DHA YURT BÜLTENİ-11

Derik Kaymakamının şehit edildiği saldırının sanığı kendini yaktı

Mardin\'in Derik İlçe Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk’ün şehit edildiği terör saldırısına ilişkin davanın duruşmasına tutuklu bulunduğu Şanlıurfa\'nın Siverek ilçesindeki cezaevinden SEBGİS ile bağlanan sanıklardan Şerif Mesutoğlu, ifade verdiği sırada kendini ateşe verdi. Mesutoğlu\'nun yanan kıyafetleri, görevliler tarafından söndürüldü. Hastaneye götürülen Mesutoğlu tedaviye alındı.

2016 yılında Derik\'in belediye başkanvekili olarak görevlendirilen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk, 2016 yılında kaymakamlık binasındaki makam odasında düzenlenen saldırıda şehit oldu. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında aralarında kaymakamlık yazı işleri şefi Şerif Mesutoğlu\'nun da bulunduğu 8 kişi tutuklandı.Hakkında dava açılan 8\'i tutuklu, 15 sanığın yargılandığı davanın 8\'inci duruşması bugün Mardin 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya sanıklardan; Devran Aslan, Tahsin Erdaş, Şerif Mesutoğlu, Mehmet Deniz, Ahmet Deniz, Fikret Bağı, Fikret Deniz ve Vedat Erol, tutuklu bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

\'YALNIZ KALMAK İSTİYORUM\' DEDİ, KENDİNİ ATEŞE VERDİ

Sanıklar arasında bulunan ve Siverek F Tipi Cezaevinde tutuklu olan Şerif Mesutoğlu, cezaevinden telekonferans yöntemiyle bağlandığı mahkeme salonunda ifade verirken önemli bir konuda bilgi vereceğini söyleyerek odada yalnız kalma talebinde bulundu. Mahkeme heyetinin bu isteği kabul etmesinin ardından odada yalnız kalan Mesutoğlu, iddiaya göre kıyafetlerinin altına gizlediği çakmak gazını çıkarıp üzerine sıktı. Mesutoğlu, daha sonra yanındaki çakmakla kıyafetlerini ateşe verdi. Mesutoğlu\'nun yanan kıyafetleri, içeriye giren jandarma ve görevliler tarafından söndürüldü. Çağırılan ambulansla Siverek Devlet Hastanesi\'ne götürülen Mesutoğlu tedavi altına alınırken, SEGBİS bağlantı odasına çakmak gazı ile girmesi ve kendisini ateşe vermesine ilişkin ihmali bulunanlar hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

CHP\'li İnce: Milim geri adım atmış değilim



CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, OHAL eyleminde polis kamerasından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenerek, “Senden korkmuyoruz. Senin yarattığın bu düzenden de korkmuyoruz, olağanüstü halinden de korkmuyoruzö dedi. İnce, CHP’de cumhurbaşkanı adayının üyelerle yapılacak bir seçimle belirlenmesi konusunda yaptığı açıklamalarının da arkasında olduğunu söyleyerek, “Ben kamyoncu Şerif’in oğluyum. Bende geri vites unutulmuştur. Sözümün arkasındayım. Milim geri adım atmış değilimö dedi.

16 Nisan referandumunun yıldönümünde 81 ilde OHAL’e karşı eylem yapan CHP’nin bu eylemi Yalova’da da Milletvekili Muharrem İnce, Yalova\'nın CHP\'li Belediye Başkanı Vefa Salman, Çınarcık Belediye Başkanı Avni Kurt, Kaytazdere Belediye Başkanı Ali Kangal, Koru Belediye Başkanı Kamil Yaman, Taşköprü Belediye Başkanı Nedret Gülen, İl Başkanı Ertan Şener ve partililerin katılımı ile gerçekleştirildi. Basın açıklaması ve ardından yapılan oturma eylemine Demokratik Parti, Demokratik Sol Parti, ADD Yalova Şubesi, Eğitim-İş Yalova Şubesi, Eğitim-Sen, Emekli-Sen,Yalova Kent Konseyi, Hacı Bektaş Veli Derneği, Pir Sultan Abdal Derneği, Yalova Platformu, Cem Vakfı Yalova Şubesi, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Yalova Şubesi de destek verdi.

