DHA YURT BÜLTENİ-11

1)SINIRDA ÇATIŞMA: 1 UZMAN ÇAVUŞ ŞEHİT

HAKKARİ\'nin Şemdinli ilesine bağlı Derecik beldesinin karşısında, Irak\'ın kuzeyinde bulunan Sare Batin bölgesinde, PKK\'lı teröristler ile çıkan çatışmada 1 uzman çavuş şehit oldu.

Olay, bugün öğle saatlerinde Irak\'ın sıfır noktasında bulunan Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesinin karşı tarafındaki Sare Batin bölgesinde meydana geldi. Sınır ötesinde operasyonda olan askerler bir grup PKK\'lı ile karşılaştı. Çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre, 1 uzman çavuş şehit oldu. Bölgede PKK\'lıların etkisiz hale getirilmesi için hava destekli operasyonlar sürüyor.

Behçet DALMAZ/HAKKARİ,(DHA)

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2)TMSF BAŞKANI GÜLAL\'DAN Fİ YAPI VE DUMANKAYA MAĞDURLARINA MÜJDE

TASARRUF Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yönetimi kuruma geçen FETÖ ile iltisaklı aktif kurum ve kuruluş sayısının 960 olduğunu söyledi. 48 bin 500 kişinin çalıştığı bu şirketlerde çeşitli oranlarda büyüme gerçekleştiğini söyleyen Gülal, Fİ Yapı ve Dumankaya mağdurlarına da müjde verdi. Gülal, bu iki firmaya ait yarım kalan 8 bin yapının 10 gün içinde yapılacak anlaşma ile Alman bir şirket tarafından tamamlanacağını açıkladı.

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Kayseri\'ye geldi. Gülal ve beraberindekiler, Boydak Holding\'e ait fabrikalarda CEO Alpaslan Baki Ertekin eşliğinde incelemelerde bulundu. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Gülal, kurum olarak bankalarda tutulan meblağların sigortası olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

\"TMSF olarak 34,7 milyarlık rezervimiz var. Bu rezervle Avrupa\'daki en büyük rezerve sahibiz. ABD ve Avrupa ülkelerinin rezerv olarak üstündeyiz. TMSF, bu yönünden çok kamuoyunda operasyon çeken, kayyum atayan, bir şeylere el koyan kurum gibi görünüyor. Elbette bu yanlış. 26 bankanın TMSF olarak devlete 23 milyar dolarlık borçların tahsilatını sağladık. 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından FETÖ ile ve iltisaklı kurum ve kuruluşlar yönetimi TMSF olarak bize geçti. Bunların sayısı 960 aktif olarak 50,3 milyar TL dolayında ciromuz ve 48 bin 500 kişi buralarda çalışıyor. Yani istihdam yaratıyoruz. Bu şirketlerin içinde en büyüğü Boydak Holding. Biz bu şirketlere TMSF olarak irtifa kaybettirmeye değil, basiretli bir tüccar gibi hareket etmeye geldik. Bu şirketler bizim tarafımızdan yönetilmeye başlandıktan sonra yüzde 12 büyüdü. Ciroda da yüzde 11 oranında bir büyüme sağlandı. Boydak Holding\'te başımız dik, anlımız açık. Boydak Holding 2016\'da bize geçtikten sonra yüzde 30 büyüdü ve şu anda 14 bin 500 kişi çalışıyor. Koza grubunda yüzde 12, Uğur soğutmada yüzde 13, Aydınlı grubunda yüzde 20, Aynes\'te ise yüzde 7 büyüme sağladık.\"

\'8 BİN KONUTU ALMAN ŞİRKET TAMAMLAYACAK\'

