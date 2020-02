DHA YURT BÜLTENİ-11

(GÖRÜNTÜ DETAYIYLA YENİDEN)

1)BAKAN ALBAYRAK: DÜŞEN HER TOP VE MERMİ REYHANLI\'YI, HATAY\'I VE TÜRKİYE\'Yİ KENETLİYOR

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Hatay\'ın Reyhanlı ilçesinde, terör örgütü PKK/PYD\'nin Suriye\'den attığı roketler sonucu yaşamını yitiren 3 kişinin yakınlarını ziyare etti. Bakan Albayrak, \"Buraya düşen her top ve mermi Reyhanlı\'yı, Hatay\'ı ve Türkiye\'yi kenetliyor, güçlendiriyor, büyütüyor. Güzel günler yakındır. Dimdik, güçlü bir şekilde ayaktayız. Bütün Türkiye \'Bizi Afrin\'e götürün\' diyor. Bu inanç olduğu sürece, bu ülke ve millete kimse bir şey yapamaz\" dedi.

Bakan Berat Albayrak, Hatay\'ın Reyhanlı ilçesine gelerek, terör örgütü PKK/PYD\'nin Suriye\'deki mevzilerinden atılan roketlerle yaşamını yitiren 3 kişinin yakınlarını ziyaret etti. Hatay Valisi Erdal Ata\'nın eşlik ettiği Bakan Albayrak, ilk olarak Ahmet Şanverdi için kurulan taziye çadırına gitti. Albayrak, Şanverdi\'nin oğulları ve yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu. Bir süre aile ile sohbet eden Albayrak, ardından roketli saldırıda yaşamını yitirenlerden Fatma Avlar için kurulan taziye çadırına giderek ailesine ve Reyhanlılara başsağlığı dileğinde bulundu. Albayrak, terör örgütlerine gereken cevabın verildiğini, verilmeye devam edeceğini söyledi. Ardından Rıfat Sinirli için kurulan taziye çadırında geçen Bakan Albayrak, burada da Sinirli\'nin çocukları ve eşi ile görüştü. Başsağlığı dileyip acılı aileye destek olan Albayrak, Rıfat Sinirli\'nin eşi Ayşe Sinirli ile uzun süre konuştu. Ziyaretin basına kapalı olan kısmında, Berat Albayrak\'ın, Ayşe Sinirli\'yi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'la görüştürdüğü belirtildi.

\'TERÖR KORİDORUNA İZİN VERİLMEYECEK\'

Ziyaretin ardından açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye\'nin güney sınırı boyunca hiçbir terör koridoruna ve unsuruna izin verilmeyeceğini belirtti. Albayrak şöyle konuştu:\"Şehitlerimizin ailelerine Cumhurbaşkanı ve Başbakanımızın taziyelerini getirdik. Gerek Ahmet amcamız, gerek Rıfat amcamız gerekse Fatma kardeşimizin ailelerinde gördüğümüz çok net bir resim var. Bu millet, devletiyle tek vücut şekilde, güçlü ve cesur bir mesaj veriyor. 81 milyon olarak bu devleti kimse yıkamaz. Bu millet o kadar güçlü ki bu günler büyük bir doğumun sancıları. Korkunun ecele faydası yok. Birilerinin eceli, güçlü bir ülkenin de doğumu. Bu günler bizi güçlü yarınlara taşıyacak. Operasyonlarımız sürüyor. Bir günde, üç günde, beş günde on günde biter diyorlar. Bu operasyonlar üç günde de biter. Ama bizim ne inancımız, ne ahlakımız, ne kültürümüz bir sivilin kılına zarar gelmemesi. Kadın, çoluk çocuğa zarar gelmemesi için, bu İslam ve ahlak üzerine ince ince bir operasyonla bu süreç biter. Geç olur, güç olur ama en hayırlı, en insani, en doğru şekilde olur. Gerek Afrin, gerek güney sınırımızın tamamı boyunca, hiçbir terör koridoruna ve unsuruna bu ülke izin vermeyecek, güçlü yumruğunu terörün tepesine indirecek. Bu millet o kadar güçlü, imanlı ve sabırlı ki bu millete vurdukça daha da güçlendiriyorsunuz. Buraya düşen her top ve mermi Reyhanlı\'yı, Hatay\'ı ve Türkiye\'yi kenetliyor, güçlendiriyor, büyütüyor. Güzel günler yakındır. Dimdik, güçlü bir şekilde ayaktayız. Bütün Türkiye \'Bizi Afrin\'e götürün\' diyor. Bu inanç olduğu sürece bu ülke ve millete kimse bir şey yapamaz.\"Bakan Berat Albayrak, açıklamanın ardından Dörtyol ilçesindeki BOTAŞ tesislerine geçti

- Bakan Albayrak\'ın Ahmet Şanverdi\'nin ailesini ziyaret etmesi

- Fatma Avlar\'ın ailesini ziyaret etmesi

- Rıfat Sinirli\'nin ailesini ziyaret etmesi

- Bakan Albayrak\'ın açıklamaları

- Bakan Albayrak\'ın Rıfat Sinirli\'nin eşini Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştürmesi

Haber-Kamera:İdris TİFTİKCİ-İbrahim MAŞE- Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)

2)KILIÇDAROĞLU\'NA SALDIRI GİRİŞİMİNDE DEAŞ\'LI \'EBU HÜSEYİN VE 14 KİŞİ KAYSERİ\'DE YARGILANACAK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nu ‘Adalet Yürüyüşü\' sırasında suikast planlayan DEAŞ militanı Oğuzhan Korkmaz’ın da aralarında bulundu 9\'u tutuklu, 14 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame, Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, \'Ebu Hüseyin\' kod adlı Oğuzhan Korkmaz\'ın, Suriye\'deki DEAŞ liderinden \"Ez kafirleri. Bugün peygamber sana selam söyledi. Sen şehit olacaksın. Bu gece sen hurilerle zifafa gireceksin. Pencereyi, kapıyı kapat. Hedefe, lider şahsa yöneleceksin\" şeklinde Kılıçdaroğlu\'na yönelik suiakst talimatı aldığı belirtildi.\'Ebu Hüseyin\' kod adlı DEAŞ\'lı terörist, 4 Temmuz günü saat 20.30 sıralarında, \'Adalet Yürüyüşü\'nü sürdüren CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na Kocaeli yakınlarında saldırıda bulunmak için, Kayseri’de bir otomobil kiralama firmasından, \'Yurt dışından gelen ağabeyimi ve yakınlarını İstanbul’dan alıp geleceğim\" diyerek siyah renkli VIP minibüs kiraladı. DEAŞ propagandası yapmak suçundan daha önce gözaltına alınıp, mahkemece salıverilen, Terörle Mücadele ekiplerince takip edilen Oğuzhan Korkmaz, takibe alındı. Şüpheli, 5 Temmuz günü öğle saatlerinde CHP Lideri Kılıçdaroğlu ve yanındaki kalabalığa yönelik saldırıyı düzenleyemeden, minibüs durdurularak gözaltına alındı. Minibüste yapılan aramada, Ak Parti\'ye ait flama, şapka ve diğer metaryaller ele geçirildi.

Terörist Oğuzhan Korkmaz ile olayla bağlantısı bulunduğu gerekçesiyle eşi A. Korkmaz’ın da aralarında bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı. Kayseri\'ye getirilen Oğuzhan Korkmaz ile diğer şüphelilerin sorgusuna bizzat Kayseri Emniyet Müdürü İbrahim Kulular da girdi.

SURİYE\'DE YARALANINCA TÜRKİYE\'YE DÖNMÜŞ

Kayseri’nin Tomarza İlçesi nüfusuna kayıtlı bir inşaat firmasında beton mikseri şoförlüğü yapan Oğuzhan Korkmaz\'ın DEAŞ\'a 2 yıl önce katıldığı, Suriye’ye giderek burada eğitim aldığı tespit edildi. \'Ebu Hüseyin\' kod adını alan Oğuzhan\'ın, rejim güçleriyle girilen çatışmada yanında patlayan bombayla göğsünden ve kolundan yaralanınca, Kayseri’ye geri döndüğü saptandı. Oğuzhan Korkmaz\'ın 4 Temmuz günü \"Ez kafirleri. Bugün peygamber sana selam söyledi. Sen şehit olacaksın. Bu gece sen hurilerle zifafa gireceksin. Pencereyi, kapıyı kapat. Hedefe, lider şahsa yöneleceksin\" diye cep telefonu aracıyla DEAŞ liderinden CHP lideri Kılıçdaroğlu\'na yönelik suikast talimatı aldığı belirtildi.

AK PARTİ MATERYALLERİ İLE PROVAKASYON

Ak Parti flaması, şapka ve diğer metaryalleri ise DEAŞ militanına resmi nikahlı eşi Ayla Korkmaz’ın da aralarında bulunduğu 5 kişi tarafından Ak Parti’nin Kayseri’deki seçim çalışmaları ve mitinglerinden elde edildi, hedef saptırmak ve provakasyon amaçlı araca konduğu belirlendi.Şüphelilerden DEAŞ\'lı terörist Oğuzhan Korkmaz ile olayla ilişkisi bulunduğu gerekçesiyle Emre Emre, Selahattin Aydın, Ali Merttaş, Selim İbiş, Kadir Kökoğlu, Kaan Aslan, Fatih Özer ve Abdullah Bayırlı tutuklandı. Ahmet Kaşdaş, Burhanettin Kılıç, Ferhat Koç, Ahmet Türkçe, Seyit Kılıç ve Oğuzhan Korkmaz\'ın eşi A. Korkmaz ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

KAYSERİ\'DE YARGILANACAKLAR

Sanıklar hakkında \'silahlı terör örgütüne üye olma\', terör örgütüne yardım ve yataklık suçlamasıyla hazırlanan iddianame, Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi\'nce kabul edildi.



3)CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ERZİNCANLI ŞEYDA\'YI DUYGULANDIRDI

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan\'ın Ak Parti Grup Toplantısı\'nda, Erzincanlı Şeyda Özdemir (21) adlı genç kızın 10 yaşındayken okuduğu, \'Şehit Er\'den anneye mektup adlı şiirini okuması salondakilerle birlikte genç kızı da duygulandırdı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. Konuşması sırasında, ailesinde şehitler bulunan Şeyda Özdem\'in Bahçelievler İlköğretim Okulu tarafından düzenlenen yıl sonu etkinliğinde yarbay rütbeli askeri üniformayla çıktığı sahnede, \'Şehit Er\'den anneye mektup\' adlı şiirini okuyan Erdoğan, salonda duygu dolu anlara yaşattı. Erdoğan, bu şiiri Erzincanlı olan Başbakan Binali Yıldırım\'ın iyi dinlemesini istemişti. Erdoğan\'ın bu şiiri okuduğu sırada Başbakan Binali Yıldırım\'ın göz yaşlarını tutamadığı görüldü. Erzincanlı Gülhan- Ahmet Özdem çiftinin 3 kızından biri olan Erzincan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 3\'üncü sınıf öğrencisi Şeyda Özdem, 2007 yılında Bahçelievler İlköğretim Okulu tarafından düzenlenen yıl sonu etkinliğinde yarbay rütbeli askeri üniformayla çıktığı sahnede okuduğu şiiri Cumhurbaşkanı\'nın kendisinden bahsederek okumasının gurur verici olduğunu söyledi. Kendisinin bu şiiri her okuyuşunda dinleyenleri duygulandırdığını ancak bu kez kendisinin duygulandığını belirten Özdem şunları söyledi: \"Öğretmen olan amcam Asım Özden 1987 yılında Diyarbakır\'ın Lice ilçesinde ve amcasının oğlu Uzman Çavuş Metin Özdem ise 1996 yılında Muş\'ta şehit oldu. İstendiği takdirde ben de askere gitmeye hazırım. Benim 10 yaşındayken okuduğum şiiri Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın beni söyleyerek okuması muhteyem bir duygu. Bu kez ben duygulandım. İnşallah bir gün bu şiiri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ile birlikte okurum.\"

Şehit Er\'den anneye mektup şiiri şöyle:

Oğlun şehit, çatma kaşını anne

Metin ol da dik tut başını anne

Gel; öp, kokla mezar taşımı anne

Akıtma gözünden yaşını anne

Olsa da bu dünyada gönlün ezik

Eğilme kimseye tut başını dik

Bu duygular bize tanıdık bildik

Akıtma gözünden yaşını anne

Ölüm vaktin gelsin kavuşacağız

Albayrak altında buluşacağız

Mahşerde birleşip sarılacağız

Akıtma gözünden yaşını anne

Bitmedi soysuzlar ona yanarırm

Dökülen bunca masum kana, yanarım

Öldüğüme değil, sana yanarım

Akıtma gözünden yaşını anne

Bizler bedeni olmayan diriyiz

Şanlı peygamlerin askerleriyiz

Kanımızla vatanın vergileriyiz

Akıtma gözünden yaşını anne

Ya devlet başa ya kuzgun leşe

Vermeyiz kimseye vatanı beleşe

Hele hele üç beş soysuz gebeşe

Akıtma gözünden yaşını anne

Siyasiler çıkar adlı oyunda

Oyunlar oynandı hep bizim kanda

Babam, gardaşlarım, yarim bir yanda

Akıtma gözünden yaşını anne

Oyunlar oynanıyor kanımızda

Feryatlar kopar yürek kapımızda

Cenazede olurlar yanımızda

Akıtma gözünden yaşını anne

Sen şehit anasısın gurur duy anne

Bugün bizim için hem şölen hem toy anne

Türk; tarihe yön veren o asil soy anne

Akıtma gözünden yaşını anne

4)TOSYA\'DA 7 EVİN KÜL OLDUĞU YANGINDA 85 YAŞINDAKİ DÖNDÜ KANSIZ\'IN KAYIP OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

KASTAMONU\'nun Tosya ilçesine bağlı Özboyu Köyü\'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen yangın sonrası acı bilanço gün ağardın da ortaya çıktı. 7 ev, marangoz atölyesi ve bir ahırın küle döndüğü yangında 85 yaşındaki Döndü Kansız isimli yaşlı kadının kayıp olduğu ortaya çıktı.Özboyu Köyü\'nde dün akşam 21.30 sıralarında Bahri ve İsmail Kansız\'ın yaşadığı iki katlı ahşap evin alt katında bulunan marangoz atölyesinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede bitişiğindeki altı ev, marangoz atölyesi ve bir ahıra da sıçradı. Köyde paniğe yolaçan yangına Kastamonu ve çevre ilçelerdeki itfaiye ekipleri ile Tosya Orman İşletme Müdürlüğü arozözleri yönlendirildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangında yaralanan 2 kişi ile dumandan etkilenen 6 kişi, ambulanslarla Tosya Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Dün gece 6,5 saatte kontrol altına alınabilen yangının acı bilançosu sabah saatlerinde ortaya çıktı. 7 ev ile birlikte bir marangoz atölyesi ve bir ahır küle dönerken birçok küçükbaş ve büyükbaş hayvanda yangında telef oldu.

YAŞLI KADIN KAYIP

Feci yangında sonrası Alzheimer hastası olan 85 yaşındaki Döndü Kansız isimli yaşlı kadının da kayıp olduğu öğrenildi. Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgeye sevk edilen AFAD ve jandarma olay yeri inceleme ekipleri kayıp olan yaşlı kadınla ilgili enkaz arama çalışmalarına başladı. İş makinalarının da destek verdiği arama çalışmaları devam ediyor.

Bu arada Tosya Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili soruşturma başlattı.

5)AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI KAN, FETÖ DAVASINI TAKİP ETTİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı Kan, Isparta\'da görülen FETÖ/PDY davasını takip etti. Kan, \"Hain darbe girişimi başta olmak üzere bu örgütün yapmış olduğu fiilin, işlemiş olduğu her suçun karşılığını göreceğini halk olarak, millet olarak, teşkilat olarak, milletvekilleri olarak görmek istiyoruz\" dedi. Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı Kan, Isparta programı kapsamında; 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Eğirdir\'deki 700 Harbiyeliyi Ankara\'ya götürmeye çalıştığı iddia edilen 21 sanığın yargılandığı davayı takip etti. Isparta 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki duruşmanın bir bölümünü izleyen Ravza Kavakcı Kan, daha sonra adliye binası önünde gazetecilere açıklama yaptı.

Ravza Kavakcı Kan, \"Bu Kara Harp Okulu\'nun, Eğirdir\'de eğitim gören öğrencilerini Ankara\'ya sevki için yapılan girişimle alakalı mahkemedir. Şu an sanıkların ifadeleri alınmış, savcı mütalaa vermiş ve son beyanlar alınıyor. Ümit ediyoruz en kısa zamanda karar verilir\" dedi. Isparta\'nın kendileri için önemli olduğunu belirten Ravza Kavakcı Kan, \"Çünkü Isparta FETÖ hain darbe girişimi öncesinde de 17- 25 Aralık ile beraber FETÖ ile mücadeleyi yapmış bir ilimizdir. Burada maalesef Süleyman Demirel Üniversitesi hain darbe girişimi öncesinde de lojistik olarak FETÖ\'nün bir yapılanması olmuş. Ve bununla ilgili dava da 11 Aralık\'ta neticelenmiş. Şu anda Yargıtay\'da onay bekliyor. O açıdan Isparta\'ya gelmek ayrıca önemlidir\" diye konuştu.

\'VE ADALET TECELLİ BULACAK\'

Ak Parti İnsan Hakları Başkanlığı olarak bütün darbe girişimi davalarını takip etmeye çalıştıklarını vurgulayan Ravza Kavakcı Kan, şöyle dedi:

\"Öncelikle 15 Temmuz darbe girişimi 80 milyonluk Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının en temel hakkı olan hayat hakkına yapılmış bir saldırıydı. Ve ayrıca bu topraklara ümit bağlamış mazlumların da yaşama haklarına yapılmış bir darbe girişimiydi. Bu vesileyle şehit aileleri ve gazilerimize destek olmak için buradayız. Hem de adaletin tecelli ettiğini takip etmek açısından buradayız. Ümit ediyoruz ki en kısa zamanda, en sağlıklı şekilde, adalet çerçevesinde buradaki duruşmalar da neticelenecek. Ve adalet tecelli bulacak. Hain darbe girişimi başta olmak üzere bu örgütün yapmış olduğu fiilin, işlemiş olduğu her suçun karşılığını göreceğini halk olarak, millet olarak, teşkilat olarak, milletvekilleri olarak görmek istiyoruz. Bunun için sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu manada Isparta\'da yapılmakta olan çalışmaları da yakından takip ediyoruz. Türkiye\'de asla bölücü darbe girişimi olmayacak. Biz de izin vermeyeceğiz, milletimiz de izin vermeyecek.\"

ŞEHİT EVİNE TAZİYE ZİYARETİ

Ravza Kavakcı Kan ve beraberindekiler daha sonra geçen cumartesi günü Suriye\'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ali Yılmaz\'ın Işıkkent Mahallesi\'ndeki baba evine taziye ziyaretinde bulundu. Kan, evin önündeki taziye çadırında baba Hilmi Yılmaz ve dede Ali Yılmaz ile görüşerek başsağlığı diledi.

\'KİMSEYİ GÜLDÜRMEYECEĞİZ\'

Baba Hilmi Yılmaz, taziye dileklerini kabul ettikten sonra, \"Ben kendimce Türkiye Cumhuriyeti devleti için mücadele veriyorum. Bu bayrak evimin balkonundan hiçbir zaman inmedi. Ben kabul ediyorum. Acı benim, çocuk benim. Vatanımı seviyorum ve devletimin yanındayım. Başım dik. Evladım gitti. İnşallah bize şefaatçi olur. Başımı eğmeyeceğim. Dik duracağım. Kimseyi güldürmeyeceğiz\" dedi.

\'DİMDİK ARKANIZDAYIZ\'

Ravza Kavakcı Kan da \"Biz de şanlı bir milletin temsilcisi sıfatını taşımak için şerefle mücadele ediyoruz. İnşallah Allah ferahlık versin. Allah doğru yoldan ayırmasın. Ali evladımızı da Peygamber Efendimize komşu eyler. Biz de sizin dimdik arkanızdayız\" diye konuştu.

Kavakcı Kan, daha sonra evde anne Emine Yılmaz\'a da taziyede bulundu.

6)HEKİMLERDEN \'TÜRK\' TEPKİSİ

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan\'ın Türk Tabipler Birliği\'nin (TTB) adından \'Türk\' ibaresinin kaldırılmasına yönelik yaptığı açıklama, İzmir Tabip Odası\'nın tepkisini çekti. Odanın Genel Sekreteri, Doktor Ceyhun Balcı, bu söylemin son derece tehlikeli olduğunu ve geri adım atılması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın, \"Türk Tabipler Birliği\'nin adından Türk unvanı kaldırılmalı\" açıklamasına İzmir\'den tepki geldi. İzmir Tabip Odası, düzenlediği basın toplantısı ile Erdoğan\'ın açıklamalarını eleştirdi. Alsancak semtinde bulunan Tabip Odası\'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Genel Sekreter Doktor Ceyhun Balcı, yapılan açıklamayı üzüntü ve kaygı verici bulduklarını belirtti. Türk adının hekimlerin meslek odalarından silinmemesi gerektiğini ifade eden Ceyhun Balcı, \"Türk\' adı hekimlerin meslek odasının adından silinmemeli. Türk hekimlerinin tıbbiyelik geleneğinden kaynaklanan yurtseverliği, tarihsel gerçeklerle de doğrulanacağı gibi tartışılmayacak denli sağlam temellere dayanmakta. Birinci Dünya Savaşı\'nda, Çanakkale\'de, Kafkas cephesinde ve onları izleyerek Kurtuluş Savaşı\'nda kanlarıyla, canlarıyla bedenlerini siper etmiş hekimlerin ocağına Atatürk\'ün tanımını yaptığı Türk nitelemesini çok görerek onları incitmek anlaşılır ve kabul edilebilir değil\" dedi.

\"TTB BÖLÜNMEK İSTENİYOR\"

Yapılan açıklamanın ardından birilerinin Erdoğan\'ın sözlerinden görev çıkarmaması gerektiğini söyleyen Ceyhun Balcı, TTB\'den \'Türk\' adının kaldırılması halinde, hata yapılacağını savundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) üyelerine seslenen Balcı, yapılacak değişikliğe izin verilmemesini istedi. Gazetecilerin, \'Türk\' adının kaldırılması ihtimali karşısında sergileyecekleri tutumun sorulduğu Balcı, şunları söyledi:

\"Bunun kaldırılması o kadar da çok kolay bir şey değil. İki dudak arasında çıkan sözler kadar kolay değil. Bunun dile getirilmesi bile bir hata. Bunu dile getirenleri uyarmak istiyoruz. Ama \'Türk\' adının kaldırılacağına ihtimal vermiyoruz. Fakat yapılan açıklama bile tehlikeli.\"

Balcı ayrıca, Türk adının kaldırılması halinde yapılabilecek hamleleri sırası ile yapacaklarını açıkladı. İzmir Tabip Odası üyesi Doktor Lütfi Çamlı ise hekimlerin ortak çatısı yapısı olduğunu belirttiği TTB\'nin bölünmeye çalışıldığını ileri sürdü. Çamlı ise \"33 yıllık hekimim. TTB\'nin bu şekilde parçalanmasını kabul etmiyoruz. TTB bu ülkede yıllardır çağdaşlığı, insan onuruna yakışan hizmetlerin oluşmasına yön verdi. Tüm dünya sağlık örgütlerinin muhatap aldığı bir yapı. Ama Sağlık Bakanlığı muhatap almaz. Bugün bu çatı örgütü bölünmek isteniyor. Çok tehlikeli bir durum. Aslında hakiki bölücülük bu\" dedi.

7)ÇİLEK ÜRETİCİSİ MEMNUN DEĞİL

ANTALYA\'nın Serik ilçesinde örtü altında çilek üretimi yapan çiftçiler fiyatın fiyatların geçen yıla oranla düşmesinden yakındı. Serik\'e bağlı Kadriye Mahallesi\'nde serada çilek üretimi yapan çiftçiler fiyattan memnun olmadıklarını söyledi. Üreticilerden Mehmet Tilki ile Mehmet Kaya, geçen yıl halde 8 lira olan çileğin, bu yıl 5-6 liradan işlem gördüğünü aktardı.

Kışın kapalı alanda büyük emek ve masraflarla yetiştirdikleri çileğin fiyatının ilerlemek yerine gerilediğini kaydeden Tilki ve Kaya, \"İstanbul\'da 10- 12 liradan satılan çilek, halde ancak 5- 6 liradan işlem görüyor. Aradaki bu büyük farkı biz de anlamıyoruz. 5 dekardan 5 ton civarında çilek alabiliyoruz. Havanın ılık gitmesi, ihracatın henüz açılamamasını fiyatın düşmesinde önemli bir etken olarak görüyoruz\" dedi.

Emekleri ve yaptıkları masrafların karşılığını alamamaktan yakınan üreticiler, ele geçen paranın borçlara gittiğini, girdiler sürekli artarken fiyatın düştüğünü kaydetti.

8)DEDAŞ UYGULAMASINA TEPKİ GÖSTEREN BELDE SAKİNLERİ, KARAYOLUNDA OTURMA EYLEMİ YAPTI

BATMAN Beşiri ilçesini bağlı İkiköprü beldesinde Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.\'nin (DEDAŞ) abonelere ait elektrik sayaçlarını konut dışına çıkarmaya çalışmasına tepki gösteren belde sakinleri, Batman-Siirt karayolunda oturma eylemi yaparak, kısa süreliğine yolu trafiğe kapattı.

Daha önce Batman\'ın bazı belde ve köylerinde de elektrik sayaçlarını dışarı çıkaran DEDAŞ, aynı uygulamayı bu kez Beşiri ilçesine bağlı İkiköprü beldesinde başlattı. İkiköprü beldesinde yaşayan vatandaşlar, bu uygulamaya tepki göstererek, Batman-Siirt karayolunda oturma eylemi yaptı. Karayolunu trafiğe kapatan vatandaşlar ile yolu açmak isteyen jandarma ekipleri arasında zaman zaman tartışmalar yaşandı. Jandarma ekipleri, karayolunu trafiğe açmak için vatandaşları ikna etmeye çalıştı. Kısa süren görüşmeden sonra karayolu trafiğe açıldı. DEDAŞ\'ın bu uygulamasına tepki gösteren vatandaşlardan Mehmet Bozyiğit, DEDAŞ\'ın içerde de sayaç kontrolü yapabildiğini belirterek, \"Sayaçlarımızı dışarıya çıkarmaya gerek yok. DEDAŞ ekipleri periyodik olarak zaten gelip kontrolü yapabiliyor, bu konuda bir sıkıntı yok\" dedi.

DEDAŞ\'tan yapılan yazılı açıklamada, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu\'nun (EPDK) dağıtım sistemlerindeki kayıp ve kaçakların azaltılması konusundaki yönetmelik ve mevzuatları gereğince sözkonusu İkiköprü beldesinde böyle bir çalışma başlatıldığı belirtilerek, \"EPDK\'nın yönetmelik ve mevzuatı gereğince, kayıp ve kaçak kullanımı azaltarak, enerji kalitesini arttırmaya çalışıyoruz. Bunun için kayıp, kaçak kullanımın fazla olduğu yerleşim yerlerinde abonelerin daha kaliteli enerji kullanımını sağlamak amacıyla Otomatik Sayaç Okuma Sistemi (OSOS) takılıyor. Burada da kayıp ve kaçak kullanım normalin üzerinde olduğu için buradaki hanelere OSOS takılıyor. Bazı vatandaşlar, ekiplerimizin çalışmalarını engellemek istemiştir. Ancak, yaptığımız çalışma vatandaşın yararınadır. Kesintisiz ve kaliteli enerji kullanımı için OSOS takılması gerekmektedir. Vatandaşın yarına olan bir uygulama ve zaten EPDK\'nın yönetmelik ile mevzuatlarına uygun olarak, sayaçların kolay okunabileceği yere takma hakkımız var. Yasal olarak, vatandaşın yararına olay bu uygulamayı başlattık\" denildi.

9)GARSONU TABANCAYLA YARALAYAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

SİVAS\'ta gittiği lokantadaki garson Bahattin K.\'yı tabancayla yaralayan Furkan Gür çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün sabah 05.00 sıralarında Bankalar Caddesi üzerinde bulunan lokantada meydana geldi. Furkan Gür(29), aralarında husumet bulunduğu iddia edilen garson Bahattin K.\'nın(42) çalıştığı lokantaya gitti. İkili arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Furkan Gür, üzerinde taşıdığı tabancayla Bahattin K.\'ya 6 el ateş etti. Kurşunlardan 2\'si Bahattin K.\'nin bacağına ve kasığına isabet etti. Bahattin K. ambulansla kaldırıldığı Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedaviye alındı. Olay sonrası kaçan şüpheli Furkan Gür Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalandı. Şüphelinin, 23 Kasım 2016\'da kentte özel güvenlik görevlisi Hakan Kalem\'in(31) ölümü ve Soner A.\'nın yaralanması olayına karıştığı ve cinayet davasında tutuksuz yargılandığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli Furkan Gür, adliyeye sevk edildi. Bu arada Furkan Gür\'ün adliyeye sevki sırasında avukatı Erhan S. gazetecilere yönelik ilginç sözler sarf etti. Avukat Erhan S.\'nin basın mensuplarına \"Çekip saçma sapan haberler yaparsanız sizi şikayet ederim\" dediği duyuldu. Ardından da bir gazeteciye \"Artistlik yapma lan\" sözlerini sarf etti.

Savcılıktaki sorgu işlemi tamamlanan Furkan Gür, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

10)12 YAŞINDAKİ KIZIN MİDESİNDE, SAÇ VE SAKIZ YUMAĞI ÇIKARTILDI

KONYA\'da karın ağrısı, iştahsızlık ve çabuk duyma şikayetiyle hastaneye giden 12 yaşındaki Neslihan Karakoç\'ın midesinde 2 kilo 850 gram ağırlığında 20 santimetre çapında daha önceden yuttuğu saç ve sakızların oluşturduğu yumak çıkartıldı.

3 yıldır karın ağrısı rahatsızlığı yaşayan Neslihan Karakoç, son dönemlerde midesinde kitle oluşması, iştahsızlık ve çabuk doyma gibi şikayetleri nedeniyle hastaneye gitti. Burada yapılan tetkikte midesindeki kitlenin 20 santimetre çapında olduğunu saptandı. Bunun üzerine ameliyata alınan Neslihan\'ın midesinden 20 santimetre çapında 2 kilo 850 gram ağırlığından daha önceden yuttuğu saç ve sakızların oluşturduğu yumak çıkartıldı.

Ameliyatı gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bülent Erenoğlu, Neslihan\'ın yapılan ilk muayenesinde karın kısmında taş sertliğinde bir kitle olduğunu fark ettiğini belirtti. Çekilen tomografisinde ise mide içini tamamen dolduran kitleyle karşılaştıklarını ifade eden Erenoğlu, şunları söyledi:

\"Kitle 20x15x12 santimetre ebadındaydı. Hastaya öncelikle endoskopi yaptık. Bu kitlenin saç yumağı ve birçok sakızdan oluştuğunu gördük. Aslında önemsenmeyen bir durumla olmakla beraber, özellikle stres altındaki sınava çalışan çocuklarda bilinçsiz olarak saçıyla oynaması ve saçı bir şekilde yemesiyle oluşan bir durum. Saç içerisinde bulunan sindirilemeyen keratin maddesi nedeniyle saç yumak halinde midede birikmeye başlıyor. Belli bir büyüklüğe çıktıktan sonra mideden boşalması mümkün olmuyor. Hastamız 50\'ye yakın sakızda yuttuğu için bu kitle tamamen taş sertliğinde yuvarlak, 20 santimetre ebata ulaşan kitle halini almıştı.\"

Erenoğlu, tedavi olmaması durumunda ciddi enfeksiyon hastalıklarına ve midenin tıkanmasına neden olabileceğini söyledi.

Saç yutma olayının bir davranış bozukluğu olduğunu ifade eden Erenoğlu, \" Saç yenildikten sonra midede top halinde birikmeye başlıyor ve kocaman bir kitle oluşturuyor. Saç sindirilmeyen bir maddedir ve sakızda tabi çok uzun süre midede kalan ve büyük bir kısmı sindirilmeden atılan bir gıdadır. Saç ve sakız birleşince çok sert, 20x15x12 santimetre ebadında dev bir ebada ulaşıyor.\" dedi.

\'SAÇLARIMI YUTTUĞUMUN FARKINDA DEĞİLİM

3 yıldır karın ağrısı yaşadığını ve kitle oluşması nedeniyle hastaneye geldiklerini hatırlatan Neslihan Karakoç, her çiğnediği sakızı yuttuğunu ancak saçlarını yuttuğunu fark etmediğini söyledi. Karakoç, \"Ders çalışırken saçlarımı ağzıma alıyordum ama yuttuğumun farkında değilim.\" dedi.

11)AKÇAABAT\'TA KAZA: 2 YARALI

TRABZON\'un Akçaabat ilçesinde yolcu minibüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 12:00 sıralarında, Akçaabat ilçesi, Karadeniz Sahil Yolu belediye kavşağında meydana geldi. Trabzon\'dan Giresun yönüne giden Bayram Yaşar yönetimindeki 61 M 1086 plakalı yolcu minibüsü ile Mustafa Güneysu yönetimindeki 61 KS 038 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada yaralanan sürücüler olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

12)50 YAŞINDA AİLE BÜTÇESİNE KATKI İÇİN SİMİT SATMAYA BAŞLADI

ZONGULDAK\'ta yaşayan Nihal Çiftçi (50), aile bütçesine katkıda bulunmak için simit satıyor.

Evli ve 2 çocuk annesi Nihal Çiftçi, eşinin işlettiği büfede işleri iyi gitmeyince aile bütçesine destek olmak istedi. Simit satmaya karar veren Çiftçi, bugün simit sepetini alarak kentin en işlek caddesi Gazipaşa\'da simit satmaya başladı. Caddede dolaşan Nihal Çiftçi, \'sıcak simit\', \'simitlerim var\' diye bağırarak simit satmaya çalıştı. Nihal Çiftçi, ilk gününde sepetindeki simitlerin büyük çoğunluğunu sattığını söyledi. Maddi olarak zorlandıkları için simit sattığını anlatan Nihal Çiftçi, \"Eşim utandığı için ben satıyorum. Çekiniyor yani. Büfemiz var. Büfe zarar ediyor. Zarar edince bende böyle simit satmaya karar verdim. Babadan kalma bir evimiz var. Ona sat diyorum. O istemiyor satmayı. Bende mecbur kalınca, ihtiyacımız olunca mecbur satıyorum. Bugün ilk günüm. Dolaşıyorum, ilk günümde bayağı sattım. Bayan simitçi olduğum için bazıları tebrik ediyor, gurur duyuyorlar. Kadınlarda güzel tepkiler veriyor. \'Helal olsun\' diyorlar\" dedi.

