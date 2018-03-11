DHA YURT BÜLTENİ-11

1)BOZDAĞ: KILIÇDAROĞLU ADAY OLSUN

BAŞBAKAN Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, \"Kılıçdaroğlu 2019 seçimlerinde aday olsun\".dedi. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ Bartın’da Ak Parti 18. Siyaset Akademisi açılış programına katıldı. Kültür merkezinde düzenlenen açılış töreni öncesinde Bekir Bozdağ’ı Ak Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Bartın Valisi Nusret Dirim, daire amirleri ve partililer tarafından karşılandı. Siyaset Akademisi açılış töreninde konuşma yapan Bekir Bozdağ şunları söyledi. “Biliyorsunuz Tükiye’de yeni dönem başladı. Seçime dönük hep beraber hazırlıklar yapılıyor. CHP Genel Başkanı da yapıyor, bütün siyasi partiler hazırlık yapmaya başladı. Kılıçdaroğlunun bir tekerlemesi var hemen hemen her yerde bunu söylüyor. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanımıza çağrı yapıyor. Hadi diyor gel bir televizyon programına çıkalım, tartışalım, millet karar versin gel kaçma diyor. Bunu kim diyor. Genel başkan olduğu günden beri 1’i Cumhurbaşkanlığı 2 halk oylaması 3 tane milletvekiliği 1 tane belediye seçimi toplamda 7 tane seçimi cumhurbaşkanımıza karşı kaybetmiş olan bir genel başkan söylüyor. Hani derler ya yenilen pehlivan güreşi doymazmış, adam güreşe doymamış habire gel diyor . olmadı bir daha sayın siyasetin rekabet yeri televizyonların ekranları değildir. Siyasetin meydanlarıdır. Bartın’ın Ankara’nın İstanbul’un meydanıdır. Siyasette rekabetin yeri sandıktır. Siyasette rekabetin hakemide halktır halk. O zaman çık deki ben 2019’da cumhurbaşkanı adayıyım. Ak parti mhp’nin adayı recep Tayyip erdoğanla rekabete varım. De yüreğin varsa. Halep orda ise arşın burada. Televizyon kutularına saklanmaya çalışma çık rekabet yeri sandıktır. Hakemi de halktır. Ne derdin varsa anlat, çıkabiliyormu ortaya yok. Peki CHP’nin adayı var mı? Sayın kılıçdaroğlu bir aday açıklabildi mi? Yok partilileri konuştu mu? Konuşmadı niye konuşmuyorlar biliyormusunuz. Chp’nin genel başkanı ve yetkilileri genel başkanlarını türkiye’nin cumhurbaşkanlığına ehil görmüyorlar. O yüzden açıklamıyor. Kılıçdaroğlu’ndan daha ehil birini bulalım diyorlar bulamıyorlar. Bizim genel başkanımız layık değil diyorlar. Bizim cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan bir pehlivanın karşısına bir çapsız birini çıkartırsak diyorlar perişan oluruz. Diyorlar. Adama kıspet bile yakışmıyor. Bir parti düşünün genel başkanını türkiyenin cumhurbaşkanlığını ehil görmüyor. Maden siz kendi genel başkanınızı ehil görmüyorsunuz, chp’nin genel başkanlığında niye onu tutuyorsunuz. O zaman değiştirin ehil olan birini getirin. Onu da yapamıyorlar. SEÇİM İTTİFAKI Başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ seçim ittifakı konusuna da değinirek, şunları söyledi. “Şimdi 2019 seçimleri için Ak Parti ve MHP seçimlere ittifakla gireceklerini açıkladılar. Ve bir milli mutabakat komisyonu kuruldu ve ittifakın yasal zemini hazırlandı. Ve bu hafta genel kurulda görüşülerek, yasalaşacak. Bu halkın önüne neyi getiriyor. Milletin gözünün önünde dürüst siyaset yapmak isteyenlere imkan sunacak. İster beraber yapın ister tek yapın. Ama bunu aleni yapın. Vatandaşın gözünün önünde yapın. Bu ittifak tartışmaları gündeme geldikten sonra, büyük tartışmalar yaşandı. Dediler ki, hani koalisyon olmayacaktı. Siz koalsiyon yapıyorsunuz. Şimdi 16 nisan seçimleri öncesinde koalisyonun ne kadar faziletli olduğunu anlatanlar şimdi, 2019 3 kasım koalisyonun ne kadar kötü olduğunu söylemek için yeni bir düstur geliştirdiler. Seçim ittifakı seçime giderken, halkın önüne yasalara göre şeffaflıktır. Koalisyon ise seçimden sonra oluşan bir ortamdır. Koalisyon Parlenter hükümet sisteminde vardır. Ama Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde yoktur. Koalisyon iktidarı iktidarın parlementodaki güven oyuna bağlıdır. Güven oyu gittiği zaman düşer. Ama cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde güvenoyunu doğrudan sandıktan alır. Cumhurbaşkanını görevden alamaz. Parlemente sisteminde hükümet gensoru ile görevden düşürebilir ama cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde gensoru veremez. Cumhurbaşkanını düşüremez. Bu sistemde cumhurbaşkanını görevden düşürecek, tek şey türk milletinin sandıkta verdiği oydur. Cumhurbaşkanını artık hiçbir şer güç yoktur. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’a konuşmasının ardından partililer tarafından Türk Bayrağı işlemeli tablo ile tel kırma tablo hediye ettiler.

