DHA YURT BÜLTENİ-11

YEŞİLIRMAK\'TA ÖLÜ BALIKLAR KIYIYA VURDU

AMASYA\'da Yeşilırmak Nehri\'nde ölü balıklar kıyıya vurdu. Tedirginliğe neden olayla ilgili inceleme başlatılırken, bazı vatandaşların ise tüm uyarılara rağmen, ölü balıkları toplayıp eve götürdü.

Yeşilırmak Nehri\'nde bulanık akan suda yaşayan sazan ve yayın balıkları, kıyıya vurdu. Birçok balık ölürken, sersemleyen bazı balıkları ise çevredeki bazı vatandaşlar, polisin tüm uyarılarına rağmen ırmak kenarına inerek topladı. Köprü üzerlerinde toplanan kalabalık ise şaşkın bakışlarla kıyıya vuran balıkları izledi.Yetkililer bölgeye gelerek sudan numune alıp, balık ölümleriyle ilgili inceleme başlattı.

Amasya Belediyesi höporlerinden yapılan anonsla vatandaşlar, kıyıya vuran balıkları yememeleri konusunda uyarıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Yeşilırmak Nehri\'nden detay

-Kıyıya vuran ölü balıklardan detay

-Vatandaşlardan detay

-Kıyıdan balık toplayan vatandaşlardan detay

-Röportajlar

-Diğer detaylar

(SÜRE: 5:35-BOYUT 624 MB)

Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA,(DHA)-

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EDİRNE\'DE SARAYİÇİ SULAR ALTINDA

EDİRNE\'de son günlerde etkili olan yağışların ardından taşan Tunca Nehri, kırmızı alarmda akmaya devam ediyor. Taşan nehir, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerin yapıldığı Sarayiçi Er Meydanı alanını sular altında bırakırken tarihi köprüler, araç trafiğe kapatıldı.

Edirne\'de etkili olan yağışlar ve karların erimesiyle beslenen Tunca Nehri, 15 gündür yatağından taşarak akmaya devam ediyor. Geçtiği bölgelerde arazilerin sular altında bırakan Tunca\'nin debisi, DSİ Edirne 11 Bölge Müdürlüğü yetkililerince son 12 saat içinde 185 metre küp/ saniye olarak ölçüldü. Tunca Nehri taşması sonucu, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri\'nin yapıldığı Sarayiçi Er Meydanı alanını sular altında kalmasına neden oldu. Sarayiçi\'ne giriş ve çıkışı sağlayan Kanuni, Fatih ve Saraçhane köprüleri trafik ekipleri tarafından şerit çekilerek, 3 gün önce trafiğe kapatıldı.

Nehirden taşan sular aynı bölgede bulunan Balkan Şehitliği\'ni sular altında bırakırken, Edirne Sarayı kaza alanı taşkın sularıyla doldu. Edirne Meteoroloji yetkilileri yağışlı havanın aralıklarla Salı gününe kadar devam edeceğini belirtti. DSİ yetkilileri, taşkın nedeniyle kentte, her hangi bir sıkıntının yaşanmadığını söyledi.

Görüntü Dökümü

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Saraçhane Köprüsü

Tunca Nehri detay

Sarayiçi genel detay

Er Meydanı tabelası

Fatih Köprüsü taşkın suların üzerinden akması

Balkan Şehitliği sular altında

Kanuni Köprüsü

Genel detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)

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MUDANYA UĞUR MUMCU KÜLTÜR MERKEZİ\'NDE YANGIN ÇIKTI

BURSA\'nın Mudanya ilçesindeki Uğur Mumcu Kültür Merkezi\'nde elektrik kontağından çıktığı sanılan yangın kısa sürede kontrol altına alındı.Bugün saat 14.00 sıralarında Mudanya Belediyesi Uğur Mumcu Kültür Merkezi bir anda dumanla doldu. Kültür merkezinde görevli iki kişi dumandan etkilenerek Mudanya Devlet Hastanesine götürüldü. Bursa Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı Mudanya İtfaiye Grubu ve Mudanya Belediyesi arazözü ile Mudanya Belediyesi Arama Kurtarma Birimi (MAK) ekipleri haber verilmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangının söndürülüp soğutma çalışmalarına başlanmasının ardından hasar tespit çalışmalarına da başlandı.

