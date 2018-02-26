DHA YURT BÜLTENİ-11

1)ODUNLUK KAVGASINDA ÖLDÜRÜLEN 4 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ

BOLU\'nun Seben ilçesine bağlı Çeltikdere köyünde 2 evin ortasında bulunan odunluk nedeniyle amca çocukları arasında çıkan silahlı kavgada yaşamını yitiren 4 kişi toprağa verildi.Geçen Cumartesi günü meydana gelen olayda, Seben Çeltikdere köyünde oturan amca çocukları Ayhan ve Zeki Büyüktopaç arasında 2 evin ortasında bulunan odunluk nedeniyle uzun zamandır devam eden husumet yeniden alevlendi. 2 aile arasında kavga çıktı. Kavgada Zeki Büyüktopaç ile oğlu Onur Büyüktopaç tüfek ile ateş açtı. Açılan ateş nedeniyle Ayhan Büyüktopaç ile eşi Emine, kız kardeşi Zekiye ve FETÖ soruşturması kapsamında açığa alınan uzman çavuş olan oğlu Taşkın Büyüktopaç ölürken, yeğeni Soner Büyüktopaç ise ağır yaralandı. Olayın ardından, kavgaya karışan Onur Büyüktopaç ve babası Zeki Büyüktopaç\'ın da aralarında bulunduğu 7 kişi jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin İl Jandarma Komutanlığı\'ndaki sorguları devam ediyor.

Yaşamını yitirenler bugün toprağa verildi. Bolu merkezinde bulunan Siteler Camii\'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Ak Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, Seben Belediye Başkanı Süleyman Özbağ ve yaşamını yitirenlerin yakınları katıldı. Yan yana koyulan 4 tabutun başında kılınan cenaze namazının ardından Ayhan Büyüktopaç ile eşi Emine, kız kardeşi Zekiye ve oğlu Taşkın Büyüktopaç\'ın cenazeleri Çıkınlar Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

Görüntü Dökümkü

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-Olayla ilgili iki gün önce servis yapılan görüntüler

-Cenaze namazından görüntüler

-Detaylar

Süre: 02:14 Boyut: 251 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

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2)KÖPEKLERİN SALDIRISI SONUCU YAVRU KÖPEĞİN AYAKLARI KIRILDI

KONYA\'da iddiaya göre köpeklerin saldırısı sonucu arka ayakları kırılan köpek, tedavi edilmek için Selçuk Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi\'ne kaldırıldı. Olay, bugün saat 10.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi\'nde meydana geldi. Devriye görevi yapan polis, bir yavru köpeğinin arka ayaklarının kırık olduğu ve güçlükle yürümeye çalıştığını fark etti. Bunun üzerine belediyedeki hayvan barınağı yetkililerine haber verdi. Polis, yaptığı araştırma ise yavru köpeklerin, kendinden büyük köpeklerin saldırısı sonucu arka ayaklarının kırıldığı tespit etti. Acı içinde arka ayaklarını sürükleyerek bir aracın altına giren kendisini korumaya çalışan yavru köpek, barınak yetkilileri tarafından çıkartılıp kafese konuldu. Ardından tedavi edilmek için Selçuk Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi\'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Yavru köpeğin sürüklenerek ilerlemesi

- Aracın altına girmesi

- Diğer anne köpekten detay

- Belediye ekiplerinin köpeği alması

- Genel ve detay

(Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA)

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3)KESİLEN AĞAÇLAR ORTADA KALDI

BURDUR\'da Şeker İşçi Evleri Mahallesi\'ndeki caminin bahçesinde şadırvan ve tuvalet yapılacağı gerekçesiyle kesilen 40- 50 yıllık çam ağaçları ortada kaldı.