“MUSA BEKLERKEN USA GELDİö

Burada bir konuşma yapan Milletvekili Muharrem İnce, “Bu sorun sadece Cumhuriyet Halk Partisi’ne üye olanların ya da CHP’nin yöneticilerinin ve seçilmişlerinin sorunu değil. Bu sorun 80 milyonun sorunu. 16 yıldır bu ülkede kurumlar çökertildi, gelenekler yok edildi, ordusu dağıtıldı, tersanelerine girildi. Sivil toplum susturuldu ve bir FETÖ darbe girişiminden sonra Olağanüstü Hal ilan edildi. Anladık OHAL böyle durumlarda gereklidir, fakat Hamza’ya boza iyi geldi. Alıştılar buna. Böyle yönetmek istiyorlar, sonsuza kadar böyle götürmek istiyorlar. O zaman bizim dik durmamız lazım. Kardeşim sen bu ülkenin tarımını çökerttin, iki Trakya büyüklüğünde alan artık ekilemiyor, samanı bile ithal ediyoruz. Dış politikasını rezil ettin. Kim dost kim düşman belli değil. Kandil gecesi küffarın askerleri Müslümanları bombalıyor, Tayyip Erdoğan destekliyor, Müslümanlardan ses yok Türkiye’de. CHP iktidar olsaydı, Kandil gecesi Şam bombalansaydı, emin olun CHP il binalarının önünde her tarafta siyah çelenk olurdu. Dış politikada geldiğimiz nokta bu. Hatırlayın; ‘Ne işi var Amerika’nın orada’ dedi, ‘Her firavunun bir Musa’sı olur dedi. Şimdi ise ‘Destekliyorum’ diyor. Her firavunun Musa’sı değil ama her firavunun bir ‘USA’sı varmış demek ki. Musa beklerken USA geldi. Türkiye’de tarım, dış politika dediğim gibi, eğitim de içler acısı. Bir yandan Atatürk’e kurucu değerlere söverlerken, bir yandan bu günümüzü çalıyorlar. Sandıktan oyumuzu, sınavlardan çocuklarımızın sorusunu çalıyorlar. Çalıyorlar da çalıyorlar. Paramızı çalıyorlar ama bir yandan da geleceğimizi çalıyorlarö dedi.

POLİS KAMERASINDAN SESLENDİ

Basın açıklaması sırasında görüntü alan polis kamerasına dönerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenen İnce, “Hangisi polis kamerasıysa ona sesleneyim, Erdoğan sesimi daha net duysun. Ona doğru konuşayım. Senden korkmuyoruz. Senin yarattığın bu düzenden de korkmuyoruz, olağanüstü halinden de korkmuyoruz. El birliğiyle, güç birliğiyle bu ülkede demokrasiye inananlar, cumhuriyete inananlar, Atatürk’e inananlar, bunu hep birlikte başaracağız. Yakında yerel seçim var. Seçimlerden önce bunların kulağını çekeceğiz. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde defedip göndereceğiz. Bunu birlikte başaracağız. Onun için hep birlikte yaşasın barış, yaşasın demokrasi, yaşasın cumhuriyet diyeceğizö diye konuştu. “Benim bir sorum olacak, bilene yemek ısmarlayacağımö diyen İnce, “Beygire biner seyis değil, uçağı var pilot değil, sarayı var kral değil, parası var helal değil. Bu kim?ö diye sordu.