Görüntü Dökümü

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-Bekir Bozdağ açıklaması

-Siyaset akademesi açılışından detaylar

Ayhan ACAR/BARTIN,(DHA)-

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2)BAŞBAKAN YARDIMCISI AKDAĞ: PKK\'NIN BAŞINI EZMİŞ DURUMDAYIZ

BAŞBAKAN Yardımcısı Recep Akdağ, Gümüşhane\'de AK Parti Siyaset Akademesi\'nde konuştu. Terörle mücadeleye ilişkin değerlendirmede yapan ve PKK\'nın Türkiye\'de bir sorun olmaktan çıktığını belirten Akdağ, \"Bazı olayların birbirini takip etmesi tesadüf değildir. Biz bugün PKK\'nın başını ezmiş durumdayız. PKK bırakın inlerinde saklanmayı, artık kaçacak yer arıyor. Türkiye\'de PKK artık bir problem olmaktan çıktı. \'Yok oldu\' diyemeyiz ama artık başları ezilmiş durumda\" dedi.Sabah saatlerinde kente gelen Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Gümüşhane Valiliği ve Gümüşhane Belediye Başkanlığı\'nı ziyaret ederek yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Kentte esnaf ziyaretlerinde de bulunan Başbakan Yardımcısı Akdağ, belediye binasında yer alan salonda düzenlenen AK Parti Siyaset Akademesi\'nde konuşma yaptı, partililere siyaset konusunda ders verdi.

\'MİLLETE HİZMET ETMEK İSTİYORUZ\'

Burada konuşan Başbakan Yardımcısı Akdağ, siyasetin iyi kullanıldığı zaman millete hizmet etmenin müthiş bir vasıtası olduğunu belirterek şunları söyledi:\"Siyasete belli bir kariyer yapmak için girilebilir. Ama kişisel kanaatim; siyasete belli bir kariyer yapmak için girdiysek, niyetimizde Allah rızasını kazanmaktan başka bir yola savrulursak biz de savrulup gideriz arkadaşlar. Nereye gelirsek gelelim, ne olursak olalım. Siyaset iyi kullanıldığı zaman millete hizmet etmenin müthiş bir vasıtasıdır. Biz bunu Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 17 senedir gösteriyoruz. AK Parti bir hizmet hareketinin adıdır. Biz bu büyük millete hizmet etmek istiyoruz. Siyaseti bu niyetle yaparsak daha iyi hizmet etmiş oluruz. İktidardayız bunun nimetlerinden faydalanabiliriz\' diye düşünse içinizden biri, parti kaybedilmiş olur. İktidar bir nimettir, bu nimet iktidarın imkânlarından faydalanma nimeti değildir. İktidar insanlara hizmet etme nimetidir\"

\'PKK\'NIN BAŞINI EZMİŞ DURUMDAYIZ\'

Terörle mücadeleye ilişkin konuşan ve bulundukları coğrafyanın kendilerine bazı görev ve sorumluklar yüklediğini ifade eden Başbakan Yardımcısı Akdağ şöyle dedi:

\"Bazı olayların birbirini takip etmesi tesadüf değildir. Biz bugün PKK\'nın başını ezmiş durumdayız. PKK bırakın inlerinde saklanmayı, artık kaçacak yer arıyor. Türkiye\'de PKK artık bir problem olmaktan çıktı. \'Yok oldu\' diyemeyiz ama artık başları ezilmiş durumda. Tüm bu destekleyenlere rağmen. Bunun üzerine Türkiye\'de barınamayacaklarını anladılar, sınırlarımızın güneyinde büyük bir PKK ordusu kurdular. Adını değiştiriyorlar. İstediğin kadar isim ver biz biliyoruz onların kim olduğunu. Dolayısıyla, tarih ve coğrafya hem kendi hem de çevremizde olan diğer milletler için bize belli görev ve sorumluklara yüklüyor. Biz tam bağımsız olmaya ve güçlü bir Türkiye olmaya gayret ettiğimiz için önüme engeller çıkarılacaktır. Bunu bilerek ve bunu bir mazeret olarak görmeyeceğiz. Onlar yapacak biz de bu engelleri aşacağız. Aşmak zorundayız\"

