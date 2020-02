DHA YURT BÜLTENİ-11

Kocaoğlu, \"Ne mutlu 98 yıldır süren Atatürk\'ün iktidarına\"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Türkegül Kocaoğlu ile birlikte, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle belediye tarafından Kültürpark alanında düzenlenen şenliğe katıldı. Burada konuşma yapan Başkan Kocaoğlu, \"Ulu Önderimizin yetiştirdiği, onun verdiği eğitimle dimdik ayakta durup, Cumhuriyetimizi koruyacağız. Ne mutlu Mustafa Kemal\'e, ne mutlu onun silah arkadaşların. Ne mutlu 98 yıldır süren Atatürk\'ün iktidarına\" dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültürpark\'ta düzenlenen şenliğe Başkan Aziz Kocaoğlu ve eşi Türkegül Kocaoğlu da katıldı, burada çocuklarla fotoğraf çektirdi. Daha sonra şenliğe katılan vatandaşlara seslenen Başkan Aziz Kocaoğlu, dünyada hiçbir liderin çocuklara bayram armağan etmediğini, sadece Mustafa Kemal Atatürk\'ün 23 Nisan\'ı çocuklara hediye ettiğini ifade ederek, \"Atatürk, ulusun meclisini, demokrasinin doğuşunu, geleceğimize emanet etti. Hep birlikte Atamızın izinde yürüyüp ona layık olmaya çalışacağız\" diye konuştu. Türkiye Cumhuriyeti\'ni ilelebet korumak zorunda olduklarını kaydeden Aziz Kocaoğlu, şunları söyledi: \"Atatürk\'ün devrimlerini korumak zorundayız. Ulu Önderimizin çocuklara ve gençlere emanet ettiği bu ülkede bugün bizler varız. Yarın bayrağı gençlerimiz, çocuklarımız alacak.\"

\"CUMHURİYETİMİZİ YAŞATACAĞIZ\"

Çocukların iyi eğitim alması ve iyi yetiştirilmesi gerektiğinin altını çizen Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, \"Onları ne kadar iyi yetiştirirsek ne kadar ülkeye layık çocuklar olarak yetiştirirsek, geleceğimiz o kadar garanti olacak. Geleceğimiz o kadar aydınlık, mutlu olacak. Bütün karanlıklara karşı, biz çocuklarımızla, gençlerimizle ve Ulu Önderimizin yetiştirdiği, onun verdiği eğitimle dimdik ayakta durup, Cumhuriyetimizi koruyacağız. Ne mutlu Mustafa Kemal\'e, ne mutlu onun silah arkadaşlarına ne mutlu 98 yıldır süren Atatürk\'ün iktidarına. Hep birlikte daha güzelini daha iyisini yapmak üzere yolumuz açık olsun. Ülkemiz aydınlık olsun. Aklın ve bilimin rehberliğinde yapılan her iş er geç başarıya ulaşacaktır\" dedi. Türkegül Kocaoğlu da çocuklara \"Güzel günler göreceğiz, güneşli günler\" sözleri ile seslendi. Kocaoğlu çifti, konuşmaların ardından bir süre şenlik alanında dolaştı. Şenlikte belediye tarafından çocuklara ve yetişkinlere çikolata, su, dondurma dağıtıldı. Dağıtılan meşrubatlardan almak isteyenler, zaman zaman izdihama neden oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile eşi Türkegül Kocaoğlu\'nun vatandaşlarla fotoğraf çekmesi

-Aziz Kocaoğlu\'nun konuşması

-Şenlikten görüntü

-Dağıtılan meşrubatlar almak isteyenlerin neden olduğu izdiham

Haber: Umut KARAKOYUN- Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR, (DHA)

===========================================

Amasya’da 23 Nisan coşkuyla kutlandı

Amasya’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, anıta çelenk sunma ve düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı.