“MİLİM GERİ ADIM ATMIŞ DEĞİLİMö

Yapılan açıklamanın ardından oturma eylemine geçildi. Burada basın mensuplarının da sorularını yanıtlayan İnce, cumhurbaşkanı adayının üyelerin yapacağı seçimle belirlenmesiyle ilgili geri adım atmadığını belirtti. İnce, “Sözümün arkasındayım. Ben kamyoncu Şerif’in oğluyum. Bende geri vites unutulmuştur. Sözümün arkasındayım. Belediye başkanları büyük şehirlerde üyelerle ön seçimle belirlenmelidir. Büyük şehirleri kastediyorum. Sözümün arkasındayım. Cumhurbaşkanı da üyelerle belirlenmelidir. Ben inandığımı yaparım. Cevap alırım ya da almam, başarıya ulaşır ya da ulaşmaz. Ben cumhurbaşkanı adayımızın Ekmeleddin İhsanoğlu vakasında olduğu gibi olmasını istemiyorum. Partinin 1 milyon 200 bin üyesi var. Üyelerin önüne sandık konulmalı, aday böyle belirlenmeli diyorum. İstanbul, Ankara belediye başkanları da böyle belirlenmeli diyorum. Benim teklifim bu, düşüncem bu. Milim geri adım atmış değilim. Ben böyle düşünüyorumö dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı konusunda CHP’nin anket yaptırdığı yönündeki açıklamasına Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Öyle bir anket yok’ söylemi de sorulan İnce, “Polemiğe girmem. Genel Başkan öyle diyorsa öyledirö dedi.

CHP\'den Konak Meydanı’nda OHAL eylemi

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) \'OHAL değil demokrasi istiyoruz\' sloganıyla 81 ilde düzenlediği bir saatlik oturma eylemi, İzmir\'de de Konak Meydanı’nda gerçekleştirildi.

CHP’nin 16 Nisan referandumunun yıldönümünde 81 ilde eş zamanlı düzenlediği bir saatlik oturma eylemi İzmir\'de de yapıldı. Konak Meydanı’nda \'OHAL değil demokrasi istiyoruz\' sloganıyla düzenlenen eyleme CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, CHP İzmir milletvekilleri Mustafa Balbay, Atilla Sertel, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP\'li Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, CHP\'li Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, ilçe başkanları ve çok sayıda partili katıldı. Eyleme katılanlar \"Ne darbe ne OHAL demokrasi derhal\", \"Direne direne kazanacağız\", \"Şeker fabrikaları satılamaz\", \"OHAL değil demokrasi istiyoruz\" sloganları attı. Parti adına basın açıklamasını okuyan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, \"Ülkemizi tek adam rejimine dönüştürmek amacıyla hazırlanan ve tarihe mühürsüz seçim olarak geçen 16 Nisan referandumunun üzerinden 1 yıl geçti. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra gidilen referandum, meşruiyeti olmayan bir rejim değişikliğini ülkemize dayatmıştır. Sivil darbe ortamında \'evet\' demenin, devletin tüm kurumlarıyla desteklendiği, \'hayır\' demenin ise adeta yasaklandığı bir dönem yaşanmıştır. Yaklaşık 21 aydır süren OHAL ile ülkemizdeki baskı rejimi kurumsallaşmıştır. Demokrasi ve hukuk sistemine bir saldırı halini alan OHAL, insan özgürlüğünü kısıtlamanın bir aracı olmuştur. Kanun hükmünde kararnameler ile parlamento, yani halkın iradesi gasp edilmiştir. Türkiye\'yi tek tipe sokmak için sivil toplum kuruluşlarına, sendikalara, odalara yapılan operasyonların ardı arkası kesilmemiştir. Hiç kimsenin can güvenliği kalmamıştır. OHAL nedir? OHAL, ekmeğinin peşinde olan tütün üreticisine vurulan coptur. OHAL, hayatını FETÖ ile mücadeleye adamış başta Ahmet Şık olmak üzere gazetecileri zindanlara atmaktır. OHAL öğrencileri üniversitelerden atmaktır. OHAL, tiyatro oyunlarını yasaklamaktır. OHAL, tüm muhaliflerini terörist ilan edebilmektedir. OHAL, on binlerce taşeron işçiyi işsiz bırakmaktır. 16 Nisan referandumunda hayır propagandası yapan vatandaşın kolunun kırılmasıdır. OHAL, seçilmiş milletvekillerini esaret altında tutmaktır. Suç haline gelen OHAL rejimine derhal son verilmelidir. Hukukun askıya alındığı, parlamentonun yok sayıldığı, milli iradenin tanınmadığı, milletvekillerinin rehin alındığı düzene son verilmelidir\" dedi. Açıklamanın ardından eyleme katılanlar Konak Meydanı’nda yere oturarak 81 ilde yapılan oturma eylemine katıldı. Toplumsal müdahale aracı ve çevik kuvvet polislerinin önlem aldığı oturma eylemi bir saatin sonunda olaysız sona erdi.