Burdur Şeker İşçi Evleri Mahallesi Muhtarı Sami Çelik, cemaatten imza toplayarak çam ağaçlarının caminin kubbesine, köklerinin de duvarlara zarar verdiği gerekçesiyle kesmek için İl Müftülüğüne müracaat etti. Müftülük Orman İşletme Müdürlüğü\'nden kesim için izin aldı ve Muhtar Sami Çelik\'e ağaçları kesebileceğini bildirdi. Bunun üzerine cami bahçesindeki 40- 50 yıllık 22 çam ağacı kesildi. Ancak caminin, Cami Yaptırma Derneği\'ne ait olduğu belirlenince kesilen çamların satışı yapılamadı ve kesildiği şekliyle ortada kaldı.

Muhtar Sami Çelik, \"Cemaatimizin çamların kesilmesi adına bir talebi oldu. Tuvalet ve şadırvan yaptıracağız. Çamlar çok büyük olduğu için caminin kubbesindeki oluklar tıkanıyordu, caminin duvarları su alıyordu. Kökleri duvarları yıkmaya başladı. Cemaatin isteğiyle Müftülüğümüze dilekçe yazdım. Müftülük, Orman İşletme Müdürlüğü\'ne görüş sormuş. Orman İşletmeden geldiler ve kesilecek ağaçları belirledik. Daha sonra camimizin derneğe ait olduğu ortaya çıktı. Şu anda beklemedeyiz. Birkaç gün içinde ağaçlarımızı istifleyip satacağız ve gelirini cami hayrına kullanacağız\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Kesilen ağaçlar

- Camini dış görünüşü

- Muhtarla röportaj

- Detay

( HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

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4)ELEKTRİK KONTAĞI SONUCU ÇIKAN YANGIN 12 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

İZMİT\'te, bir evde elektrik kontağı sonucu çıkan yangında binada yaşayan 12 kişi dumandan etkilenirken, evin salonu kullanılamaz hale geldi. Binada mahsur kalan bir kadın 2 kedisini kucağına alarak itfaiye merdiveni ile aşağı indi.

Olay öğle saatlerinde, İzmit Kuruçeşme Yeni Mahalle Çimenli Sokak\'ta meydana geldi. Jale Şen\'in yaşadığı dairede elektrik kontağı sonucu yangın çıktı. Binada yaşayanların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye yangına müdahale ederken, binayı dumanların sarması nedeniyle mahsur kalanlar itfaiye merdiveni ile aşağı indirildi. Binada yaşayan bir kadın 2 kedisini kucağına alarak itfaiye merdiveni ile aşağı indi. Yangında, binada yaşayan 5\'i çocuk 12 kişi dumandan etkilendi. Hastanelere kaldırılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Elektrik kontağı sonucu çıkan yangında dairenin salonu hasar gördü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-İtfaiye ekiplerinin vatandaşları merdivenli araç ile kurtarması

-İtfaiyenin müdahalesi

-Ambulansta tedavi gören vatandaşlar

-Görgü tanığıyla röp.

-Kucağında kedileri olan kadından görüntü

HABER: Uğur AYDIN-KAMERA: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),(DHA)

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5)KARABÜK MERKEZLİ UYUŞTURUCU OPERASYONU ŞÜPHELİLERİ ADLİYEDE

KARABÜK ile birlikte Bursa\'da düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5\'i üniversite öğrencisi 8 kişi adliyeye sevk edildi.

Karabük Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Karabük ile birlikte Bursa\'da düzenlediği eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 5\'i üniversite öğrencisi 8 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 29 gram metamfetamin, 9.40 gram esrar ele geçirildi. Karabük Emniyet Müdürlüğü\'nde işlemleri tamamlanan B.B. (43), B.T. (25), M.G.S. (21), M.D. (21), S.T. (26), Y.Y. (25), A.A. (29) ve R.B.(31), \'Uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak, temin ve ticaretini yapmak\' suçlarından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Şüpheliler adliyeye çıkartılırken

Süre:(01.09) Boyutu:(128 MB.)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)



