DHA YURT BÜLTENİ-11

Çavuşoğlu: İsrail\'in bu yaptıkları, Uluslararası Ceza Mahkemesi\'ne taşınmalı

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail\'in Gazze\'ye yönelik yaptığı saldırılara tepki göstererek, \"İsrail\'in bu yaptıkları cezasız kalmamalı. Dolayısıyla bu konunun Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne taşınması için Filistin’e her türlü desteği veriyoruz, vereceğiz\" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Konya\'da Selçuk Üniversitesi tarafından İktisadı ve İdari Bilimler Fakültesi\'nde düzenlenen \'Girişimci ve İnsani Boyutlarıyla Türk Dış Politikası\' konulu konferansa katıldı. Bakan Çavuşlu, burada Amerika Birleşik Devletleri\'nin İsrail Büyükelçiliği\'nin Kudüs\'e taşınmasını eleştirdi. Tarihi bir dönemin yaşandığını ifade eden Çavuşoğlu, şunları söyledi:

\"Kudüs bakımından, Filistin bakımından, Gazze bakımından, Filistin davası bakımından tarihi bir dönemde beraberiz. Tarihi dönem olması, her şeyin iyi gittiği anlamına gelmez; ama ben bunun bir dönüm noktası olduğunu düşünüyorum. Bu atılan son adımların dönüm noktası olduğunu düşünüyorum. ABD, ben büyük ülkeyim, ben istediğim zaman istediğimi yaparım anlayışıyla Kudüs konusunda, büyükelçiliği Kudüs’e taşıma konusunda yanlış bir karar aldı. Biz kendisine bu karar yanlıştır kardeşim, dedik. Sadece biz değil, bütün dünya söyledi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi\'nde tek başına kaldı. Daha sonra genel kurula, Yemen ile birlikte bu konuyu getirdik. Oradan da çok ciddi bir karar çıktı; senin yaptığın uluslararası hukuka aykırıdır, senin yaptığın Birleşmiş Milletler kararlarının ihlalidir, bu adımdan vazgeç. Ama en son büyükelçiliğini tabelayı asmak da olsa güya Kudüs’e taşıdı.\"

\'AMERİKA PRESTİJİNİ TAMAMEN KAYBETMEYE BAŞLADI\'

ABD\'nin son dönemlerde yaptığı yanlışlıklarla prestijini kaybetmeye başladığını ifade eden Çavuşoğlu, \"Kime hizmet ediyorsun, neye hizmet ediyorsun? Barış için arabuluculuk yapıyorum diyorsun ama bir tarafı tutuyorsun. İsrail’i tutuyorsun. Esasen bugün bu dayatmasıyla Amerika, prestijini tamamen kaybetmeye başladı. Güvenilirliği azalmaya başladı. Bu dayatmacı yaklaşımlar, herkeste direnmeye başladı. İşte bu, Amerika gibi bir ülke için de bu çok ciddi bir tehdittir. Artık kimse Amerika’yı takmamaya da başladı. Öyle silahım var, gücüm var, süper gücüm, ben istediğimi yaparımla olmaz. İşte Avrupa Birliği takmıyor kardeşim. İran ile nükleer anlaşmadan çekilmesi. Attığın adım yanlış. Bir ülke imza atıyorsa sonuna kadar gitmelidir. Diğeri de Kudüs konusundaki attığı adımlar, tüm dünya karşı\" diye konuştu.

Türkiye olarak Filistin\'in her zaman yanında olduklarını belirten Çavuşoğlu, \"Filistin ve Kudüs davasını hiçbir zaman yalnız bırakmadık, bırakmayacağız. Tepkimizi koyduk. Bir konuda tepki göstermek önemli, tavrınızı ortaya koymak önemli\" dedi.

\'ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ\'NE TAŞINMASI İÇİN DESTEĞİ VERİYORUZ\'

İsrail\'in Gazze\'ye yönelik yaptıklarının Uluslararası Ceza Mahkemesi\'ne taşınması gerektiğini ifade eden Çavuşoğlu, \"İsrail\'in bu yaptıkları cezasız kalmamalı. Dolayısıyla bu konunun Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne taşınması için Filistin’e her türlü desteği veriyoruz, vereceğiz. Tüm dünyanın birleşmesi lazım \"dedi.

Filistin Devleti\'nin bağımsız olduğunun tanıtılması içinde her türlü çalışmayı yapacaklarını söyleyen Çavuşoğlu, \"Artık Filistin Devleti\'ni, bağımsız bir Filistin Devleti\'ni tanımak isteyip de tanımakta tereddüt eden ülkelere karşı da tüm uluslararası camia ile birlikte dayanışma içerisinde olacağız. O ülkeleri de teşvik edeceğiz. Artık bağımsız bir Filistin Devleti’nin tanıtılması ve BM’ye üye olması için gece gündüz çalışacağız. Bu oluncaya kadar da yorulmayacağız, durmayacağız.ö diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Bakan Çavuşoğlu\'nun salona girişi

- Çavuşoğlu ve salondan detay

- Çavuşoğlu\'nun konuşması

Haber- Kamera: Hasan DÖNMEZ- Tolga YANIK KONYA (DHA)

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Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 15 yaralı (2)

3 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ FECİ KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Erzincan\'da öğlen saatlerinde halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 3\'e çıktı. Hayatını kaybeden ticari araç sürücüsü Behçet Yaşkesen, yanındaki ismi öğrenilemeyen kişi ile otobüsteki yolculardan Fikriye Aslan\'ın cenazesi otopsi için hastanaye kaldırıldı. 1\'i ağır 15 kişinin yaralandığı kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. İçerisinde yolcuların bulunduğu halk otobüsü kendi şerinde Erzincan istikametine ilerlerken ticari araç bir anda otobüsün şeridine geçtiği görülüyor. Kazanın şiddeti ile otobüs şarampole uçarken, araç ise hurdaya dönüyor.

VALİ ARSLANTAŞ:YOLLARDA DAHA DİKKATLİ OLALIM

Kurtarma çalışmalarının ardından kaza yerine gelen Erzincan Valisi Ali Arslantaş, yetkililerden bilgi aldı. Vali Arslantaş burada yaptığı açıklamada yolların kralı değil kuralı olduğunu hatırlatarak, \"Trafik işaretlerine ve kurallarına uyulmadığı müddetçe maalesef böyle elim hadiselerle karşılaşmak her zaman olasılıktır. Biz vefat edenlerin yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Kendilerine Allah\'tan rahmet diliyoruz. Bütün şoför kardeşlerimize de trafik kurallarına lütfen uyun diyoruz. Ramazan ayında kan şekerinin düştüğü dönemlerde biraz daha dikkatli olmalarını şiddetle tavsiye ediyorum\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kaza yerinden genel görüntü

-Kaza yapan araçlardan görüntü

-Yaralıların çıkarılması

-Araçta sıkışan cesetlerden görüntü

-Valinin kaza yerine gelmesi ve bilgi alması

-Valinin açıklaması

-Kaza anı

Haber Kamera: Coşkun MENEK/ Erzincan/ DHA)

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MALATYA\'DA ZİNCİRLEME KAZA: 2 YARALI

MALATYA\'da, kamyonet ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme kazada sürücülerden 2\'si yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde İnönü Üniversitesi kavşağında meydana geldi. Ramazan Özcan yönetimindeki 44 PF 854 plakalı kamyonet, önünde ilerleyen Tarık Özpalabıyık\'ın kullandığı otomobile arkadan çarptı. Ardından gelen Sercan Öğe yönetimindeki 44 NB 209 plakalı otomobil de Tarık Özpalabıyık\'ın aracına çarptı. Kazada otomobil sürücüleri Özpalabıyık ile Öğe yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Olay yeri

