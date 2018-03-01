DHA YURT BÜLTENİ-11

1)AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ÖZNUR ÇALIK\' KÜLTÜR EVİNİ ZİYERET ETTİ

ADANA\'nın Yüreğir İlçe Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, Doğankent Kültürevinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık\'a yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Yüreğir Belediyesi Kültürevlerinde üretilen elemeği göz nuru ürünlerin sergilendiği el sanatları sergisini gezen ve cam füzyon çalışmaları izleyip uygulama da yapan Çalık, ürünleri çok beğendi. Ders takviye kurslarına katılan öğrencileri ve biçki dikiş kurslarına katılanlarla sohbet eden Öznur Çalık\'a ev hanımları kendi elleriyle yaptıkları yiyecekleri ikram etti. Tarım işçilerinin çocuklarının kaldığı sınıfı da ziyarete eden Öznur Çalık çocuklarla sohbet etti. Uygulamayı çok beğendiğini söyledi. Doğankent Kültürevi spor salonunda eğitim gören tekvando da Türkiye Şampiyonu olan öğrencilerle sohbet etti. Onlara başarılar diledi. Başkan Çelikcan Öznur Çalık\'a kültürevlerinde üretilen el emeği göz nuru bir tablo hediye etti.

SOSYAL HİAYATA CİDDİ KATKI SUNAN BİR PROJE

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Sosyal Politikalar Başkanı Öznur Çalık, \"Sosyal belediyeciliğin en güzel örneği olan projeden dolayı Yüreğir Belediye Başkanımız Mahmut Çelikcan\'ı tebrik ediyorum. Proje ile mevsimlik tarım işçilerimizin çocuklarının eğitimine, sosyal hayatına ciddi katkılar sunan bir proje olduğunu gördüm\" dedi. Öznur Çalık, Yüreğir Belediyesi tarafından Doğankent Mahallesi\'ne yapılan 112 acil servis ve poliklinik hizmeti de verecek olan merkeze doktor tayin edilmesi ile de yakından ilgileneceğini söyledi.

KÜLTÜREVLERİ SOSYAL VE KÜLTÜREL DÖNÜŞÜMÜN MİMARI

Yüreğir\'de sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini uyguladıklarını belirten Başkan Çelikcan hizmete açılan 11 adet kültürevlerinde hedefinde insan olan bir çok sosyal ve kültürel etkinlikler gerçekleştirdiklerini belirtti. Yüreğir\'de 19 bin yeni doğan bebeğin ziyaret edilip anne sütünün önemi anlatılıp çeşitli hediyeler verildiğini belirten Başkan Çelikcan \"Evde bakım hizmetleri ile bakıma muhtaç 9 bin ailemizi ziyaret edilerek kişisel bakım hizmetleri yapıldı. Okul öncesi öğrencilerimize kırtasiye ve giyim yardımları yapıyoruz. Hizmete açtığımız engelli koordinasyon merkezi ile engellilerimiz sosyal hayatla buluştu. Özel dizayn ettiğimiz 2 adet aracımız engelli vatandaşlarımızın hizmetinde. Hayata geçirdiğimiz sosyal ve kültürel projelerden en önemlisi Sayın Recep Tayyip Erdoğan\'ın elinden almış olduğumuz \"Tarladan Okula Çocukevi \" projemizdir. Bu projeyi yıllardan bu yana devam ettiriyoruz\" diye konuştu.

ÖDÜLLÜ PROJE

Yüreğir Belediyesi, Doğankent Kültürevi\'nde hayata geçirdiği proje ile Tarım ürünlerinin yaygın olarak yetiştirildiği Doğankent Mahallesi\'nde, bölgede bulunan tarım işçilerinin çocuklarına okul öncesi eğitim vermek üzere sınıf açtı. Çocuklar kaldıkları çadırlardan araçla alınarak sınıflara getiriliyor, öğrencilerin, uzman görevliler eşliğinde çeşitli etkinliklere katılarak tekrar kaldıkları çadırlara bırakılıyor. Çocuklara burada kişisel bakım, gelişim, bireysel dil gelişimi, zihinde algılama, psikomotor alanlarının kullanımı ve diğer gelişimleri için eğitimler veriliyor Bunun yanı sıra düzenli sağlık kontrolleri yapılıp, giysileri de temin ediliyor.

