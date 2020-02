DHA YURT BÜLTENİ-11

(ÖZEL)

1)AFRİN KUŞATMA ALTINDA

TÜRK Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu güçleri, \'Zeytin Dalı Harekâtı\' kapsamında Afrin\'in etrafındaki köylerin kontrolünü ele geçirip, kuşatılan ilçe merkezine ilerleyişini sürdürüyor. Azez ile Afrin arasındaki 14 kilometrelik mesafe üzerinde bulunan tüm köylere yönelik operasyonlar sürdürülürken, çok sayıda köy yoğun çatışmalarla terör örgütlerinden arındırıldı. Keffercenne\'den Meryemin\'e giden yollar üzerinde bulunan Maaresti, Mezrea, Meryemeyn, Ebin, Zirat ve en önemlisi hala PKK ve rejim güçlerinin elinde bulunan Dercimel nahiyesine kadar bölgedeki tüm köylerin büyük bölümü ele geçirildi. Telrifat, Ayn Dakne, Maranes, Minnag Havalimanını hala kontrolünde bulunduran ve büyük operasyonların başlamasının an meselesi olduğu bu bölgeden Afrin\'e, aynı zaman da da Fırat\'ın doğusundan Telrifat üzerinden Afrin\'e yığınak yapmayı sürdüren teröristlerin kullandıkları bu yolların kontrolünün de ele geçirilmesi an meselesi. Keffercenne\'den Dercimel kasabasına kadar olan yol üzerinde henüz alanmayan bir kaç köyün de ele geçirilmesi ile birlikte 10 bin nüfuslu Dercimel kabasına yönelik operasyon başlayacak. Dercimel\'in ele geçirilmesi büyük önem taşıyor, çünkü teröristler Fırat\'ın doğusundan, Telrifat üzerinden Dercimel\'e ulaşıyorlar ve buradan da Ahlam dağı üzerinden Afrin\'e yığınak yapıyorlar.

AFRİN GÖRÜNDÜ

Kefermis köyü yüksek bir tepenin üzerinde bulunurken, karşı dağların eteğindeki Afrin açıkça görülüyor. Kefermis köyünden sadece 4 kilometre uzaklıkta bulunan Afrin merkezine yönelik kuşatma harekatı, Cinderes tarafından da sürüyor. Raco belde merkezinin ele geçirilmesi ve ardından Raco\'dan Afrin\'e giden ana yollar üzerindeki köylere yönelik operasyonlar da kısa bir süre içerisinde başlayacağı belirtildi. Böylece hem Cinderes, hem de Raco tarafından aynı anda Afrin\'e yönelik operasyonlar hız kazanacak.

ZORLA GÖÇ ETTİRİLEN KÖYLÜLER YENİDEN EVLERİNE DÖNMEYE BAŞLADILAR

\'Zeytin Halı Harekâtı\'nın başlaması ile birlikte özellikle Türkiye sınırı boyunca uzanan bölgelerdeki köylerden, kasabalardan çok sayıda Arap ve kendilerine destek vermeyen Kürt ailelerin zorla Afrin\'e ve Afrin\'i çevreleyen yerleşim merkezlerine göç ettirildikleri ifade edildi. Kefermis kasabasına giren ÖSO güçleri, köyün ele geçirilmesinin ardından annelerine, babalarına ve ailelerine kavuşmanın sevincini yaşadı. ÖSO\'nun köyü ele geçirmesinin ardından hemen traktörlere eşyalarını yükleyen bazı aileler, evlerine dönme sevinciyle hareket ettikleri görüldü. Köylülerin teröristlerden kurtuldukları için büyük sevinç yaşayan Suriyeliler, ÖSO güçlerine çay, kahve ve yemek ikramında bulundu.

