DHA YURT BÜLTENİ-11

1)DİCLE ÜNİVERSİTESİ: \'CUMHURBAŞKANI\'NIN KARŞILANMASI\' MESAJI İLE İLGİMİZ YOK

DİYARBAKIR\'da dün, Dicle Üniversitesi Hastaneleri\'nde taşeron firma işçisi olarak çalışan yaklaşık 2 bin kişinin telefonlarına, bugün partisinin il kongresine katılacak Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ı karşılamaya katılmaları ve orada olduklarına dair fotoğraf çekmeleri istenilen bir mesaj atıldı. Üniversite yönetimi, altında \'Dicle Üniversitesi Rektörlüğü\' yazan mesajın kendileri ile bir ilgisi olmadığını açıklarken, ilk mesajı atan firmadan bu kez, \"Siz değerli çalışanlarımıza kendini bilmez kişi veya kişilerce atılan mesajın Dicle Üniversitesi Rektörlüğü ile alakası bulunmamaktadır\" mesajı geçildi.

Diyarbakır\'da bugün partisinin kongresine katılacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın karşılanması için Dicle Üniversitesi Hastaneleri\'nde çalışan yaklaşık 2 bin taşeron işçisine telefon ile mesaj gönderildi. Mesajda, \"Hastanelerimizde kadroya geçirilen tüm çalışanların, yarın saat 12.00\'de, Elazığ yolu üzerinde Devlet Su İşleri\'nin (DSİ) önünde Sayın Cumhurbaşkanımız için Rektörlüğümüzün yapacağı karşılama törenine katılmaları zorunludur. Katılım sağlayanların kanıt amaçlı alanda telefonları ile fotoğraf çektirmesi gereklidir. Fotoğraflar daha sonra Rektörlüğe sunulacaktır. Dicle Üniversitesi Rektörlüğü\" ifadeleri yer aldı.

ÜNİVERSİTE: BİZİMLE İLGİSİ YOK, BİR ÇALIŞANIN İŞGÜZARLIĞI

Dicle Üniversitesi yönetimi, tartışma yaratan konuyla ilgili açıklama yaparak, mesajla ilgilerinin olmadığını ve mesajın taşeron firmadaki bir kişinin işgüzarlığı olduğunu bildirdi.

Tepkiler üzerine taşeron işçilere ilk mesajı atan firmadan ikinci mesaj geçildi. İkinci mesajda bu kez, şu ifadeler yer aldı:

\"17.03.2017 tarihinde (Cumartesi) saat:14.30\'da Sayın Cumhurbaşkanımızın katılacağı Diyarbakır mitingine BRÇ firması olarak tüm çalışanlarımızı davet ediyoruz. Taşerona kadronun mimarı olan Sayın Cumhurbaşkanımızı Diyarbakırımıza yakışır bir şekilde karşılamamızı temenni ediyoruz. Siz değerli çalışanlarımıza kendini bilmez kişi veya kişilerce atılan mesajın, Dicle Üniversitesi Rektörlüğü ile alakası bulunmamaktadır. Bilgilerinize.\"

KESK\'TEN İDDİA

Diyarbakır\'da dün basın toplantısı düzenleyen KESK Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü ve SES Şube Sekreteri Mehmet Nur Ulus, kamu çalışanlarının AK Parti kongresine katılmaya zorlandıklarını iddia etmişti. Ulus, \"Mülki amirlerin yaptıkları toplantılar ve oluşturdukları sosyal iletişim ağları üzerinden, iletilen mesajlar ve yazılar ile tüm kamu çalışanları AKP kongresine katılmaya zorlanmaktadır. Katılmak istemeyen çalışanlar \'KHK\'larla ihraç edileceksiniz\' diye tehdit edilerek, Anayasa\'ya göre yetkisini aşan idari amirler herhangi bir yaptırımla karşılaşmadan iktidarın bir neferi gibi çalışmaktadırlar. Kurum amirlerince verilen talimatlar doğrultusunda Diyarbakır merkez ve ilçelerde belirlenen toplanma yerlerine servisler ayarlanarak, topluca fotoğraflar çekilerek, iletişim ağları ile paylaşılması emri verilmiştir\" dedi.

FOTOĞRAF

DİYARBAKIR, (DHA)-

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2)BARTIN\'DA TABİAT PARKINA YAPILAN YÜRÜYÜŞ YOLU AÇILDI

BARTIN\'da, Orman ve Su İşleri Bakanlığı\'nın, \'Güzelcehisar Bazalt Sütunları Tabiat Anıtı\' olarak ilan ettiği alanda bulunan sahile yapılan 850 metre uzunluğundaki ahşap yürüyüş yolunun 1. etabının açılışı gerçekleştirildi.

