DHA YURT BÜLTENİ-11

1)RACO NUN ÇEVRESİNDEKİ TERÖR MEVZİLERİ VURULUYOR

Suriye\' nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik 35 gündür sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Raco beldesinin çevresindeki terör mevzileri havadan ve karadan vuruluyor..

TSK \'ya bağlı komando birlikleri ve ÖSO güçleri Raco eteklerine kadar tüm köyleri ele geçirdi. Raco merkezden sivillerin çıkması yönünde uyarı yapılırken Raco\' nun etrafındaki YPG ve PYD nin mevzileri vuruluyor.

ÖSO tarafından Azez bölgesinden Raco ve Cinderes bölgelerine çok sayıda birlik kaydırıldı. ÖSO kaynakları DHA\'ya yaptıkları açıklamada Raco ve Cinderes merkezinin alınmasının an meselesi olduğunu bildirdi..

RACO\' da da bulunan ÖSO Livai Şimal grubundan askerler Raco merkezinin çok kısa bir süre içerisinde alınacağını söyledi. Raco ve Cinderes Afrin\' e bağlı 5 önemli nahiyeden ikisini oluşturuyor. Bu iki önemli merkezin ele geçirilmesiyle Afrine yönelik operasyonlar hız kazanacak.

2)JÖH VE PÖH\'LER AFRİN\'İ TERÖRİSTLERDEN TEMİZLEMEK İÇİN ANT İÇTİ

SURİYE’nin Afrin bölgesinin teröristlerden arındırılmasına yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında meskûn mahal operasyonuna katılacak Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH) ve güvenlik korucuları için Gaziantep’in İslahiye ilçesinde bulunan Müşterek Görev Merkezi\'nde tören düzenlendi. Törene katılan JÖH ve PÖH timleri ile korucular, Afrin’i teröristlerden temizlemek için ant içti.Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) geçen 20 Ocak\'ta Suriye’nin Afrin bölgesinin teröristlerden temizlenmesi amacıyla Zeytin Dalı Harekâtı\'nı başlattı. Harekât kapsamında kara ve havadan düzenlenen operasyonlar ile Afrin kırsalındaki çok sayıda köy ve stratejik nokta terör unsurlarından temizlendi, Kilis ve Hatay’ın ilçelerine yönelik roket ve havanlı saldırılar sonlandırıldı. Harekât kapsamında TSK ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin ilerleyişi devam ederken, bölgede düzenlenecek meskûn mahal operasyonunda görev alacak JÖH ve PÖH timleri ile güvenlik korucuları dünden itibaren Gaziantep’in İslahiye ilçesinde İçişleri Bakanlığı tarafından oluşturulan Müşterek Görev Merkezi\'nde toplanmaya başladı.

Bir süre öncesine kadar Suriyeli sığınmacıların barındığı çadır kent olarak kullanılan merkeze gelen 3 bin 200 polis, jandarma ve korucu birliği için bugün tören düzenlendi. Törene, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, 2’nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Temel, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakçı, 5’inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, protokol üyeleri ile meskûn mahal operasyonuna katılacak asker, polis ve korucular ile aileleri katıldı.

2’nci Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel, çoğunluğu gönüllü olarak bölgeye gelen asker, polis ve korucuları selamlayarak başladığı konuşmasında, çok önemli bir harekâtı hep birlikte icra edeceklerini ifade etti. 80 milyonun duasının ve desteğinin arkalarında olduğunu dile getiren Orgeneral Temel, şöyle konuştu:

