DHA YURT BÜLTENİ-11

1)ADANA ŞEHİDİNİ UĞURLADI

HAKKARİ\'nin Şemdinli ilçesinin karşısında Irak\'ın kuzeyindeki Çam Tepe üs bölgesinde PKK\'lı teröristlerin roketatarlı saldırısında şehit olan şehit olan Sözleşmeli Er Eren Çelik (28), memleketi Adana\'nın Ceyhan ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin cenazesi ilk olarak Soysalı Mahallesi\'ndeki babaevine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi tören için Soysalı Mahalle Mezarlığı\'na götürüldü. Burada düzenlenen törene Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Beldeye Başkanı Hüseyin Sözlü, şehidin ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören sırasında şehidin tabutuna sarılan annesi Hafize, eşi Meltem Çelik uzun süre ağıt yaktı. Şehidin babası Yunus Eren\'i ise Bakan Ahmet Arslan ve Vali Mahmut Demirtaş teselli etti. Kılınan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi gözyaşları içinde aile mezarlığında toprağa verildi.

2)DİYARBAKIR\'DAKİ ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ AFRİN BÖLGESİNE UĞURLANDI

DİYARBAKIR Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli özel harekat polisleri, düzenlenen törenle, kesilen kurbanlar ve okunan dualar eşliğinde Afrin\'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı bölgesine uğurlandı. Silvan yolu üzerindeki Özel Harekat Şube Müdürlüğü\'nde düzenlenen uğurlama törenine, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, polis özel harekat Zeytin Dalı Harekatı\'na katılacak özel harekat polisi, eş ve yakınları katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başlayan törende Vali Güzeloğlu bir konuşma yaptı.

\"SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLİNE KADAR MÜCADELE DEVAM EDECEK\"

Değerli çalışma arkadaşlarım, Emniyet teşkilatımızın ve Jandarma teşkilatımızın kahraman mensupları, her birisi kahramanlığımızın, cesaretimizin, kararlılığımızın simgesi olan özel harekat teşkilatımızın ve personelimizin seçkin mensupları ve milletimizin kahraman evlatları bugün, bu büyük milletin ve devletin iradesini, cesaretini ve kahramanlığını, içte ve dışta terörle teröristle mücadeledeki iradesini ve ecdadından aldığı imanı temsil eden sizleri, Zeytin Dalı Harekatı\'na ve Afrin\'e uğurluyoruz. Sizler bu büyük devletin ve milletin sonsuza kadar payidar olması, şanlı bayrağımızın semalarda bağımsız ve özgür olarak dalgalanması, ezanımızın gönlerden ve semalardan hiç dinmemesi adına, bu büyük emaneti ve bu kararlılığı her noktada temsil etmek ve inşallah muzaffer eylemek adına bir sefere çıkıyorsunuz. Bizler bir büyük medeniyetin ve geçmişin temsilcileri olarak tarihin her döneminde adaleti, hakkı, bu noktada barışı ve esenliği temin eden, her noktada mağdurun, mazlumun yanında yer alan ve hakkı tutup kaldıran bir büyük milletiz. Bu uğurda nice şehitleri ve kahramanları kara toprağa, gül bahçesine girercesine yolcu eylemişiz. Rabbim tüm şehitlerimizin razı olsun, makamları cennet ve inşallah Peygamberimiz komşuları olsun. Bu imanla, bu kararlılıkla yetişen, annesinden helal sütü alan, babasından hayır duası alan her bir evladı, bu değerlerin, devletin ve milletin bekasının sarsılmaz, yorulmaz bekçileridir. Hepiniz ve hepimiz bu değerler uğruna hayatını feda etmek ve eylemek üzere kabirleşmiş ve ant içmişiz, alışmışız. Ülkenin içinde ve dışında son hain etkisiz hale getirilene kadar devlet ve millet düşmanları bu noktada devletin ve milletin kararlılığı karşısında yok olana kadar bu mücadelede sonsuza kadar bir kararlılığı temsil etmekteyiz\" dedi.

\'İHANET İŞBİRLİKÇİLERİNİN TEZGAHI, MİLLETİN VE DEVLETİN KARARLILIĞI İLE ETKİSİZ HALE GETİRİLECEK\'

İşte bugün de ihanetin, işbirlikçilerinin, uzantılarının ve destekçilerinin ülkemizin içinde ve dışında ortaya koydukları bütün tertip ve tezgâhlara karşı bu milletin kararlılığı ve iradesi ile devletimizin bu noktadaki kararlı duruşuyla hamdolsun hepsi etkisiz hale gelmeye, bu büyük devletin kararlılığı karşısında yok olmaya mahkûm edilmişlerdir ve sizler bugün de bu kararlılığı temsil etmek adına bu ülkenin her bir köşesindeki imanı ve cesareti gösteren birer kahramanlar olarak bugün o sefere çıkıyorsunuz. Dün uğurladığımız Jandarma Özel Hareket personelimiz gibi güvenlik korucularımız gibi bugün sizlerde Diyarbakır\'da hepimizin duasıyla, sizlere olan güveni ve sarsılmaz imanıyla yola çıkıyorsunuz, gazanız mübarek olsun, Allah sizleri her daim muzaffer eylesin, bu sefer de sağ salim hepinizi sevdiklerinize ve bize rabbim kavuştursun inşallah. Bilin ki bu yolculuk sizden önceki ecdadımızın, ceddimizin çıktığı seferlerin yolculuğudur. Bilin ki bu temsil ettiğimiz kararlılık, bu ülkenin her bir köşesinde bulunan ve bu ülkenin her bir köşesinde anılan kahramanların yoludur. Biz hayatı bu değerler uğruna feda ederek büyüyen, güçlenen ve bu kararlılığıyla, sarsılmaz imanıyla büyük olan bir milletiz. Herkes şunu bilmeli ki bu büyük devlet ve millet, şartları ne olursa olsun bu değerler uğruna ve sadece kendimize ait olmayan insanlık değerleri adına da bunu göstermekten kaçınmayan ve Allah\'ın izniyle de bütün bu kararlılığıyla muzaffer olan bir büyük milletiz. Rabbim bu değerler uğruna bugüne kadar içinde bulunduğumuz kahraman teşkilatımız dâhil şehit olan bütün şehitlerimizden razı olsun, onları yetiştiren anne ve babalardan razı olsun. Bugün burada bulunan dualarıyla evlatlarını, yakınlarını, sizleri bu kazaya, bu sefere uğurlayan bütün aile fertlerimizden de razı olsun. Sizler inanıyorum ki çelikleşmiş iradenizle, sarsılmaz imanınıza sizden önce sefere çıkan tüm kahramanlar gibi her noktada ve her daim muzaffer olacak ve inşallah şanlı bayrağımızı gönlerde ezanımızı semalarda sonsuza kadar inşallah semalarda tutacaksınız. Hepinizi bu duygularla tek tek kutluyor, bu imanı temsil ettiğiniz için milletimiz adına teşekkür ediyor, gazanız ve seferiniz mübarek olsun diyorumö dedi.

Konuşmalarının ardından Vali Güzeloğlu ve protokol üyeleri, özel harekat polislerine Kuran-ı Kerim ve Türk Bayrağı takdim etti. Daha sonra kurban kesimi yapılarak, okunan duanın ardından polis özel harekat (PÖH) timleri Afrin bölgesine uğurlandı.

3)BEYAZ EŞYA MAĞAZASINI SOYAN HIRSIZLAR YAKALANDI

KOCAELİ\'nin Gölcük ilçesinde, bir beyaz eşya mağazasının camlarını kırarak 5 bulaşık makinesi ile 5 ankastre set çalan 2 kişi yakalandı. 25 Ocak\'ta Gölcük\'te bir beyaz eşya mağazasının camlarını kırarak içeri giren hırsızlar, 5 bulaşık makinesi ve 5 ankastre set çaldı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kamera kayıtlarını inceleyerek hırsızlık olayında kullanılan aracın plakasını tespit etti. Plaka takip sistemi sayesinde araç TEM Otoyolu Gebze mevkiinde takibe alındı. Araçtakiler takip edildiklerini anlayarak kaçmaya başladı. Osmangazi Köprüsü\'ne giren araç, polis ekiplerinin yolu ulaşıma kapatması sonucu durduruldu. Polis araçta bulunan E.E. ve A.U.\'yu gözaltına aldı. E.E.\'nin 12, A.U.\'nun ise 4 adet benzer suçlardan kaydının bulunduğu belirlendi. 2 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

4)KAYAPINAR\'DA KODLAMA PROJESİ BAŞLADI

DİYARBAKIR\'ın merkez Kayapınar Belediyesi tarafından bir yıl içerisinde bin 500 öğrencinin faydalanacağı, \"Kodlama ve programlama\" alanında eğitimlerin verileceği proje, düzenlenen törenle başladı. Merkez Kayapınar Belediyesi tarafından başlatılan ve \"Kodlama\", \"Üç boyutlu tasarım\", \"Akıllı cihaz tasarımı ve programlama\" alanlarında eğitimlerin verileceği, \"Kayapınar Kodluyor ve KızCode\" projesinin açılışı düzenlenen törenle başladı. Cegerxwin Kültür ve Sanat Merkezi\'nde yapılan törene Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Cumali Atilla, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Kayapınar Kaymakamı Ozan Balcı, Yenişehir Kaymakamı Serdar Kartal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Demir, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı. Bin 500 öğrencinin faydalandığı proje kapsamında öğrenciler yaptıkları kodlama ve tasarım örneklerini sergiledi.

\'BİR YIL İÇERİSİNDE BİN 500 ÇOCUĞA EĞİTİM VERECEĞİZ\'

Projenin açılışı öncesi konuşan Kayapınar Kaymakamı Ozan Balcı, bir yıl içerisinde bin 500 çocuğa kodlama eğitimi vereceklerinin belirterek, \"Kavramlara baktığımız zaman yapay zeka, nano teknoloji, biyo teknoloji, uzay teknolojisi dünyayı yeniden şekillendiriyor. Bir yıl içerisinde bin 500 çocuğa kodlamayı öğretmiş olacağız. Projeye desteklerinden dolayı emeği geçenlere teşekkür ediyoruz\" dedi.

\'DÜNYA ÇOCUKLARIYLA AYNI ANDA VE AYNI BOYUTTA BULUŞTURUYORUZ\'

Vali Güzeloğlu da yaptığı konuşmada, gelişen teknolojide Türkiye\'nin de yerini alması gerektiğini belirterek, \"Yapay zekadan nano teknolojiye, nöro teknolojiden biyo teknolojiye, kodlamadan dijital teknolojiye ve bir bütün olarak akıllı yaşama, akıllı şehirlere ve çok boyutlu tasarımlara doğru bugün Diyarbakır\'dan, Kayapınar\'dan çok güçlü bir başlangıç yaptık. Geleceğimiz, güvencemiz ve zenginliğimiz olan çocuklarımızı dünya çocuklarıyla aynı anda ve aynı boyutta buluşturuyoruz. Kalkınmanın, gelişmenin temel şartı bilgiye erişmek, bilgiyi üretmek ve bilgiyle rekabet edebilmektir. Böylesi hayırlı, yararlı ve anlamlı bir proje başlattığı için kaymakam arkadaşımızı kutluyorum\" diye konuştu. Konuşmaların ardından protokol üyeleri temsili kurdele kesmesinin ardından Vali Güzeloğlu ve beraberindekiler, öğrencilerin yaptıkları kodlamaları inceleyerek öğrencilerden bilgi aldı.

5)KASKETİ ÇIKARINCA POLİS ŞANTAJCI ÇİFTİ GÖZALTINA ALDI

ANTALYA\'da H.Ö. (35) kirayı almaya gelen evsahibi Hasan K.\'nin (78) önünde soyunup dans ederken, kadının sevgilisi Ş.Ç. (35) de bu anları kaydedip evsahibinden şantajla para istedi. Bir kafede parayı çifte teslim eden Hasan K.\'nin başındaki kasketi çıkarmasıyla harekete geçen polis, iki sevgiliyi gözaltına aldı. Antalya\'da çeşitli mahallelerde 54 dairesi bulunan Hasan K., kirayı almak için H.Ö\'nün Muratpaşa İlçesi\'nde Zerdalilik Mahallesi\'nde oturduğu eve gitti. H.Ö., kapıda karşıladığı Hasan K.\'yi içeri davet etti. Ev sahibinin içeri girmesiyle bir anda üzerindekileri çıkaran H.Ö., bir yandan da Hasan K.\'yi okşamaya başladı. Bu anları kamerayla görüntüleyen kadının sevgilisi Ş.Ç., ev sahibi Hasan K\'nin başına sert bir cisimle vurdu. S.Ç., yaşananları unutmaları karşılığında Hasan K.\'den iki eşit taksitte 20 bin lira istedi. Taraflar, aynı günün ilerleyen saatlerinde bir kafede buluşmak için anlaştı.

KASKETİ ÇIKARINCA OPERASYON YAPILDI

Kiracısı kadının evinden ayrılan Hasan K., Antalya Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği\'ne giderek başından geçenleri anlattı. Operasyon için hazırlık yapan polis, buluşma noktası kafede önlem alıp beklemeye başladı. Hasan K., bir süre sonra belirtilen adrese gelen H.Ö. ve sevgilisi Ş.Ç. ile buluştu. Burada parayı çifte veren Hasan K., bu sırada başındaki kasket çıkarttı. Kasketin çıkarılması işaretinin ardından harekete geçen polis, çifti gözaltına aldı. Sağlık kontrolü sonrasında ifadeleri alınan iki şüpheli, adliyeye sevk edildi. Operasyon anı kameralara saniye saniye yansıdı.

