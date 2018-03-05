DHA YURT BÜLTENİ-11

1)ABD BÜYÜKELÇİLİĞİNE SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ 4 DEAŞLI SAMSUN\'DA YAKALANDI

SAMSUN\'da ABD Büyükeyçiliğine eylem hazırlığında oldukları iddiasıyla 4 DEAŞlı polis tarafından gözaltına alındı. Operasyonda MİT mensuplarının da görev aldığı belirtildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi, İstihbarat Şube ve MİT ekipleri tarafından ortak bir operasyon düzenlendi. ABD Büyükelçiliğine eylem hazırlığında oldukları iddiasıyla DEAŞ üyesi Irak uyruklu Fernas Hüseyin A., Omar Shıhab Ahmed A., Sohaıb Qusay Taga A. ve Azhar Abdulkadhım Salman Al B., gözaltına alındı. Şüphelilerden Sohaıb Qusay Taga A. ve Fernas Hüseyin A., Samsun – Ankara yolundaki kontrol noktasında gözaltına alındığı belirtildi. Bu iki isimle bağlantısı bulunduğu ileri sürülen Omar Shıhab Ahmed A. ve Azhar Abdulkadhım Salman Al B., ise ekiplerin çalışması sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. MİT, Terörle Mücadele ve İstihbarat ekiplerinin birlikte yürüttüğü çalışma sonucunda gözaltına alınan Irak uyruklu 4 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü :

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- Samsun Adliyesi

- Emniyetin dışından görüntü

Haber-Kamera : Murat SANDIKÇI-SAMSUN,(DHA) -

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2)ÇANAKKALE\'DE TARİHİ TABYADA \'PAİNTBALL\'A SORUŞTURMA

ÇANAKKALE merkeze bağlı Kumkale köyündeki Orhaniye Tabyası\'nda, paintball oynanması ve bu görüntülerin sosyal medyada paylaşılması tepkii çekti. Çanakkale Deniz Savaşı sırasında, boğaz savunması için kullanılan tarihi tabyada paintball oynatan U.O. hakkında soruşturma başlatıldı. Sultan 2\'nci Abdülhamid zamanında stratejik Boğaz tahkimatını güçlendirmek amacıyla, 1889 yılında yaptırılan ve Çanakkale Deniz Savaşı sırasında vatan savunmasında kullanılan en önemli alanlardan biri olan Orhaniye Tabyası, bir ay önce U.O., tarafından bir günlüğüne paintball sahasına çevrildi. Paintball oynanan tarihi tabyanın duvarları, bonetlerin içi, tarihi toplar ve \'Seddülbahir 32 Saat\' dizi setinden kalma maket top ve aydınlatma sistemi boya mermisi izleriyle kaplandı. Bir günlük paintball etkinliğine ait fotoğraflar, sosyal medyada yayınlanınca kamuoyunda büyük tepkiye yol açtı.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından çok sayıda kişi bu olaya müdahale edilmesi için yetkilileri göreve çağırdı. Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Savcılık talimatıyla etkinliği düzenleyen U.O., jandarma tarafından gözaltına alındı. U.O., bir gün sonra sevk edildiği savcılıkta ifade verdikten sonra serbest kaldı.

U.O., tabyalardaki paintball için oluşturulan alana koydukları hurda araçlar kaldırdı. Ayrıca, tabyada boyalı mermilerle zarar verdikleri alanları temizledi. Savcılık, olayla ilgili başlatılan soruşturmayı sürdürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Orhaniye Tabyasında oynanan paintball alanının fotoğraf görüntüleri.

-Orhaniye Tabyasından genel ve detay görüntü.

-Tabyalardaki tarihi toplardan genel ve detay görüntü.

-Paintball oynanan tabyalardaki tarihi toplar, duvarda oluşan sarı boyalardan görüntü.

-Bonetlerin içindeki sarı boyalardan görüntü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

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Tarlada gömülü bulunan kadının cenazesi ailesine teslim edildi (EK)

3)DİLARA KANDAK TOPRAĞA VERİLDİ

Korkuteli\'de dün cesedi bulunan Dilara Kandak\'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak ilçeye getirildi. Çayırlı Camii\'nde öğle vakti kılınan namazın ardından Dilara Kandak\'ın cenazesi İmrahor Mahallesi Mezarlığı\'nda toprağa verildi. Cenazede Dilara\'nın babası Metin Kandak ve kardeşi Mustafa Kandak, taziyeleri kabul etti.