Görüntü Dökümü

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- Öznur Çalık doğankent kültür evini ziyaret etmesi

- Çocukların Öznur Çalık\'a çiçek vermesi

- Öznur Çalık kültür evini gezmesi

- Öznur Çalık\'ın çucuklara çikolata dağıtması

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE:02\'14\" BOYUT: 136 MB

Haber:Murat KİBRİTOĞLU-Kamera:ADANA,(DHA)

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2)BALTALI CİNAYETİN ZANLISI SUÇUNU İTİRAF ETTİ

BURSA\'da geçtiğimiz hafta 51 yaşındaki Süleyman Kıran\'ı baltayla öldürüp kaçan C.U.(50) yakalandı. C.U. ilk ifadesinde evinin tadilat işerini yaptığı Kıran\'dan parasını alamayınca öldürdüğünü, öldürdükten sonra cebindeki 750 lirayı alıp kaçtığını söyledi.

Olay, geçen salı günü merkez Nilüfer ilçesi Hasanağa Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşları, 51 yaşındaki 1 çocuk babası Süleyman Kıran\'ın işe gelmemesi üzerine şüphelenerek evine geldi. Evde Kıran\'ın cansız bedeniyle karşılaşan arkadaşları durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olayın ardından katil zanlısını yakalamak için çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği Ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip katil zanlısı C.U.\'yu gözaltına aldı. C.U. emniyette verdiği ilk ifadesinde cinayeti işlediğini itiraf etti. C.U., Kıran\'ın evinde yaptığı tadilat işinin parasını alamadığını, borçları olduğunu ve Kıran\'dan emekli olduğunu bildiği için parasını istediğini, ödeme yapmayınca da baltayla öldürdüğünü söyledi. C.U. cinayetin ardından Kıran\'ın cebindeki 750 lirayı da alıp kaçtığını sözlerine ekledi. Katil zanlısı C.U. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Şahsın emniyetten çıkışı

SÜRE: 21 sn

BOYUT: 4.9 MB

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA) -

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3)GAZİANTEP\'TE DOĞU GUTA\'YA YARDIM ÇAĞRISI

SEMA Tıbbi ve İnsanı Yardım Derneği Başkanı Muhammed Hasan Mugrabiye, Doğu Guta\'ya gönderilen yardımların burada yaşayan 393 bin kişiden 7 bin 200\'üne yettiğini belirterek, yardım çağrısında bulundu.

Gaziantep\'te faaliyet gösteren Suriyeli STK temsilcileri düzenledikleri basın toplantısında, Suriye\'nin başkenti Şam\'ın doğusunda yer alan Guta bölgesindeki insani kriz hakkında bilgi vererek, bölgeye yardım gönderilmesi talebinde bulundu. Dernek binasında düzenlenen toplantıda STK\'lar adına konuşan SEMA Tıbbı ve İnsani Yardım Derneği Başkanı Muhammed Hasan Mugrabiye, Guta\'nın yaklaşık 4 yıldır terörist guruplar tarafından kuşatma altında olduğunu hatırlattı. Suriye rejiminin, Rusya Hava Kuvvetleri desteğiyle insanları hedef alarak saldırdığını aktaran Mugrabiye şunları dedi:

\"Guta\'da son 3 günde 20 sağlık tesisi ve 11 ambulans hedef alınmıştır. Doğu Guta\'yı kuşatan Suriye rejimi, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından gönderilen yardımların bölgeye ulaşmasını engelliyor. Bölgede yasaklanmış olan kimyasal silahlar kullanırken, insanlar açlık ve rastgele devam eden saldırılarla çeşitli ölüm şekilleriyle katlediliyor. Bölgeye geçen yıldan bu yana sadece 9 TIR\'lık yardım konvoy girdi. Buda 393 bin kişilik nüfusun sadece 7 bin 200\'üne yetti. Gerilimi düşürme süresinde bile insani yardım erişimine yükselme olmadı. Bölgede devam eden katliamı durdurmak için ön yargısız olarak müdahale etmek gerekli. Şam\'daki BM operasyonlarını askıya alarak Doğu Guta\'ya ve diğer kuşatma altındaki bölgelere tam bir yardım sağlamak için Esad rejimi ile müzakere yapılmalı.\"

