DHA YURT BÜLTENİ-11

Uzman çavuşun yemeğine uyku ilacı atılmasında aşçı ere beraat kararı bozuldu



Manisa\'nın Selendi ilçesinde, vatani görevini yaptığı birlikte nöbetçi olan Uzman Çavuş S.A.\'nın (35) yediği cacığa uyku ilacı atan er Y.S.\'ye (26) göz yumduğu gerekçesiyle \'kasten yaralama\' suçundan yargılanan aşçı er O.A.\'ya (26) Selendi Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verilen beraat kararı, Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından bozuldu.

Selendi İlçe Jandarma Komutanlığı\'nda vatani görevini yapan Y.S., iddiaya göre, 27 Mayıs 2013 tarihinde nöbetçi olan Uzman Çavuş S.A.\'yı uyutup, rahatça hareket edebilmek için bir plan yaptı. Yemekhanede görevli aşçı er O.C.\'nin Uzman Çavuş S.A.\'nın yemeğini hazırlayıp, masasına bıraktıktan sonra, arkasını dönmesini fırsat bilen Y.S., cacığın içine kendi kullandığı uyku ilacından bir tane attı. Aşçı er O.C., olup, biteni görmesine rağmen Y.S.\'ye müdahale etmedi. Yaşananların ortaya çıkmasının ardından er Y.S. ve O.C., hakkında Selendi Asliye Ceza Mahkemesi\'nde bir yıl sonra dava açıldı. Olayın tanığı aşçı er O.C., mahkemedeki ifadesinde, olay günü akşam yemeğini hazırladığını, bu esnada olay günü nöbetçi olan S.A.\'nın yemeğini vermek amacıyla kaseye cacık doldurarak masanın üzerine koyduğu ve arkasını döndüğü esnada sanık er Y.S.\'nin cacığın içerisine bir şey attığını gördüğünü söyledi. Mahkeme, sanık er Y.S.\'yi mahkum ederken, tanık er O.C\'nin ise beraatine karar verdi.

YARGITAY KARARI BOZDU

Soruşturmayı yürüten savcı ise kararı temyiz etti. Dosyayı inceleyen Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Uzman Çavuş S.A.\'nın kan örnekleri üzerinde İzmir Adli Tıp Kurumu\'na yaptırılan incelemede, uyku ilacı kullanıldığının tespit edildiğine dikkat çekildi. Yargıtay kararında, \"Sanığın sadece nöbetçi uzman çavuşun kullanabildiği yemek kasesinin içerisine kendi kullandığı ilaçtan atması eylemini salt olay gecesi 03.00-06.00 saatlerindeki nöbeti esnasında nöbetçiyi uyutmak amacı ile gerçekleştirdiği anlaşılmaktadır. Olayın tanığı aşçı erin gördüğü halde bu duruma ses çıkarmayarak üzerine atılı kasten yaralama suçunu işlediği sabit olduğu halde mahkumiyeti yerine delillerin takdirinde yanılgıya düşülerek isabetsiz gerekçelerle yazılı şekilde beraatına karar verilmesi yasaya aykırıdır. Karar oybirliği ile bozulmuştur\" denildi.

Haber:Uğur ÇAKMAK/SELENDİ (Manisa), (DHA)

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CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Köse: Umudumuzu asla kaybetmeyeceğiz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, iktidarın uygulamaya çalıştığı politikaların ülkede karamsarlığa yol açtığını öne sürerek “Mevcut iktidarın uygulamaya çalıştığı politikalar ülkemizde karamsarlığa yol açmakta. Özellikle kadınlar üzerindeki etkilerini görebiliyorum. Eve kapatılmış, korkutulmuş, sokağa dahi çıkmaya cesareti olmayan kadınlar, bir kıvılcım bekliyor. Onlara umut olmalıyız, o umutta biz de var. Biz umudumuzu asla kaybetmeyeceğizö dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, bir dizi ziyaret için geldiği Giresun’da partisinin il başkanlığında açıklamada bulundu, iktidarı eleştirdi. Ülkede kadın cinayetleri ve çocuk istismarlarına değinen Köse, 2019 seçimlerinin önemli olduğunu söyledi. Ülkenin ciddi bir karanlıktan geçtiğini ifade eden Köse, şöyle konuştu: “Kadın cinayetlerinin, çocuk taciz ve tecavüzlerinin arttığı Kanun Hükmünde Kararnameler ile yönetildiği Cumhuriyet değerleri ile birebir oynandığı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün itibarsızlaştırılmaya çalışıldığı bir dönemden geçiyoruz. Ama biz varsak şurada ki birliktelik varsa bu ülkede umut var demektir. Biz birlikte gücümüzü birleştirerek yolumuza devam edersek bu kara karanlıktan ülkemizi birlikte aydınlık yarınlara, özgür yarınlara birlikte yürüyebiliriz. Mevcut iktidarın uygulamaya çalıştığı politikalar ülkemizde karamsarlığa yol açmakta. Özellikle kadınlar üzerindeki etkilerini görebiliyorum. Eve kapatılmış, korkutulmuş, sokağa dahi çıkmaya cesareti olmayan kadınlar, bir kıvılcım bekliyor. Onlara umut olmalıyız, o umutta biz de var. Biz umudumuzu asla kaybetmeyeceğizö

‘HİÇ KİMSE UMUDUNU KAYBETMESİN’

2019 seçimleri bu ülkeye gönül vermiş, bu ülkenin geleceğinde benim de imzam olsun, emeğim olsun diyenlerin seçimi olacaktırö diyen Köse, şöyle devam etti: “Hiç kimse umudunu kaybetmesin, 2019 seçimlerinde biz bu gidişattan kurtulacağız. Biz CHP olarak bu ülkenin geleceğinden endişesi olan tüm kesimlerle mücadelemizi birlikte büyüterek bu gidişattan kurtulmanın yolunu birlikte bulacağız. Karadeniz’den bu sesi yükseltmemiz kıymetli. Buradan duymayanlara, duymak istemeyenlere de sesimiz olsun diyorum. Bu ülkeyi biz kurtaracağız aynen Kurtuluş Savaşında olduğu gibi. Şu anda biz de bir kurtuluş mücadelesi veriyoruz çünkü. Gücümüzü birleştirerek yolumuza devam edeceğiz.ö

‘CİDDİ MÜCADELECİMİZ VAR’

Kadın cinayetleri ve çocuk istismarlarına karşı çok ciddi çalışmalar yaptıklarını da aktaran Köse, şöyle dedi: “Kadın cinayetlerine yönelik hem biz kadın kolları olarak ciddi tepkilerimizi gösteriyoruz. Aynı zamanda ülkede yaşanan sorunları Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) adında bir komisyon var mecliste ve burada bizimde temsilcilerimiz var. Ülkede yaşanan kadına yönelik, çocuğa yönelik tüm sorunları biz KEFEK üyelerimize bildiriyoruz ve orada sesimizi yükseltmenin bir yolunu buluyoruz. Giresun ile ilgili olayda aynı şekilde KEFEK üyesi arkadaşlarımız bunu takip ediyorlar ve gerekli açıklamaları yaparak iktidarın bu konuda ki davranışını kadına yönelik getirilmeye çalışılan politikaların değiştirilmesi anlamında ciddi mücadelecimiz varö Köse, daha sonra Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu’yu da makamında ziyaret etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Köse\'nin açıklamaları

-Detaylar

HABER KAMERA: Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN,(DHA)

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Savcı, HDP\'li milletvekilinin cezasının arttırılmasını talep etti

HDP Muş Milletvekili Burcu Çelik\'e verilen 6 yıllık hapis cezası, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi tarafından duruşmalı olarak incelendi. Duruşma savcısı, Erzurum 2\'nci Ceza Dairesi hakim karşısına çıkarılan Burcu Çelik Özkan\'ın 6 yıllık cezasının onanması dışında üç suçtan daha 11.5 yıldan 27.5 yıla kadar hapis cezası verilmesini talep etti.