Görüntü Dökümü

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Başbakan Yardımcısı Akdağ ziyaretler

Akdağ konuşma

Salondan genel görüntüler ve detaylar

HABER: Fatih TURAN KAMERA: Tolga SAĞLAM/DHA

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3)KARAMOLLAOĞLU: BULUNDUĞUMUZ BÖLGE, SİYONİZM TARAFINDAN YENİDEN ŞEKİLLENDİRİLİYOR

SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, \"Bizim bulunduğumuz bölge siyonizm tarafından yeniden şekillendirilmeye çalışılıyor. Bu görevi de maalesef Amerika Birleşik Devletleri ve beraber çalıştıkları İsrail ve diğer Avrupa ülkeleri yapıyor.\" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Aksaray\'da partisinin kültür merkezinde düzenlenen il başkanlığı kongresine katıldı. Meşalelerle karşılanan Temel Karamollaoğlu, Türkiye\'nin badireli bir süreçten geçtiğini ve etrafımızın kan gölüne döndüğünü belirtti. Bir ülkenin sınırları tehdit altındaysa, o ülkenin gerekli tedbirleri alabileceğini ifade eden Karamollaoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin\'e yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı\'nın da bu açıdan önemli olduğunu kaydetti.

Karamollaoğlu, şunları söyledi:

\"Her taraf çevremizde kan gölüne döndü. Dikkat edilirse sanki gizli bir el İslam alemini özellikle kan gölüne çevirebilmek için büyük bir çaba gösteriyor, projeler hazırlamış ve gerçekleştiriyor. Adeta Müslümanlar birbirlerini katlediyor. Bu gelişmeler acaba hakikaten tesadüfen mi meydana geldi, yoksa birileri bu gelişmeleri planlıyor mu? Tabi onun arkasından da biz ne yapıyoruz? Biz bu gelişmelere karşı direnecek güce sahip miyiz? Barışı tesis edebilmek için üzerimize düşen vazifeleri yerine getirebiliyor muyuz? Bir takım ardımlar elbette gereklidir. Bir ülkenin sınırlarında kendisini tehdit eden gelişmeler olursa, o ülke elbette gerekli tedbirleri alır. Afrin’de yürütülen harekat Türkiye için gerekli bir adımdır. Bizim bulunduğumuz bölge siyonizm tarafından yeniden şekillendirilmeye çalışılıyor. Bu görevi de maalesef Amerika Birleşik Devletleri ve beraber çalıştıkları İsrail ve diğer Avrupa ülkeleri yapıyor.\"

(Görüntü Dökümü

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- Karamollaoğlu\'nun salona gelişi

- Salondan detay

- Karamollaoğlu\'nun konuşması

Haber- Kamera: Hasan BÖLÜKBAŞ AKSARAY DHA))

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4)BAKAN ELVAN: TÜRKİYE HEM BÖLGESİNDE HEM DE KÜRESEL ÖLÇEKTE ÖNEMLİ BİR GÜÇ

KALKINMA Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye\'nin hem bölgesinde hem de küresel ölçekte önemli bir güç olduğunu söyledi.

Niğde\'de 18\'nci Dönem Siyaset Akademisi\'nin ilk dersini Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan verdi. Niğde Kültür Merkezi\'nde gerçekleşen programa Bakan Elvan\'ını yanı sıra Ak Parti Niğde Milletvekili Erdoğan Özegen, Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, Ak Parti İl Başkanı Mahut Peşin, partililer ve kursiyerler katıldı.

Bakan Elvan burada yaptığı konuşmada, Türkiye ile uğraşan ülke sayısının her geçen gün arttığını söyledi. Bakan Elvan şöyle konuştu:

\"Türkiye artık hem bölgesinde hem de küresel ölçekte büyük bir güç olan bir ülkedir. Onun için daha çok çalışmak zorundayız. Türkiye büyüdükçe Türkiye ile uğraşan ülke sayısının arttığını görüyoruz. Türkiye\'nin küresel bir güç olmasını dünyada söz sahibi olmasını istemiyorlar. Yedi düvele karşı mücadele veriyoruz. Terör örgütlerine onca silahı ne için veriyorlar, o gelişmiş silahları kimin için veriyorlar.

