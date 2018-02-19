DHA YURT BÜLTENİ-11

Karşılıksız aşk dehşeti; öğrenci servisine pompalıyla ateş açıp, intihar etti/EK

SABIKALI ÇIKTI

Karşılıksız aşk beslediği lise öğrencisinin bulunduğu servis midibüsüne pompalı tüfekle 5 el ateş edip, ardından intihar eden Aykut Arık\'ın kasten adama yaralama suçundan sabıkası bulunduğu ortaya çıktı. Olayda yaralanan servis şöförü Mehmet Ali Yüksel\'in ise hastanedeki tedavisi sürüyor

ADANA,(DHA)

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Ziraat Mühendisi, iş yerinde uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü

Konya\'nın Karapınar ilçesinde Ziraat Mühendisi Kenan Özdamar (38), iddiaya göre bin lira alacağı nedeniyle çiftçi Neşet C., (22) tarafından pompalı tüfekle ateş edilerek öldürüldü.

Olay, bugün saat 14.00\'da Kala Mahallesi İnönü Caddesi\'nde Ziraat Mühendisi Kenan Özdamar\'a ait iş yerinde meydana geldi. Neşet Ö., iddiaya göre 8 bin lira borcunun olduğunu Ziraat Mühendisi evli Kenan Özdamar\'ın iş yerine gelip, yanındaki av tüfeğiyle Özdamar\'a ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Özdamar kanlar içinde yere yığıldı. Neşet C. de 42 DYG 57 plakalı otomobiline binip kaçmaya başladı. Silah sesini duyan yakındaki Jandarma Komutanlığı\'nda görevli bir asker, otomobilin önüne geçip durdurdu. Ardından Neşet C.\'yi gözaltına aldı. Ağır yaralanan Özdamar da çağrılan ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Özdamar burada yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Görüntü Dökümü :

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- İş yerinden detay

- Polisin inceleme yapması

- Şüphelinin otomobilinden detay

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Mehmet OKUYUCU KARAPINAR KONYA,(DHA)

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Tatbikatta eksiklikler ortaya çıktı

Manisa\'da 1947 yılından beri hizmet veren Yunusemre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'ndeki deprem ve yangın tatbikatında, okul binasında yangın merdiveninin bulunmaması ve bahçe giriş kapısının dar olması sıkıntı yarattı. Öğrenciler, görevliler tarafından okulun koridorlarından tahliye edilebildi.

Yeni kurulan Manisa Ticaret Lisesi Mezunları Derneği öncülüğünde, 71 yıldır hizmet veren ve eskiden Ticaret Lisesi olarak bilinen Yunusemre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nde, olası 7.0 büyüklüğündeki yıkıcı bir deprem anında ve sonrasında yaşabilecek olumsuzlukları görebilmek için \'deprem ve yangın tatbikatı\' gerçekleştirildi. Yaklaşık 1700 öğrencinin bulunduğu okuldaki tatbikata; Manisa İl Milli Eğitim Müdür Vekili Necmettin Okumuş, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Manisa Temsilcisi Hakan Özcan, Manisa Telsiz Radyo Amatörleri ve Arama Kurtarma Derneği (Manisa MAT) Başkanı Bahattin Özer, Manisa Ticaret Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Aysun Esendağ ile yönetim kurulu üyeleri, okul müdürü Hüseyin Çolak ve öğretmenler ile öğrenciler katıldı.

KÜÇÜK GELEN KAPIDAN İTFAİYLE GÜÇLÜKLE GEÇTİ

Tatbikat öncesinde hazırlık için okul bahçesine girmeye çalışan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı\'na ait itfaiye aracı ise zorluk yaşadı. Okul giriş kapısının küçük olması sebebiyle itfaiye aracı, okul bahçesine güçlükle girebildi. Tatbikat öncesinde ise hazırlık yapan AKUT ve itfaiye ekipleri, okul binasında olası bir deprem veya yangın anında öğrencilerin tahliye edilebileceği bir yangın merdiveninin olmadığını gördü.

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ:\"EKSİKLİKLERİ GÖRDÜK\"

Tatbikat öncesinde açıklamada bulunan İl Milli Eğitim Müdür Vekili Necmettin Okumuş, bu tür tatbikatların okulların eksiklerinin görmesi açısından önemli olduğunu ifade ederek, \"Tatbikat hazırlığı sırasında okulumuzun önemli iki eksiğini gördük. Bunlardan birisi, giriş kapısının bir itfaiye aracının girmesinde zorluk yaşanacak kadar küçük olması, birde en önemlisi yangın merdiveninin bulunmaması. Derneğimiz, okul giriş kapısının yeniden düzenlenmesi konusunda bize söz verdi. Kapı onlar yapacak. Bizde müdürlük olarak en kısa sürede okulumuza yangın merdiveni yapacağız\" dedi. Manisa Ticaret Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Aysun Esendağ ise, dernek olarak ilk faaliyetlerini gerçekleştirmenin gurunu yaşadıklarını ve önümüzdeki günlerde okulun eksiklerini gidermek amacıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştireceklerini ifade etti. Gerçekleştirilen tatbikat hakkında bilgi veren AKUT Manisa Temsilcisi Hakan Özcan ise kurum ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla okulda 7 büyüklüğünde meydana gelen deprem ve sonrasında çıkan yangında mahsur kalan öğrencilerin kurtarılarak sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin ardından hastanelere sevk senaryosunun gerçekleştirildiğini ifade etti. Konuşmaların ardından tatbikat için ilk olarak okulda acil sireni çaldı. Ardından AKUT, UMKE ekipleri ile öğretmenler tarafından okul koridorlarının ve sınıfların düzenli bir şekilde boşaltılması sağlandı. Senaryo gereği sınıflarda yaralanan bazı öğrenciler, AKUT ekipleri tarafından sedye ve kucakta tanışırken; bazı öğrenciler ise itfaiye merdiveni ve AKUT\'un kurduğu halat yöntemi ile aşağıya indirildi. Okul bahçesinde toplanan öğrenciler ise meraklı gözlerle arkadaşlarının kurtarılışını izlerken, kimi öğrencilerde anı ölümsüzleştirmek için cep telefonlarına kaydetti. Tatbikat sonunda katılımcı kuruluşlara Manisa Ticaret Lisesi Mezunları Derneği başkan ve üyeleri tarafından teşekkür belgeleri takdim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Tatbikat öncesi hazırlıklardan görüntü

- İl Milli Eğitim Müdür Vekili Necmettin Okumuş\'un açıklaması

- Tatbikattan görüntü

Haber- Kamera: İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)

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Adana\'da harekat karşıtı terör propagandasına 9 gözaltı

Adana\'da Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Suriye\'nin Afrin kentinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı\'nı üzerinden sosyal medyada terör örgütlerinin propagandasını yapan 9 kişi adliyeye sevk edildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Zeytin Dalı Harekatı üzerinden halkı sokağa çağıran ve terör örgütü PYD/YPG propagandası yapan paylaşımlarda bulunduğu öne sürülen kişilere yönelik 14 ayrı adrese eş zamanlı baskın yaptı. Asayiş ve Özel Harekat şubelerinin de destek verdiği operasyonda evlerde arama yapan ekipler, 9 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Zanlıların Adli Tıp Birimi\'ne getirilmesi

- Adli Tıp Birimi genel görüntüsü

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:Eser PAZARBAŞI/ADANA,(DHA)

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Marmaris\'te terör propagandasından 7 kişi adliyede

Muğla\'nın Marmaris ilçesinde, aralarında Demokratik Bölgeler Partisi ilçe başkanın da bulunduğu 7 kişi, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK\'yı övüp, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı aleyhinde propaganda yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. Zanlılar, işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a hakaretlerde bulundukları, Afrin\'deki Zeytin Dalı Harekatı aleyhine propaganda yaptıkları, ayrıca PKK/KCK\'yı övdükleri iddia edilen şüphelilere yönelik olarak şafak vakti 8 eve eş zamanlı baskın düzenledi. Demokratik Bölgeler Partisi Marmaris İlçe Başkanı Y.N. (43) ile C.Ç. (36), Ö.V. (33), B.G. (55), M.S.D. (45), M.Ş. (52) ve A.Ç. (25) gözaltına alındı. Evlerde bulunan cep telefonu, harici bellek, bilgisayar, çeşitli kitap ve evraklara el konuldu. M.Ş.\'nin evinde yapılan aramada FETÖ ile ilgili kitaplar ele geçirildi. Polis, R.C. (55) adlı bir şüphelinin de operasyon kapsamında arandığını belirtti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, \'terör örgütü propagandası yapmak ve devlet büyüklerine hakaret\' suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi. Yakalanan şüphelilerin arasında otelde aşçı, inşaatta sıva ustası, kahvehane işletmecisi ve turizm acentesi işletenlerin bulunduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Marmaris Adliyesi\'nden görüntü

- Şüphelilerin sivil araçlarla adliye getirilişi

- Şüphelilerin adliye çıkarılması

2 dakika 35-186 MB görüntü

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)