Bartın Güzelcehisar Köyü\'nde, 80 milyon yıl önce volkanlardan akan lavların soğuyup kristalleşmesiyle kaya haline dönüşen bazalt sütunları, geçen Ağustos ayında Türkiye\'nin 112\'nci tabiat anıtı olarak ilan edildi. Zengin biyoçeşitliliğe sahip sütunların bulunduğu 143 dekarlık alanda kestane, ıhlamur, akçaağaç, defne, gürgen, mersin, kum zambağı, eğrelti otu gibi yüzlerce çeşit bitki bulunuyor. Yabani domuz, tavşan, sansar gibi hayvan türlerinin de yaşadığı bölgenin turizme kazandırılması için, \'Bartın İli Güzelcehisar Lav Sütunları ve Sahilinin Turizm ve Rekreasyon Amaçlı Peyzaj Uygulama Projesi\' geliştirildi. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı\'nın, \'2016 yılı küçük ölçekli altyapı mali destek programı\' kapsamında uygulanan projede ilk olarak sahile 850 metre uzunluğunda ahşaptan yürüyüş yolu yapıldı. 30 metre uzunluğunda, 50 ile 100 santimetre arasında değişen çaplardaki lav sütunlarının bulunduğu bölgeye yapılan ve tepkilere neden olan yürüyüş yolunun 1. etabının açılışı gerçekleştirildi.

Yürüyüş yolunun açılışına Bartın Valisi Nusret Dirim, Ak Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Orhan Uzun daire amirleri ve vatandaşlar katıldı. Ak Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Güzelcehisar lav sütunları 80 milyon yıl önce oluşan lavların püskürmesiyle oluştuğunu belirterek, \"Dünyada buna benzer Kuzey İrlanda da var, Kaliforniya da var, İskoçya\'da var birde Türkiye\'de Güzelcehisar\'da var. Demek ki dünyada 4 tane olan bir yer burası bizim için çok önemlidir. İşte buranın farkına varılması ve turizme kazandırılması gerekiyordu. Bu anlamda kurumlarımız el ele verdiler, bir proje hazırladılar. Üniversite hocalarımız lav sütunlarımızın turizme kazandırılması ve rekreasyon projesini hazırlayarak, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı\'na sundular. Oradan da çıkan kaynakla biz bu eseri bugün görmüş oluyoruz. Burası dünyanın görülmesi gereken 4 yerinden bir tanesi, Güzelcehisar lav sütunları ayrıca Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından tabiat parkı ilan edildi. Güzelcehisarımızın plajı var. Tabi plaja da zarar vermeden bunun uygulanması gerekiyordu. Gerekli planlar yapıldı, projeler yapıldı ve her şey kuralına uygun yapıldı. Tabi bazı endişeler ortaya çıktı. Çevreye zarar mı veriliyor, acaba bu demir parçaları buraya zarar mı verir endişeleri oldu. Tabi eleştiriler ilk başta ortaya çıkmıştı. Ama şimdi görüyoruz ki eser ortaya çıktıktan sonra bizlere teşekkür ediliyor. Tabi eleştirilere kulak vermek gerekir. Tabi bunun yapıcı eleştiriler her zaman açığız. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum\" dedi.

Bartın Valisi Nusret Dirim ise, \"Türkiye\'nin gündeminde yorumlara eleştirilere konu olan, hatta zaman zaman eleştiri sınırlarını aşan bir projenin önemli aşamalarından birinin gerçekleştirildiğini görüyoruz. Tabi projenin bitmesi biraz beklenilseydi birazda makul olabilirdi. Eleştiriler olacaktır diye düşünüyorum. Burada tabii ki amaç lav sütunlarını turizme kazandırmaktı. Şu anda yaz ve deniz turizmi ile değerlendiriliyor. Bu da bizim için sınırlı oluyor. Bu Güzelcehisar projesi Bartın turizmine yeni bir pencere açacak. 4 mevsim insanlar gelip bu kayalıkları görme imkanı olacaktır. Yine insanlar denize girmeye devam edecektir. Özellikle Amasra\'ya gelen turların buraya yönlendirilmesiyle ilgili çalışmalar yapacağız\" diye konuştu.

Konuşmaların ardından 850 uzunluğundaki ahşap yolun açılışı yapıldı. Yürüyüş yolunda yürüyenler hatıra fotoğrafı çektirdi.

Görüntü Dökümü

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-Yürüyüş yolu detay

-Lav sütunları detay

-Açılıştan görüntüler

-Milletvekili Tunç konuşma

-Vali Dirim konuşma

-Açılış

Süre: 5.55 Boyut: 514 MB

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)