Tunceli\'de \'OHAL değil, demokrasi istiyoruz\' eylemi

Cumhuriyet Halk Partisi\'nin, Türkiye genelinde eş zamanlı olarak yaptığı \'OHAL değil, demokrasi istiyoruz\' oturma eylemi, Tunceli\'de Seyit Rıza heykeli önünde gerçekleştirildi.

CHP Genel Merkezi tarafından 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen \'OHAL değil, demokrasi istiyoruz\' oturma eylemi, Tunceli\'de Seyit Rıza heykeli önünde yapıldı. Oturma eylemine CHP Hatay Milletvekili Hilmi Yarayıcı, İl Başkanı Şükrü Kılınç, Hozat, Pülümür ve Çemizgezek belediye başkanları, sanatçı Metin Kahraman, KHK ile ihraç edilen akademisyen Doç. Dr. Candan Badem ve çok sayıda partili katıldı. Seyit Rıza heykeli önünde yapılan ve yaklaşık bir saat süren oturma eyleminde OHAL ve hükümet aleyhine sloganlar atıldı. Oturma eyleminde konuşan CHP Tunceli İl Başkanı Şükrü Kılınç, 15 Temmuz darbe girişiminde sonra 20 Temmuz günü ilan edilen OHAL ile memuriyeti olmayan bir rejim değişikliliğinin ülkeye dayatıldığını söyledi.

\'OHAL\'E KARŞI DURACAĞIZ DEMOKRASİYİ BU ÜLKEYE YAŞATACAĞIZ\'

CHP Hatay Milletvekili Hilmi Yarayıcı ise OHAL\'in ilan edilmesinin ardından halka baskı kurulmaya başlandığını belirterek, \"20 Temmuz\'dan bugüne kadar halkımızın üzerinde baskı kurmaya başladılar. Öğrencileri, avukatları, doktorları, akademisyenleri, gazetecileri, aydınları, sanatçıları sudan bahane ve gerekçelerle gözaltına alarak, tutukladılar. 10 binlerce insan gözaltından geçirilerek tutuklandı. Dolayısıyla bugüne kadar onlar gibi düşünmeyen, onlar gibi yaşamayan, onlar gibi dünya görüşüne sahip olmayan herkesi bertaraf etmek istediler ve bunu OHAL ile yaptılar. Dolayısıyla OHAL 12 Eylül faşist darbesinin bir devamıdır. Bu faşist darbenin devamını iktidar hayata geçirmeye devam ediyor. Yaşasın Türk ve Kürt halklarının bağımsızlığı, yaşasın tam bağımsız Türkiye. Bu ülkenin yılmaz savunucusu, beksisi olarak söz veriyoruz; OHAL\'e karşı duracağız, demokrasiyi bu ülkeye yaşatacağız.\"dedi.

Doğu Karadeniz’de, CHP’den oturma eylemi

CHP, darbe girişimi sonrası ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) uygulamasının bir kez daha uzatılmasına tepki amacıyla, Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki 6 ilde, oturma eylemi gerçekleştirdi.

TRABZON

Trabzon’da, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı\'nda toplanan CHP İl örgütü üyesi yaklaşık 200 kişi, Atatürk Anıtı önünde oturma eylemi gerçekleştirerek OHAL uygulamasının bir kez daha uzatılmasına tepki gösterdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunduğu sırada alanda kurulan ses sisteminde oluşan arıza nedeniyle partililer marşı bir partili emekli öğretmen idaresinde seslendirdi. Eyleme katılan CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, “Bunlar bulmuşlar bir ballı yönetim ülkeyi ‘OHAL var’ deyip inim inim inletiyorlar. Trabzon’da bir çoban ateşi yakılmıştır. Bu ateşin sıcaklığı şimdiden hissedilmeye başlanmıştırö dedi. OHAL’in sürdürülmesine tepki gösteren CHP Trabzon İl Başkanı Güzide Uzun da “OHAL, bardağı çoktan taşmıştır, sabır testisi kırılmış, toplumun büyük bir bölümü ‘Artık yeter’ demeye başlamıştırö ifadesinde bulundu.

