DHA YURT BÜLTENİ-11

Araştırma görevlisi üniversitede dehşet çatı: 4 ölü (1)



Eskişehir\'deki Osmangazi Üniversitesi\'nde meydana gelen silahlı saldırıda 4 kişi öldü. Araştırma görevlisi olduğu iddia edilen saldırgan, yakalanarak gözaltına alındı.

Bugün saat 15.00 sıralarında, Osmangazi Üniversitesi\'nin Meşelik Kampüsü\'ne gelen silahlı saldırgan, dehşet saçtı. Büyük panik yaşanırken, saldırganın açtığı ateşte 4 kişi yaşamını yittirdi. Ölenlerin üniversite personeli olduğu belirtildi. Araştırma görevlisi olduğu iddia edilen saldırgan, yakalanarak gözaltına alındı. Saldırgan, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü. Saldırının nedeni henüz belirlenemezken, büyük korku yaşayan öğrenciler ve öğretim görevlileri üzerlerindeki şoku uzun süre atamadı.Kampüse çak çayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Haber:ESKİŞEHİR, (DHA)

Alperen Sakin davasına devam edildi

İzmir\'in Çiğli ilçesinde, kreş servisinde unutulan Alperen Sakin\'in (3) ölümüne neden olmakla suçlanan ve olayın ardından tutuklanan servis şoförü Tamer İ. ve eşi okul sahibi Yurdagül İ.\'nin de aralarında bulunduğu, 4\'ü tutuksuz 6 sanığın yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanıkların tahliye talebini reddeden hakim, bilirkişi raporunun beklenmesi için duruşmayı erteledi.

Çiğli\'nin Köyiçi Mahallesi\'nde, 15 Ağustos 2017 tarihinde meydana gelen olayda, Buket- Serkan Sakin çiftinin oğulları Alperen, Milli Eğitim Bakanlığı\'na bağlı Çiğli Özel Sevgi Yumağı Anaokulu\'na götürülmek üzere servis sürücüsü Tamer İ. (47) ile rehber personel D.K.\'ye (17) teslim edildi. Öğrenciler indirildiği sırada D.K., ağlayan bir öğrenciyi alarak, okula girdi. Serviste uyuyan Alperen\'i fark etmeyen sürücü, aracı okulun yanında bulunan ve otopark olarak kullanılan boş arsaya çekti. Alperen\'in kreşte olmadığını saatler sonra fark eden öğretmenler ile görevliler, okul ve bahçesini aramaya başladı. Aramadan sonuç alınamayınca, okulun güvenlik kamerası kayıtları incelendi ve Alperen\'in okula girmediği görüldü. Bunun üzerine okul servisine bakan görevliler, minik Alperen\'in, sabah oturduğu koltukta cansız bedenini buldu. Okul yöneticileri, polise verdikleri ilk ifadelerinde gerçeği saklayarak, Alperen\'in uyku saatinde uyutulduğunu ve bir daha uyanmaması üzerine hastaneye götürüldüğünü söyledi. Bu durumdan şüphelenen polis, bir görevlinin ifadesinden yola çıkarak, olayı aydınlattı. Alperen\'in kreş servisinde unutulduğu için öldüğü ortaya çıkarıldı. Soruşturma kapsamında, servis sürücüsü Tamer İ. ile eşi okul işletmecisi Yurdagül İ., tutuklandı. Kamuoyunun tepkisine neden olan olayın ardından cumhuriyet savcısı tarafından hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklar servis sürücüsü Tamer İ. ile eşi Yurdagül İ., tutuksuz sanıklardan servis görevlisi D.K. ve sorumlu müdür B.G. hakkında \'bilinçli taksirle ölüme neden olmak\' ile \'suç delillerini yok etmek\' suçlarından toplam 14\'er yıl hapis cezası istendi. Öğretmen A.G. hakkında, \'taksirle ölüme sebebiyet vermek\'ten 6 yıla kadar hapis cezası, okul çalışanı A.S. hakkında ise \'suç delillerini yok etmek\'ten 5 yıla kadara hapis cezası talep edildi. Karşıyaka 2\'nci Asliye Ceza Mahkemesi\'ndeki davaya, 9 Kasım 2017\'de yapılan duruşmayla başlandı. Davanın bugünkü duruşmasına, minik Alperen\'in babası Serkan Sakin ile annesi Buket Sakin, tutuklu sanıklar Yurdagül İ. ve eşi Tamer İ. ile tarafların avukatları katıldı. Sakin ailesinin avukatı, olaydan sonra okulda silindiği iddia edilen kamera kayıtlarının uzman bir kuruluş ve bilirkişi tarafından incelenmesi taleplerini önceki duruşmalarda olduğu gibi tekrar etti. Yurdagül İ. ve Tamer İ.\'nin avukatı ise tutukluluk durumunun infaza dönüştüğünü öne sürerek, müvekkillerinin tahliye edilmelerini istedi. Tutuklu sanıklarla ilgili tahliye taleplerini reddeden hakim, dosyayla ilgili bilirkişi raporunun henüz mahkemeye ulaşmamasından dolayı, duruşmayı 31 Mayıs 2018 tarihine erteledi. Duruşma öncesi konuşan küçük Alperen\'in babası Serkan Sakin, \"Davada geçen zaman diliminde ne Alperen\'in ailesi olan bizlerin ne de toplum vicdanının acısı hafiflememiştir. Hukuk mücadelemiz sürmektedir. Suça dahil olanlar hiçbir şey olmamış gibi ellerini kollarınz sallayarak gezmektediler. Milli eğitim müfettişleri bu kreşe gelmeden iki gün önceden, haber vermişler, bir nevi hazırlanın demişler. Haklarında hiçbir işlem yapılmadı\" dedi.

