DHA YURT BÜLTENİ-11

1)KASTAMONU\'DA 6 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAZADAN ÖNCEKİ SON FOTOĞRAF

KASTAMONU\'da, dün akşam iki otomobilin çarpıştığı kazada ölen 6 kişinin, komşu Binen ile Ergin ailelerinden olduğu ve Yürekveren köyündeki yakınlarına bayram ziyaretine gittiği ortaya çıktı. Kaza, dün akşam 21.30 sıralarında, Devrekani yolu Kırcalar mevkisinde meydana geldi. Daday ilçesinden Yürekveren köyüne bayram ziyaretine giden 6 kişinin bulunduğu, Enver Binen yönetimindeki 37 DC 250 plakalı otomobil ile Kastamonu merkezden Küre ilçesine giden Ali Erol\'un kullandığı 37 AAD 050 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada aynı otomobilde bulunan Enver (58) ve eşi Kadriye Binen (53) ile kızları Sibel (17) ve Serenay Binen (15), Kezban Ergin (60) ile kızı Müzeyyen Ergin (19) yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından Daday ilçesine bağlı Ertaş köyünde yaşayan Binen ve Ergin ailelerinin komşu olduğu, bayram tatili için yola çıktığı öğrenildi. Komşu ailelerin, merkez Yürekveren köyünde bulunan tanıdıklarının yanına giderken, kazanın meydana geldiği belirtildi.

SON FOTOĞRAFLARI

Öte yandan kazada hayatını kaybeden Kadriye, Sibel ve Serenay Binen ile Kezban Ergin\'in, kazanın olduğu gün bir mekanda beraber otururken çektirdikleri fotoğraf da ortaya çıktı.

6 kişinin cenazesinin, bugün ikindi vakti Kastamonu merkezdeki Candaroğlu Camii\'nde kılınacak namazın ardından Ertaş köyünde toprağa verilmesi bekleniyor.

FOTOĞRAFLAR

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)

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2)MHP’Lİ USTA’DAN KANDİL OPERASYONU DEĞERLENDİRMESİ

SAMSUN\'da bulunan MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, Kandil’e düzenlenen operasyonla ilgili \"Bu operasyonu seçimlerle ilişkilendirmek bu ülkeye yapılacak en büyük kötülüktür. 7 düvel üzerimize geliyor. Herkes üzerimize gelirken, içeriden birilerin böyle bir operasyonu seçimle ilişkilendirmesi kadar bu ülkeye yapılacak büyük bir kötülük yoktur\" dedi.

MHP Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, MHP Samsun İl Başkanlığının bayramlaşma törenine katıldı. Partililerle ve vatandaşla bayramlaşan MHP Grup Başkanvekili Usta, basın mensuplarının sorularını cevapladı. Kandil’e düzenlenen operasyonu değerlendiren Usta, \"Kandil’e Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bir yandan havadan harekat yapıyor, bir yandan da kara birliklerimiz devam ediyor. Kandil yıllardan beri PKK terör örgütünün merkezi. Devlet büyüklerimizin ifade ettiği gibi, genel başkanımızın ifade ettiği gibi Kandil yerle bir edilinceye kadar, Kandil’de Türk Bayrağı sallanıncaya kadar bu operasyon devam edecektir. Dünkü operasyonda 35 tane terörist ölü olarak ele geçirilmiştir. Bundan sonra inşallah çok ısrarlı bir şekilde hem karadan, hem de havadan yapılan operasyonlarla Kandil’in başarılı bir şekilde sonuçlanacağını biz ümit ediyor, bekliyoruz. Dualarımız askerimizle birliktedir. Bütün Türk Milleti, Türk ordusunun arkasındadır\" diye konuştu.

Operasyonun seçimle ilişkilendirilmesine de tepki gösteren Usta, \"Bu operasyonu seçimlerle ilişkilendirmek bu ülkeye yapılacak en büyük kötülüktür. 7 düvel üzerimize geliyor. Herkes üzerimize gelirken, içeriden birilerin böyle bir operasyonu seçimle ilişkilendirmesi kadar bu ülkeye yapılacak büyük bir kötülük yoktur. Bunun hiçbir şekilde bu işle alakası yoktur. Biz her zaman ‘Afrin’den sonra girilmesi gereken yer Kandil’dir’ diye her zaman söyledik. O zamanlarda seçim ortamı da yoktu. TSK, Türk Milleti, Türk Devleti, hükümet ısrarlı bir şekilde terörle mücadele ederken, terörle mücadeleyi aksattırmak yönünde, bizim moral ve motivasyonumuzu kırma yönündeki bu beyanatları çok yanlış buluyorum. Bu beyanatları yapanların esasında meseleyi seçimle ilişkilendirdiğini görmek lazım. Vatandaşımız da onlara gereken cevabı verecektir\" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü-HD

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-Partiden detay

-MHP Grup Başkanvekilinin bayramlaşması

-MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta ile röportaj

(SÜRE: 02.03 DK) (BOYUT: 230 MB)

Haber-Kamera: Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)

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3)ÖDEMİŞ\'TE TRAKTÖR DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

İZMİR\'in Ödemiş ilçesinde, devrilen traktörünün altında kalan sürücüsü Ahmet Görgün (20) yaşamını yitirirken, çamurluğun üzerinde yolculuk yapan arkadaşı Melih Candan (16) ise yaralandı.Kaza, Ödemiş\'in kırsal Türkönönü Mahallesi, Kısık Mevkisi\'ndeki genişletme çalışması yapılan Ödemiş-Kireaz Karayolu\'nun trafiğe kapalı bölümünde bugün saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Kısık Mevkisi\'nden Kaymakçı Mahallesi yönüne giden Ahmet Görgün, kullandığı 35 ZKD 15 plakalı traktörün direksiyon hakimiyetini dönüş için manevra yaparken kaybetti. Kontrolden çıkan traktör devrildi. Görgün traktörün altında kalarak yaşamını yitirirken, traktörün çamurluğunda yolculuk yapan arkadaşı Melih Candan ise yaralandı. Ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi\'ne kaldırılıp, tedaviye alınan Candan\'ın sağlık durumunun iyi olduğu. hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Görgün\'ün cesedi de savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından aynı hastanenin morguna gönderildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Devrilen traktörün görüntüsü

-Ahmet Görgün\'ün traktörün altında ceset görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Faruk ÇARK / ÖDEMİŞ (İzmir),(DHA)