\"Hedefimiz tamamen teröristlerdir, PKK’lı, PYD’li, DEAŞ’lı teröristlerdir; bölge halkı tamamen dostumuzdur, kardeşimizdir. Hedefimiz, tekrar ediyorum, teröristlerdir. Harekâtı icra ederken terörist durumu, hava ve arazi şartlarına dikkat edelim. Harekâtı, emniyeti ve sürat dengesini kollayarak sürdürüyoruz. Hiçbirinizin tırnağı bin tane teröristin bedenine eşit değildir. Hiçbirinizin tırnağına taş gelmemesi için her türlü gayreti gösteriyoruz, göstereceğiz. Bölgede farkındalığımız mutlaka yüksek olmalı, görmediğiniz için görünmediğinizi zannetmeyiniz. Bize bu şerefli görev nasip oldu, hepinize hepimize bu onur bir ömür yeter. Vazife sırasında görev alanında birtakım zorluklarla karşılaşacağız. Arazi ve hava şartına tahammül edeceğiz. Kahramanlar, her türlü zorluğu yenecek bedenen ve ruhen gelişmiş meslek güveni yüksek arkadaşlarsınız. Sizlere güvenimiz sonsuzdur. Sivillerin emniyeti bizim için olmazsa olmazdır. Sivillerin korunması bizim için elzemdir. Rahat olun, mesleğe girerken ettiğiniz yemini hiç unutmayalım. İcabında vatan, Cumhuriyet, vazife uğrunda canımızı seve seve feda edeceğimiz yönünde yemin ettik. Bu yeminimizi her zaman her yerde hatırlayacağız, teröristin üstüne o şekil gideceğiz. Vatan bizim için olmazsa olmazdır.\"

DUA EDİLDİ, CUMA NAMAZI KILINDI

Yapılan konuşmaların ardından törende komando marşı okundu, meskûn mahal operasyonuna katılacak olan birlikler hep birlikte dua etti. Protokol üyeleri ile birlikte dua eden birlikler için daha sonra 2 koç kurban olarak kesildi. Buradaki törenin tamamlanmasının ardından protokol üyeleri ile birlikler, merkezdeki alanda hep birlikte cuma namazı kıldı.

\'SEVE SEVE GİDİYORUZ\'

Afrin’e gönüllü olarak gitmek üzere sınır hattındaki İslahiye’ye gelen JÖH ve PÖH timleri ise heyecanlı olduklarını söyledi. Daha önce Doğu ve Güneydoğu’da meskûn mahal operasyonlarına katıldıklarını dile getiren asker, polis ve korucular, bir an önce Afrin’de barışın sağlanmasını istediklerini ve bunun için gönüllü olduklarını dile getirdi. Terör ve teröristle yurt içinde mücadele ettiklerini dile getiren güvenlik güçleri, bu kez Suriye’de terörist unsurlarla savaş vereceklerini ve Suriyelilerin evlerine güven içerisinde dönmelerini sağlayacaklarını ifade etti.

Afrin’i terör unsurlarından arındırırak gerçek sahiplerine geri vermeyi hedeflediklerini anlatan güvenlik güçleri, “Gerekirse gözümüzü kırpmadan şehit olmaya hazırız. Tek hedefimiz bir an önce Afrin’i teröristlerden temizlemek. Halkımızdan tek isteğimiz bizim için dua etmeleri. Korkumuz yok ve seve seve Suriye’ye gidiyoruzö diye konuştu.

ÖZEL HAREKÂTÇI JANDARMADAN NİŞANLISINA EVLİLİK TEKLİFİ

Öte yandan, Afrin’e yönelik operasyonda görev alacak isimlerden birisi olan Diyarbakır Jandarma Özel Harekât Taburu\'nda görevli Uzman Çavuş Ömer Dana, gazeteciler aracılığıyla nişanlısına evlilik teklifinde bulundu. Mesleki yoğunluğundan dolayı nişanlısına evlilik teklifinde bulunamadığını belirten Ömer Dana, \"Uzun süredir nişanlım olan Melike Koçyiğit’e 80 milyonun önünde evlenme teklif etmek istiyoruz. Bu zamana kadar evlilik teklifini yapamadım. Buradan dönünce kendisiyle evlenmek istiyoruz ve teklifi buradan ilan ediyorum\" dedi.

