DHA YURT BÜLTENİ-11

Çorumlu şehidi 5 bin kişi uğurladı

ŞIRNAK\'ta PKK\'lı teröristlerin saldırısında terhisine bir hafta kala şehit olan Piyade Er Baki Afşar (21), memleketi Çorum\'da düzenlenen törenin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Şırnak\'ın Şenoba Kuyu Tepe Üs Bölgesi\'nde PKK’lı teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıda şehit olan 3 askerden biri olan Piyade Er Baki Afşar\'ın cenazesi, Şırnak\'ta düzenlenen askeri törenin ardından memleketi Çorum\'a gönderildi. Askeri uçakla Amasya\'nın Merzifon Havaalanı\'na gelen cenaze, dün gece karayoluyla Çorum\'a getirildi. Bu gün, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan dualarla alınan şehit Piyade Er Afşar\'ın cenazesi ilk olarak Gülabibey Mahallesi Bağcılar 17\'nci Sokak\'taki baba evine götürüldü. Burada dua edilip yakınlarından helallik alındı. Ardından şehidin cenazesi, cenaze töreni için Akşemseddin Cami\'ine götürüldü.

Törene Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Şahin Kılıçarslan, Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, Ak Parti Çorum Milletvekili Ahmet Cami Ceylan, Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, bürokratlar, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri şehidin yakınları ile yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

Cenaze töreni sırasında şehidin yakınları güçlükle ayakta durabildi. Şehit annesi Nurdan Afşar (42) ve şehit babası Mustafa Afşar (43), taziyeleri kabul etti. Şehidin lise öğrencisi olan kız kardeşi Hilal Afşar ise \"Ne olur ağabeyim gitme beni bırakma\" diyerek gözyaşı döktü. Bu sırada tören alanına gelen Gençlik ve Spor Bakanı Bak, şehidin yakınlarına başsağlığı diledi. Şehidin kızı kardeşi Hilal Afşar\'ın yanına gelen Bakan Bak, gözyaşlarını silerek teselli etmeye çalıştı. Öğlen namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından şehit Piyade Er Afşar\'ın cenazesi Çorum Şehitliği\'nde toprağa verildi. Şehit Piyade Er Afşar\'ın askere gitmeden önce sanayi sitesinde otomobil tamirhanesinde motor ustası olarak çalıştığı belirtildi. Şehit annesi Nurdan Afşar ise oğlu için çeyiz hazırlığı yaptığı ifade edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şehit evinde helallik alınması

-Cenaze namazı

-Spor Bakanı Şehit yakınları

- Şehit’in yakınları ağlamaları

- Şehit’in tabutunun askeri personel tarafından omuzlarda taşınması

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)

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Adana şehidini uğurladı

ŞIRNAK\'ta PKK\'lı teröristlerin Kuyu Tepe üs bölgesine düzenlediği saldırıda, terhisine 10 gün kala şehit olan Onbaşı Mehmet Volkan\'ın (25) cenazesi, memleketi Adana\'da toprağa verildi.

Şehit onbaşı Mehmet Volkan\'ın cenazesi, Seyhan Devlet Hastanesi\'nin morgundan alınarak son kez merkez Seyhan ilçesindeki Denizli Mahallesi\'ndeki baba ocağına getirildi. Burada alınan helalliğin ardından, Onbaşı Volkan\'ın cenazesi, törenin yapıldığı Sabancı Camii\'ne götürüldü. Törene, Vali Mahmut Demirtaş, Avrupa Birliği Bakan Yardımcısı Ali Şahin ve kent protokolü ile şehidin yakınları katıldı. Törende, boynuna Türk Bayrağı asan baba Osman Volkan, \"Biricik oğlum benim, sana doyamadım. Sana bunu yapayanların Allah belasını versin. Onlar cehenneme gidecekler\" diye gözyaşı döktü. Şehidin annesi Zübeyde ile kardeşi Esra Volkan\'ı ise yakınları teselli etmeye çalıştı.

Şehidin cezanesi, kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık\'a götürülerek, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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- Şehidin ailesi cenaze törenine gelirken

- Askerlerin şehidin naaşını taşıması

- Askerlerin şehidin naaşının etrafında durması

- Şehidin yakınları feryat ederken görüntü

- Babası şehidin fotoğrafını öperken

- Şehidin yakınlarının naaşına sarılması

- Adana Valisi Mahmut Demirtaş\'ın şehidin naaşının önünde dua etmesi

- Vali Demirtaş\'ın şehidin annesine tesellide bulunması

- Cenazeden genel ve detay görüntüler

- Vali Demirtaş\'ın şehidin babasının elini tutup destek vermesi

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)

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CHP\'li Tezcan: Seçimin üzerine gölge düşmesin; OHAL\'i kaldıralım

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, erken seçime hazır olduklarını belirterek, \"Bir çağrımız var; seçimin üzerine gölge düşmesin. Bunun için olağanüstü hali kaldıralım\" dedi.