Mudanya Belediye Başkan Yardımcısı Servet Usta, olay yerinde incelemelere başladıklarını ve yangının nereden başladığı konusunda tespitlerinin olduğunu belirterek, \"Zamanında müdahale kültür merkezi için büyük tehlike yaratabilecek olası bir durumu önlemiştirö dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Yangın söndürme çalışmalar

-Detaylar

Tarık ARSLAN/MUDANYA (Bursa) (DHA)-

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BANDIRMA\'YA ÇAMUR YAĞDI

BALIKESİR\'in Bandırma ilçesinde sabah araçlarının çamurlu halini gören sürüler şaşkına döndü . Bir kadın sürücü işe gitmek için evinin önündeki aracına geldiğinde çamurla kaplı olduğunu görünce şaşırdığını ve camını yıkadıktan sonra yola çıkabildiğini söyledi.

Dün gece saatlerinden itibaren araçların üzerine yağmurla birlikte çamur yağdı. Sabah araçlarının başına gelen sürücülerin ilk yaptıkları iş araçlarını yıkamak oldu. Bandırmalılar lodoslu havanın etkisiyle araçlarının yoğun tozla kaplandığını görünce kovalarla getirdikleri sularla araçlarını yıkadı. Bazı araç sürücüleri de oto yıkama istasyonlarına akın etti. İstasyon görevlileri yoğunluk nedeniyle araç sürücülerini sıraya sokmakta zorlandı. Oto yıkayıcıları çamur nedeniyle adeta talep patlaması olduğunu söyledi. Yetkililer lodos rüzgârının Kuzey Afrika\'dan aldığı tozu Türkiye\'nin özellikle batı kıyılarına taşıması nedeniyle İstanbul ve İzmir gibi illerde görülen çamur yağmurunun Bandırma\'da da görüldüğünü söylediler.

Görüntü Dökümü

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2.16 dakika 144 MB

Taksi şoförleri araçlarını yıkıyor(RÖP)

Bir kadın sürücü (RÖP)

Çamur kaplı araçlar.

Vatandaşlar konuyla ilgili (Röp)

Bir benzin istasyonu yıkama istasyonunda sıraya giren araçlar

Görevlilerle röp.

Erdem ÖZCAN/BANDIRMA(Balıkesir),(DHA)-

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HALUK LEVENT\'TEN HES TEPKİSİ

ROCK müzik şarkıcısı Haluk Levent, Karabük\'ün Yenice ilçesindeki Şeker Kanyonu\'nda yapılması planlanan hidroelektrik santrali (HES) inşaatına karşı tepki gösterdi.

Bugün akşam vereceği konser için Karabük\'e gelen Haluk Levent, dünyadaki tür çeşitliliğinin en fazla olduğu 100 ormandan biri olan Yenice ormanlarındaki doğa ve macera tutkunlarının uğrak yeri Şeker Kanyonu\'ndaki Şimşir Deresi\'ne yapılması planlanan HES inşaatına karşı çıkan Yenice Platformu üyeleriyle buluştu. Kanyon girişindeki mesire alanında Yenice Platformu Başkanı Mustafa Akay\'dan bilgi aldıktan sonra açıklama yapan Haluk Levent, \"HES\'lerin özellikle ülkenin çok önemli turizm geliri olabilecek ya da insanların geçimini sağladığı, çocuklarını üniversitelerde okutup o ırmaktan o ottan beslendiği, ailelerin olduğu bölgelerde, doğanın en güzel yerlerine kurulmasını ben anlayamıyorum. Buraya, bu cennet vadiye bu nedenle geldim. Yenice halkıyla dayanışmaya geldim. Biz bu HES\'lere karşıyız. Kurulabilecek yerler vardır. Doğayı tahrip etmeden, doğayı yaralamadan yapılacak bölgeler de var. Ama işletmelerin, işletmecilerin bazen işine geliyor. Çok kolay yoldan birazcık daha kar ederiz diyorlar. Ama biz Yenice halkıyla beraberiz, yanındayız ve biz burada HES istemiyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Şimşir Deresi\'nden detay

-Mustafa Akay\'ın konuşması

-Haluk Levent\'in açıklaması

-Haluk Levent ile vatandaşların fotoğraf çekilmeleri

Dosya adı:krbhaluklevent Süre:(05.16) Boyutu:(584 MB.)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/YENİCE(Karabük),(DHA)

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BURSA AK PARTİ MİLLETVEKİLİ KARABURUN\'UN VEFAT EDEN BABASI TOPRAĞA VERİLDİ

BURSA\'da, AK Parti Bursa Milletvekili Bennur Karaburun\'un dün gece yaşamını yitiren babası Hüseyin Karaburun (80) bugün Emirsultan Camii\'nde düzenlenen törenle toprağa verildi.