ARTVİN

CHP, Artvin İl Teşkilatı, OHAL’in 7’ini kez uzatılmasını protesto etmek için Halitpaşa Meydanında oturma eylemi yaptı. Türk bayrakları ve dövizlerini ellerini alan CHP’liler, ‘Baskılar bizi yıldıramaz’, ‘OHAL değil demokrasi istiyoruz’ sloganları attı. Bazı sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de eşlik ettiği protestoda konuşan CHP Artvin İl Başkanı Ahmet Biber, “Halkın iradesine karşı işlenen bir suç haline gelen OHAL rejimine derhal son verilmelidir. Hukukun askıya alındığı, parlamentonun yok sayıldığı, milli iradenin tanınmadığı, milletvekillerinin rehin alındığı faşizm düzeni ortadan kalkmalıdır. Sivil toplum örgütlerine, sendikalara, meslek odalarına ve birliklerine yönelik iktidar gücü ile açılan savaş son bulmalıdırö dedi.

RİZE

CHP, Rize il teşkilatı da Tuzcuoğlu Memiş Ağa Belediye Parkı’nda organize edilen oturma eyleminde OHAL’in uzatılması protesto etti. Yaklaşık 150 kişinin katıldığı eyleme, ÖDP, ADD üyeleri ve Saadet Partisi de destek verdi. OHAL’in bitirilmesi gerektiğini savunan CHP Rize İl Başkan Yardımcısı Saltuk Deniz, “Çağrımız tüm vatandaşlarımıza yönelikti. Her hangi bir parti veya kuruluş değil herkesin burada olmasını istedik. Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi Rize’de de insanların artık ohalin bitmesini istediğini ve demokrasi talebini hep birlikte gösterdikleri bir gün olmuşturö dedi.

GİRESUN

CHP Giresun İl Teşkilatı üyesi yaklaşık 200 kişi, Atatürk Meydanı’nda toplandı. Taleplerinin kesin olduğunu belirten CHP İl Başkanı Necati Tığlı, “Bizim talebimiz kesindir. Halkın iradesine karşı işlenen bir suç haline gelen OHAL rejimine derhal son verilmelidir. Hukukun askıya alındığı parlamentonun yok sayıldığı milli iradenin tanınmadığı milletvekillerinin rehin alındığı faşizm düzeni ortadan kalkmalıdırö dedi. Gümüşhane ve Bayburt’ta düzenlenen oturma eylemleri de olaysız sona erdi.

Adıyaman\'da CHP\'lilerden oturma eylemi

CHP Adıyaman İl Başkanlığı tarafından \'OHAL değil, demokrasi istiyoruz\' sloganıyla partililerin katıldığı oturma eylemi düzenlendi.

Demokrasi Parkı önünde, öğle saatlerinde toplanan yaklaşık 200 kişi, ellerinde Türk bayrakları taşıyarak, \'OHAL değil, demokrasi istiyoruz\' sloganı attı. Eyleme CHP İl Başkanı Deniz Çakmak, İlçe Başkanı Hanifi Çavuş, Gölbaşı İlçe Başkanı Emine Köseler ve partililer katıldı. Anayasa değişikliği referandumunun üzerinden 1 yıl geçtiğini hatırlatan İlçe Başkanı Çavuş, \"Ülkemizi \'tek adam rejimi\'ne dönüştürme amacıyla hazırlanan ve tarihe \'mühürsüz seçim\' olarak geçen 16 Nisan referandumu üzerinden tam 1 yıl geçti. 15 Temmuz\'daki FETÖ darbe girişiminin ardından 20 Temmuz\'da ilan edilen OHAL altında gidilen referandum, meşruiyeti olmayan rejim değişikliği ülkemize dayatılmıştır. OHAL ile ülkemizde hiç kimsenin can ve mal güvenliği kalmamıştır\" dedi.

Basın açıklamasının ardından partililer, oturma eylemi yaptıktan sonra dağıldı.

Denizli\'de CHP\'den \'OHAL\'e tepki eylemi

CHP\'liler, ülke genelinde olduğu gibi Denizli\'de de Olağanüstü Hal\'i (OHAL) protesto etmek için oturma eylemi yaptı.