Hatay\'a çeşitli inceleme ve açılışlara katılmak üzere gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, CHP Hatay İl Başkanlığı\'nda basın toplantısı düzenledi. Burada erken seçimle ilgili değerlendirmede bulunan Tezcan, \"Hodri meydan, biz CHP olarak her zaman seçime hazırız, hazır olduğumuzu da söyledik. Seçimle ilgili bugüne kadar konuşmalar devam ederken, daha önce kulislerde yorumlar yapılırken, bizim her zaman söylediğimiz şey şuydu: \'Biz CHP olarak iktidar olmaya talibiz, iktidar olmanın yolu seçim ve sandıktan geçer, hodri meydan.\' Türkiye\'nin bugün içinde bulunduğu tüm temel sorunların sebebi şu anda iktidardaki tek adam rejimidir. Tek adam koalisyonu Türkiye\'yi çözümsüz bir noktaya sürüklemiştir. İşsizlik, yoksulluk, eğitimdeki çöküş, toplumsal çatışma, kutuplaşma, demokrasi ve özgürlüklerin yok olması, hukuk ve adaletin yok olması gibi temel meselelerimizin tamamının sorumlusu tek adam rejimidir. Tek adam rejiminden kurtulmanın yolu milletin işe el koymasıdır. O da sandıktan geçiyor, bu nedenle yönetemeyen hükümetin, iç ve dış siyasetteki başarısızlığın bedelini halkımız ödüyor. O zaman millet sandıkta tek adam rejimine gerekli dersi verecektir. Biz o yüzden buna hodri meydan diyoruz\" dedi.

\'SEÇİME GÖLGE DÜŞMESİN, OHAL\'İ KALDIRALIM\'

Tezcan açıklamasının devamında, OHAL ortamında bir seçimin üzerine gölge düşebileceğini belirterek, \"Biz seçime hazırız, milletin vereceği karara hazırız. Bu sorunu millet çözecektir. Ancak bizim de bir çağrımız var; hodri meydan, çözelim ama seçimin üzerine gölge düşmesin. Bunun için yarından itibaren derhal TBMM\'de olağanüstü hali kaldıralım. Bu milleti üzerine gölge düşülmüş bir seçimle değil, OHAL\'in ortadan kalktığı ortamda, adil bir seçimle problemleri çözelim. Ne çıkarsa, millet ne karar verirse başımızın üzerinde yeri vardır\" diye konuştu.

Tezcan\'ın basın açıklamasına CHP Hatay Milletvekilleri Serkan Topal, Mevlüt Dudu ile CHP İl Başkanı Servet Mullaoğlu ve çok sayıda partili katıldı.

Görüntü Dökümü

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- Bülent Tezcan\'ın CHP İl Başkanlığına gelişi

- Partililerle selamlaşması

- Tezcan\'ın açıklaması

Haber-Kamera: Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)

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Öğrenciler yedikleri baklavadan zehirlendi

ŞANLIURFA\'da Mustafa Hüsnü Özyeğin İlkokulu\'nda marketten alınan baklavadan yedikleri öne sürülen 12 öğrenci, zehirlenme teşhisiyle hastanede tedaviye alındı.

Olay, Devteşti Mahallesinde bulunan Mustafa Hüsnü Özyeğin İlkokulu\'nda meydana geldi. İddiaya göre, okulun yakınında bulunan bir marketten alınan baklavayı sınıfta yiyen öğrenciler, bir süre sonra mide bulantısı ve şiddetli karın ağrısı şikayetiyle öğretmenlerine başvurdu. Öğretmenlerin ihbarıyla okula gelen sağlık görevlileri, sınıftan alınan öğrencileri ambulansla Şanlıurfa Çocuk Hastalıkları Hastanesi\'ne götürdü. Acil serviste tedavilerine başlanılan çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Çocukların zehirlenmesine yol açtığı öne sürülen baklavadan numune alınırken, olayla ilgili soruşturma da başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Ambulanslar okula gelmesi

- Zehirlenen öğrenciler ambulansa alınması

- Okuldan çıkış yapan ambulanslar

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

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Atanamayınca intihar eden öğretmen toprağa verildi