AFRİN MERKEZ İÇİN GERİ SAYIN BAŞLADI

Afrin\'i çevreleyen tüm köyler gerek Türkiye, gerekse Azez bölgesinde olsun TSK ve ÖSO güçlerinin kontrolüne girmeye devam ediyor. Çok kısa bir süre içerisinde Azez merkeze yönelik operasyonların başlaması için büyük hazırlıklar sürüyor. Bölgenin her yerinden binlerce ÖSO mensubu, Afrin\'i çevreleyen tepelerde konuşlandıkları görüldü. TSK komando birlikleri de Afrin ve çevresindeki terör mevzilerini havadan, karadan vurmayı sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

İrfan SAPMAZ/ SURİYE, (DHA)

============================================================

2)CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BUNLAR TÜRK\'Ü, TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ\'Nİ BİLMİYOR

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'e ilerleyişinin devam ettiğini belirterek, \"Burada terör koridoru oluşturmak istediler. \'Biz buna müsaade etmeyeceğiz\' dedik, \'yanlış yapıyorsunuz\' dedik. Fakat dinlemedirler, zannettiler ki laf ola beri gele. Bunlar Türk\'ü bilmiyor, bunlar Türk milletini bilmiyor, Türk Silahlı Kuvvetleri\'ni bilmiyor\" dedi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin\'de partisinin Servet Tazegül Spor Salonu\'ndaki il kongresine katıldı. Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik ile Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan\'ın da eşlik ettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan, salonun önünde toplanan vatandaşlara seslendi. Afrin\'deki terör örgütlerine yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekâtı\'na değinen Erdoğan, etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3 bin 195 olduğunu söyledi. Öldürülen terörist sayısının giderek arttığını belirten Erdoğan, \"Afrin\'e ilerleyişimiz devam ediyor. Sabah itibarıyla teröristlerden 3 bin 195\'i etkisiz hale getirildi. Herhalde şimdi çok ilerlemiş vaziyette. Burada terör koridoru oluşturmak istediler. \'Biz buna müsaade etmeyeceğiz\' dedik, \'yanlış yapıyorsunuz\' dedik. Fakat dinlemediler, zannettiler ki laf ola beri gele. Bunlar Türk\'ü bilmiyor, bunlar Türk milletini bilmiyor, Türk Silahlı Kuvvetleri\'ni bilmiyor. Güvenlik güçlerimiz hep birlikte onlara gereği yapmaya başladı. Şu anda Afrin\'e ilerleyişimiz sürüyor\" diye konuştu.

\"Reis bizi Afrin\'e götür\" sloganlarıyla sözleri kesilen Erdoğan, \"Şu an itibarıyla Afrin\'de eğer komuta kademesi sefer görevi gelsin derse önce ben, sonra siz beraber yürüyeceğiz. Bizde şehitlik var. \'Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber, sana aguşunu açmış duruyor Peygamber\'. Başkalarında böyle bir şey var mı? Bizim inancımızda, Müslümanlık\'ta bu var. O makam Peygamber\'e en yakın makam. İşte bu makama inananlar yürüyor. Şehitlerimiz var ama mukayese edilmeyecek kadar da terörist etkisiz hale getirildi. Bire 10, bire 30 değil, bire 50. Şehitlerimizin akıttığı kanın neticesi ortada. Afrin alındığı andan itibaren nereye teslim edilecek, sahiplerine teslim edilecek. Bizim derdimiz toprak değil, oradaki teröristleri temizlemek. Nerede terörist var biz oradayız. Bizi taciz ettiler, sınırlarımızı, Hatay\'ı, Kilis\'i, Gaziantep\'i, Şanlıurfa\'yı taciz ettiler. Ne yapacaktık, sabır sabır bir yere kadar. Sabır ettik şimdi de adım attık. Sabreden kimse zafere ulaşır\" dedi.

Erdoğan, alanda toplanan vatandaşlardan birlik ve beraberlik içinde olmalarını istedi. Kardeş topluluk içinde ayrılık olmayacağını belirten Erdoğan, \"Biz birbirimizi para için mi seveceğiz, makam için mi seveceğiz? Sadece ve sadece yaradandan ötürü seveceğiz\" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra salona geçip, Ak Parti Mersin İl Kongresi\'ne katıldı. Erdoğan, salonda \'Dünya Beşten Büyüktür\' yazılı koreografi ile karşılandı.