Bayramyeri Meydanı\'nda CHP İl Başkanlığı\'nın düzenlediği \'OHAL değil demokrasi\' eylemine, partililerin yanı sıra vatandaşlar da destek verdi. CHP Denizli milletvekilleri Kazım Arslan ve Melike Basmacı ile Parti Meclisi Üyesi Gülizar Biçer Karaca da oturma eylemine katıldı. Partililer ellerinde \'OHAL tek adamın sopasıdır\', \'OHAL hukuksuzluktur\' ve \'OHAL yargısız infazdır\' yazılı dövizler taşırken, OHAL\'e karşı sloganlar atıldı. Eylemde İzmir Marşı da söylendi. Eyleme, yaklaşık 500 kişi katıldı. CHP Denizli İl Başkanı Ali Rıza Ertemur, 21 aydır süren OHAL ile Türkiye\'de baskı rejiminin kurumsallaştığını öne sürerek, \"Demokrasiye ve hukuk sistemine yönelik bir saldırı halini alan OHAL rejimi, insan haklarını, ifade özgürlüğünü ve her türlü protesto eylemini baskılamanın da aracı olmuştur. KHK\'lar eliyle parlamento, yani halkın iradesi gasp edilmiştir. Türkiye\'yi tek tipe sokmak için sivil toplum kuruluşlarına, sendikalara, meslek oda ve birliklerine yönelik operasyonların ardı arkası kesilmemiştir. AKP iktidarının muhaliflerine bir sopa olarak kullandığı OHAL, bu faşizan sınırlarını bile aşmış; sağcı solcu, muhafazakar sosyal demokrat, kimseyi ayırmadan tüm topluma karşı işlenen bir suç haline gelmiştir. OHAL ile ülkemizde hiç kimsenin can ve mal güvenliği kalmamıştır\" dedi.Toplumun büyük çoğunluğunun OHAL\'i istemediğini söyleyen Ertemur, \"Bugün iktidar partisi ve yeni ortakları, Türkiye\'yi uçuruma adım adım yaklaştıran OHAL\'i bir kez daha uzatmanın peşindedir. Postallı darbelerle mücadele etme vaadiyle gelenler, gelinen noktada takım elbiseli darbeciler haline gelmiştir. Halkın iradesine karşı işlenen bir suç haline gelen OHAL rejimine, derhal son verilmelidir. Hukukun askıya alındığı, parlamentonun yok sayıldığı, milli iradenin tanınmadığı, milletvekillerinin rehin alındığı faşizm düzeni ortadan kalkmalıdır. Sivil toplum örgütlerine, sendikalara, meslek odalarına ve birliklerine yönelik iktidar gücü ile açılan savaş son bulmalıdır. Bizler OHAL değil demokrasi istiyoruz\" diye konuştu. Saat 12.00\'de başlayan oturma eylemi, saat 13.00\'te olaysız sona erdi.

Kahramanmaraş\'ta CHP\'lilerden OHAL\'e karşı oturma eylemi

Kahramanmaraş\'ta, CHP il ve ilçe teşkilatları üyeleri ile partililer, \'OHAL değil, demokrasi istiyoruz\' sloganıyla oturma eylemi yaptı.

Trabzon Bulvarı\'ndaki parti binası önünde gerçekleştirilen oturma eylemine CHP İl Başkanı Esat Şengül, teşkilat üyeleri ve partililer katıldı. Parti adına basın açıklamasını Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Ejder İşlek yaptı. Darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL şartlarında referanduma gidildiğini kaydeden İşlek, AK Parti\'nin, OHAL\'i muhaliflere karşı sopa olarak kullandığını savundu. İlçe Başkanı İşlek, şöyle konuştu:

\"OHAL ile ülkemizdeki hiç kimsenin can ve mal güvenliği kalmamıştır. OHAL, 10 Ekim\'de katledilen çocuklarını anmak isteyen anne ve babalara sıkılan biber gazıdır. OHAL, ekmeğinin peşindeki tüm tütün üreticilerine vurulan coptur. OHAL, dünyaca ünlü akademisyenleri FETÖ yalanlarıyla üniversiteden atmaktır. OHAL, tüm muhalifleri terörist ilan edebilme cüretidir. İlan edilirken \'1.5 ay bile sürmeyecek, milleti etkilemeyecek\' dedikleri OHAL, bardağı çoktan taşırmıştır. Sabır testisi kırılmış, toplumun büyük bir çoğunluğu olağanüstü rejime \'Artık yeter\' demeye başlamıştır. Postallı darbelerle mücadele etme vaadiyle gelenler, gelinen noktada takım elbiseli darbeciler haline gelmişlerdir. Bizler OHAL değil, demokrasi istiyoruz. \"

Açıklamanın ardından partililer, oturma eylemi yaptı.