Çavuş\'un kameralar aracılığıyla yaptığı teklif silah arkadaşları tarafından alkışlarla destek buldu.

YARINDAN İTİBAREN GİTMEYE BAŞLAYACAKLAR

Meskûn mahal operasyonu için Gaziantep’te toplanan JÖH ve PÖH timleri ile güvenlik korucularının yarından itibaren Afrin kırsalına intikallerinin başlayacağı bildirildi. Gruplar halinde farklı noktalara sevk edilecek birliklerin terör unsurlarıyla mücadelenin yanı sıra teröristlerden alınan bölgelerde meskûl mahal operasyonlarını yürütecekleri kaydedildi. Afrin operasyonuna katılmak isteyen JÖH ve PÖH personeli ile korucuların sınır hattına gelişinin de devam edeceği ve sayının 6 bine ulaşacağı da öğrenildi.

3)ŞEKER-İŞ ILGIN SENDİKASI BAŞKANI: ILGIN ŞEKER FABRİKASI, 33 MİLYON KAR ELDE ETTİ

KONYA\'da Şeker-İş Sendikası Ilgın Şube Başkanı Yusuf Yazır, özelleştirilmesi planlanan şeker fabrikaları arasında yer alan Ilgın Şeker Fabrikası\'nın \'2017-218 Pancar Alım ve Pancar İşleme Kampanyası\'nda 33 milyon lira kar elde ettiğini belirtti. Yazır, kar elde eden bir fabrikanın özelleştirilmemesi, aksine kapasite artırımına gidilmesi gerektiğini kaydetti. Yazır, \"Şeker fabrikalarının özelleştirilmesiyle, şeker pancarı tarımının önümüzdeki yıllarda tamamen bitirilmesi amaçlanmaktadır. Bu, şeker pancarı sektörünün bitirilmesi için bir projedir.\" dedi.

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş\'ye ait 25 şeker fabrikasından 14\'ünün özelleştirilmesine ilişkin ilan Resmi Gazete ‘de yayınlandı. Bunun üzerine de tepkiler gelmeye başladı. Şeker-İş Sendikası Ilgın Şube Başkanı Yusuf Yazır, özelleştirilecek fabrikalar arasında Konya\'nın Ilgın ilçesinde bulunan Ilgın Şeker Fabrikasının da yer aldığını belirtti.

1 MİLYON 455 BİN TON PANCAR ÜRETİMİ, 33 MİLYON KAR

Şeker fabrikalarının zarar ettiği gerekçesiyle özelleştirilmek istendiğini belirten Yazır, Ilgın Şeker Fabrikasının ise 33 milyon kar elde ettiğini söyledi. Yazır, şöyle konuştu:

\"Ilgın Şeker Fabrikası, 2017-2018 Pancar Alım ve Pancar İşleme Kampanyası kapsamında 201 bin dekar yerde pancar ekimi yapmıştır. Buradan 1 milyon 455 bin ton pancar üretimi gerçekleşmiştir. Adapazarı ve Kütahya Şeker Fabrikalarının bizim bölgelerimizden aldığı pancar hariç. Aynı zamanda bu fabrika 2017-2018 kampanya dönemi içinde 140 bin ton şeker üretmiştir. Bu fabrika yine 2017-2018 kampanyasında 33 milyon lira kar elde etmiştir. Burada daimi ve geçici işçiler olmak üzere 350 ila 360 civarında çalışanımız vardır. Kampanya döneminde ise taşeron işçi adı altında 600\'ün üzerinde çalışma grubunu istihdam etmesine vesile olmuştur. \"

