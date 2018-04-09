DHA YURT BÜLTENİ-11

MALATYA\'DAKİ DARBE GİRİŞİMİ DAVASININ 10\'UNCU DURUŞMASI BAŞLADI

1)POLAT: TEŞKİLATLARIMIZLA DURUŞMALARI TAKİP EDİYORUZ

Malatya\'da 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen terör örgütü FETÖ/PDY\'nin 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin 24\'ü tutuklu, 76 sanıklı davanın 10\'uncu duruşmasını, AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ve bazı STK temsilcileri takip etti. Duruşmanın yapıldığı Yakınca Spor Salonu önünde açıklama yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, FETÖ/PDY yapılmasının 15 Temmuz\'da hain darbe teşebbüsündeki hainlerin mahkemesine katıldıklarını belirterek, \"Malatya\'dan birçok sivil toplum kuruluşu siyasi partiler olmak üzere özellikle AK Parti duyarlılıkla bu mahkemeleri takip etmekten aslında bir yönüyle de 15 Temmuz\'daki darbe girişiminin sivil toplum tarafından, halk tarafından da takip edilmesidir. Bundan dolayı bütün takip eden, duyarlı olan vatandaşlarıma teşekkür ediyorum\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Katılanlardan detay görüntü

- Başkan Hacı Uğur Polat\'ın açıklaması

(Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 105 MB

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2)KIRIKKALE SULAKYURT\'TAKİ OKULLAR BİR HAFTA \'SUÇİÇEĞİ\' HASTALIĞI İÇİN TATİL EDİLDİ

KIRIKKALE\'nin Sulakyurt ilçe merkezinde bir okulda 40 öğrencide Suçiçeği hastalığı belirtileri nedeniyle Valilik ilçedeki okullarda bir hafta eğitime ara verdi. Kırıkkale Valiliği, Sulakyurt ilçesi Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu ile İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinden yaklaşık 40 öğrencide Suçiçeği belirtileri görülmesi üzerine harekete geçildiğini bildirdi. Valilik açıklamasında, \"Adı geçen okullardaki öğrencilerimiz için aşı ve diğer sağlık tedbirleri alınmıştır. Bununla birlikte; hastalığın geri kalan öğrencilere bulaşmaması için adı geçen okullarda bugünden itibaren 5 gün süre ile eğitime ara verilmiştir\" denildi.

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)-

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3)ÇUKURCA ASKERİ ÜS BÖLGELERİNDE MEHTERANLI KONSER

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı, Hakkari\'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesi üs bölgelerinde asker ve polise moral amaçlı konser verdi. Konseri izleyen polisler, dev Türk bayrağı açıp mehteran takımı ile birlikte hatıra fotoğraf çektirdi.

Çukurca Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığının daveti üzerine, 30 kişiden oluşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı, güvenlik güçlerinin bulunduğu ilçedeki üs bölgelerine giderek, moral amaçlı konser verdi. Bayrak ve Kiyeris tepelerindeki konseri, polis ve askerler ilgiyle izledi. Çukurca Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca, İlçe Emniyet Müdürü Oktay Kapsız, İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Üsteğmen Eyüp Sağır ve doktorların da izlediği konserde, polisler dev Türk bayrağı açıp, hatıra fotoğraflar çektirdi.

Görüntü Dökümü

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- Mehteran takımının üs bölgesindeki güvenlik güçlerine konser vermesi

-Konserden genel ve detaylar

- Vatandaşların Çukurca merkezinde Polislerle halay çekmesi

- Genel ve detay

BOYUT:161 MB

SÜRE:1 DK 26 SN

Mehmet ÖZKAN/ÇUKURCA (Hakkari), (DHA)-

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4)ÇÖPTE BULDUĞU TÜRK BAYRAĞINI ÖPÜP CEBİNE KOYAN PERSONEL ÖDÜLLENDİRİLDİ

ÇANAKKALE Belediye Başkanı CHP\'li Ülgür Gökhan, kent merkezinde temizlik çalışmaları sırasında çöpte bulduğu Türk bayrağını öpüp, katladıktan sonra cebine koyan Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli İbrahim Türker\'i anlamlı davranışından dolayı altınla ödüllendirdi. Çanakkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde 6 yıldır çalışan İbrahim Türker (42), 7 Nisan Cumartesi günü Barbaros Mahallesi Müze Kavşağında temizlik çalışmasına başladı. Çöp kamyonuna boşatılan çöpler içinde Türk bayrağını gören İbrahim Türker, çöplerin arasından aldığı Türk Bayrağı\'nın öpüp, cebine koydu. İbrahim Türker\'in bu davranışı, bir vatandaş tarafından fotoğraflandı. Kişisel sosyal medya hesaplarından fotoğrafı paylaşan Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, \"Çöpe atılmış bayrağı alıp, katlayıp cebine koyan emekçi arkadaşım gözlerinden öpüyorum. Bu duyarlılığı fark edip görüntüleyen duyarlı hemreşime de çok teşekkür ediyorum\" ifadelerini kullandı. Sosyal paylaşım sitelerinde paylaşılan fotoğraf sonrası İbrahim Türker\'in bu davranışı büyük takdir topladı.

