DHA YURT BÜLTENİ-11

Bilal Erdoğan, Geleneksel Türk Okçuluğu elemelerinde ok attı

KASTAMONU\'DA düzenlenen 6\'ncı Fetih Kupası Geleneksel Türk Okçuluğu Bölge Elemeleri açılışında ok atan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan \"İnşallah biz Türkiye\'deki bu çalışmalarımızı dünyanın çeşitli yerlerine de yaymak suretiyle bu mesajı daha büyük topluluklara ulaştırmaya gayret göstereceğiz\" dedi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde başlayan 6\'ncı Fetih Kupası Geleneksel Türk Okçuluğu Bölge Elemeleri açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın oğlu Bilal Erdoğan yaptı. Uzunyazı mevkiinde düzenlenen elemelere katılan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, meydanda kurulan standları gezdi. Bilal Erdoğan ikram edilen Kastamonu pastırmasını yedi.

Geleneksel Türk Okuçuluğu Bölge Elemelerini izleyen Bilal Erdoğan daha sonra beraberindekilerle birlikte ok attı. Başlattıkları çalışmaların dünyada yankı uyandıracağını söyleyen Bilal Erdoğan şöyle konuştu:

\"İnşallah Türkiye\'de başlattığımız çalışmalar dünyada çok uzak olmayan bir gelecekte ciddi anlamda yankı bulacaktır ve bulmaya başlamıştır. Çünkü dünyada artık kültürlerin kültürleri domine etmesi tabiri yerindeyse adeta kabak tadı vermiş durumdadır. Her kültür, her millet kendi değerlerini yüceltme kendi değerlerini yaşatma hakkına sahiptir. Kültürlerin kültürlere üstünlüğü diye bir şey söz konusu değildir. Bütün kültürler değerlidir. Dünyanın bütün renkleri güzeldir ve değerlidir. İnşallah biz Türkiye\'deki bu çalışmalarımızı dünyanın çeşitli yerlerinede yaymak suretiyle bu mesajı daha büyük topluluklara ulaştırmaya gayret göstereceğiz\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Bilal Erdoğan\'ın alana gelişi

-Bilal Erdoğan\'ın stantları gezmesi

- Bilal Erdoğan\'ın pastırma ile ilgili sözleri

-Bilal Erdoğan\'ın ok atması

-Bilal Erdoğan\'ın konuşması

Haber-Kamera:Gürkan YILMAZ / KASTAMONU ,(DHA)

========================================



Cudi Dağı, temmuz ayında ziyarete açılacak



ŞIRNAK Valisi Mehmet Aktaş, güvenlik güçlerince büyük bir operasyonun yürütüldüğü Cudi Dağı ve dağda bulunan Garipler Türbesi\'nin temmuz ayında ziyarete açılacağını söyledi.

Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum müdürleri, kanaat önderleri, işadamları ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile Silopi ilçesinde istişare toplantısı düzenledi. İstişare toplantısının açılışında bir konuşma yapan Vali Aktaş, Cudi Dağı\'nda çok geniş çaplı bir operasyon yürütüldüğünü belirterek, \"Askerimiz, jandarmamız, polis özel harekatımız ve korucularımız var. Çok büyük bir operasyon yapılıyor. Allah’ın izni ile Cudi Dağı bu hainlerden, teröristlerden temizlenecek. Lavike Ğerib dediğiniz, Garipler Türbesi olarak bilinen o yeri de affedersiniz bu alçaklar, bu namussuzlar sözde örgüt mezarlığı haline getirmişler. Askerimiz orayı temizledi. Teröristleri bölgelerden temizlediler. Ayrıca yine Sefine olarak bildiğimiz bölgeyi de temizlediler. İnşallah bir aksilik olmazsa bu temmuz ayında oraya gideceğiz. Yani Sefine’ye daha önceki yıllarda olduğu gibi temmuz ayında yapılan ziyareti gerçekleştireceğiz. Irak’ta, Suriye’de yaşatılan süreçlerin benzerini ülkemizde denemek istediler. Bizi kardeş kavgasına sürükleyeme yönelik, bölmey,e parçalamaya yönelik çok ciddi bir hazırlık yapıldı. Sizlerin de çok iyi bildiği üzere askerimiz ve polisimiz ile burada görev yapan korucularımız çok kahramanca bir mücadele verdiler\" dedi.