Amasya\'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları ilk olarak Yavuz Selim Meydanı’nda çelenk sunma töreniyle başladı. Milli Eğitim Müdürü Dr. Hüseyin Güneş ve öğrenciler tarafından Atatürk Anıtı\'na sunulan çelengin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması sonrası ilk tören sona erdi. İkinci tören Mehmet Çelebi Meydanı’nda yapıldı. Programa Amasya Valisi Osman Varol, 15\'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tankçı Kurmay Albay Zafer Uğur ve Belediye Başkanı Cafer Özdemir, Cumhuriyet Başsavcısı Erol Çelik, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay, kurum müdürleri, STK’lar, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. 23 Nisan Çocuk Bayramı\'nda ilk olarak Amasya Valisi Osman Varol, 15\'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tankçı Kurmay Albay Zafer Uğur ve Belediye Başkanı Cafer Özdemir öğrencilerin ve halkın bayramını kutladı.Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, “Kendi refah ve mutluluğu için oyun çağındaki çocukları fuhuş, bağımlılık, istismar, organ ticareti gibi hususlarda kullanan, onların kanları ve canları üzerinden kalkınan sömürü düzenine son verecek, dünyayı bu yavrularımıza inşallah inşa edeceğizö dedi. Konuşma sonrasında öğrenciler şiirler okuyup, hazırladıkları dans gösterilerini gerçekleştirdi. Kutlamada ana sınıfı öğrencileri dev Türk bayrağı açtılar. Amasya Valisi Osman Varol, 15\'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tankçı Kurmay Albay Zafer Uğur, Belediye Başkanı Cafer Özdemir, öğrenciler ve vatandaşların balon uçurması ile program son buldu.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Yavuz selim meydanı çelenk sunumu detay

-Protokolün öğrencilerin ve halkın bayramını kutlaması detay

- İl Milli Eğitim Müdürü konuşma

-Vali Varol’a öğrencilerin Türk bayrağı hediyesi detay

-Protokol, öğrenciler ve halkın balon uçurması detay

-Diğer detaylar

(SÜRE: 4:03-BOYUT 454 MB)

Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA,(DHA)

=============================================

Samsun\'da coşkulu 23 Nisan kutlaması

Samsun\'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı.

Samsun\'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programı, Onur Anıtı önünde düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı. Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen öğrencilerle birlikte anıta çelenk sundu. Ardından Samsun Valisi makamında öğrencileri kabul etti. Atakum Akşemseddin İmam Hatip Ortaokulu 7\'nci sınıf öğrencisi Zeynep Naz Uzun, Vali Kaymak\'ın makam koltuğuna oturdu. Koltuğunu Zeynep Naz\'a bırakan Vali Kaymak, öğrenci ile sohbet edip bayramını kutladı. Kutlama programı daha sonra Batıpark İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları Stadı\'nda devam etti. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz\'ın mesajının okunmasının ardından konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, \"Bugün çocuklardan öğrenebileceğimiz birinci ders, dünyaya çocuksu gözlerle bakabilmek olmalıdır. Onların gözlerinde merak, öğrenme isteği, keşfetme merağı var. İnsan büyüdüğünde hayallerini unutur, hırsın kontrolüne girer. Mutsuz olur. Çocuklardan mutluluğun dersini alabiliriz. Bir misket ile mutlu olunabilineceğini, bir teyzenin elinden tutup onu karşıdan karşıya geçirmenin, bir kedi yavrusuna su kabında süt vermenin mutluluğunu ancak çocuklardan öğrenebiliriz. Büyüdükçe mutluluğu büyüklerde ararız. Küçüklerin içinde var olan mutlulukları unuturuz. Bugün biz yetişkinlerin mutluluğa adım attığı bir gün olsun\" dedi. Ardından öğrenciler şiirler okurken düzenlenen şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere de ödülleri verildi. Program daha sonra öğrencilerin yaptığı dans gösterileri ile devam etti. Zeybek oynayan down sendromlu bir çocuğun gösterisi büyük beğeni topladı. Ayrıca anasınıfı öğrencilerinin omuzlarına bağladıkları Türk bayraklarıyla yaptıkları gösteri de büyük alkış aldı. Çocuklardan oluşan mehteran takımı da marşlarıyla vatandaşları coşturdu. Marşlara vatandaşlar alkışlarla eşlik etti. Coşkulu kutlama, Samsun Garnizon Komutanlığı Bandosu\'nun konserinin ardından sona erdi.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Anıta çelenk sunulması