CHP\'den OHAL\'e oturma eylemi ile tepki

Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Düzce, Bolu, Karabük ve Bartın\'da, CHP\'liler olağanüstü hal uygulamasının sona ermesi için oturma eylemi yaptı.

KOCAELİ

İzmit\'te Sabri Yalım Parkı\'nda bir araya gelen partililer, oturma eylemi yaptı. Eyleme CHP Kocaeli Milletvekilleri Fatma Kaplan Hürriyet ve Haydar Akar, CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyar Sındır, Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay ve yaklaşık 150 partili katıldı. Çimlerin sulanması nedeniyle partililer yerlere koydukları poşetlerin üzerine oturdu.

SAKARYA

Adapazarı\'nda çok sayıda partili Adapazarı Kültür Merkezi önündeki eyleme katıldı. CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, ülkenin şu anda sadece bir kişinin elinde olduğunu belirterek, \"Sadece bir kişi bu ülkenin gençlerinin geleceğine karar veriyor. Nerede ölüp ölmeyeceklerine, nerede şehit olup olmayacaklarına bir kişi karar veriyor. Bu bir kişi öyle bir duruma geldi ki demokrasiyi insan haklarını bir yana bıraktı. Artık bu ülkedeki bir futbol takımından o futbol takımının taraftarlarının kim olacağına bile bir kişi karar veriyor. Yurtta barış ve cihanda barış diyen tam bağımsız bir Türkiye olana kadar mücadele edeceğiz\" dedi.

ZONGULDAK

Madenci Anıtı önünde toplanan yaklaşık 200 kişi, \'Ohal değil demokrasi istiyoruz\' yazılı pankart açtı. Oturma eylemine CHP Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpçu, CHP Zonguldak İl Başkanı Umut Başoğlu, parti üyeleri, sivil toplum örgüt üyeleri katıldı. CHP Zonguldak İl Başkanı Umut Başoğlu, 21 aydır süren OHAL\'in ile ülkedeki baskı rejimini kurumsallaştırdığını söyledi.

DÜZCE

Düzce Anıtpark\'ta bir araya gelen yaklaşık 50 partili oturma eylemi yaptı. CHP İl Başkanı Zekeriya Tozan yaptığı açıklamada “Sadece bu meydandan değil, Türkiye\'nin 81 ilinde ki meydandan Ankara\'da ki saraylıları uyarıyoruz. Bizler OHAL değil demokrasi istiyoruz\" dedi.

KARABÜK

Karabük Kemal Güneş Caddesi\'nde yaklaşık 100 partili toplandı. CHP İl Başkanı Abdullah Çakır\'ın yaptığı basın açıklamasının ardından partililer cadde de oturdu. CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke oturma eylemine katılarak, \"OHAL kalkana kadar oturuyoruz\" dedi.

BOLU

Bolu\'da İzzet Baysal Anıtı önünde yaklaşık 100 partili eyleme katılırken, partililer \'OHAL değil demokrasi istiyoruz\' şeklinde sloganlar attı. CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, \"Artık alışkanlık haline geldi. Sevdiler OHAL ile ülke yönetmeyi. Kendileri gibi düşünmeyen ülkesini seven bizim gibi insanlar sesini çıkartamasın diye bu OHAL\'i ilan ediyorlar. Neymiş efendim. Terörle mücadeleyi etkin şekilde yapıyorlarmış. Bu hükümet hiçbir zaman terörle mücadelede etkin olmadı. Teröristlerle gün geldi oturdu, kol kola yürüdü. Gün geldi bunlarla müzakere etti. Gün geldi dünyanın ve Türkiye\'nin başına bela olmuş olan İŞİD\'e öfkeli çocuklar dedi. Terörist olduklarını uzun süre kabul etmedi. Bölücü terör örgütü ile gizli kapaklı pazarlıklar içinde bulundu. FETÖ ile zaten uzun yıllar kol kola yol yürüdü. Artık ben şunu açık olarak söylüyorum. Başımıza bir şey gelecekse de gelsin. Artık bu FETÖ\'cülerle AKP\'nin üst düzey siyasilerini birbirine karıştırıyorum. Hangisi FETÖ\'cü, hangisi AKP\'li belli değil. FETÖ\'cüleri yukarıda göremiyorlarmış. Yıllarca söyledik. Yukarıdaki FETÖ\'cüleri görmek için aynaya bakmanız yeterli olacaktır\" dedi.