HDP\'li Milletvekili Burcu Çelik Özkan, 7 Haziran 2015 seçimlerinden bir gün sonra Muş Belediye Meydanı\'nda bir konuşma yaptı. Konuşmada, koruculara yönelik \"Bu memleketten defolup gideceksiniz. Bize uzattığınız o keleşi size çevirmesini çok iyi biliriz\" diyen Burcu Çelik Özkan, 19 Nisan 2017\'de tutuklanarak cezaevine kondu. Burcu Çelik Özkan hakkında Muş 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde dava açıldı. Mahkeme, Burcu Çelik Özkan hakkında, 6 Kasım 2017\'de görülen karar duruşmasında \'terör örgütü propagandası yapmak\' ve \'terör örgütü üyesi olmak\' suçlamalarından beraat, \'terör örgütüne üye olmamakla birlikte, bilerek ve isteyerek terör örgütüne yardım ve yataklık etmek\' suçundan ise 6 yıl hapis cezası kararı verdi. Sanık avukatı ve cumhuriyet savcısının karara itiraz etmesi üzerine dosya, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 2\'nci Ceza Dairesi tarafından incelendi. Burcu Çelik Özkan, bir önceki celse duruşmaya tutuklu bulunduğu Kocaeli Kandıra 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu\'ndan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile savunmasının alınmasını istememesi nedeniyle bugün Erzurum\'a getirildi. Uçakla jandarmalar eşliğinde Erzurum\'a getirilen Burcu Çelik Özkan\'ın duruşmasını yakınları, HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan da takip etti. Duruşmaya getirilme talebinin kabul edilmesi nedeniyle heyete teşekkür eden Burcu Çelik Özkan, hukukçu ve siyasetçi olarak mağduriyetler yaşadığını söyledi. Anayasa, yasalar, meclis iç tüzüğü kurallarının göz ardı edildiğini ileri süren HDP\'li Burcu Çelik Özkan, \"Anayasa 83\'üncü maddesinde değiştirilen geçici 20\'nci maddesi nedeniyle şuan yargılanmaktayım. Dokunulmazlığım sadece bu yargılamaya ilişkin sınırlı olarak kaldırılmıştır. Hakkımda 4 ayrı suçlama bulunmaktadır. Bunların 3\'ü katıldığım ileri sürülen taziye ziyaretleridir. Dosyadaki deliller, cezalandırılmama elverişli değildir. Taziyelere katıldığım yönünde somut delil yoktur. Yargıtay 16\'nci Ceza Dairesinin verdiği kararda taziye ziyaretleri insani olduğundan suç unsuru sayılmamıştır. Seçilerek göreve geldiğim günden bu yana Türkiye toplumu için biz hiç mi iyi birşey söylemedik, yararlı iş yapmadık? 7 Haziran 2015\'de diğer aday arkadaşla birlikte seçim ve sandık güvenliğini yerinde görmek amacıyla Sungu ve Karaağaç beldelerine gittik. Karaağaç\'ta sandık başında kaleşnikof silahlarla bekleyen korucular vardı. Bunlar için itirazlarda bulunduk. Köy korucularının şiddetine, hakaret ve küfürlerine maruz kaldık. Silahla elime vurdukları için telefonum düştü kırıldı. Elde ettiğimiz başarı nedeniyle ertesi gün belediye meydanında kutlama yaptık. Konuşmamın bir kısmı manipüle edilerek basına servis edildi. Bir gün önce yaşadığım olayların etkisiyle sinirle, ağır ifadeler kullandığımı belirttim. Ertesi gün basın açıklaması yaparak konuşmam nedeniyle özür diledim. Bireysel olarak hakkımda şikayette bulunan köy korucusu yoktur. Konuşmamdaki \'biz\' ifadesinde o an saldırıya uğrayan heyetti kassettim. Herhangi bir örgütün sözcüsü olarak belirtmedim\" diye konuştu. Burcu Çelik Özkan\'ın avukatlarından Mehmet Fehim Güneş ise iddianame ve gerekçeli kararda \"Biz\" olarak terör örgütünün değerlendirilmesini yanlış buldu. Bunun üzerine 2\'nci Ceza Dairesi Başkanı \"Biz kim?\" diye sordu. Avukat Güneş, Burcu Çelik Özkan ve onun yanındaki diğer milletvekilini \'biz\' olarak ifade edildiğini söyledi. 2\'nci Ceza Dairesi Başkanı \"Milletvekillerinin keleş taşıma, yöneltme yetkisi var mı?\" dedi. Duruşma savcısı, sunduğu mütalaada, verilen 6 yıllık hapis cezası için aleyhe istinaf başvurusu olmaması nedeniyle bu şekilde bırakılmasını talep etti. Savcı ayrıca, Burcu Çelik Özkan\'ın, \'tehdit\' suçundan terörle mücadele yasası gereği arttımlar uygulanarak 3 yıldan 7.5 yıla, \'terör örgütü propagandası\'ndan 1 yıldan 5 yıla, \'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemekten\' 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. Duruşma, sanık Burcu Çelik Özkan ve avukatlarının savunmalarını hazırlaması için 9 Nisan\'a ertelendi. Tutuklu bulunan HDP\'li Burcu Çelik Özkan, duruşma günü yine Erzurum\'a getirilecek.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Bölge Adliye Mahkemesi

