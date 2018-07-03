DHA YURT BÜLTENİ-11

Sivas\'ta iki otomobil çarpıştı: 5 ölü, 5 yaralı (EK)

1)ÖLENLERİN İSİMLERİ BELİRLENDİ

Kazada yaşamını yitirenlerin isimleri de yapılan çalışma sonucu belirlendi. Olayda aynı aileden sürücü Gökhan (30), babası Naim(64), annesi Şehriban(56), eşi Filiz (26) ve ğlu Kağan Özgel(4) yaşamını yitirdi. Ekiplerin yaptığı çalışma ile yanan otomobilde bulunan 4 kişinin cesedi çıkarılarak otopsi için İmranlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobilde ölen 5 kişilik ailenin bulunduğu Gökhan Özgel yönetimindeki 06 ERN 77 plakalı otomobilin Ankara\'dan Ardahan\'a gitmek üzere yola çıktığı belirlendi. Ölenlerin de Ardahan nüfusuna kayıtlı oldukları öğrenildi. 5 kişinin yaralandığı Hamza Aydemir yönetimindeki 34 BMV 30 plakalı aracın ise Iğdır\'dan İstanbul\'a gitmek üzere yılda olduğu belirlendi. Yaralıların tedaviye alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Cenazçelerin çıkarılışı

-Hastaneden görüntüler

-Ambulanslarla getirilen yaralılar

-Detaylar

Haber-Kamera: SİVAS, DHA

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2)KAYIP ECRİN\'İN BABASI: KENDİ ACIMIZI UNUTTUK, LEYLA VE EYLÜL\'E AĞLIYORUZ



TÜRKİYE, kaybolduktan sonra cansız bedenleri bulunan Eylül Yağlıkara (8) ve Leyla Aydemir (4) için gözyaşı dökerken, Mardin\'de 3 yıldır kendisinden haber alınamayan Ecrin Tunç\'un (5) babası Bekir Tunç da \"Biz kendi acımızı unuttuk, Leyla ve Eylül\'e ağlıyoruz\" dedi. Mardin\'in Midyat ilçesine bağlı Harmanlı köyünde, 14 Haziran 2015\'te \"Bakkala gidiyorum\" deyip evden ayrılan Ecrin Tunç\'tan o günden sonra bir daha haber alınamadı. Ecrin\'in bulunması için kaybolduğu dönemde bölgede helikopter desteğiyle aramalar yapıldı, ancak bir sonuç alınamadı.Ecrin\'in babası Bekir Tunç, Ankara Polatlı\'da kaybolduktan sonra ölü bulunan Eylül Yağlıkara ve Ağrı\'da dün cansız bedeni bulunan Leyla Aydemir ile ilgili haberlerini izlerken kahrolduklarını söyledi. Kendi kızı Ecrin\'in kaybolmasının üzerinden 3 yıl geçtiğini ancak bir haber alamadıklarını söyleyen baba Tunç, \"Kendi acımızı unuttuk, Eylül ve Leyla\'ya ağlıyoruz. İki gündür yemek yiyemiyoruz. Allah bunu yaşayan ailelere sabır versin. Çok zor bir durum. Biz yaşananları izlerken kendi acımızı unuttuk. Bir Allah\'ımız ve devletimiz var. Devletimizden yardım bekliyoruz. Yapacak bir şeyimiz yok, elimiz kolumuz bağlı bekliyoruz\" diye konuştu.

ECRİN NASIL KAYBOLDU?