BAŞKAN O PERSONELİ ÖDÜLLENDİRDİ

Belediye Başkanı CHP\'li Ülgür Gökhan, kent merkezinde temizlik çalışmaları sırasında çöpte bulduğu Türk bayrağını öpüp, cebine koyan Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli İbrahim Türker\'i anlamlı davranışından dolayı altınla ödüllendirdi. Temizlik İşleri çalışan İbrahim Türker\'in, hafta sonu anlamı bir davranışından dolayı sosyal medyada meşhur olduğunu belirten Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, \"Temizlik İşleri Müdürlüğü ve çalışanlarını tebrik ediyorum. Bu ikinci ödülleri oldu. Biliyorsunuz bir köpeğin mamasını yemesini bekleyen bir temizlik işçimiz vardı. Onu da ödüllendirmiştik. Bu seferde çöpe atılan kutsal bayrağımızı katlayıp, cebimize koyması ve onu çöpten kurtarmış olması gündem oldu. Çanakkale Belediyesi\'nin bütün çalışanları Milliyetçi ruhları çok yüksek olan, kutsal değerlerimize her zaman saygılı olan arkadaşlarımızdır. Bu arkadaşlarımızla yıllardır beraber çalışıyoruz. Bizimde anlayışımız gereği onlarda, bu süreçte bu duygularını pekiştirdiler. Bayrağımız, toprağımız ve dini konulardaki kutsal değerlerimizi çalışan arkadaşlarımızda benimsemiş durumda. Kendisini tebrik ediyorum ve kutluyorum\" dedi.

Başkan Gökhan, konuşmasının ardından İbrahim Türker\'e altın ve Türk bayrağı takdim etti.

Bir vatandaş tarafından çöpe atılan Türk bayrağını, çöpten alıp, cebine koyan İbrahim Türker, Türk bayrağını evinin duvarına astığını söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Başkan Gökhan\'ın temizlik işçisi İbrahim Türker\'i makamında kabul etmesinden görüntü.

-Başkan Gökhan\'ın İbrahim Türker\'i tebrik etmesinden görüntü.

-Başkan Ülgür Gökhan açıklama görüntüsü.

-İbrahim Türker\'in açıklama görüntüsü.

-Başkan Ülgür Gökhan\'ın, İbrahim Türker\'e altın ve Türk bayrağı takdim etmesinden görüntü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

2 dakika 56 saniye. 326 MB.

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5)İSLAHİYE\'DE KURSİYERLER, MEHMETÇİK İÇİN ATKI VE BERE ÖRÜYOR

GAZİANTEP\'in İslahiye İlçesinde, Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri Suriye\'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik düzenlenen \'Zeytin Dalı Harekâtı\'na katılan askerlere göndermek üzere atkı ve bere örüyor. İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Sodes projesi kapsamında halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde açılan trikotaj ve ev aksesuarları kursuna katılan kursiyer kadınlar Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'deki terör örgütlerine yönelik düzenlediği \'Zeytin Dalı Harekâtı\'nda görev alan askerler için atkı ve bere örüyor. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin, \"Bizim için, vatanımız için sınır ötesinde savaşan askerlerimize elimizde geldiği kadar yardımcı olmak bizleri mutlu ediyor diyerek bere ve atkı ören kursiyerlere Mehmetçikler adına teşekkür ediyorum\" dedi.

İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abdurrahman Yıldırım ise \"Halk eğitim merkezi olarak öğretmen ve kursiyerlerimizle ile birlikte yaklaşık bir aydır atkı ve bere örüyorlar. Yüreğimizi, duygularımızı ve dualarımızla işledikleri 100 bere, 100 atkı inşallah askerlerimiz sıcak tutar ve askerlerimizi her yerde muzaffer olarak çıkacaktır diyerek katkı sağlayan emek veren herkese teşekkür ediyorum\" dedi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü kursiyerleri tarafından örülen bere ve atkılar Afrin’deki Mehmetçiğe ulaştırılması amacıyla Hatay ilindeki irtibat bürosuna teslim edileceği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Halk eğitim merkezi

- Kursiyerlerin bere ve atkı örmeleri

- İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin\'in konuşması

- Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abdurrahman Yıldırım\'ın konuşması

- Kursiyerlerin konuşmaları

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 175 MB