AK Parti Bursa Milletvekili Bennur Karaburun\'un babası Hüseyin Karaburun, Regaip gecesi tedavi gördüğü Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi. Hüseyin Karaburun için bugün öğle vakti Emirsultan Camii\'nde cenaze töreni yapıldı. Başbakan Binali Yıldırım\'n çelenk gönderdiği cenazeye AK Parti Bursa Milletvekilleri Zekeriya Birkan, Osman Mesten ve Mehmet Müezzinoğlu ile Bursa Valisi İzzettin Küçük, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu, Bursa Emniyet Müdürü Osman Ak, Eski Devlet Bakanı Cavit Çağlar, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, BTSO Başkanı İbrahim Burkay, iş insanları, Karaburun ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Babasını kaybetmenin acısını yaşayan AK Parti Bursa Milletvekili Bennur Karaburun, taziyeleri kabul etti. Bursa İl Müftüsü İzani Turan\'ın cuma namazının ardından kıldırdığı cenaze namazından sonra Hüseyin Karaburun\'un cenazesi Emirsultan Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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Cenazeden ve taziyeden detaylar, namazın kılınışı

1DK 51SN

Halil ÖZÇOBAN- Enver Fatih TIKIR/ BURSA,(DHA

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Kayseri\'de Anadolu Farm operasyonu: 3 gözaltı



KAYSERİ\'de, Çiftlik Bank benzeri bir yapılanma olduğu iddia edilen, Anadolu Farm olarak bilinen Ekolium Bilişim, Yazılım, Tarım, Hayvancılık, Oto Turizm, Gıda, Lokanta Sanayi Ticaret A.Ş.\'ye operasyon düzenlendi. Şirketin yönetim kurulu başkanının da aralarında bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı. Firma ve şüpheliler adına kayıtlı banka hesapları ile taşınmaz varlıklarına el kondu.

Kayseri merkezli yaklaşık 40 binin üzerinde ortağı bulunan, 2\'si Kayseri\'de olmak üzere \'Tauk\' adıyla restoran zinciri ve gıda işiyle uğraşan \'Anadolu Farm\' şirketiyle ilgili vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Ocak ayında inceleme başlattı, Cumhuriyet Savcılığı\'na suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine Kayseri Cumhuriyet Savcılığı, 5 Şubat\'ta soruşturma açtı.

Soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon düzenledi. Operasyonda, firmanın yönetim kurulu başkanı F.Ö. ve şube müdür V.M. gözaltına alındı. Yine şube müdürü olduğu belirlenen A.Ö. de Kahramanmaraş\'ta yakalandı.

BANKA HESAPLARINA VE TAŞINMAZLARINA EL KONDU

Firmanın genel merkezi, şubeleri ve şüphelilerin adreslerinde aramalar yapıldı. Firma ve şüpheliler adına kayıtlı banka hesapları ile taşınmaz varlıklarına el kondu.

Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin ardından şüpheliler, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliği\'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Zanlıların sağlık kontrolü için geliş ve çıkışları

-Genel detay

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ,DHA)

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Sapanca\'da zincirleme kaza: 1 yaralı

SAKARYA\'da, TEM Otoyolu\'nda 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza öğle saatlerinde, TEM Otoyolu\'nun Sapanca mevkiinde meydana geldi. 34 RU 2548 plakalı otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarparken arkadan gelen 67 SN 967 plakalı panelvan, 06 ZUN 91 plakalı tuğla yüklü kamyon, Sinop\'tan İstanbul\'a giden Necmi Turan idaresindeki otobüs ardı ardına çarpıştı. Kazada ön camı paramparça olan otobüsün sürücüsü Necmi Turan araçta sıkıştı. Sürücü, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralanan sürücü 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. Araçların yoldan kaldırılmasıyla yol ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Olay yerinden görüntüler

Kaza yapan araçlardan görüntü

Trafikten görüntü ve detaylar

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER/SAPANCA(Sakarya),(DHA)

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