Midyat ilçesine bağlı Harmanlı köyü nüfusuna kayıtlı, Gölcük Mahallesi\'nde oturan Bekir ve Nursel Tunç\'un 3 çocuğundan Ecrin Tunç, 14 Haziran 2015\'te gittikleri Harmanlı köyünde, \"Bakkala gidiyorum\" diyerek evden çıkmış ve bir daha kendisinden haber alınamamıştı. Köydeki aramalardan sonuç alınamayınca olayın güvenlik birimlerine bildirilmesi üzerine AFAD ekipleri, Mardin Büyükşehir Belediyesi\'nden arama kurtarma ekipleri, jandarma ve güvenlik korucuları da arama çalışması yapmış ama sonuç alamamıştı. Bölgede bir helikopter desteği ile de aramalar yapılmış ancak Ecrin\'in izine rastlanmamıştı. Son olarak köylülerden birinin Ecrin\'i Çamyurt yönünden gelip Ziyaret yönüne devam eden gri veya sarı renklerde bir otomobilde gördüğünü söylemesi üzerine, Ecrin\'in kaçırılma ihtimaline karşı aracın tespiti için mobese, güvenlik, PTS kamera kayıtları Cumhuriyet Savcılığı\'nın yazılı talimatıyla temin edilerek incelenmeye alınmış, ancak ondan da bir sonuç çıkmamıştı.

Ferit ASLAN- Mehmet Halis İŞ/MARDİN, (DHA)-

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3)TACİZ SANIĞI: KOLUMU SALLIYORDUM, YANLIŞ ANLAŞILDIM

MERSİN\'de bir alışveriş merkezinde S.T.\'yi (26) elle taciz ettiği iddiasıyla 5 yıl hapis cezasına çarptırılan Selçuk K. (35), \"Ben elimi kolumu sallayarak yürürüm, Yanlış anlaşıldım\" dedi.

Mersin\'de geçen yıl temmuz ayında arkadaşlarıyla bir alışveriş merkezine alışveriş yapmaya giden tekstil fabrikası işçisi S.T., annesiyle birlikte kıyafet bakarken iddiaya göre Selçuk A.\'nın elle tacizine uğradı. Genç kız ve annesinin tepki gösterdiği Selçuk A., alışveriş yapan vatandaşlar ve mağaza çalışanları tarafından etkisiz hale getirilerek polise teslim edildi. S.T.\'nin şikayetçi olduğu Selçuk A., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Selçuk A. hakkında \'Cinsel taciz\' suçundan dava açıldı. Mersin 7\'nci Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın duruşmasına mağdur genç kız ile tutuksuz sanık Selçuk A. ve tarafların avukatları katıldı.

O gün yaşadıklarını anlatan S.T., \"Sanığa annemle birlikte müdahale ettik, çevredekilerin yardımıyla polise teslim ettik\" dedi. Sanığın ilk duruşmada, \"O gün için sarhoştum ne yaptığımı bilmiyorum\" dediği hatırlatılan mahkeme başkanı, \"Ellerini sallayarak 4 kadına birden cinsel saldırıda bulunmuşsun. Nasıl oluyor bu?\" diye sordu. Sanık Selçuk A. ise, \"Ben sürekli elimi kolumu sallayarak yürürüm zaten\" diye kendini savundu.

Mahkeme, sanık Selçuk A.\'yı 5 yıl hapis cezasına çarptırdı

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4)HDP\'Lİ MAHMUT TOĞRUL MAZBATASINI ALDI

GAZİANTEP’te, 24 Haziran seçimlerinde milletvekili seçilen HDP\'li Mahmut Toğrul mazbatasını aldı.

Adliye binasındaki İl Seçim Kurulu\'na gelen milletvekilli Toğrul mazbatasını aldı. HDP birinci sıradan milletvekili seçilen Mahmut Toğrul, zor bir seçim süreci yaşadıklarını söyleyerek, \"HDP Gaziantep\'te oylarını arttırdı. OHAL koşullarını göz önüne aldığımızda HDP olarak Gaziantep\'te başarılı bir seçim geçirdiğimizi söyleyebiliriz. Türkiye\'nin ve Gaziantep\'in sorunlarını meclis gündemine taşıyacağız\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Mahmut Toğrul\'un mazbatalasını alması

- Mahmut Toğrul ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

(KJ: Haber: Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 81 MB