Görüntü Dökümü

------------------------------

- Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın seslendiği kalabalık

- Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın santranç takımı atması

- Kalabalığın satranç takımlarını yakalamaya çalışmaları

Haber: Mustafa ERCAN - Kamera: Akif ÖZDEMİR/MERSİN, (DHA)

==================================================

3)BAKAN ZEYBEKCİ\'DEN KREDİ KURULUŞUNA SERT TEPKİ

EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli\'de düzenlenen Türk Eximbank\'ın strateji, değerlendirme ve eğitim toplantısında, Türkiye\'nin kredi notunu düşüren uluslararası derecelendirme kuruluşu olan Moody\'s\'e yüklendi. \"Neye göre düşürdün, hangi kriteri dikkate aldın\" diyen Bakan Zeybekci, \"Ne halt edersen et umurumuzda da değil. Senin kastını biz gayet iyi biliyoruz, niyetini de biliyoruz. Fırsat bu fırsat deyip, Türkiye üzerindeki kredi ve finans maliyetlerini artırma gayretlerinden başka bir şey değildir. Bu bir tefeci mantığıdır\" diyerek tepkisini gösterdi. Karahayıt Mahallesi\'nde bir otelde düzenlenen Türk Eximbank\'ın strateji, değerlendirme ve eğitim toplantısına başta Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci olmak üzere Denizli Valisi Hasan Karahan, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım ve Türk Eximbank çalışanları katıldı. Toplantının açılışında konuşan Zeybekci, Türkiye\'nin büyümesine rağmen, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody\'s\'in Türkiye\'nin notunu düşürmesine tepki gösterdi.

\"AVRUPA BİRLİĞİ UMURUMUZDA DEĞİL\"

Dünyanın en hızlı büyüyen ülkesinin Türkiye olduğunu belirten Bakan Zeybekci, \"Her türlü sağına soluna kulp takabilirler ama kendi ağızlarıyla bazen itiraf etmek zorunda kalıyorlar. Aralık ayında IMF\'nın raporunda satın alma gücü paritesine göre 26 bin 500 dolarlık kişi başına düşen milli geliriyle dünyanın 13. büyük ekonomisinin Eximbank\'asıyız. Avrupa\'nın 5. büyük ülkesinin Eximbank\'asıyız. Hedef olarak mutlaka dünyanın ilk 10 büyük ekonomisi, Avrupa\'nın da ilk 3 büyük ekonomisinden biri olacağız. Hedef olarak, \'Avrupa Avrupa\' dediğimiz zamanda birileri şöyle sanıyor, \'Bunların işi gücü yok, bunlar illaki Avrupa Birliği\'ne ölüp tutuşuyorlar, Avrupa birliğine illaki girmek istiyorlar.\' Yok böyle bir derdimiz bizim. Bizim derdimiz başka. Atatürk muasır medeniyet dediğinde Avrupa Birliği yoktu daha, hayali bile yoktu. Birbirlerini boğazlamakla meşguldüler. Biz evrensel standartlardaki ülkemizi refah seviyesine, insan hakları, özgürlükler, çevre hassasiyetleri, sağlık, teknoloji, bilim standartlarına çıkarmak için kendimize hedef olarak gördük. Biz o hedefe ulaştığımızda, bizim için bunun enstrümanlarından biri de Avrupa Birliğine tam üyelik süreci, yani bu kaldıracı kullanmak gibi de menfaatimize olabilir. Bunu kendimize stratejik hedef olarak görüyoruz. Biz o hedefe ulaştığımızda Avrupa Birliği\'ne tam üye olup, olmamak bizim işimiz değil, açıkça söylüyorum umurumuzda da değil. O, o günün Türkiye\'sinin vereceği bir karardır, tam üye olup olmamakla ilgili. Bunu ne onlar karar verebilir, ne de biz karar verebiliriz. Ama hedefimiz o hedefe ulaşmak. Onun içindir zaten bütün yolculuğumuz\" dedi.