-Vali Osman Kaymak\'ın makamını bir öğrenciye bırakması

-Kutlama programına katılanlardan detay

-Öğrencilerin gösterileri

-Mehter takımı gösterisi

-Akülü araç kullanan bir çocuk

-Engelli öğrencinin zeybek dansı

-Halk oyunu gösterisi

-Detaylar

(SÜRE:4.07 Dk) (BOYUT:456.97 MB)

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)

==============================================

Flyboardla deniz üstünde Türk bayrağı açtılar

Antalya\'nın Kemer ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla flyboard sporcuları denizde Türk bayrağı açtı. Çocuklar da flyboarda binerek eğlendi.

Ay Işığı Koyu\'nda dünya şampiyonası için antrenmanlarına devam eden Türkiye Flyboard Şampiyonu Uğur Piro, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bazı çocukları flyboarda bindirdi. Piro ve takım arkadaşları denizin üzerinde de Türk bayrağı açarak, flyboard gösterisi yaptı. Piro ve arkadaşlarının kontrolünde flyboarda binen çocuklar da ellerindeki Türk bayrağını açarak bayramı kutladı. Uğur Piro, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı\'nda çocuklara farklı bir heyecan yaşatmak için böyle bir organizasyon yapmak istediklerini söyledi. Çocukların bayramda farklı bir heyecan yaşadıklarını aktaran Piro, \"Amacımız onları eğlendirmekti. Birkaç çocuğu flyboarda bindirip Türk bayrağı açtırdık. Onlar da denizin üzerinde Türk bayrağı açmanın heyecanını ve gururunu yaşadı. Onları mutlu etmek bizim için önemliydi\" dedi. İlk defa flyboarda binen Nehir Doğan da başta çok heyecanlandığını, daha sonra alıştığını söyledi. Doğan, bütün çocukların bayramını kutlarken, denizin üzerinde uçmanın çok güzel bir duygu, Türk bayrağını açmanın ise kendisi için gurur verici olduğunu vurguladı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

- Denize girmeden önce hazırlıklar detay

- Flyboarcular denize giriş

- Bayrak açma öncesi ısınma

- Türk bayrağının alınması ve denize götürülmesi

- Flyboardcuların Türk Bayrağını denizde açmaları

- Uğur Piro açıklama

- Türk bayrağı ve flyboardcular detay

- İzleyenlerden detay ve denizdeki Türk bayrağı

- Nehir Doğan’ın flyboarda Uğur Piro ile binmesi ve Türk bayrağı açması

- Nehir Doğan açıklama

- Flyboardcular kısa şov

- Rus turistin Uğur Piro ile flyboarda binmesi

442 MB /// 03.56ö (HD)

HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)

==============================================

AP Genel Başkan Yardımcısı Özel: Adayımız AP Genel Başkanı Vecdet Öz

Adalet Partisi (AP) Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Kıvanç Özel, \"Biz, Anavatan Partisi ve Doğru Yol Partisi ile \'güç birliği\' anlaşması imzaladık. 100 bin imzayla Cumhurbaşkanı adayımız Adalet Partisi Genel Başkanı Sayın Prof. Dr. Vecdet Öz olacak\" dedi. Özel, CHP\'li 15 milletvekilin partisinden istifa ederek, İYİ Parti\'ye geçişini değerlendirirken de \"Bir partiyi kayırıyorsunuz. Bir partiyi kayırmak bir haksızlıktır, bir eşitsizliktir. Aynı durumda olan 4 parti daha var\" dedi.