ÖZELLEŞTİRMEK YERİNE, KAPASİTESİ ARTIRILMASI

Ilgın Şeker Fabrikasının özelleştirilmesi yerine üretim kapasitesinin artırılması gerektiğini ifade eden Yazır, \"Ilgın Şeker Fabrikasının kurulu kapasitesi günlük 8 bin 500 tondur. Biz, bu fabrikanın kapasite artırımına gitmemişiz. Örneğin 15 bin ton olabilir. Bunu yapmamışız, mevcut yapı içinde kıt kanat tamiratlarla, pansumanlarla fabrikaları kampanyalara hazırlıyoruz. Örneğin Konya ve Çumra Şeker Fabrikasının gün ton kapasitesi 18 ile 20 bin ton civarındadır. Pancar tarımını, rasyonel olarak işleyebilmeniz, verimli ve kaliteli bir şeker elde edebilmeniz, maksimum seviyede karlılığınızı ortaya çıkarmak içinde buna ihtiyaç var. Şimdi siz bunu yapmıyorsunuz? Bu yapı içinde fabrikalar zarar ediyor, fabrikalarda şu kadar insan çalışıyor, deniliyor. Bunlar doğru bir şey değil. Siz buralara vasıflı, teknik eleman almıyorsunuz. Meslek lisesi mezunlarının bile sayısı azdır. Üniversite ve yüksekokul mezunu çalışanların sayısı azaldı. Bununla da desteklemiyorsunuz buraları ve zaman zaman çıkıp fabrikalar zarar ediyor deniliyor. Bunu maalesef siyasetçilerimizde söylüyor. O bakımdan bunu doğru bir yaklaşım olarak görmüyorum.\" diye konuştu.

Yazır, Almanya\'da düşük kapasiteli 80 ila 100 fabrikanın kapandığını; ancak günlük 20 bin, 25 bin kapasiteli yeni fabrikalar kurup, çiftçilerin yeniden organize edildiğini söyledi.

Avrupa Birliği\'nde pancardan şeker elde edilen fabrikaların yüzde 80\'nin Amerika Birleşik Devletleri\'nde de yüzde 100\'nün çiftçi kuruluşlarının elinde olduğunu hatırlatan Yazır, \"Biz onlardan daha bir liberal ülke miyiz? Niçin orada çiftçi kuruluşların elinde? Çünkü orada ham maddeyi üreten insanlara kıymet vermek, değer vermek var. O insanların refahlarını, gelirlerini artıracak alt yapıyı kurmak için çalışma yürütülmüş. Bizim ülkemizde de bütün bunlar yapılması gerekirken tam tersi oluyor.\" dedi.

ŞEKER PANCARI TARIMININ TAMAMEN BİTİRİLMESİ AMAÇLANIYOR

Şeker fabrikalarının özelleştirilmesiyle şeker pancarı tarımının bitirilmesinin amaçlandığını belirten Yazır, \"Bu bir şeker pancarı tarımının bitirilmesi için projedir. Niçin böyle düşünüyoruz. Türkiye 15 Temmuzu yaşadı. 15 Temmuz yaşanırken bir firma, Şeker Kanunu’nun 1 ve 2\'nci maddelerinde değişiklik yapılarak glikozun serbest bırakılmasını talep etti. Tepkiler üzerine bu yasa gerçekleşmedi. Bu lobi faaliyeti sürdürülmeye devam ediyor. 2016 Ağustos ayında şeker piyasasını düzenleyen Şeker Kurumu göreve atanamamıştır. 17 ay şeker piyasasını düzenleyen kurum boş bırakılmıştır. Dolayısıyla bu firmalar gibi firmalar, nişasta bazlı şeker üreticileri piyasayı serbest bulmuştur ve istedikleri gibi mal satmışlardır.\"

BU ÖZELLEŞTİRME NİŞASTA BAZLI ŞEKER ÜRETİCİLERİN ÖNÜNÜ AÇAR

Yazır, şeker fabrikalarının özelleşmesinin, nişasta bazlı şeker üreten firmaların piyasadan daha çok pay alabilmeleri için pancar tarımını çökertmeye çalışan bir proje olduğunu ileri sürdü. Yazır, \"Bu özelleştirme Türkiye\'de nişasta bazlı şeker üreticilerin önünü açar, onların pazar alanını genişletir. Nişasta bazlı şeker üreticilerin önünü açar onların pazar alanını genişletir başka bir şeye yaramaz. Nişasta bazlı şekerden çok kar elde ediyorlar. Biz göre yüzde 50 maliyetleri düşük. Özelleştirmenin doğru olmadığına inanıyorum.\" dedi.