STK temsilcileri, toplantının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Görüntü Dökümü

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- Toplantının yapıldığı salon

- Toplantıya katılanlar

- Muhammed Hasan Mugrabiye\'nin konuşması

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Eyyüp BURUN-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 94 MB

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4)BAŞKAN GÖKHAN, KÖPEĞİN YEMEK YEMESİNİ BEKLEYEN PERSONELİ ÖDÜLLENDİRDİ

ÇANAKKALE Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, kent merkezinde temizlik çalışmaları sırasında, evsel atık konteyneri önünde atık yemekleri yiyen köpeği rahatsız etmemek için yemeğini bitirmesini bekleyen temizlik işçisi Umut Güder\'i (25), altınla ödüllendirdi.

Çanakkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü\'nde 5 aydır çalışan Umut Güder, 25 Şubat Pazar günü, Esenler Mahallesi\'nde temizlik çalışması yaparken, kaldırım üzerindeki evsel atık konteynerinin yanında gelerek, yiyecekleri yiyen sokak köpeğini gördü. Köpeğin kendisinden ürkerek kaçacağını düşünen temizlik işçisi Umut Güder, uzaklaşarak, köpeğin karnını doyurmasını bekledi.

Temizlik işçisi Umut Güder\'in örnek davranışını fotoğraflayan bir kişi, \'İnsan olmanın değeri. Çöpün yanında yemek yiyen sokak köpeği rahatsız olmasın diye ileride bekleyen belediye görevlisi, insansın\' mesajıyla sosyal medyada paylaştı. Kısa sürede sosyal medyada çok sayıda beğeni alan fotoğraf, Çanakkale Belediye Başkanı CHP\'li Ülgür Gökhan\'ın da dikkatinden kaçmadı.

BAŞKAN O PERSONELİ ÖDÜLLENDİRDİ

Çanakkale Belediye Başkanı CHP\'li Ülgür Gökhan, köpeğin yemeğini bitirmesini bekleyen temizlik işçisi Umut Güder\'i anlamlı davranışından dolayı altınla ödüllendirdi. Umut Güder\'in Çanakkale Belediyesi\'nde sokak süpürgecisi olarak çalıştığını belirten Başkan Gökhan, \"Umut arkadaşımız adına yaraşır bir davranışta bulunmuş. Bu anlamlı davranışı da bir vatandaş fotoğraflayıp sosyal medya da paylaşmış. Sosyal medya da bu fotoğraf patlama yapmış. Biz bu davranışı görünce çok mutlu olduk. Çanakkale\'ye yakışır bir davranış oldu. Çünkü barışın kenti diyoruz. Barışın kenti demek sadece insanlarla barış değil, insanlarla hayvanlar arası, insanlarla bitkiler arası barışı da ifade eder. Dolayısıyla orada karnını doyurmakta olan bir köpeğin yemeğini bitirmesini beklemiş. Olağanüstü bir davranış biçimi. Yapılması gereken davranışı yapmış. Maalesef bu tür davranışlara eskisi gibi pek alışık olmadığımız için bu olay oluyor. Biz her şeye rağmen bu davranışından dolayı kendisini ödüllendirdik. Duyarlı davranışından dolayı kendisini tebrik ederim\" dedi.

Başkan Gökhan, altın hediye ederek ödüllendirdiği temizlik işçisi Umut Güder ise, \"Normal günlük temizlik işime başladım. Konteyner içine çöpleri attım. O sırada bir sokak köpeği konteyner yanına geldi ve yerdeki atık yemekleri yemeye başladı. Bende köpeğin benden korkmaması ve ürkmemesi için bir köşede yemeğini yemesini bekledim. Köpek yemeğini yedikten sonra konteyner yanından uzaklaştı. Ben de temizlik işimi bitirip, o bölgeden ayrıldım\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Başkan Gökhan\'ın temizlik işçisi Umut Güder\'in makamında kabul etmesinden görüntü.