- İtfaiyeden görüntü

- Araçlar

- Genel ve detay görüntüler

( Haber: Taha AYHAN-Kamera: MALATYA-DHA

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 140 MB

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YERLİ VE MİLLİ İLK BAZ İSTASYONU ULAK, KARS\'TA HİZMETE ALINDI

BAKAN ARSLAN: HİÇBİR ŞEKİLDE CASUS YAZILIM ALMADIK

TÜRKİYE\'nin yerli ve milli ilk baz istasyonu ULAK, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan\'ın katıldığı törenle Kars\'ta hizmete alındı. Yerli ve milli ilk baz istasyonu ULAK\'ın hizmete alım töreninde konuşan Bakan Arslan, Türkiye\'nin gelişmesine katkı sağlayacak önemli projelerin devreye alındığını söyledi. Arslan, 500\'den az kişinin yaşadığı yerlerde haberleşme hizmeti sağlamak için baz istasyonlarının \'evrensel hizmet fonu\' kapsamında devreye alındığını belirtti. Kurulumu gerçekleştirilen 1799 noktadaki baz istasyonunun 4.5G seviyesinde hizmet verebilmesi için çalışma başlattıklarını hatırlatan Arslan, 1472 noktaya baz istasyonu kurulumuna ilişkin ikinci fazın da GSM operatörlerince yürütüldüğünü dile getirdi. Söz konusu çalışmaya ilişkin süreçlerin başlatıldığına dikkat çeken Arslan, bu ihalelerde yerli baz istasyonu kurulması şartı getirdiklerini kaydetti. Bakan Arslan, \"Bakanlık olarak evrensel hizmet kapsamında birinci faz için şu ana kadar 150 ULAK ekipmanının testini ve fabrika kabullerini yaptık. Bu ay içinde 150\'sinin daha testini yapacağız. Haziran ayında 189 ULAK\'ın teslimini gerçekleştireceğiz. Biz ULAK\'ta birinci fazda yüzde 10 olan yerlilik oranını yüzde 43\'e yükselttik. İkinci fazda 590 noktada yerli ve milli baz istasyonu kullanılacak. İkinci fazda yüzde 30 öngördüğümüz yerlilik oranı da yüzde 54 oldu. Bu, bizi memnun ediyor. Evrensel hizmet kapsamında 1080 ULAK siparişi verildi, GSM operatörlerinin sipariş sayısı da 625 oldu. ULAK baz istasyonu tüm GSM operatörlerince kullanılmasına ilişkin seremoni gelecek hafta Kars\'ta yapılacak. Böylece Türkiye\'nin her yerinden yerli ve milli baz istasyonlarıyla hizmet verilecek\" diye konuştu.

FİBER ALTYAPI HATTINA YATIRIM

Kars\'ta görme engellilerin yaşamlarının kolaylaştırılması için Kars Belediyesi binasında \'sesli adımlar\' uygulamasının hayata geçirildiğini belirten Arslan, \"Bu işlemlerin tek bir elde toplanabilmesi ve yönetilebilmesi için Kars Valiliği\'mizde yönetim merkezi kuruldu. Kaynakların etkili kullanımı için de büyük datanın hızlı işlenmesi mümkün hale geldi. Bunun fiber optik altyapıyı geliştirmek ve bunu ekonomik bir şekilde kullanmak. Bütün hemşehrilerime ve vatandaşlarımıza bir müjdeyi vermek istiyorum. Fiber optik altyapımızın kullanımı, geliştirilmesi ve işletilebilmesi adına mükerrer yatırımdan kaçınılabilmesi adına inşallah önümüzdeki hafta Sayın Başbakan\'ımızın da katılımı ile bir lansman gerçekleştireceğiz. Bu, çok önemsediğimiz bir konu. Ayrı ayrı yatırımlar yerine tüm GSM\'lerin tek çatı altında toplanacağı yatırım olacak\" dedi.

İLK YAYIN KARAKALE VE AKÖREN KÖYLERİNDEN YAPILDI

Bakan Arslan, Kars\'ın Karakale ve Akören köylerinde kurulan yerli baz istasyonu ULAK üzerinden görüşme yaptı. ULAK sayesinde erişim ve iletişim sağlayan köylüler, Bakan Arslan ile emeği geçenlere teşekkür etti.