Adalet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Kıvanç Özel, Van\'da partisinin il başkanlığında, AP Van İl Başkanı Habib Ataş, Başkale İlçe Başkanı Bülent Arslan ve Gürpınar İlçe Başkanı Oktay Yavuz\'un da katıldığı toplantının ardından, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. CHP\'li 15 milletvekilinin İYİ Parti\'ye geçişini değerlendiren Özel, şunları söyledi:\"Dün haksızlığa karşı, adalete karşı yol yürüdüğünü söyleyen insanlar, bir \'hülle\' geçişi yapmışlardır. Bir partiyi seçime sokmak için tavizler vermişlerdir. 5 milletvekili olan İYİ Parti\'ye, CHP tarafından 15 milletvekili transfer edilerek seçime girmelerinin önü açılmıştır. Vatana, millete hayırlı olsun. AK Parti için, \'Her iki tarafı da turadır\' diyorsunuz, eleştiriyorsunuz. Sonra da çıkıyorsunuz, bir partiyi kayırıyorsunuz. Bir partiyi kayırmak bir haksızlıktır, bir eşitsizliktir. O zaman madem siz İYİ Parti\'yi kayırdınız. Aynı durumda olan 4 parti daha var. Öncelikle DSP\'yi kurtarmanız lazım. Siz sol görüşlü bir partisiniz. DSP de aynı şekilde İYİ Parti gibi seçimlere giremiyor. DSP\'yi seçimlere giremez halde bırakıyorsunuz. Bu adil bir durum değil ve yapmış oldukları ciddi bir hatadır.\"

3 PARTİNİN CUMHURBAŞKANI ADAYI, PROF. DR. VECDET ÖZ

Anavatan Partisi ve Doğru Yol Partisi ile \'güç birliği\' anlaşması imzaladıklarını belirten Özel, \"Biz 100 bin imzayla 3 parti olarak Adalet Partisi Genel Başkanı Sayın Prof. Dr Vecdet Öz\'ü Cumhurbaşkanı adayı olarak açıklayarak, bunun da ilk meşalesini imza kampanyasıyla Van\'da başlatarak yolumuza devam edeceğiz. Sokakta adalet arayanlar, 4 partiden birini seçip diğer 3\'ünü rafta bırakması adalete terstir. CHP kendisine gelecek olan oyların önünü kesmiştir. Yani parayı sağ cebinden alıp, sol cebine koymuştur. Adalet istiyorsanız 59 il, 464 ilçede teşkilatlanmış ve 64 bin üyesi olan bir partiyi yok sayamazsınız\" diye konuştu.

HDP, YÜZDE 10,6 İLE BARAJI AŞAR

AP Genel Başkan Yardımcısı Özel, HDP\'nin sürpriz bir parti olduğunu, 24 Haziran seçimlerinde de bir sürpriz yapacağını belirterek şunları kaydetti:\"HDP zaman zaman Kandil ile ilişkisini kestiği zaman bir Türkiye partisi oluyor.Ancak talimatları Kandil\'den aldığı zaman bu sefer boyutu çok dışarıya çıkıyor.Nitekim daha önceki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de halkın sempatisini kazanmış bir parti. Siz HDP\'yi arırıyorsanız, yani parlementonun dışında tutmaya çalışıyorsanız bu da doğru bir şey değil. Neden doğru değil? Çünkü temsil ettiği bir kitle var.Benim öngörüm HDP 10,6 ile aşar. Ama bu siyasettir, sonuç ne olur onu bilemem. Türkiye partisi olmak istiyorsanız herkesi eşit tutacaksanız. Herkes fikrini özgürce Türkiye Cumhuriyeti devletinde söylemelidir.\"

Görüntü Dökümü

-------------------------

-AP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Kıvanç Özel partililerle

-Özel\'in açıklaması

-Detaylar

-Partililerle kameralara poz vermesi

Haber:Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)

===========================================================

Kitap fuarı\'na yoğun ilgi

Afyonkarahisar Valiliği tarafından 20- 29 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Afyonkarahisar Kitap Fuarı yoğun ilgi gördü.