Fİ yapı ve Dumankaya inşaatla ilgili 10 gün içinde olumlu gelişmeler olacağını müjdeleyen TMSF Başkanı Gülal, \"TMSF\'ye geçen 960 şirket arasında en fazla aktif kaybı inşaat sektöründe yaşadık. İnşaat sektöründeki özellikle iki büyük firmayla ilgili A-B ve C planları hazırladık. Bu konuda bu şirketlerle sorunu olan ve mağdur duruma düşenlerin durumlarını düzelteceğiz. Örneğin Dumankaya ve Fİ Yapı inşaat sektöründe en çok şikayet aldığımız ve mağduriyetin yaşandığı şirketler oldu. Bunlarla ilgili ilk kez burada açıklıyorum; 10 gün içinde yurt dışı kaynaklı bir Alman şirketi tarafından yapacağımız anlaşmayla 8 bin kişinin mağduriyetini giderip, yarım kalmış yapıları tamamlayacağız\" diye konuştu.

\'MAHKEMELER SONUÇLANMADAN SATIŞ OLMAZ\'

Kayyumla yönetilen şirketlerle ilgili davaların mahkemelerde devam ettiğini, kesin sonuç alınmadan hukuki süreç bitmeden bunların satışının söz konusu olmadığını söyleyen Gülal, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Bu 960 şirket arasında 323 şirket, tasfiye işlemleri için gün sayıyor. Bu şirketler, gayri faal durumda. TMSF kayıtlarındaki şirketlerin durumuna gelince, eğer firmanın ekonomik sıkıntısı varsa elbette satış söz konusu. Kaynak yaratılabiliyorsa, istihdam oluşturuluyorsa, satmayı düşünmüyoruz. Kayyumlar tarafından yönetilen şirketlerin mahkeme süreçlerinin netleşmesini bekliyoruz. Boydak Holding\'te sözkonusu olan müsadere gibi bir konu. Hukuki konudur. Mahkemeden müsadere kararı çıkması demek, holdingin hazineye geçmesi demektir. Bu manada mahkeme süreçlerinin 2018 yılı sonuna kadar netleşeceğini ve hukuki kararların çıkacağını umuyoruz. TMSF olarak kayyum atadığımız bu şirketlerde şüpheli hesaplarla ilgili olarak cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunup, bloke yapıyoruz. Örneğin FETÖ\'ye kaynak olarak savcılık kayıtlarında yer alan Boydak Holding ile ilgili 500 milyon TL\'lik bir kaynak aktarımına ait mail söz konusu. Savcılık gereğini yapıyor. Şu ana kadar bu şirketlerde 303 kişi kayyum olarak görev yapmaktadır. Bunun 91\'i TMSF personelidir. Profesyonel yöneticilerle çalışıyoruz. İddia edildiği ve söylentilerde geçtiği gibi kayyumların her bir şirketten ayrı ayrı huzur hakkı alması söz konusu değildir. Örneğin Boydak Holding\'te 30 şirket var. Her şirketten ayrı ayrı aynı kayyumların para alması söz konusu değildir. Tek huzur hakkı ve tek maaş söz konusudur. Bunun da ortalaması TMSF çalışanları için 3 bin üst düzey yöneticiler için ise 12 bin TL\'dir. Ehliyetli, birikimli kişileri kayyum olarak atıyoruz.\"

Fabrikadaki incelemelerin ardından Boydak Holding CEO\'su Alpaslan Baki Ertekin tarafından TMSF Başkanı, yönetim kurulu üyeleri ve Kayseri protokolüne öyle yemeği verildi. Yemek sonrası da il protokolü ve gazetecilere çeşitli özelliklerde kumaş üreten Boydak Holding\'e bağlı Boyteks fabrikası gezdirildi.

Görüntü Dökümü:

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-Fabrika gezisinden görüntü

-TMSF Başkanı Muhiddin Gülal\'ın konuşması

-Genel detay

Haber: Oktay ENSARİ Kamera: Olcay DÜZGÜN KAYSERİ,DHA)

DV 2 Dosya 12 Dakika 22 Saniye / 1 gb 243 MB

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3)ANTALYA\'DAKİ NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİNDE KAYIT YOĞUNLUĞU

ANTALYA\'daki nüfus müdürlüklerinin önünde, 24 Haziran seçimleri öncesi adres değişikliği ve kayıt süresinin dolmasına sayılı günler kala, yoğunluk oluştu. Adres değişikliği için nüfus müdürlüklerine gelenler, uzun süre sıra bekledi.