BAKAN ARSLAN: HİÇBİR ŞEKİLDE CASUS YAZILIM ALMADIK

Türkiye\'nin ilk yerli ve milli baz istasyonu ULAK\'ın hizmete alınmasının ardından, Kars\'ta gazetecilerle bir araya gelen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun Adalet Yürüyüşü sırasında partililerin telefonlarının, Almanya\'dan sağlanan bir virüsle takip edilip izlendiği iddialarına ilişkin soru üzerine Bakan Arslan, şunları söyledi:

\"Casus yazılımla ilgili söylemleri biz de dinliyoruz. BTK bu anlamda sadece mahkemeler marifetiyle veya hakimler marifetiyle verilen kararlar çerçevesinde dinleme için uç veren görev ifa ediyor. Hiçbir şekilde kim, neyi, nasıl dinledi, ne konuştu, böyle bir görevi yok. Karar geliyor, karar geldikten sonra BTK içinde bu görevi yapan hakim arkadaşlar var, onlar inceliyor, \'doğrudur\' derse uç veriyor. Özellikle BTK marifetiyle böyle bir yazılımın satın alındığı ve dinleme için kullanıldığı gibi bir ifade kullanıyorlar. Biz her zaman söylediğimiz gibi kimin hangi vehmle hareket ettiğine bakmıyoruz. Biz ne yaptığımızı biliyoruz. Net ve yüzde 100 söyleyeyim ki, BTK Başkanımız da burada, Bakanlık ve kurum olarak bizim satın aldığımız veya gayriresmi olarak alıp da kullandığımız hiçbir yazılım, buna casus yazılım da dahil, söz konusu değil, olamaz. Biz, yasalar ve yetkilerimiz çerçevesinde yasal olarak yapılması gereken işleri yapan bir kurumuz. Yine bu çerçevede hareket ediyoruz. Tekrar söyleyelim; bizimle ilgili töhmet altında bırakacak, bu kadar nezih ve güzel hizmet eden bir kurumu yıpratmaya yönelik bu ifadeyi kesinlikle ve kesinlikle reddediyoruz. Bize daha öncede sorsalardı \'Ey Bakanlık, ey BTK siz böyle birşey yaptınız mı?\' Biz yüzde 100 net bir ifadeyle \'Hayır böyle bir yazılım almamız da söz konusu değil, kullanmamız da söz konusu değil\' derdik. Ama sanki varmış gibi vatandaşın kafasında böyle bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Bu bize de, kurumumuza da, çalışan arkadaşlarımıza da haksızlık.\"

Görüntü Dökümü

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Bakanın uçakla gelmesi ve karşılama

Kültür Müdürlüğüne geçmesi

Kültür müdürlüğü salonunda detaylar

Bakan Arslan\'nın konuşması

Öğrencilere hediye takdimi

Bakanın Karakale ve Akören Köyleri ile bağlantı yapması

(Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)

102 MB - 1 DK 39 SN -

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VAN\'DA, PKK\'LILARIN MENFEZE YERLEŞTİRDİĞİ PATLAYICI DÜZENEĞİ İMHA EDİLDİ

VAN\'ın Başkale ilçesi kırsalında, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, PKK\'lı teröristlerin bir menfeze yerleştirdiği uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı düzeneği bulunarak imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç kırsalında \'Şehit Jandarma Er Nazim Yavuz\' operasyonu düzenledi. Operasyonda, PKK\'lı terörislerin Aşağı Çaldıran, Oğulveren yolunda bir menfeze el yapımı patlayıcı düzeneği yerleştirdiği tespit edildi. Bunun üzerine jandarma ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi aldıktan sonra, uzaktan kumandalı hazırlanmış patlayıcı düzeneğini konrollü imha etti. Bölgedeki operasyonların sürdüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-CEP TELEFON KAMERASI

-Tespit edilen eyp düzeneğinin imha edilmesi

-İmha ile birlikte yolda oluşan çukur

VAN/DHA

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İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

İZMİR\'in Bayraklı ilçesinde, bina inşaatında tuğla ile duvar örerken dengesini kaybedip, dördüncü kattan düşen işçi 62 yaşındaki Hasan Kocabaş yaşamını yitirdi.

Olay, bugün saat 15.00 sıralarında Yamanlar Mahallesi 7354 sokakta meydana geldi. Yapımı süren ev inşaatında, dördüncü kattaki bir dairenin balkon bölümünde tuğla ile duvar ören Hasan Kocabaş, dengesini kaybederek boşluğa düştü. Mesai arkadaşları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, dördüncü kattan düşen Kocabaş\'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kocabaş\'ın cesedi, savcının incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Olay yerinden görüntü

- Kocabaş\'ın düştüğü balkondan görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA)