-Tutuklu milletvekli Burcu Çelik Özkan\'ın akrabalarının dışarıda beklemesi

(Süre: 57 Sn / 108 MB)

Haber-Kamera: Hümeyra PARDELİ / ERZURUM, (DHA)

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Cilvegözü Gümrük Kapısı’nda yol yapımı

Hatay’ın Reyhanlı İlçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı ile İbrahim Paşa Yol Kavşağı arasındaki karayolunda yol yapım çalışması başlatıldı.

Suriye’ye açılan Reyhanlı’daki Cilvegözü Gümrük Kapısı’nda karayolları tarafından başlatılan yol yapımının 2019\'da tamamlanması planlanıyor. Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necmettin Zaroğlu, ekiplerin çalışmasının sürdüğü İbrahim Paşa Yol Kavşağı ile gümrük kapısı arasındaki yolun 3 gidiş ve 3 gelişli asfalt olacağını söyledi.

Görüntü Dökümü

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- Yol çalışmasından görüntüler

- Araç ve görevlilerin çalışması

- Gümrük kapısı tabelası

(SÜRE: 57’)(BOYUT: 30.3MB)

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),(DHA)

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Antalya\'da kafe yangını

Antalya\'da park içindeki bir işletmede çıkan yangın büyük çapta maddi hasara neden oldu.

Yangın, Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi üzerindeki Kuğulu Park\'taki bir işletmede saat 14.30\'da meydana geldi. İddiaya göre elektrik aksamındaki kısa devre nedeniyle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Alevler, işletmeye ait ahşap kameriye ve gölgelikleri sardı. İşletme çalışanları kendi imkanlarıyla yangına müdahale etse de söndürmekte yetersiz kaldı. Durumun b.ldirilmesi üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi\'ne ait 5 itfaiye aracı olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. İşletmede maddi hasara yol açan yangının çıkış nedeni, itfaiye ekiplerinin incelemesinin ardından netlik kazanacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (1)

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-İtfaiye araçlarının görüntüsü

-İtfaiye erlerinin soğutma çalışmasından görüntü

-Mekandan görüntü

-Yanan bölgenin görüntüsü

-Detaylar

158 mb -- 01.27

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (2)

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Kafenin yanması (alevli)

Haber: Alparslan ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

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Bingöl’de Mart ayında karla mücadele

Bingöl’ün Genç ilçesine bağlı Geyikdere köyü bölgesinde, Mart ayının sonuna gelinmesine rağmen İl Özel İdaresi\'ne bağlı karla mücadele ekiplerinin çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Türkiye\'nin birçok bölgesinde bahar havası etkisini sürdürürken, gündüz hava sıcaklığının 0-1 derecelerde olduğu Bingöl\'ün Genç ilçesine bağlı Geyikdere Köyü yolununun kardan temizlenmesi için çalışmalar devam ediyor. Bingöl İl Özel İdare Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler, Geyikdere bölgesinde yer yer 5-6 metre yüksekliğindeki karı temizleyerek, yol temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Genç ilçesine 55, kent merkezine 90 kilometre uzaklıkta bulunan Geyikdere Köyü yolunda gece saatlerinde soğuk hava ve rüzgar nedeniyle temizlenen yolun bazı kısımlarının tekrar kapandığını belirten yetkililer, yolun kısa sürede yeniden ulaşıma açılacağını söyledi.



Görüntü dökümü:

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-Karla mücadele çalışmaları

-Kepçenin yolu kardan temizlemesi

Haber-Kamera: Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)

