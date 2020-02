DHA YURT BÜLTENİ-11

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ülke olarak önemli bir görev ifa ediyoruz (EK)

1)CUMA NAMAZI KILDIRDI, YARDIM KONVOYUNU UĞURLADI

Erciyes Üniversitesi ile Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen \'Birlikte Yaşama Ahlakı ve Kültürü\' sempozyumuna katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, cuma namazı için Hunat Camii\'ne geldi. Cuma hutbesini okuyan ve namazını kıldıran Erbaş, daha sonra da Hunat Camii\'nde 5 kişinin cenaze namazını kııldırdı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş\'ın son programı ise İl Müftülüğünün hazırlattığı Suriye\'ye gönderilen yardım TIR\'larını uğurlamak oldu. İçinde gıda ve temizlik malzemelerinin bulunduğu 22 yardım TIR bölgeye gönderilirken İl Müftüsü Doç.Dr Şahin Güven yaptığı açıklamada hayırseverlerin desteği ile toplamda Kayseri\'den 295 yardım TIR\'ının Suriye gittiğini söyledi.

2)AFRİN\'DE TUZAKLANAN PATLAYICILAR İMHA EDİLİYOR

TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), Afrin’deki Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında kontrol altına alınan bölgelerde, teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcıların imhası sürüyor.

Terör örgütünün Afrin\'den kaçarken sivil vatandaşların evlerine, yollara ve çeşitli bölgelere döşediği tuzaklar, bombalar ve el yapımı patlayıcılarla ilgili Türk askerinin çalışması devam ediyor. TSK\'ya bağlı Mayın El Yapımı Patlayıcı Tespiti (METİ) timi ve Patlayıcı Madde Keşif İmha (PMKİ) timleri, patlayıcıları kontrollü biçimde imha etti. Bugüne kadar imha edilen patlayıcı sayısı 200’ü aşarken ekiplerin çalışmasında eğitimli köpekler de yer aldı.



Ferhat DERVİŞOĞLU/AFRİN (Suriye), (DHA)-

3)KAPIKULE\'DE 7 KİLOMETRE TIR KUYRUĞU

EDİRNE\'de Kapıkule Sınır Kapısı\'ndan yurt dışına çıkış yapacak TIR\'lar, 7 kilometre kuyruk oluşturdu.Avrupa\'ya ihracat yükü taşıyan TIR\'lar Bulgaristan\'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı\'nda 7, Hamzabeyli Sınır Kapısı\'nda ise 4 kilometre kuyruk oluşmasına neden oldu. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkilileri, kuyruğun Bulgaristan tarafında işlemlerin yavaş yapılmasından kaynaklandığını söyledi. Saatlerdir sırada bekleyen TIR sürücüleri çevrede kişisel ihtiyaçlarını giderebilecekleri tesislerin olmamasından şikayetçi oldu. İstanbul\'dan yüklediği ihraç yükünü, Almanya\'ya götüren sürücü Kaplan, \"Burada dün akşamdan beri bekliyorum. Tuvalet yok, ihtiyaçlarımızı karşılayacak hiç bir yer yok. Kuyrukta sadece soğutmalı araçların geçişi serbest fakat kuru gıda taşıyanlar da sollayarak geçiyor. Bu bir haksızlık, kimse ilgilenmediği için adaletsizce burada bekletiliyoruz. Yoğunluk hakkında kimse bize bilgi vermiyor. Sadece bekleyin diyorlar\" dedi.

Manisa\'dan Bulgaristan\'a yüklediği ihraç yükünü götüren Nesim Bulut, \"Dün akşam 4 saat kapı çalışmadı. Burada bekliyoruz. 2 saat önce çıkamadığım için ve hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle, bu bana 4 güne mal olacak. Kimse bir şey söylemiyor. Sorduğumuz da sistem arızalı diyip geçiştiriyorlar. Bizim çilemiz bitmez\"dedi.