\"BUNLARINKİ TEFECİ MANTIĞI\"

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody\'s\'in Türkiye\'nin kredi notunu \'Ba1\'den \'Ba2\'ye düşürmesine tepki gösteren Zeybekci, \"Yine geçen hafta bir kredi derecelendirme kuruluşunun Türkiye\'yle ilgili not düşürmesi... Neye göre düşürdün, hangi kriteri dikkate aldın. Avrupa Birliği\'nin toplam geri dönmeyen kredi hacmi 1.2 trilyon dolar. AB üyesi ülkelerden birinde geri dönmeyen kredilerin milli gelire oranı yüzde 60\'ın üzerinde. Bizimki yüzde 3 bile değil. Türkiye\'nin notunu düşürüyor, onunkini artırıyor. Ne halt edersen et umurumuzda da değil. Senin kastını biz gayet iyi biliyoruz, niyetini de biliyoruz. Fırsat bu fırsat deyip, Türkiye üzerindeki kredi ve finans maliyetlerini artırma gayretlerinden başka bir şey değildir. Bu bir tefeci mantığıdır. Ne kadar itibarının olduğunu da gösterdi millet. Öyle bir karar açıkladın, ardından ekonomi ve finans piyasalarının sana verdiği tepki sıfır. Sana verdiği itibar sıfır. Bunları bileceğiz, mesafemizi koruyacağız. İlişkilerimiz menfaat ilişkisi olacak. Bunları asla dikkate almayacağız. 29 Mart\'ta Türkiye\'nin büyüme rakamları açıklanacak. Söylüyoruz; 2017 yılında 2016 yılına göre verdiğimiz yatırım teşvik belgeleri yüzde 81 rakamsal olarak arttı, 175 milyar lira. Bunlar 2018\'de yatırıma dönüşecek. Belgesini vermediğimiz 100 milyar liralık yatırımcı bekliyor. 2018 yılında dolar bazında 100 milyarlık özel ve reel sektör yatırımı olacak. Yatırımların büyümeye katkısından dolayı 2018 yılında Türkiye\'nin büyüme performansı 2017 gibi yüksek olacak diyoruz. 2018 yılıyla ilgili beklentilerimiz ve ihracatın artması, üretimin de büyümeye etkileri yüksek gelecek ve bunlar yine mahcup olacaklar\" diye konuştu.

ÖNDE KADIN GÖREMEDİ, ARKADAN ÖNE ÇAĞIRDI

Toplantı sonunda otel önünde aile fotoğrafı çekilmesi için davetliler otel önüne çağrıldı. Eximbank çalışanları ve Denizli protokolüyle aile fotoğrafı çekilecek olan Bakan Zeybekci, önde kadın göremeyince arkadan öne gelmelerini istedi. Kadınların öne geçmesinin ardından fotoğraf çekildi.

Görüntü Dökümü

-------------------

- Bakan Zeybekci\'nin konuşması

- Bakan Zeybekci\'den ve salondan detay

- Aile fotoğrafından kadınların öne çağrılması

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

=========================================================

4)7\'İNCİ KATTAKİ EVLERİNİN PENCERESİNDEN DÜŞEN GENÇ KIZ TOPRAĞA VERİLDİ

İSTANBUL\'un Beylikdüzü ilçesinde binanın 7\'inci katındaki evlerinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Ayşe Uzundemir(29), Zonguldak\'ın Ereğli ilçesinde toprağa verildi.