BARTIN

Bartın\'da Cumhuriyet Meydanı\'nda bir araya gelen partililer, oturma eylemi yaptı. CHP İl Başkanı İlknur Erkan, parti yöneticileri ve partililer, meydanda yaklaşık 1 saat oturarak OHAL\'in kaldırılmasını istedi.

Şanlıurfa\'da CHP\'den oturma eylemi

Şanlıurfa\'da CHP\'liler tarafından \'OHAL değil demokrasi istiyoruz\' sloganıyla oturma eylemi gerçekleştirildi.

Ahmet Bahçıvan İş Merkezi önünde gerçekleştirilen oturama eylemine CHP\'nin yanı sıra HDP\'liler de katıldı. Polisin zırhlı araçlarla önlem aldığı eylemde konuşan CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen, Şanlıurfa\'nın büyük bir kısmının çiftçi olduğunu belirterek, \"Şanlıurfalı çiftçi ne yazık ki ürettiğinin değerini elde edemiyor. Çünkü hükümetimiz çiftçimizi desteklemeyi değil, Sırbistan, Hollanda, Brezilya, Şili gibi belki adını hiç duymadığınız, asla göremeyeceğiniz ülkelerin çiftçilerini destekliyor. Oralardan buğday getiriyor, saman getiriyor, et getiriyor. İşte biz de diyoruz ki iktidarlar, hükümetler, bu ülkenin çiftçisini desteklesin. Eskiden milletin efendisi olan köylülerimizi desteklesin. Bunun için OHAL değil demokrasi istiyoruz\" dedi. Eyleme destek veren HDP adına konuşan Rıdvan Yavuz ise OHAL\'in darbe dönemi uygulaması olduğunu öne sürerek, \"Türkiye\'de bir süreden beridir OHAL yönetimi kalıcı bir hale geldi. Özellikle 16 Nisan Referandumu OHAL koşullarında yapılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa 2,5 milyon oy pusulası mühürsüz kullanılmış olup, devletin tüm kurumları \'Evet\' çıkması için seferber olmuştur. Milletvekillerinin tutuklandığı ve halkın iradesi yok sayılarak, yönetme tercihi anayasal bir kılıfa sokulmuştur\" ifadelerini kullandı. Yapılan konuşmaların ardından oturma eylemine katılanlar dağıldı.

TOKİ konutları için geceyi banka önünde geçirdiler

Kütahya\'da başbakanlık Toplu Konut İdaresi\'nin (TOKİ) satışını yapacağı konutlar için çok sayıda kişi bir gün önceden banka önünde kuyruğa girdi. Vatandaşlar battaniyelerle sabaha kadar bekledi.

TOKİ\'nin Kütahya\'da satışı yapılacak alt gelir grubundan 2+1 olan 39 konuttan birinin sahibi olmak isteyen yaklaşık 50 kişi, Cumhuriyet Caddesi\'ndeki Halk Bankası şubesi önünde dün öğleden sonra kuyruk oluşturdu. Geceyi yanlarından getirdikleri battaniyeleri üzerine örterek geçiren vatandaşlardan bazıları banklara uzanarak uyumaya çalıştı. Ev sahibi olmak isteyenlerden Mikail Selvi, \"dün öğlen üçten buyana bekliyoruz. Şehit yakınları ve gazilerden sonra kalan 39 dairenin satılacağını duyduk ve geldik. Gece serin olunca battaniyelerimizi alıp geceyi burada geçiriyoruz\" dedi.

