. Hayata geçirdiğimiz yeni projelerle hayvancılığı kurtaracağımıza inanıyorum. Fransa 10-15 yıl önce et ithal eden bir ülke iken, şimdi hayvan ihraç eden ülke olmuş. Bunları araştırdık ve bunların nedeninin ana azlığı olduğu ortaya çıkıyor.\"

\'TERÖR OLAYLARI YÜZÜNDEN BESİCİLER YAYLADAN ÇEKİLDİ\'

Türkiye’de terör olayları olmadan önce kırmızı etin yüzde 25\'ini küçükbaş hayvanlardan elde edildiğini ifade eden Bakan Fakıbaba, \"Bu terör olaylarından dolayı insanlar yaylalardan çekildikten sonra küçükbaş oranı şimdi yüzde 9\'larda. İnşallah bu projelerle bu oranı yüzde 20\'lere çıkacağına inanıyorum. TİGEM\'in 2 amacı var, birincisi damızlık yetiştirmek, ikincisi ise yerli tohum yetiştirmek. İnşallah bunlarda başarılı işlere imza atacağız\" dedi.

\'100 LİRA KAZANMAK İÇİN DİŞİ KOYUN KESTİRİYORSUN?\'

Konuşmasında yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla bazı marketlerin dişi koyun kestireceğine ilişkin duyumlar aldığını ve bunun önüne geçmek için gerekli tedbir ve önlemleri aldıklarını ifade eden Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba\"Biz dişi koyunun kesilmemesi için bu kadar çalışırken sen 100 lira fazla kazanmak adına niye dişi koyunu kestiriyorsun? Biz niye alıyoruz dişi koyunu? Bir ananın kaybolması en azından 7 yavrusunu engellemek demektir\" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından \'Üretici Şartlarında Sözleşmeli Küçükbaş Hayvancılık Projesi’ kapsamında koyun almaya hak kazanan üreticilere temsili olarak belgelerini verdi.

- Toplantıya katılan bakan Ahmet Eşref Fakıbaba

- Salondakilerle tokalaşan Fakıbaba

- Toplantıda konuşan bakan Fakıbaba

- Genel ve detay görüntüler

(KJ: Haber-Kamera: Ali LEYLAK- ŞANLIURFA-DHA)

309 MB

10 - Kablo ile boğduğu oğlununun adını bilekliğine yazdı



Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ın Gökçebey ilçesi Bakacakkadı beldesinde oğlu Emir Can\'ı (3) cep telefonunun şarj aletinin kablosuyla boğarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan anne Gülveren Aydemir\'in (29), ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Aydemir ilk duruşmada ağlayarak, savunmada bulunamadı. Gülveren Aydemir\'in kolundaki boncuklarla yapılan \'Emirim\' yazılı bileklik dikkat çekti.

Geçen yıl 12 Temmuz tarihinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, Gülveren Aydemir, kahvaltı için bakkala ekmek almaya giden eşi Olcay Aydemir\'in ardından yatak odasında uyuyan oğlu Emir Can\'ın yanına gitti. Eve gelen Olcay Aydemir, evin kapısını açamayınca pencereden içeri girdi. Oğlunu hareketsiz, eşini de bilekleri kesilmiş halde bulan Olcay Aydemir, sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri Emir Can\'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Hastaneye kaldırılan Gülveren Aydemir ise tedavisinin ardından tutuklandı. Yapılan incelemede Emir Can\'ın cep telefonu şarj aletinin kablosuyla boğularak öldürüldüğü tespit edildi.

Gülveren Aydemir hakkında, \'altsoydan akrabayı kasten öldürme\' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı. Zonguldak 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davada tutuklu sanık Gülveren Aydemir, ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkemede ağlayan Aydemir, savunma yapamayacağını söyledi. Gülveren Aydemir\'in avukatı, sanığın bir sonraki duruşmada savunma yapması için süre verilmesini talep etti. Talebi kabul eden mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi. Gülveren Aydemir\'in kolundaki boncuklarla yapılan \'Emirim\' yazılı bileklik dikkat çekti. Aydemir\'in bilekliği cezaevinde yapmış olabileceği belirtildi.

ARŞİV

Çocuğun görüntüsü (Sağdaki)

Mahalleli ile röportaj

Olayın yaşandığı ev

Hastaneden görüntü

11 - Otomobil dereye uçtu: 2 ölü, 3 yaralı

BARTIN, (DHA) - BARTIN\'da sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobilin dere yatağına uçması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza öğle saatlerinde, Bartın-Zonguldak yolu Dolaşıklar mevkiinde meydana geldi. İstanbul\'dan memleketi Kastamonu\'nun Cide ilçesine giden 56 yaşındaki Bekir Sıtkı Yılmaz yönetimindeki 34 ZA 8581 plakalı otomobil virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına uçtu. Olay yerine jandarma, AFAD ve 112 Acil ekipleri geldi. Sağlık ekibi otomobil sürücüsü Bekir Sıtkı Yılmaz\'ın öldüğünü belirledi. 85 yaşındaki Havva Hız otomobilden AFAD ekipleri tarafından çıkartıldı. 112 Acil ekipleri yaralanan Havva Hız, 54 yaşındaki Fatma Hız, 17 yaşındaki Mustafa Berat Yılmaz ile 22 yaşındaki Banu Yılmaz\'ı hastaneye kaldırdı. Havva Hız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cumhuriyet savcısı olay yerinde incelemede bulunurken, dere yatağındaki otomobil çekici ile çıkartıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

-Kaza yerinden detay

-Otomobilden görüntü

-Jandarma ekiplerinden görüntü

-Otomobilin çıkartılması

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)

243 MB

12 - Engelli vatandaşlar nikah şekeri paketleyerek para kazanıyorlar

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- Tüm Engelliler ve Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Erkoç, “Engellilerin istihdamına yönelik bir kurs açtık. Nikah şekeri paketleme kursu ile birlikte engelli kardeşlerimiz hem kendileri için bir uğraş alanı buluyor hem de meslek edinme seviyesine kadar ilerliyorlarö dedi.

Kırıkkale Tüm Engelliler ve Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği, İş-Kur ve Halk Eğitim Merkez Müdürlüğünün katkıları ile Kırıkkale’de yaşayan engelli vatandaşların istihdamına yönelik nikah şekeri paketleme eğitimi başlattı. Engelsiz Kafe’de eğitim alan kursiyerlere nikah şekeri yapımı ve paketlemesi öğretilerek, engelli vatandaşların hem meslek sahibi olmaları hem de para kazanmaları amaçlanıyor.

Kursiyerlere İş-Kur tarafından günlük 30 lira ödendiğini ifade eden Erkoç, “Nikah şekerleme paket kursu ile birlikte engelli kardeşlerimiz kendileri için hem bir uğraş alanı buluyorlar hem de para kazanıyorlar. Bu sayede aile bütçelerine katkı sağlıyorlar. İlgili vatandaşlarımızın Engelsiz Kafe’mize uğrayıp el emeği göz nuru nikah şekerlerimizden sipariş etmelerini ve bu vesileyle engelli kardeşlerimize destek olmalarını istiyoruz“ dedi.

Kurs hocası Funda Aktepe ise, “Kursumuza katılan engelli vatandaşlarımız kendilerine iş imkanı sağlıyorlar. Yaptıkları ürünleri evde ve başka yerlerde de yapıp satabilirler. Kursumuza her geçen gün ilginin artması sevindiriciö diye konuştu.

Kursiyerlerin çalışmalarından detay görüntüler

Dernek başkanı Mehmet Emin Erkoç’un açıklaması

Kurs öğretmeninin açıklaması