Yurt içi ve yurt dışı seçmen kütüklerinin, muhtarlıklarda askıya çıkarılmasının ardından adres değişikliğinin 12 Mayıs Cumartesi günü sona erecek olması nedeniyle nüfus müdürlüklerinde yoğunluk oluştu. Muratpaşa İlçe Nüfus Müdürlüğü\'nde de adres değişikliği yapmak isteyenler, sabah erken saatlerde sıraya girdi. Muratpaşalılar, adres beyan formunun yanı sıra elektrik, su, telefon, doğal gaz faturası veya kira sözleşmesi gibi belgelerden birini de getirerek kayıtlarını yaptırdı. İlçe sakinleri, öğle tatilinde de sıradan çıkmayarak, numara almak için bekledi. Daha önce günlük ortalama 500- 600 işlem yapılan müdürlükte, adres değişikliği nedeniyle sayının 2 katına çıktığı belirtildi.Öte yandan AK Parti ve CHP ilçe teşkilatları tarafından Muratpaşa Nüfus Müdürlüğü önünde stant açılarak, ilçe sakinlerinin seçmen listelerinde yer alıp, almadığı kontrol edildi. Kayıtları bulunmayanlar, kayıt için neler yapmaları gerektiği anlatılarak, ilgili yerlere yönlendirildi.

MUHTARLAR DERNEĞİ BAŞKANI\'NDAN ÇAĞRI

Antalya Muhtarlar Derneği Başkanı Nazif Alp, 12 Mayıs gününe kadar mahalle muhtarlıklarına gidilip, seçmen listelerinin kontrol edilmesi için çağrıda bulundu. Oy kullanmanın vatandaşlık görevi olduğunu belirten Alp, \"Oy kullanmanın şartı, seçmen kütüklerine kayıt yaptırmak. Vatandaşlarımız öncelikle muhtarlıklara giderek seçmen kütüklerini kontrol etsin. Şayet isimleri yoksa kayıt formunun yanı sıra elektrik, su, telefon, doğal gaz faturası veya kira sözleşmesiyle bağlı bulunduğu nüfus müdürlüğüne başvurup, kaydını yaptırabilir. Buradan da kendisine verilen evrakı İlçe Seçim Kurulu\'na vererek, kayıt işlemini tamamlamış olur\" dedi.

ANTALYA\'NIN SEÇMEN SAYISI

Antalya\'da, 16 Nisan 2017 tarihinde yapılan referandumda, 1 milyon 636 bin 742 kayıtlı seçmen bulunduğunu hatırlatan Nazif Alp, \"Antalya, sürekli göç alan bir kent. Dolayısıyla seçmen sayımız sürekli artıyor. Göçle birlikte haliyle yoğunluk oluşuyor. 12 Mayıs\'ta askı süreci dolacak. Antalya\'nın seçmen sayısı da açıklanacak\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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İlçe nüfus müdürlüğü dış plan görüntü

Siyası parti standlarının görüntüsü

107 MB 00.59\"

(Haber: Mehmet ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

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4)TEKİRDAĞ SAHİLİ, TURUNCUYA BOYANDI

MARMARA Denizi\'nin Tekirdağ sahilleri, mevsimsel reaksiyonlar nedeniyle turuncuya büründü. \'Kızıl gelgit, alg patlaması\' olarak adlandırılan biyolojik olay, görenleri şaşırttı.

Tekirdağ Sportif Havacılık Kulübü üyesi ve yamaç paraşütü eğitmeni Kadir Aksoy, paramotorla uçuş yaptığı sırada fark ettiği turuncuya bürünen sahili cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Süleymanpaşa ilçesine bağlı Barbaros, Kumbağ ve Uçmakdere mahalleleri üzerinden yaklaşık 12 kilometrelik sahilde havadan görüntüler kaydeden Aksoy, gördüğü manzara karşısında çok şaşırdığını, öğrencileriyle ikili uçuş gerçekleştirdiği sırada durumu fark ettiğini söyledi.

Uzmanlar, sahillerin turuncu- kırmızı renklere bürünmesinin, biyolojik ve doğal bir süreç olduğunu söyledi. Sahillerin farklı kesimlerinde görülen renk değişiminin, deniz canlılarının yaz aylarındaki salgılarından kaynaklandığını belirten uzmanlar, \'kızıl gelgit, alg patlaması\' olarak adlandırılan biyolojik bir olay olduğunu kaydetti.

Görüntü Dökümü

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-Yamaç paraşütü ile uçan pilot

-Havadan sahillerdeki turuncu detayı

-Pilotun kursiyere kızıllığı eliyle göstermesi

-Pilotun kızıl alana iniş yapması

Haber: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA) -

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5)PARTİLİLER CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ İÇİN İMZA TOPLADI

GAZİANTEP\'te Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İyi Parti, Vatan Partisi ve Saadet Partisi, bir araya gelerek Cumhurbaşkanlığı seçimi için imza topladı.Gaziantep Adliye Sarayı\'nda toplanan İYİ Parti İl Başkanı Mehmet Serkan Karakuş, CHP Şehitkamil İlçe Başkanı Umut Yılmaz ve birçok partili, Cumhurbaşkanlığı seçimi için imza toplayıp basın açıklaması yaptı.

CHP İlçe Başkanı Umut Yılmaz, herkesi ilçe seçim kurullarına davet ederek, \"Burada olmak için herhangi bir partiye üye olmamızın hiçbir önemi yok. Bu gün burada olan tüm insanların ortak bir özelliği varsa oda demokrasiye olan inançlarıdır. Sayın Ak Parti Genel Başkanı 2002 yılında demokrasinin o zaman size ihtiyacı vardı, Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz sizi Başbakan yaptık bunu da hiçbir zaman unutmayın. O gün nasıl demokrasi için mücadele etmişsek bugün hala o kararlılık ve inançla demokrasi için mücadelemizi sürdürmekteyiz. Bizler burada sadece üyesi olduğumuz partilerin seçime girmesini istemiyoruz. Bizim gibi düşünmeyenlerinde seçime girmesini istiyoruz. Demokrasiye sahip çıkmak isteyen, tek adam rejimine hayır diyen herkesi ilçe seçim kurullarına davet ediyoruz\" dedi.Partililer basın açıklamasının ardından ellerindeki bayraklarla birlikte slogan atarak imza verdi.

Görüntü Dökümü

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- Basın açıklamasına katılanlar

- Umut Yılmaz\'ın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 78 MB

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6)ÇANAKKALE\'DE 38 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

ÇANAKKALE’nin Ayvacık İlçesinden Yunanistan’ın Midilli Adasına lastik bot ile gitmek isteyen 38 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler bugün sabah saatlerinde, Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesi Mıhlı mevkiinde denizden 1 mil açıkta lastik botla Yunanistan’ın Midilli Adasına gitmeye çalışan bir grup kaçak göçmen olduğunu tespit etti. \'TCSG 6\' Bot komutanlığınca denizden 1 mil açıkta yapılan operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan ve Suriye uyruklu 38 kaçak göçmen yakalandı. Küçükkuyu’daki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen ve ıslanan kaçaklara burada eşofman, ayakkabı ile yiyecek ve içecek verildi. Kaçaklar işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Görüntü Dökümü

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-Yakalanan kaçaklardan görüntü.

Haber-Kamera: Dilara ERDİNÇ / KÜÇÜKKUYU(Çanakkale), (DHA)

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