Haber: Taylan YILDIRIM- Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, (DHA)

Bakan Gül, \'Celse\' uygulamasını ilk kez Afyonkarahisar\'da başlattı- (2)

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye genelinde bugün hayata geçirilen Celse uygulamasını Afyonkarahisar\'dan başlattı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bir dizi temaslarda ve ziyaretlerde bulunmak için Afyonkarahisar\'a geldi. Bakan Gül\'ün ilk durağı Afyonkarahisar Adalet Sarayı oldu. Bakan Abdulhamit Gül, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Özel\'i ziyaret ettikten sonra 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla Afyonkarahisar Barosu tarafından hazırlanan programa katıldı. Afyonkarahisar Baro Başkanı Turgay Şahin, Bakan Gül\'e fahri üyelik beratı takdim ederken, avukatlık cübbesi giydirildi.

NOTERLİK VE AVUKATLIK İÇİN SINAV ÇALIŞMASI

Bakan Gül, avukatlar için meslek sınavı uygulamasının yakın zamanda uygulamaya konulacağını ve bakanlık olarak çalışma başlattıklarını söyledi. Bakan Gül, \"Özellikle avukatlık mesleğinin standartlarının daha ileri noktaya gelmesi adına avukatlık sınavının gelmesi gerçekten gereklidir. Bizim bakanlık olarak avukatlık sınavının getirilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir. Hakimlikte, savcılıkta nasıl bir sınav varsa, noterlik için de, avukatlık için de sınav çalışmamız var. Bu meleğin kalitesini daha da arttıracak hususlardır. Her iki mesleğin de tartımı hususunda gayretimiz devam edecektir\" dedi.

\'19 BİN 695 DOSYADA ANLAŞMA YAPILDI\'

Arabuluculuğun faaliyete geçmesiyle dosya yükünün azaldığını vurgulayan Bakan Gül, \"Adalet hak edene hak ettiğini vermektir. Adaletin sağlanması için gerekli çabayı gösteriyoruz. Dosya yükünün fazla olması iş yükünün fazla olmasından kaynaklı hakim ve savcılarımızın duruşmaları ileri tarihlere vermesi ve birden yargılamanın uzaması vatandaşlarımızın yargıya olan güvenini olumsuz etkileyen sebeplerden birisidir. Bu nedenle çalışmalarımız var. Arabuluculuk faaliyetini hayata geçirdik. 2018 yılı ilk üç ayında 81 bin 480 iş uyuşmazlığı dosyası geldi. Bu dosyalardan 19 bin 695 dosyada anlaşma yapıldı. 9 bin 757 dosya üzerinde anlaşma sağlanamadı. Bu da yüzde 67 oranında bir başarı demektir. Arabuluculuğun faaliyete geçmesiyle birlikte iyi bir rakamdır\" diye konuştu.

CELSE UYGULAMASINI BAŞLATTI

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, burada yaptığı konuşmanın ardından avukatlara dava takibinde büyük kolaylık sağlayacak Celse uygulamasını tüm Türkiye\'de ilk kez Afyonkarahisar\'dan başlattı. Avukatların akıllı telefonları üzerinden davalarını takip edebilecekleri uygulamanın Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi\'ne (UYAP) entegre şekilde kullanılabileceğini aktaran Bakan Gül, uygulamanın hayırlı olması temennisinde bulundu.

AVUKATLAR GÜNÜNDE DURUŞMA VERİLMEMESİ

Afyonkarahisar Baro Başkanı Turgay Şahin\'in toplantıda 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla avukatlara duruşma verilmemesi talebinde bulunduğunu hatırlatan Bakan Abdülhamit Gül, \"Bu konuyu da değerlendireceğiz. Bu da haklı, önemli bir talep. Bunu da inşallah dikkate alacağız\" dedi.

HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)

Yolda dürüm yerken, tavuk parçası nefes borusuna kaçtı öldü

Karaman\'da yolda yürürken dürüm yiyen Said Doğan (32), iddiaya göre yediği tavuk dönerin parçasının nefes borusuna kaçması sonucu yaşamını kaybetti.

Olay, geçen Salı günü öğle saatlerinde İsmet Paşa Caddesi\'nde meydana geldi. Said Doğan, dürüm yiyerek yolda yürüdüğü sırada yediği tavuk dönerin bir parçası nefes borusuna kaçtı. Çevredekilerden sırtına vurmaları için yardım isteyen Doğan, çevredekilerin müdahalesine rağmen nefes borucuna kaçan parça çıkartılamadı. Ambulansla Karaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Doğan, dün akşam saatlerinde yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Doğan, bugün öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra şehir mezarlığına defnedildi.

Haber- Kamera: Muamme ŞEN KARAMAN,(DHA)

Komisyon Başkanı Uslu: Suriyeliler bir an önce ülkelerine dönmek istiyor

TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu bünyesinde faaliyet gösteren Göç ve Uyum Komisyonu Başkanı\'nın Ak Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, \"Sahada yaptığımız incelemelerde de görüyoruz ki; Suriyeli kardeşlerimiz bir an önce kendi ülkelerine, kendi topraklarına dönmek istiyorlar\" dedi.

Kahramanmaraş\'ta yaşayan, çoğunluğunu Suriyelilerin oluşturduğu sığınmacılarla ilgili incelemelerde bulunmak üzere kente gelen Atay Uslu başkanlığındaki komisyon, Kahramanmaraş Geçici Barınma Merkezi\'ni ziyaret etti. Uslu ile birlikte komisyonda yer alan Ak Parti Isparta Milletvekili Said Yüce, Ak Parti Konya milletvekilleri Abdullah Ağralı ve Leyla Şahin Usta, MHP Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy, CHP Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan ve HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp, Barınma Merkezi Yöneticisi Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan\'dan brifing alıp, mahallelerin muhtarlarıyla görüş alışverişinde bulundu.

\'SURİYELİLER GÜVENLİ BÖLGELERE DÖNÜYOR\'

Komisyon Başkanı Atay Uslu, Türkiye\'nin Suriye krizi çıktığı ilk günden itibaren Birleşmiş Milletler\'e Suriye\'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturularak göç etmek zorunda kalan insanların burada barınmalarının sağlanmasını teklif ettiğini, ancak kabul görmediğini söyledi. Bugün gelinen noktada Türkiye\'nin Suriye\'nin kuzeyine yaptığı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarıyla güvenli bölgeler oluşturduğunu kaydeden Uslu, \"Güvenli bölgelere de Suriyeli kardeşlerimiz dönüş yapıyorlar. 150 bin civarında Fırat Kalkanı bölgesine dönüş gerçekleşti. Afrin\'deki süreç tamamlanınca da Afrin bölgesine 300 binden fazla Suriyelinin dönmesini bekliyoruz. Çünkü sahada yaptığımız incelemelerde de görüyoruz ki; Suriyeli kardeşlerimiz bir an önce kendi ülkelerine, kendi topraklarına dönmek istiyorlar\" dedi. Bugünlerde Afganlar\'ın göç etmesinin gündemde olduğunu, ancak göç son 20 yıldır dünyanın en önemli gündemi olduğunu belirten Atay Uslu, dünyada 300 milyondan fazla göçmenin bulunduğunu ve bunların 70 milyonun da sığınmacı olduğunu söyledi. Göç konusunda çok hızlı bir hareketlilik yaşandığını ifade eden Uslu, şöyle devam etti:\"Bugün ne oluyor sorusuna cevap aramaya çalışıyorlar. Ne oluyor sorusuna cevap aramak yerine neden oluyor, niçin oluyor, sorusuna cevap aramak lazım. 10 binlerce kilometreden insanlar yürüyerek zor koşullarda, temel ihtiyaçlarını bile karşılayamayacak şartlarda bir umuda yolculuğa çıkıyor. Neden, niçin? Çünkü kaynak ülkelerde istikrarsızlık var. O ülkelerde terör bir şekilde destekleniyor, otorite boşlukları ortaya çıkartılıyor ve dünyada da ciddi bir gelir dağılımıyla da ilgili sıkıntılar var. O yüzden bu göçler ortaya çıkıyor. Dünyada 3 büyük kırılma noktası var, 3 fay noktası var. Birisi Kuzey Afrika. Oradan da yoğun bir geçişler var Akdeniz üzerinden. Bugün Akdeniz, dünyanın en büyük mezarlığı olmuştur. İnsanlar Avrupa\'ya doğru geçmek istiyor, geçemeyince de boğuluyorlar, İspanya üzerinden, İtalya üzerinden. İkinci kırılma noktası Irak ve Suriye. Ürdün, Lübnan ve Türkiye, bugün o kırılma noktasından ortaya çıkan göçmenlere, Sığınmacılara ev sahipliği yapıyor. Üçüncü kırılma noktası da Afganistan. Buradan da ciddi bir şekilde hareket var. Buradaki hareketle önce Pakistan, sonra İran, sonra Türkiye ve Avrupa ülkelerine doğru bir hareketlenme var.\"

GÖÇ KONUSUNDA ÇALIŞAN ULUSLARASI KURULUŞLARA ELEŞTİRİ

Göç konusunda çalışan uluslararası kuruluşları da eleştiren Komisyon Başkanı Atay Uslu şunları söyledi:\"Bence tüm dünya, bu konuda çalışan tüm uluslararası kuruluşlar, kaynak ülkelerdeki sorunları nasıl halledebiliriz, neden sığınmacı hareketleri, düzensiz göç hareketleri hızla artıyor, bu coğrafyadaki istikrarı nasıl sağlarız sorusuna cevap araması gerekiyor. Maalesef bugün uluslararası kuruluşlar, Birleşmiş Milletler\'in alt kuruluşları, bu işlerle ilgilenen Mülteciler Yüksek Komiserliği veya uluslararası göç örgütü gibi veya diğer sivil toplum kuruluşların hepsi ölen göçmenleri veya hareket halindeki göçmenleri sayan istatistik kuruluşları haline geldi. Oradan, istatistik kuruluşlarından uzaklaşıp hakikaten insani rollerine geri dönmesi gerekir, bu hareketleri durdurması gerektiğini düşünüyoruz. Mevsimsel olarak bu hareketler, Avrupa\'ya doğru göç hareketleri Afganistan üzerinden her yol oluyor, yine bu dönemde de oluyor. Türkiye bununla ilgili tedbirleri almış durumda. Bunlarla ilgili güvenlik anlamında hem idari gözetim süreçleri işletiyor, hem gerekiyorsa sınır dışı süreçler işletiyor. Ama bir sığınmacı başvurusu varsa da bunla ilgili de uluslararası koruma prosedürlerini işletiyor.\"



Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ,(DHA)

İHH, Doğu Gutalı aileler için kamp kurdu

İNSAN Hak ve Hürriyetleri (İHH), İnsani Yardım Vakfı’nca, Suriye’nin Şam kenti kırsalındaki Doğu Guta’dan gelen aileler için İdlib’e bağlı Der Hassan köyünde kurulan 350 çadıra aileler yerleştirildi.

Şam’ın Doğu Guta bölgesinde, 5 yıldır kuşatma altında yaşamlarına devam eden ailelerin tahliyeleri devam ediyor. İHH tarafından da bölgeden tahliye edilen aileler için İdlib kırsalındaki Der Hassan köyünde 350 çadır kuruldu. İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, Doğu Guta’nın çeşitli bölgelerinden İdlib’e tahliyelerin devam ettiğini söyleyerek, “Tahliyeler nedeniyle bölgeye gelen ailelerin barınma ihtiyaçları da arttı. İdlib kırsalındaki Der Hassan köyüne 350 çadır kurduk. Bu çadırlara aileleri yerleştirdik. Mobil sağlık kliniğimiz, kuşatmadan çıkan ve uzun bir yolculuktan sonra İdlib’e ulaşan aileleri sağlık taramasından geçirdi. En kısa sürede kamp alanı içerisinde bir çadırda okul açacağız. Temiz içme suyu ihtiyacını da kamp alanı içerisinde kurduğumuz su deposu ile gidereceğiz. Bu alana 150 çadır daha kurarak toplamda 500 Doğu Gutalı ailenin barınacağı bir alan oluşturmuş olacağız\" dedi.

Haber Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),(DHA)-

Polisten kan bağışı

ADANA Emniyet Müdürü Selami Yıldız ile çok sayıda emniyet personeli \'Kan ver, 3 can kurtar\' sloganıyla başlatılan kampanyada kan bağışında bulundu.

Türk Polis Teşkilatı\'nın 173. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Emniyet Müdürlüğü binasında Türk Kızılay Adana Şubesi\'nin işbirliğiyle kan kampanyası başlatıldı.Emniyet personeli, \'Kan ver 3 can kurtar\' sloganıyla kan bağışı yaptı. Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız\'ın da katılarak, kan verdiği etkinlikte polisler, kan bağışı için uzun kuyruk oluşturdu. Müdür Yıldız, \"Sahada canıyla kanıyla vatandaşlar için mücadele eden polisin, iyilik hareketine kan vererek yine vatandaşların yanındadır\" dedi.

Haber:Akif ÖZDEMİR-Kamera:ADANA,(DHA)