ŞEHİRE GÖÇ BAŞLAYACAK

Yazır, Ilgın Şeker Fabrikasının pancar üretiminde Konya\'daki 8 ilçeye hitap ettiğini, özelleştiği takdirde de pancar üreticisinin zarar edeceğini ve büyükşehirlere göçlerin önünün açılacağını belirtti. Fabrikanın sadece pancardan şeker elde eden bir fabrika olarak düşünülmemesi gerektiğini ifade eden Yazır, kaba yem de ürettiğini ve bölgede 40 bin büyükbaş hayvanın süt sığırcılığı yapıldığın kaydetti.

İŞÇİLERDE ÖZELLEŞTİRİLMESİNİ İSTEMİYOR

Ilgın Şeker Fabrikasında 30 yıldır işçi olarak çalıştığını belirten Erdoğan Öztürk, \"Şeker fabrikalarının özelleştirilmesini istemiyorum. 30 yıldır burada çalışıyorum, aldığım ücret aylık 3 bin 660 liradır. Ben emekli olduğunda 3 bin 500 lira maaş alacağım. 160 lira için kendimden fedakarlık yapıp burada çalışıyorum. Fabrikanın özelleşmemesi için ben kendimden fedakarlık yapıyorum.\" dedi.

9 yıldır çalıştığını belirten Şevket Çırak, \"Yetiştirme yurdundan istihdam edildim. Şeker fabrikalarının özelleştirilmesini istemiyorum. Ülkemizde özelleştirilen fabrikalar oldu. Bunlara 5 yıl kota koydular. 5 yıl hangi fabrikalar ayakta durdu ki, şeker fabrikaları ayakta duracak.\" dedi.

28 yılı Ilgın\'da olmak üzere 39 yıldır şeker fabrikalarında işçi olarak çalıştığını belirten Ali Yavuz, \"Şeker fabrikalarının özelleştirilmemesinden yanayız. Şeker fabrikalarının kamunun elinde durması hepimiz için daha hayırlı olacaktır. Ilgın ilçesi içinde bu fabrika çok önemlidir Burası ilçenin istihdam kapısıdır. Buranın özelleştirilmesi halinde halkını olumsuz etkileyecektir.\" dedi.

4)İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ, ASKERLERLE BİRLİKTE KOMANDO YEMİNİ ETTİ

KAHRAMANMARAŞ\'taki Albayrak İlkokulu öğrencileri, Afrin\'deki Mehmetçiklere destek için ziyaret ettikleri Onikişubat İlçe Jandarma Komutanlığı\'nda askerlerle birlikte komando yemini etti. Afrin\'de devam eden Zeytin Dalı Harekâtı\'na katılan askerler için mektup yazan öğrenciler, Onikişubat İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Tayfun Atakut\'u ziyaret etti. Öğrenciler, yazdıkları mektupları Afrin\'e ulaştırılmak üzere askerlere teslim ederken onlara sevgi gösterisinde de bulundu. Ellerinde Türk bayraklarıyla \"Her Türk asker doğar\", \"Şehitler ölmez, vatan bölünmez\" sloganları atan öğrenciler, jandarma araçlarına da bindi. Ardından askerler komando yemini etti, öğrenciler de tekrarladı. Öğrenciler, ellerindeki Türk bayraklarını havaya kaldırarak yemini gür bir sesle söyleyip askerlere eşlik etti.

sonunda bir açıklama yapan Albayrak İlkokulu Müdürü İsa Yıldız, Afrin\'deki Mehmetçik\'e destek olma adına ziyareti gerçekleştirdiklerini belirterek, \"Öğrenci ve öğretmenlerimizle beraber karınca kararınca Mehmetçik Vakfı\'na küçük bir de bağış yaptık. Özellikle asker ve öğrencilerimize moral ve motivasyon verebilmek için ziyarette bulunduk. Ordumuza başarılar diliyoruz\" dedi.