\'BİZİ DERİNDEN ÜZDÜ\'

Alaaddin Mahalle Muhtarı Ünal Şengün, \"Olay hem mahallemizi hem de bizleri derinden üzdü. Bu tür olayların olmaması için vatandaşımızdan duyarlı olmasını istiyoruz. Direkt 155\'i aramalarını istiyoruz. Şimdiye kadar mahallemizde bu tür olaylar olmuyordu. Oldu. Bizi derinden üzdü. Bir an önce şahıs veya şahısların yakalanarak adalete teslim edilmesini istiyoruz. Genç bir kadındı. 2 çocuk annesiydi. Korkuteli 5 yerin bağlantı güzergahı. Başka yerde yapılıp da buraya atılmış olabilir\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Cenazenin araçtan alırken

- Cenaze namazı

- Taşınırken

- Alaaddin Mahalle Muhtarı Ünal Şengün ile röportaj

(Haber- Kamera: Adem DURMAZ/KORKUTELİ (Antalya), (DHA)

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4)İYİ PARTİ KONGRESİNDE OY ZARFINDAN ERDOĞAN VE BAHÇELİ\'NİN ADI ÇIKTI

İYİ Parti Çanakkale 1\'inci Olağan İl Kongresi\'nde bir oy zarfından, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli\'nin adının yazılı olduğu, dosya kağıdı çıktı. Delege, oyu kullanma anının cep telefonuyla kaydedip, sosyal medyada yayınladı. İYİ Parti İl Başkanlığına yeniden seçilen İrfan Dehmen, \"Bu kişi, işi gücü bırakmış, bir ilçede partiye üye oluyor, 3 ay parti için koşturuyor ve delege yazılmaya çalışıyor. Sonra da bu olayı gerçekleştiriyor. Bu kişiyi bulmak için bir araştırma başlattık. İncelememiz sürüyor\" dedi.

İYİ Parti Çanakkale 1\'inci Olağan Kongresi dün Çanakkale Belediyesi Türkan Saylan Sosyal Tesisleri\'nde, Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ümit Özdağ\'ın da katılımıyla yapıldı. Mevcut İl Başkanı İrfan Dehmen seçime tek listeyle gitti. Kongrenin gündem maddeleri tamamlandıktan sonra delegeler sandıkta oy kullandı. Seçimde, 300 delegenin 241\'i sandığa gitti. Oy sayımı sırasında, bir zarftan AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli\'nin adının yazılı olduğu dosya kağıdı çıktı. Partilileri şaşırtan kağıtta şu ifadeler yer aldı:

\"İĞĞĞĞĞ Parti 1. Olağan Çanakkale İl Kongresi Aday Listesi. Ezeli ve Ebedi Başkanımız, Reisimiz Hakanımız, Başbuğumuz, Recep Tayyip Erdoğan. Başkan Yardımcıları; Dr. Devlet Bahçeli, Binali Yıldırım. Damarlarınızdaki kan gibi içinizdeyiz. Akkurdun nefesini her zaman hissedeceksiniz.\" Delegenin, aynı kağıtta yönetim kurulu üyeleri listesine ise 24 AK Partilinin isimlerini eklediği görüldü.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Dosya kağıdının zarfa konulması ve sandığa atılması sosyal medyada da paylaşıldı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, delege, girdiği kabinde oyunu kullanırken, başkan adayı İrfan Dehmen ve listesinin yazılı olduğu pusulasını buruşturarak cebine koyuyor. Delege ardından yanında getirdiği ve üzerinde çok sayıda AK Partili ve MHP\'linin isminin yazılı olduğu kağıdı zarfa koyuyor, sonra da bu zarfı sandığa atıyor.

DEHMEN: ARAŞTIRMA BAŞLATTIK

İYİ Parti Çanakkale İl Başkanlığına yeniden seçilen İrfan Dehmen, 241 oyun kullanıldığı seçimde, 1 oyun geçersiz sayıldığını söyledi. Bu oyun da içlerine sızan bir delege tarafından kullanıldığını belirten Dehmen, \"Bu kişi, işi gücü bırakmış, bir ilçede partiye üye oluyor, 3 ay parti için koşturuyor ve delege yazılmaya çalışıyor. Sonra da bu olayı gerçekleştiriyor. Cep telefonuyla kaydedip internet ortamında yayıyor. Bu kadar çabayı ülkesine faydalı olmak için gösterseydi zaten ülke bu hale gelmezdi. Bu kişiyi bulmak için bir araştırma başlattık. İncelememiz sürüyor\" dedi.

Görüntü Dökümü

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Sosyal medyada paylaşılan görüntü.

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)