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz öncülüğünde başlatılan çalışmalar kapsamında hayata geçirilen Afyonkarahisar Kitap Fuarı, kitap severleri buluşturdu. 100\'e yakın yayın evi ve 100 bine yakın kitabın yer aldığı fuara özellikle öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Afyonkarahisar\'da düzenlenen kitap fuarına katılan bir yayın evi sahibi Tolga Uluaydın, fuarda yer almaktan keyif aldıklarını söyledi. Uluaydın, \"İyi ki gelmişiz. Fuarın 3\'üncü günündeyiz Ama ilginin daha da artacağına inanıyoruz. Kitap fuarının illere katkısı büyüktür. Şu an bizim burada olmamız, Afyonkarahisar\'a ve ekonomiye katkı sağlıyor. Bunun yanı sıra okullara, öğrencilere, eğitimcilere katkı sağlıyor. Buradan alacakları kitapları yüzde 50 daha ucuza okuma fırsatı bulacaklar. Bu tür organizasyonları ve fuarları destekliyoruz\" dedi. Gazeteci Kenan Gürbüz, fuarın Afyonkarahisar\'a çok ciddi getirisi olacağını belirterek, \"Bu fuarın Afyonkarahisar\'da açılması çok önemli. Çünkü Afyonkarahisar milli mücadelenin önemli kentlerinden bir tanesidir. Böyle bir fuara ev sahipliği yapması çok anlamlı. Fuara katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Ama en önemlisi bu fuarı düşünen ve hayata geçirenleri tebrik ediyorum\" diye konuştu.Kum sanatçısı Tufan Köylü, fuarın yazanla okuyanın bir araya geldiği anlamlı bir fuar olduğunu vurguladı. Köylü, şöyle dedi: \"Ben kum sanatı gösterisi yapmak için buraya geldim. Her zaman şunu söylerim; yazan olmasaydı okuyan olmazdı, okuyan olmasaydı yazan olmazdı. Burada yazan ve okuyanların aynı çatı altında birleşmesi bizi ziyadesiyle memnun etti. Bugün Afyonkarahisar\'da ilk program olduğunu biliyorum. İnşallah bunun devamının geleceğini tahmin ediyorum. Artık bu geleneksel hale gelmeli.\" Kitap fuarını ziyaret eden lise öğrencisi Ayşe Yılmaz, \"Etkinliğe bayıldım ve devamı gelmeli. Bizler acısında önem arz ediyor\" dedi. Lise öğrencisi Aslı Varlı, \"Fuar kesinlikle çok güzel ve her sene olmalı. Birincisi olmasına rağmen çok güzeldi. Arkadaşlarıma ve tanıdıklarıma fuarı tavsiye edeceğim\" diye konuştu.

\'FUARIMIZ DÜĞÜN HAVASINDA GEÇİYOR\'

Fuarı düzenleyen şirketin Genel Koordinatörü Mehmet Abdioğulları, 100\'e yakın yayın evi ve 100 binden fazla kitabın fuarda buluştuğunu hatırlattı. Abdioğulları, şunları söyledi: \"Yayın evleriyle bizim getirdiklerimizle birlikte 150\'nin üzerinde ulusal yazarımız var. Burada imza günü ve söyleşiler düzenliyorlar. Bunun yanı sıra 50\'ye yakın yerel yazarımız var. Bunları okuyucularımızla buluşturmayı hedefledik. Amacımıza da ulaştığımızı düşünüyoruz. 9 günlük bir süreç içerisinde kitap fuarımız düğün havasında geçmektedir.\"

\'9 GÜN BOYUNCA BU ŞÖLEN DEVAM EDECEK\'

Vali Mustafa Tutulmaz da kitap fuarını düzenlemelerindeki amacın Afyonkarahisar\'ın kültürel değerini arttırmak ve tanıtımını sağlamak olduğunu vurguladı. Vali Tutulmaz, fuarla vatandaşı yazarlar ve sanatçılarla bir araya getirdiklerini kaydederken, \"Fuara gelen yazar ve sanatçılarımızın vatandaşımızla yakın irtibat kurabilmeleri için bu etkinliği düzenledik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. İlimiz bir kültür şöleni yaşıyor. 9 gün boyunca bu şölen devam edecek. Bütün halkımızı bu şölenin bir parçası olmaya davet ediyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü

--------------------------

- Kitap fuarı dışarısından detay

- Kitap fuarı içerisinden detay

- Kitap fuarını dolaşan vatandaşlardan detay

- Kitap fuarındaki stantlardan detay

- Tolga Uluaydın röp

- Kenan Gürbüz röp

- Tufan Köylü röp

- Öğrenciler Aslı Varlı ve Ayşe Yılmaz ile röp

- Mehmet Abdioğulları ile röp

- Vali ve Aktay fuara gelirken detay

- Vali Tutulmaz röp

156.35 MB /// 04.35\"

Haber- Kamera: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)