Görüntü Dökümü

- Vali Mehmet Aktaş’ın gelişi

- Vali Aktaş’ın karşılanması

- Otelde inceleme yapması

- Konferans salonunda valini el sıkışması

- Vali Aktaş’ın konuşması

- Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN / SİLOPİ (Şırnak), (DHA)

===================================

İzmit\'te çöp yakma tesisine tepki

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi\'nin İzmit\'te yapacağı Atık Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisi\'ne meslek odalarının temsiilcileri tepki gösterdi. Tesisin yapılması durumunda 10 bin ağacın kesileceği, kaynak suyu Çenesuyu\'nun ve su kaynaklarının zarar göreceği belirtildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Üçgaziler mevkiinde bulunan 20,42 hektarlık orman alanda yapımı planlanan Atık Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisi projesine meslek odaları temsilcileri tepki gösterdi. Bugün tesisin yapılması planlanan Üçgaziler Köyü mevkiindeki ormanlık alana giden Kocaeli Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Sait Ağdacı, Kocaeli Makine Mühendisleri Odası Başkanı Murat Kürekci, Kocaeli Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet Sözen, Kocaeli Kimya Mühendisleri Başkanı Halim Karabekir, Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği Başkanı Mehmet Toker ve orman yüksek mühendisi Mustafa Zengin, tesisin yapılacağı yerin seçiminin yanlış olduğunu belirtti.

\'EN AZ 10 BİN AĞAÇ KESİLECEK\'

Tesisin Üçgaziler mevkiine yapılması durumunda bölgedeki ormanın tamamen yok edileceğini belirten orman yüksek mühendisi Mustafa Zengin, \"Burada alçak boylu görünen ağaçlar sahil çamı, diğer tarafta meşe karışık olan ağaçlar bulunuyor. Daha ileride kara çam ormanı bulunuyor. Ama burasının genel olarak türü yapraklı karışık orman. Buraya değerli yöneticilerimiz maki diyorlar. Maki Akdeniz bitki örtüsüdür. Boysuz bir şekilde daha kurak alanlarda ortaya çıkar. Çalı formundaki ağaçlardır. Elbette onunda fonksiyonu vardır erozyonu önler. Ancak burası maki değildir. Burada hesap ederken fabrikanın toplam kullanacağı alanı 20.42 hektar. En az 10 bin tane ağaç kesilecek. Burası çok verimli bir topraktır. Siz burayı yok sayıyorsunuz. Bu orman su fabrikasıdır. İçtiğimiz suyun fabrikası ormandır. Ormanın olmadığı yerden temiz ve kaliteli su sağlayamazsınız\" dedi.

\'SU HAVZALARI VAR\'

Tesisin bölgedeki su havzalarına çok yakın olarak planlandığını söyleyen Çevre Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Başkanı Sait Ağdacı, \"Tesis için düzenli depolama alanıyla birlikte toplamda ayrılan alan 20.5 hektar yani 205 dönüm. Yine yetkililerin söylediğine göre bu görmüş olduğumuz alan dağ başıymış, makilikmiş, yani ağaç ve orman yokmuş burada ama görüyorsunuz olan ağaçları. İlaveten burada su havzaları var. Çenesuyu\'nun su havzası var, İSU\'nun su havzaları var. Yani şimdi buraya tesisi yaptınız, düzenli depolama alanını yaptınız, malumunuz depolanan atıktan bir sızıntı suyu çıkacak. O sızıntı suyunu ne kadar engellerseniz engelleyin bir şekilde yine su havzalarına karışacak. Onun haricinde burada fabrikanın yapılabilmesi için, biz diyoruz ki buranın atık yakma tesisi olabilmesi için veya çöpün bertaraf edilebilmesi için ilk başta kaynağında ayrıştırmanın yapılması lazım. Çöpün üretildiği yerde, evlerde, fabrikalarda, tesislerde ambalaj atığı, geri dönüşüm malzemesi vesaire ayrıştırılması lazım. Siz eğer enerji üretmeyi düşünüyorsanız ve verim almak istiyorsanız, yanma değeri yüksek yakıtların gelmesi lazım. Ama diyorlar ki biz her şeyi yakacağız. Ama verim alamazsınız. İllaki yapılacak, o zaman tesisin önüne ayrıştırma ünitesi olması lazım verim alabilmesi için. Olmadığı takdirde yine verim alamazsınız. Cumhurbaşkanın direktifiyle sıfır atık projesi başlatıldı. Onların yaptığı o kadar yanlış ki\" diye konuştu.

\'ÇED TOPLANTISI BİZE GÖRE YAPILMADI\'

Tesis ile ilgili olarak hafta içinde düzenlenen ÇED toplantısına da değinen Ağdacı, şöyle konuştu:

\"ÇED toplantısı, bilgilendirme toplantısı dedikleri ama yapamadıkları toplantıda \'çayır çimen görüntüsü\' dediler, \'ormanlık alan böyle değil\' dediler. Kriterlerde su havzaları yapılmaz, su havzaları var. Tesisin yakınında üniversite yerleşkesi, köyler, üniversite hastaneleri var. Zaten kriterlerde derler ki; Eğer başka atık yakma tesisi varsa onun yanında yapılmalı, alt yapısı hazır olacak, hazırlıkları olacak. Sanayi tesislerin yanına yapılacak. Toplantı bize göre yapılmadı zaten. Yapıldıysa ise halkın görüşleri alınması lazım. Valilik duyuru yapması lazım. Kriterlerde birinci öncelik çevre, ikinci öncelik ekonomi, üçüncüsü ise bölgede yaşayan insanların memnuniyeti, memnuiyetsizliği baz alınması lazım. 7 tane yer belirlemişlerdi. Bu yerden Dilovası itiraz etti. Dilovası\'nda yapılmadı. Körfez itiraz etti. Sonra buraya gelindi\"

Görüntü Dökümü

-Tesis alanına gelen vatandaşlar

-Tesisin yapılacağı alandan görüntüler

-Orman Yüksek Mühendisi Mustafa Zengin\'in konuşması

-Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Sait Ağdacı\'nın konuşması

Haber: Dinçer AKBİR/Kamera: Uğur AYDIN - İZMİT (Kocaeli),(DHA)

=============================================

Traktöre çarpan otomobil tamamen yandı

SİVAS\'ta traktöre çarptıktan sonra kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobil tamamen yandı. Kazada iki aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza saat 14.00 sıralarında Sivas-Erzincan Karayolu Hafik ilçesi Yeni Sofular Köyü yakınlarında meydana geldi. Hafik istikametinden Sivas\'a giden İsa Kahraman (32) yönetimindeki 61 TT 467 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden ve arkasında balya makinesi takılı olan Mesut Gümüş\'ün (29) kullandığı 46 EP 776 plakalı traktöre çarptı. Çarpmanın etkisiyle traktör arkasında bağlı olan balya makinesinden ayrılarak yola devrildi. Otomobil ise kontrolden çıkarak şarampole düştü ve bir süre sonra alev aldı. Kazanın duyulmasından ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan araca müdahale ederek söndürdü. Yanan araç kullanılmaz hale geldi. Kazada yaralanan iki aracın sürücüsü de Sivas Numune Hastanesi\'nde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

-Kaza yerinden görüntüler

-Genel Detay

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER / SİVAS, (DHA)

===========================================

Merkez nüfusu 900 olan ilçede, binlerce kişi şehidi uğurladı (2)

AKŞENER: İÇİM YANDI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Alpullu şeker fabrikasındaki protesto eyleminin ardından Hakkari\'nin Çukurca ilçesinde şehit düşen Anıl Yalap\'ın Kofçaz ilçesine bağlı Tastepe köyündeki ailesini ziyaret etti. Evin önünde partisinin Kırklareli teşkilatı tarafından karşılanan Akşener, şehit Anıl Yalap\'ın babasına Elmas Yalap\'a başsağlığı diledi. Şehit Uzman Çavuş Anıl Yalap için dua okuyan Akşener, gazetecilerin sorusu üzerine açıklamaya yapmayıp, \"Diyemem ki, ne diyeyim? Sen ne diyeceksin? İçim yandı\" demekle yetindi.

Şehit babası Elmas Yalap ile bir süre konuşan Meral Akşener daha sonra şehidin evine girip annesi Kıymet Yalap ve yakınlarına taziyede bulunarak köyden ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

-Akşener\'in gelişi ve karşılanması

-Şehit babası Elmas\'a taziyesi

-Şehit babasıyla sohbeti

-Dua okuması

-Şehit evini ziyaret

-Akşener\'in ayrılması

-Genel görüntüler

Haber-Kamera:Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/KIRKLARELİ,(DHA)-

=====================================

Kılıçdaroğlu: Tefeciye borç ödemek için şeker fabrikalarını satıyorlar (3)

KILIÇDAROĞLU, ALACAHÖYÜK\'TE

Çorum\'da şeker fabrikalarının satılması kararına karşı miting düzenleyen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, miting sonrası Çorum\'un tarihi ve ören yerlerini gezdi.

İlk önce Alacahöyük\'e gelen Kılıçdaroğlu, burada köy halkı tarafından karşılandı. Kılıçdaroğlu, ardından Alacahöyük\'ün tarihi ve ören yerlerini gezdi. Hititler\'in başkenti Hattuşaş\'taki kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan, 10 gizli yer altı geçidinden birinin içine giren Kılıçdaroğlu bir süre gizli geçidi inceleyip yetkililerden bilgi aldı. Ardından Hititler tarafından yaklaşık 4 bin yıl önce inşa edildiği değerlendirilen ve \'dünyanın çalışan en eski barajı\' unvanına sahip Hitit Barajı\'nı gezen Kılıçdaroğlu, köy halkıyla hatıra fotoğrafı çektirdi. Kılıçdaroğlu daha sonra karayolu ile Ankara’ya hareket etti.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR / ÇORUM (DHA)

====================================