Onikişubat İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Tayfun Atakut ise ziyaretten dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederek, öğrencilere ve beraberindeki öğretmenlerine teşekkür etti.

5)ACEMİ ASKERLER YEMİN ETTİ, TÖRENDE \'DİRİLİŞ\' DİZİSİ MÜZİĞİ ÇALDI

MANİSA 1\'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası\'nda 4 bin 520 piyade er ve komando yemin etti. Diriliş isimli televizyon dizisinin müziğinin çaldığı yemin töreninde, askerler horon tepti, harmandalı oynadı ve halay çekti.

Temel eğitimlerini Manisa 1\'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası\'nda tamamlayan uzun dönem 4 bin 520 er yemin etti. Piyade erlerin eğitildiği kışlada ilk kez komando yetiştirilmeye başladı. Yemin töreninde komandolar da ant içti. Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, 1\'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Güven Dere ve asker ailelerinden oluşan yaklaşık 25 bin kişi törene katıldı. Kendilerine ayrılan alanı dolduran asker aileleri, Türk bayrağı salladı ve cep telefonlarıyla çocuklarını görüntülemeye çalıştı. Erler için düzenlenen yemin töreninde, eğitimlerde başarılı olan 12 askere ve askerliğini Manisa\'da yapmış olan 38 baba ile dedeye de hediyeler verildi. Askerlerile yakınlarına belge ve hediyelerini, Manisa Huzurevi\'nde kalan 81 yaşındaki Meral Boyacıoğlu, verdi.

Askerlerin yemin etmesinin ardından bir konuşma yapan Albay Güven Dere, hepsiyle gurur duyduğunu söyledi. Albay Dere, \"Milletimize sadakatle hizmet edeceğinize, emirlere ve amirlerinize mutlak itaat edeceğinize, vatan, cumhuriyet ve vazife uğrunda seve seve hayatınızı feda edeceğinize yemin ettiniz. Dünyanın en güçlü silahlı kuvvetlerinden birisi, aynı zamanda Türk ulusunun ayrılmaz bir parçası ve daima ulusunun hizmetinde olan Türk Silahlı Kuvvetleri, gücünü Atatürkçü düşünce sisteminden, mutlak itaate dayalı disiplin anlayışından, sarsılmaz birlik ve beraberlik anlayışından ve bağrından çıktığı Türk ulusunun güven ve sevgisinden almaktadır. Türk askeri olmak bir onurdur\" dedi.

Yemin töreninde askerler tarafından hazırlanan özel bir koreografi sergilendi. Askeri bando, Diriliş dizisinin müziğini çaldı, askerler de eşlik etti. Ardından bir asker tarafından \'sağ olsun vatan\' türküsü seslendirildi. Törende askerler, Ege yöresine özgü Harmandalı oynadı, ardından horon tepildi. Ayrıca Güneydoğu yöresi müzikleriyle halay da çeken askerler, katılanların beğenisini topladı. Kışlada ilk kez eğitim alan komando askerler de yakın dövüş tekniklerini sergiledi ve \'Bir ölür bin diriliz\' diyerek Türk bayrağı açtı.

Törendeki gösterilerin ardından askerler marşlar eşliğinde geçit töreni yaptı. Askerlerin marşlarına törene katılanlar da eşlik etti ve Türk bayrağı salladı. Geçit töreninin ardından askerler ve aileleri tören alanında birbirlerine kavuştu. Sarılıp kucaklaşan askerler ve aileleri sevinç gözyaşı döktü.