-Başkan Gökhan\'ın Umut Güder\'i tebrik etmesinden görüntü.

-Başkan Ülgür Gökhan açıklama görüntüsü.

-Umut Güder açıklama görüntüsü.

-Başkan Ülgür Gökhan\'ın, Umut Güder\'e altınını takdim etmesinden görüntü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

Görüntü HD. Görüntü süresi 2 dakika 42 saniye. 301 MB.

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5)MOTOSİKLETLİ TİMLERE 87 YENİ POLİS

İZMİR Emniyet Müdürlüğü bünyesinde, motosikletli timlerde görev yapmak üzere eğitim gören polis memurları sertifikalarını aldı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı çeşitli şube müdürlüklerinin motosikletli timlerinde görev almak üzere, Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri eğitmenleri tarafından verilen 6 haftalık eğitimi tamamlayan 87 polis memuruna, sertifikaları verildi. Polisler, şehitler adına yapılan 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, sertifikalarını İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna ve 1’inci Sınıf Emniyet Müdürü Murat Kındır’ın elinden aldı. Eğitimlerini tamamlayan toplam 87 polis memurunun 57’si Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki motorize ekipler olan Yunus timlerinde, 15’i Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde ve 15’i ise çeşitli ilçelerde görev alacak. Tören öncesinde konuşan İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İzmir’de Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki motosiklet sayısını 100 yaptıklarını ve hedeflerinin 120 olduğunu söyledi. İzmir’de, Yunus timleri ile Trafik Şube Müdürlüğü bünyesindeki Şahinler’e büyük bir ilgi ve sevgi olduğunu belirten Aşkın, “Arkadaşlarımız kıymetli bir eğitim aldılar. Hem motosiklet kullanma hem de motosikletle görev yapmayı öğrendiler. Büyükşehirlerde trafik sorunlarıyla hep karşılaşılır. İzmir’de de bir miktar trafik sorunu yaşıyoruz ve bu sorunları aşmada motorize ekiplerimize büyük önem düşüyor\" dedi. Asayiş Şube Müdürü Seda Okur ise, şube olarak İzmir’de huzur ve güvenliğin sağlanması adına ilçe emniyet müdürlükleri ve operasyonel birimlerle koordine bir şekilde çalıştıklarını dile getirdi. Sertifika töreninin ardından, eğitimlerini tamamlayan polisler motosikletleriyle akrobasi şovu yaptı. Polislerin cesurca yaptıkları akrobatik hareketler izleyenleri büyüledi.

Tören, yapılan kokteylin ardından sona erdi.

Görüntü Dökümü

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- Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın’ın konuşmasından görüntü

- Sertifika töreninden görüntü

- Akrobasi şovundan görüntü

- Genel ve detay görüntü

( Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA)

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6)ŞANLIURFA\'DA ÖĞRENCİLER ŞEHİTLER İÇİN YÜRÜDÜ

ŞANLIURFA’da Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında bir araya gelen öğrenciler, Türk bayrağı eşliğinde \'Şehitlere saygı\' yürüyüşü gerçekleştirdi.

1-7 Mart Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında, Atatürk Bulvarı üzerindeki Şanlıurfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde toplanan öğrenciler, saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okudu. Öğrenciler, ardından öğretmenleriyle birlikte Türk bayrakları eşliğnide Bediüzaman Mezarlığında bulunan Şehitler Abidesine kadar yürüdü. Öğrenciler yürüyüş boyunca sık sık tekbir getirip ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez’ sloganları attı. İl Müftüsü İhsan Açık tarafından şehitlerin kabrinde okunun duanın ardından öğrenciler dağıldı.

Görüntü Dökümü

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- Toplanan öğrenciler

- Polisin çevrede önlem alması

- Toplanan öğrenciler yürüyüşe geçmesi

- Slogan atmaları

-Genel ve detay görüntüler

(: Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 143 MB