4)ORMAN İŞÇİLERİNE UYGULAMALI EĞİTİM

KAHRAMANMARAŞ Orman Bölge Müdürlüğü, Andırın ilçesinde orman emvali yapan personel ve orman işçilerine uygulamalı eğitim veriyor.İlçeye bağlı Kaleboynu Mahallesinde yapılan uygulamalı eğitimde Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Alparslan Altındaş önemli bilgiler verdi. Orman emvali yapılan arazideki eğitimde boylama ve standartlar konusuna dikkat çeken Altındaş, \"Piyasa şartlarına uygun üretim yapmamız gerekiyor, onun için piyasanın talep ve isteklerine cevap vermemiz gerekiyor, bunun içinde orman emvali üretimi yapılan yerlerde buna çok dikkat etmemiz gerekiyor, kesim teknikleri de büyük önem taşımaktadır. Ayrıca önemli bir konuda iş güvenliğidir, iş güvenliği için tedbir almamız şart\" diye konuştu.

Altındaş ayrıca orman işçilerinden çalışırken iş güvenliğine dikkat etmelerini ve çalışırken mutlaka baret ve eldiven kullanmalarını istedi.Andırın Orman İşletme Müdürü İdris Tetik de eğitime katılanlara teşekkür etti.Konuşmaların ardından eğitime geçildi ve işçilere ağaçların nasıl kesileceği uygulamalı olarak gösterildi.

5)SERBEST BIRAKILAN DÜĞÜN MAGANDASI TUTUKLANDI

AFYONKARAHİSAR\'ın Sinanpaşa ilçesinde katıldığı düğünde tabancayla ateş açmaya çalışırken İhsan Önkur\'u (23)vuran ve ardından tutuksuz yargılanmak üzere bırakılan M.Y., yapılan itiraz üzerine tutuklandı.

Afyonkarahisar merkezde oturan İhsan Önkur, Sinanpaşa ilçesine bağlı Düzağaç beldesinde 21 Nisan Cumartesi günü arkadaşlarıyla birlikte davetli olduğu düğüne katıldı. Düğün sahiplerinin uyarılarına rağmen M.Y. adlı davetli, yanındaki tabancayla ateş açmaya çalıştı. Çevredekilerin tepkisi sonrası duran M.Y.\'nin, iddiaya göre, kurcalarken ateş alan tabancasından çıkan kurşunlardan biri, Önkur\'a isabet etti. Yere yığılan Önkur, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Sol kolundan geçip, midesi ve dalağına zarar veren kurşun nedeniyle ağır yaralanan Önkur\'un tedavisi sürüyor. M.Y. ise jandarma tarafından gözaltına alındıktan sonra işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İTİRAZ ÜZERİNE TUTUKLANDI

Karara tepki gösteren Önkur ailesi, bir üst mahkemeye itiraz etti. İtirazı değerlendiren mahkeme, M.Y\'nin tutuklu yargılanmasına karar verdi. Yeniden gözaltına alınan M.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

\'ADALET YERİNİ BULDU\'

2 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra genel cerrahi servisine alınan İhsan Önkur, adaletin yerini bulduğunu söyledi. Önkur, \"Buradan bütün yetkililere, adalete teşekkür ediyorum\" dedi.

\'İÇİMİZ RAHATLADI\'

İnsan hayatının bu kadar ucuz olmaması gerektiğini belirten anne Kamer Önkur ise oğlunu vuran kişinin tutuklanmasıyla rahatladıklarını söyledi. Kamer Önkur, \"Düğünde silah atıp \'Bu bir kaza\' diyerek bir gün sonra serbest kalması moralimizi bozmuştu. Tutuklandığını öğrendik. İçimiz biraz rahatladı. Yetkililer sesimizi duydu. İnsan hayatının ucuz olmadığını gösterdiler. Gençlerimiz kurşunlara hedef olmasın. Yetkililere teşekkür ediyorum\" diye konuştu.

Diğer yandan İhsan Önkur\'un down sendromlu ağabeyi İbrahim Önkur (24) ise kardeşini bir dakika olsun yalnız bırakmıyor. El işaretleriyle üzüntüsünü anlatmaya çalışan İbrahim Önkur\'uı annesi ve yakınları teselli etmeye çalışıyor.