AYDIN\'ın Kuşadası ilçesinde, 4 yıl geçmesine rağmen atanamayınca girdiği bunalım sonucu hap içerek intihar eden Sosyal Bilimler Öğretmenliği mezunu 25 yaşındaki Merve Çavdar, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Sosyal Bilimler Öğretmenliği\'nden 2014\'te mezun olan Merve Çavdar, iddiaya göre, atanamayınca bunalıma girdi. Dün (pazartesi) sabah evden \'iş bulmaya gidiyorum\' diyerek çıkan Çavdar, Güzelçamlı sahiline geldiğinde yanındaki depresyon haplarının tamamını içerek intihar etti. Çevredekiler, Çavdar\'ın cesedini buldu. Olay yerindeki incelemelerinin ardından Çavdar\'ın cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Çavdar\'ın babası Muhammet Çavdar ve anne Semiha Çavdar, çocuğunun öldüğünü öğrenince büyük üzüntü yaşadı. Genç kızın cenazesi bugün morgdan alındı. Cenaze önce Erbeyli Mahallesi\'ndeki evlerinin önüne getirilerek, helallik alındı. Daha sonra Erbeyli Mahalle Camisi\'nde öğle kılınan namazının ardından Çavdar, mahalle mezarlığında toprağa verildi. Merve Çavdar\'ın tabutunun başına kırmızı tülbent kondu. Baba Muhammet ve anne Semiha Çavdar günlük yevmiyeyle işlerde çalışarak 3 çocuğunun eğitim almasını sağladığı öğrenildi. Merve Çavdar\'ın en büyük çocuk olduğu, kız kardeşi Buse Çavdar\'ın Eskişehir Anadolu Üniversitesi\'nde eğitim gördüğü, erkek kardeşi Hüseyin Çavdar\'ın ise lisede okuduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Cenazede genel ve detay görüntüler,

- Merve Çavdar fotoğraf

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)

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Solo Türk\'ün prova uçuşu nefes kesti

MANİSA\'da, Turizm Haftası kapsamında cumartesi günü gösteri yapacak Solo Türk ekibi, gösteri öncesinde prova uçuşu gerçekleştirdi. Manisalılar provayı meraklı gözlerle izlerken, bazıları da alçak uçuşlar nedeniyle kısa süreli korku yaşadı.

Manisa\'da, 42. Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında 21 Nisan Cumartesi Günü gösteri uçuşu yapacak Solo Türk ekibi, Manisa semalarında prova yaptı. Prova öncesinde Manisalıların korku yaşamaması için Şehzadeler Belediyesi tarafından vatandaşlara SMS yollanarak, prova yapıldığı ve korkmamaları gerektiği ifade edildi. Solo Türk\'ün prova uçuşunu Manisalılar, ellerinde cep telefonlarıyla kaydederek ve merakla gözlerle izledi. Yaklaşık 20 dakika süren uçuşun ardından Solo Türk ekibinin provası sona erdi. Solo Türk ekibi, 21 Nisan Cumartesi Günü saat 15.00\'te, Manisa Fuar Alanında Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında gösteri uçuşu yapacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Manisa semalarında Solo Türk\'ün prova uçuşundan görüntü

Haber- Kamera: İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)

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Eskişehir\'de 75 bin liralık uyuşturucu ele geçirildi

ESKİŞEHİR\'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 75 bin lira değerinde 2 kilo 82 gram skunk ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu satanlara yönelik yaptıkları çalışmada 2 kişiyi yakaladı. Şüphelilerden birinin üzerinde ve evinde yapılan aramada toplam satışa hazır halde 2 kilo 82 gram ağırlığında sentetik uyuşturucu skunk ile bir hassas terazi ele geçirildi. Ekipler uyuşturucuyla yakalanan şüpheliyi gözaltına alırken diğer kişiyi ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan hakkında gerekli yasal işlemi yaptıktan sonra serbest bıraktı. Gözaltına alınan şüpheli sorgulamasının tamamlanmasından sonra \'Uyuşturucu madde ticareti yapmak\' suçundan adliyeye sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü\'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada \"Ele geçen uyuşturucu maddenin piyasa değeri yaklaşık 75 bin TL olup en az 1500 zehirlenme vakası engellenmiştir. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü olarak uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarımız tüm birimlerimizle azim ve kararlıkla devam edecektir\" denildi.

Görüntü dökümü:

-Şüphelinin adliyeye getirilirken,

-Adliye binanın dışından,

-Ele geçirilen uyuşturucunun fotoğrafı bulunuyor.)

Haber-Kamera:Kemal ATLAN-ESKİŞEHİR,(DHA)

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