DEAŞ, PKK\'ya bazı bölgeleri verecek, sen DEAŞ\'ı konvoylarla oralara gönderecek ve diyeceksin ki PYD, DEAŞ\'a karşı mücadele veriyor. Hadi oradan hadi oradan. Biz sizi biliyoruz. 15 Temmuz tüm dünyaya bir ilk, başka bir örneği yok Türkiye\'ye darbe yapmak isteyenler, bölmeye çalışanlar, parçalamaya çalışanlar, FETÖ\'cüleri kullananlar, ve onlarla işbirliği yapan ülkeler rahatsız oldular. Yedi düvele karşı mücadele veriyoruz. Türkiye güçlenecek büyüdükçe büyüyecek. Ama biz daha çok çalışmalıyız, daha çok üretmeliyiz daha çok dayanışma içerisinde olmalıyız. Zaman birlikte daha güçlü olma zamanıdır. Bu gücümüzü daha da büyütmeliyiz.\"

Bakan Elvan, 18. Dönem Siyaset Akademisi\"nin ilk dersini verdikten sonra Niğde Valiliğini ziyaret ederek Vali Yılmaz Şimşek\'ten kent hakkında brifing aldı. Elvan, daha sonra Niğde\'den karayoluyla ayrıldı.

Görüntü Dökümü

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- Bakan Elvan\'ın karşılanması

- Bakan Elvan\'ın salona girişi

- Salondan detay görüntü

- Bakan Elvan\'ın konuşması

- Bakan Elvan\'a hediye verilmesi

SÜRE: 03\'09\"

Haber-Kamera:Ali KADI/NİĞDE,(DHA)

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5)TEKİRDAĞLI BALIKÇILAR, MEHMETÇİĞE DESTEK İÇİN DENİZE AÇILDI

TEKİRDAĞ\'da balıkçılar Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'de sürdürdüğü \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek amacıyla, teknelerini Türk bayraklarıyla donatarak denize açıldı.Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi tarafından irili ufaklı yaklaşık 60 teknenin katılımıyla Mehmetçiğin terör örgütlerine sürdürdüğü \'Zeytin Dalı Harekatı’na destek vermek için denize açıldı. Deniz kenarındaki programda emekli imam Servet Boztekin\'in dualarının ardından Türk bayraklarıyla donatılan tekle ve gemiler Tekirdağlıları alarak denize açıldı.

BUGÜN BALIK DEĞİL MEHMETÇİK İÇİN AÇILIYORUZ

Tekirdağ Su Ürünleri Kooperatif Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, bu organizasyon için balıkçıların balığa çıkmadığını belirterek, \"Afrin’de şehit olan kardeşlerimiz için bir organizasyon yaptık. Allah’a şükür bugün balıkçı kardeşlerimiz denize çıkmadılar. Bugün herkes bir güzellik sağladı. Hepsinden Allah razı olsun. Mevlit okuttuk, pilavlarımızı dağıttık. Yaklaşık yüz tane teknemiz organize oldu. Tüm Tekirdağ halkımız davetli oldu. Böyle bir farkındalık yaptık, çok da güzel oldu. Herkesin de hoşuna gitti. İnşallah bundan sonra daha da güzel şeyler olacak\" dedi. Denize açılan tekneler tur bitiminden sonra limana geri döndü.

Görüntü Dökümü:

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-Balıkçı barınağına toplanan vatandaşlar

-Bayraklar ile süslenmiş tekneler

-Kur\'an okunması

-Teknelerin denize denize açılması

-Denizde ilerlemeleri

-Dernek başkanı roprotaj

-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)-

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6)BODRUM\'DA DENİZ SEZONU ERKEN AÇILDI

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde güzel havayı gören vatandaşlar, sahillere akın etti. Bazı babaların, küçük çocuklarını denize sokmaları dikkat çekti. Bodrum\'da güzel hava kıyı şeridine yansıdı. Hafta sonu tatili için Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa gibi şehirlerden ilçeye gelenler, yazdan kalma bir gün yaşadı. 23 derece hava, 18 derece deniz suyu sıcaklığının ölçüldüğü ilçede kumsallar doldu. Gümüşlük Sahili\'nde mart ayında denize girenler ardından şezlongta uzanıp güneşlendi. Çocukların da anneleri ve babaları ile birlikte deniz sezonunu açması şaşırttı. Denize girip güneşlenenlerin yanında palto ve kazakla sahilde yürüyüş yapanlar ise zıtlık yarattı. Sahildeki hareketlilik esnafın da yüzünü glüdürdü. Kafeterya ve restoranlar gün boyunca boş kalmadı.

Görüntü Dökümü:

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- Gümüşlük sahilinde denize girenler güneşlenen yüzenler

- Çocuklar anne ve babaları ile deniz kenarında oynarken

- Yürüyüş yapanlardan genel detay görüntü

Haber-Kamer: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA)