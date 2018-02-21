DHA YURT BÜLTENİ-11

1)\'MAVİ BALİNA\' OYUNU BURSA’DA CAN ALDI

BURSA’da Ahmet P. (16), iddiaya göre arkadaşıyla \'Mavi Balina\' oyunu oynadıktan sonra gittiği halı sahanın tellerine kendisini asarak yaşamına son verdi. Arkadaşının ölümüne tanık olan Batuhan K. ise sinir krizi geçirince hastaneye kaldırıldı.

Olay, pazartesi akşamı merkez Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi’nde meydana geldi. TIR şoförü Murat P.’nin 6 çocuğundan biri olan Ahmet P., evlerine gittiği arkadaşı Batuhan K. ile birlikte iddiaya göre \'Mavi Balina\' oyunu oynadı. Oyunun ardından iki arkadaş, evin yakınlarındaki halı sahaya gitti. Ahmet P., götürdükleri ipi halı sahanın tellerine bağlayıp, tabureye çıkarak kendini astı. Arkadaşının ölümüne tanık olan Batuhan K. sinir krizi geçirdi.

BİLGİSAYARA EL KONDU

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Batuhan K., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ahmet P.’nin cesedi ise otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Batuhan K.’nin bilgisayarına el koydu.

Otopsinin ardından ailesi tarafından hastaneden alınan Ahmet P.\'nin cenazesi, gözyaşları içinde toprağa verildi.

\'BAZI GECELER ARKADAŞINDA KALIYORDU\'

Ahmet P.\'nin ağabeyi Mehmet P. ise “Bizim evimizde bilgisayar yoktu. Ahmet, bazı geceler Batuhanlarda kalıyordu. Gecenin geç vakitlerine kadar Mavi Balina oyunu oynuyorlarmış. Oyunun 40\'ıncı bölümünden sonra verilen komutlarla oynayan kişilerden elini kesmesi, koluna balina yapması, kendisini öldürmesi için tavsiyelerde bulunduğunu öğrendik. Mavi Balina oyunu 50\'nci bölümünde oynayan kişinin ölümüyle noktalanıyormuş\" diye konuştu.

\'OĞLUMU MAVİ BALİNA BU HALE GETİRDİ\' PAYLAŞIMI

Mehmet P., hastanede tedavi gören Batuhan K.’nın annesinin sosyal medya hesabından oğlunun fotoğrafını, “Mavi Balina oyunu bu hale getirdi\" notuyla paylaştığını söyledi.

YANLARINDA SEHPA VE İP GÖTÜRMÜŞLER

Ahmet P.’nin iyi bir kişiliğe sahip olduğunu belirten amcası Ömer Faruk P. ise “Ahmet, lise eğitimini devam ederken yarım bıraktı. Olay günü daha önceden birlikte okuduğu arkadaşlarının yanına giderek helallik istemiş. Daha sonra öğrendiğimize göre, arkadaşı Batuhan’ın evinde bilgisayarda Mavi Balina oyununu oynuyorlarmış. Hatta, bilgisayarda oyun izlerken, odanın kapısını kilitlemişler. Batuhan anne ve babasını odaya sokmuyormuş. Daha sonra evden ayrıldılar. Kamera görüntüsünde Ahmet’in, Batuhan’la birlikte olay yerine giderken ellerinde sehpa ve ip olduğu görülüyor. Bu bir cinayet. Olayı zaten Cinayet Bürosu ekipleri araştırıyor. Batuhan’ın iyileşip, sağlığına kavuşmasıyla konu netlik kazanacak\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Olay yeri

-Röp

-Detaylar

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)-

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2)BİTEZ\'DE DENİZ DİBİ TEMİZLİĞİ

MUĞLA\'nın Bodrum Belediyesi\'nin \"Denize en çok mavi yakışır\" sloganıyla bu yıl dördüncüsünü düzenlediği deniz dibi temizliği kampanyasında, turizmin incisi Bitez Mahallesi\'nde çalışma yapıldı. Deniz dibi temizliğine katılan dalgıçlar, 2 saatte çoğunluğu teneke ve camdan yapılan içecek kutularından oluşan çöpleri denizden çıkarıldı.

Toplumda çevre bilincinin oluşturulmasını sağlamak, gelecek nesillere daha yaşanılası bir dünya ve daha temiz bir çevre bırakmak misyonuyla 4 yıl önce başlatılan deniz dibi temizliği kampanyası kapsamında, Bitez Mahallesi\'nde temizlik yapıldı. Bodrum Belediyesi Dalış ekibinde görevli 10 dalgıcın katıldığı çalışmalarda, Bitez Limanı ve yerli yabancı turistlerin denize girdiği Bitez Plajı\'nda yapılan temizlik de çok sayıda atık malzeme toplandı. Yapılan deniz dibi temizliğinde 700 kilo yakın çöp toplandı. Çalışmalar dalgıçlar tarafından sualtı kamerasıyla görüntülendi. Atıklar, kıyıdaki ayrıştırma işleminin ardından Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi\'ne gönderildi.

Bodrum Belediye Gönüllü Dalış ekibi Kaptanı Deniz Büyüksöylemez, işe yaramayan ne varsa denize atıldığına dikkat çekerek, \"Jetski parçaları, pet şişeler, balık yakalamak için sepetler, çok çeşitli atıklar var. Özellikle dere ağızlarında çöp çok birikmiş. Elimizden geldiğince temizlemeye çalıştık\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Bitez Plajından genel detay görüntü,

- Temizlik çalışmalarından görüntü,

- Atıkların karaya taşınması,

- Çöplerle birlikte katılımcıların genel görüntüsü.

- Sualtından temizlik görüntüleri vardır.

(Haber-Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM(Muğla) , DHA)

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3)VANLI KADINLAR SPOR YAPIP, SANAT ÖĞRENİYOR

VAN Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından bir süre önce hizmete açılan Kadın ve Aile Merkezi, ilgi görüyor. Merkeze gelen kadınlar, eğitmenler eşliğinde spor yapma imkanı bulup zayıflarken, takı tasarımı, el sanatları, tekstil ve seramik gibi konularda da eğitim alabiliyor. Kadınların beraberlerinde getirdikleri çocuklarına ise resim ve müzik eğitimi veriliyor.

Van Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Başkanlığı\'nın Seyit Fehim Arvasi Mahallesi\'nde açtığı ve içerisinde aerobik, fitness, pilates, step, boks ve kardiyo gibi etkinliklerin yapıldığı Kadın ve Aile Merkezi, boş zamanını değerlendirmek, meslek ve çeşitli sanat dallarıyla uğraşmak isteyen kadınlarla dolup taşıyor. Merkeze gelen kadınlar bir tarftan eğitmenler eşliğinde spor yapma imkanı bulup zayıflarken, bir taraftan da müzik, resim, dikiş, nakış, seramik, el sanatları, kilim ve takı tasarımı gibi birçok konuda eğitim görme imkanına sahip oluyor.

Merkezin spor hocası Belgin Sarıhan da kursa katılan kadınların hayatlarında önemli değişiklikler olduğunu belirtiyor. 3 ayrı kadın gurubuyla ortalama 5 saat çalştığıın anlatan Sarıhan, \"Belediye tarafından yaklaşık 5- 6 aydır spor kursu veriliyor. Sıkıntısı olan, hastalığı olan, kilo vermek isteyen bayanlarla spor yapıyoruz. Oldukça verimli oluyor, keyifli bir ortamda devam ediyor. Sadece spor kursu değil, kreşimizin olması bizim için çok büyük bir artı değer. Buraya spor için gelen kadınlar, çocuklarını kreşe bırakabiliyor, buradan çıkıp başka bir kursa katılabiliyorlar. Evde geçirdikleri boş zamanı burada çok iyi değerlendirebiliyorlar. Günde 3 grupla ortalama 5 saat çalışıyorum. Spor kursuna çok fazla talep var. Genellikle ev hanımları kursumuzu tercih ediyor\" dedi.

Kurslara katılan, 4 ayda 9 kilo verdiğini söyleyen Nazlı Yıldız da belediyenin verdiği hizmetten çok memnun olduğunu söyledi. Yıldız, \"Yaklaşık 4 aydır bu kurslara katılıyorum. 2 çocuğum var, birini okula bırakıyorum diğerini de kendimle buraya getiriyorum, ben spor yaparken o da kreşte duruyor. Öğleden sonra fırsat buldukça takı ve dikiş- nakış kursuna gidiyorum. Spor kursunun çok faydasını gördüm. Bu kurs sayesinde çok güzel dostluklar kurdum. Keşke daha önce böyle bir imkan olsaydı. Elimden geldiğince bu kurslara devam edeceğim. Herkese tavsiye ediyorum, özellikle boş zamanı olan kadınlar gelip bu kurslara katılsın\" diye konuştu.

Dikiş- nakış kursiyeri Özlem Özkan ise \"Ahşap boyama, dikiş- nakış, el sanatları, gibi kurslara katılıyoruz. Kurslarımız keyifli ve güzel geçiyor. Birçok şey öğreniyoruz, nakışlar, tablolar, kokulu sabunlar, panolar yapıyoruz. İleriki zamanlarda sergimiz olacak, yaptığımız şeyleri orada sergileyebileceğiz\" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK



Orhan AŞAN- Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)-

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4)YASA DIŞI BAHİS OYNATANLARA YÖNELİK OPERASYONA 4 GÖZALTI

ÇANAKKALE\'de yasa dışı bahis suçu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir hafta önce İstanbul\'dan Çanakkale\'ye gelen ve yasa dışı bahis siteleri ile kazanç sağlayan müşterilere ATM\'den paralarını havale eden bir S.N., Z.N. A.B. ve E.A\'yı takibe aldı. Şüpheliler, il merkezindeki bankalar caddesinde çeşitli bankaların ATM\'lerinden hesaplara para havalesi yaptı. Ekiplerin kendilerini takip ettiğinden habersiz olan şüpheliler, ardından kaldıkları Kemalpaşa Mahallesindeki pansiyonda gözaltına alındı. S.N., Z.N. A.B. ve E.A\'nın üzerlerinde yapılan aramalarda 6 adet cep telefonu ile 15 bin 100 TL ele geçirildi. Şüphelilerin bankalardaki hesap incelemelerinde son bir hafta içinde 117 bin TL\'lik bir girdi çıktı işlemi yapıldığı tespit edildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan 4 zanlı adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Emniyet Müdürlüğünden görüntü.

-Adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan görüntü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

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