6)BÜFEDE SİLAHLI SOYGUN YAPAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

TEKİRDAĞ\'ın Çorlu ilcesinde bir büfeye elinde tabanca ile girip, işyeri sahibini tehdit ederek 750 lira ve 60 paket sigara gasp eden Abuzer Y., polis tarafından yakalandı.Saygun anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı

Çorlu\'da pazartesi gecesi bir tekel büfesine gelen yüzü kapalı Abuzer Y., elindeki tabanca ile işyeri sahibini tehdit ederek, kasada bulunan 750 TL ile 60 paket sigara alıp kayıplara karıştı. Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip yaptıkları araştırmada silahlı kişinin Abuzer Y., olduğunu belirledi. Çorlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi\'nde olayda kullandığı tabanca ile yakalarak gözaltına aldı.

Şüpheli Abuzer Y., emniyetteki soruşturmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

7)AFRİN\'DEKİ ASKERLER İÇİN ERKEKLER DE ÇORAP ÖRDÜ

BURSA’nın Karacabey ilçesinde erkeklerin çorap örmesiyle tanınan Yeni Karaağaç Mahallesi\'nde yaşayanlar ördükleri çorapları Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev yapan askerlere gönderdi.

Erkeklerin çorap örmesiyle tanınan eski adıyla ‘Çorapçı Karaağaç’, yeni adıyla kırsal Karaağaç Mahallesi\'ndeki kadın ve erkekler Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan Mehmetçikler için bin çift çorap ördü. Çorapların Afrin’e gönderilmesi için Yeni Karaağaç Mahallesi’nde Karacabey Kaymakamı Dr. Yusuf Gökhan Yolcu, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, İlçe Müftüsü Durmuş Ayvaz, AK Parti İlçe Başkanı Ertem İşcan, BUSKİ Karacabey Şube Müdürü Hakan Kaya, Karacabey Ziraat Odası Başkanı Erhan Erdem ve vatandaşların katılımıyla tören düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende Şehit Bilal Kanat Ortaokulu öğrencileri şiirler okuyarak, hazırladıkları skeçle izleyenlere duygulu anlar yaşattı.

Kendi ördükleri çorapları Afrin\'e ulaştırılmak üzere hazırladıklarını ifade eden vatandaşlar; \"Erkekler ve kadınların birlikte ördükleri çorapları Mehmetçiğimize gönderiyoruz. Mehmetçiklerimiz ördüğümüz çorapları giysinler üşümesinler. Bunlar Mehmetçiğimize bizden hediye olsun. Örmeye devam edeceğiz. İstesinler daha da göndeririz. Ev ev gezerek bu çorapları topladık. Allah Mehmetçiğimizi büyük beladan, kazadan ve kurşundan korusun. Onlar olmasa bizler rahat yatamayız\" ifadelerini kullandılar.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ise, \"Yeni Karaağaç Mahallemizde yaşayan vatandaşlarımızın Mehmetçiklerimize çorap gönderme töreni için buradayız. Geçmişte milletimiz nasıl birleşerek mücadele etmişse, bugün de sınırlarımızın ötesinde Afrin\'de mücadele eden Mehmetçiğimize aynı ruh ve şuurla yurdumuzun çeşitli illerinden her köşesinden destekler yağmaktadır. Yeni Karaağaç Mahallesi’nde yaşayan hemşehrilerimiz de Mehmetçiğimiz üşümesin, olumsuz hava şartlarından etkilenmesin diye desteklerimizi ve dualarımızı yanlarında hissetsinler diye, çam sakızı çoban armağanı bu çorapları kendi el emekleri göz nurları olarak ördüler. Şu anda da bu çorapları gönderiyorlar. Bu güzel davranışlarından dolayı vatandaşlarımızı kutluyorum. Ordumuzun muzaffer olarak memleketimize dönmesini temenni ediyoruz\" şeklinde konuştu.

Karacabey İlçe Müftüsü Durmuş Ayvaz tarafından yapılan duadan sonra örülen bin çift örme çorap Mehmetçiklere dağıtılmak üzere gönderildi.