İstanbul\'da geçtiğimiz gün meydana gelen olayda Ayşe Uzundemir, ablasıyla birlikte yaşadığı binanın 7\'inci katındaki evlerinin penceresinden düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Uzundemir, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Uzundemir’in cenazesi, otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Zonguldak\'ın Ereğli ilçesine getirilen Ayşe Uzundemir için Bozhane Camii\'nde cenaze töreni düzenlendi. Ayşe Uzundemir\'in babası Ali Uzundemir taziyeleri kabul etti. Uzundemir, kılınan cenaze namazı sonrası aile mezarlığında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Baba Ali Uzundemir’in taziyeleri kabul etmesi

-Cenaze namazının kılınması

-Detaylar

Süre: (2.15) Boyut: (135 MB)

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)

===================================================

5)GÖREVE BAŞLAMAYI ŞINAV ÇEKİP ISLANARAK KUTLADILAR

DÜZCE Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bünyesinde görev almak isteyen ve zorlu eğitimlerin ardından itfaiye eri olmaya hak kazanan 13 personel, eğitimlerini tamamlayarak itfaiye personeli olmayı şınav çekip, itfaiye hortumu ile ıslanarak kutladı.

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bünyesine 13 yeni personel alındı. Yangına müdahale, dalgıçlık, arama-kurtarma gibi zorlu eğitimlerden geçen 13 itfaiye eri kursu başarı ile tamamlayarak görev almaya hazır hale geldi. Yeni itfaiye personelinin göreve başlaması ise Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bahçesinde şınav çekip, itfaiye hortumu ile ıslanarak kutlandı. Ayrıca itfaiye erleri itfaiyeci yemini ederek görevlerine başladılar.

Düzce Belediyesi İtfaiyesi Müdürü Mehmet Caner Polat ise yaptığı açıklamada “Eğitimlerini tamamlayan genç tulumbacılarımız göreve başladılar. Çelikleme ile kutlama yaptık. Allah kazasız, belasız, başarılarla dolu meslek hayatı nasip etsin. Hayrlı, uğurlu olsunö dedi.

Görüntü Dökümü

----------------------

-Görüntüde itfaiye erlerinin yemini

-İtfaiye erlerinin şınav çekerken ve ıslanırken görüntüsü detaylar var

Tezcan SOLMAZ (DÜZCE), (DHA) -

=====================================================

6)BODRUM\'DA SICAK VE GÜNEŞLİ HAVA KEYFİ

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde bugün açan güneşli ve sıcak hava nedeniyle sezonun ilk yabancı turistleri denize girdi, güneşlendi.

Bodrum\'da yaklaşık 1 haftadır süren yağışlı ve rüzgarlı hava, yerini bu sabahtan itibaren güneşli gökyüzüne bıraktı. Bodrumlular ve yerli turistler, sahildeki kafeterya ve restoranları doldurdu, kahvaltılarını dışarıda yaptı. Denizli\'nin Pamukkale ilçesinden bu sabah 2 günlüğüne Bodrum\'un Turgutreis Mahallesi\'ndeki 4 yıldızlı bir otele gelen İsviçreli ve Norveçli turistler ise otele yerleştikten kısa bir süre sonra güzel havanın da etkisiyle plaja koştu. Otelin iskelesinden denize atlayan turistler bol bol yüzdü, güneşlendi, kanoya bindi.

Tur rehberi Ali Kaleci, \"İstanbul, Denizli, Pamukkale ve Efes turundan sonra bugün Bodrum\'a geldik. Turistlerimiz, ülkelerine göre 30 derece daha sıcak havayı görünce ilk işleri denize girmek oldu. Yarın da tarihi ve ören yerlerini gezeceğiz. Diğer gün de tekne ile mavi yolculuğa çıkacağız\" dedi.

Görüntüler yaz aylarını aratmazken, sezonun ilk turist kafilesinin 23 Mart\'ta iki haftalığına İngiltere\'den Milas-Bodrum Havalimanı\'na ardından ilçeye geleceği belirtildi.

Görüntü Dökümü

----------------------

- Denize girenlerden genel detay güneşlenenlerden ve kafeteryada oturanlardan görüntüler

Haber- Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA)