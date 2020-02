DHA YURT BÜLTENİ-11

Çadırlara PKK baskını: 11 gözaltı



Adana\'nın Karadaş ilçesinde tarım işçilerinin kaldığı çadırlara düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK-PYD-YPG\'ye eleman kazandırıp, yardım toplama faaliyetlerinde bulundukları iddiasıyla 11 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK-PYD-YPG\'ye yönelik, Karataş ilçesi Karagöçer Mahallesi\'nde tarım işçilerinin kaldığı çadırlara operasyon düzenledi. Baskında Z.B., V.G., G.K., E.B., E.A., K.K., H.T., N.Ö., M.Ç., F.Ü. ve M.I. gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldığı çadırlarda ve üst aramalarında 15 SİM kart, 28 cep telefonu, 4 ruhsatsız av tüfeği, 26 av tüfeği fişeği, 9 cd/DVD, 5 flash bellek, 21 örgütsel doküman, 2 fotoğraf makinesi, 1 laptop, 1 tablet bilgisayar ve 2 mp3 çalar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin örgüte eleman kazandırdığı, örgüt üyelerine yardım ve yataklık yaptığı, yardım toplama faaliyetlerinde bulunduğu bildirildi. Soruşturma kapsamında 11 kişinin de arandığı belirtildi.

Haber:ADANA, (DHA)

Şehit Teğmen Çubukçu, son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı

Suriye\'nin Afrin kentinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı\'nda PKK/YPG\'li teröristlerin tanka düzenlediği saldırıda şehit olan Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu\'nun (28) cenazesi, memleketi Şanlıurfa\'da, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Şehit Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu\'nun Türk bayrağına sarılı cenazesi, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nden alınarak Ulu Cami\'yi götürüldü. Buradaki törene Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Vali Abdullah Erin, Ak Parti milletvekilleri Mehmet Ali Cevheri, Mahmut Kaçar, Halil Özcan, Mehmet Akyürek, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, 20\'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, İl Jandarma Komutanı Albay Nuri Öztürk, şehidin silah arkadaşları, ailesi ve çok sayıda kişi katıldı. Askerlerin desteğiyle ayakta duran şehidin annesi Yasemin, babası Mehmet ve kız kardeşi Ayşe Ceren Çubukçu, güçlükle sakinleştirildi. Türk bayrağına sarılı tabutu sarılıp öpen Çubukçu çifti uzun süre gözyaşı döktü. Törene ağabeyinin üniformasıyla katılan Ayşe Ceren de tabutun başında duran askerlere sarıldı. Bu sırada şehidin bir yakını, anne Yasemin Çubukçu\'ya seslenerek \"Ağlamayın bugün bizim düğünümüz\" dedi.

FAKIBABA: AFRİN BİR BAŞLANGIÇTIR, SINIRLARIN TÜMÜNÜ ALACAĞIZ

Törende toplanan kalabalığa konuşan ve zaman zaman gözyaşı döken Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, terörle mücadelenin devam edeceğini ifade ederek şunları söyledi:

\"Bu teröristlere karşı Mehmetçiğimiz misliyle onlara cevap vermektedir. Allah\'ın izniyle tek bir terörist kalıncaya kadar mücadelemiz devam edecektir. Bizim bu birlik ve beraberliğimiz devam ettiği müddetçe, kimse karışımızda duramaz. Kürdü, Türk\'ü, Arap\'ı ve Çerkez\'i kardeş olduğu müddetçe, hepimiz bu Türkiye\'yi, bu bayrağımızı tanıdığımız müddetçe, bu hainlere hiçbir zaman yatacak yer bırakmayacağız. Allah bizlerde böyle şehitlik ölümü nasip etsin. Allah bize böyle bir ölüm tattırsın. Bu hainler Türkiye\'den gidecekler. Son bir hain kalıncaya kadar Türkiye\'yi teslim alamayacaklar. Türkiye\'nin, hiçbir kimsenin bir karış toprağında gözü yoktur. Ancak sınırlarımız korumak, kardeşlerimizi korumak, Türkiye\'nin en büyük görevidir. Binlerce kilometre yollardan geleceksiniz ve siz Türkiye\'ye terör göndereceksiniz. Siz bunu yapamayacaksınız. Hainlere bu Mehmetçik gerekli cevabi vermektedir. Afrin bir son değildir. Afrin bir başlangıçtır. Sınırların tümünü alacağız, Allah\'ın izniyle terörden temizleyeceğiz.\" İl Müftüsü İhsan Açık tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi, tekbirler eşliğinde Osmanbey Şehitliği\'ne götürüldü. Bekar olan şehit Teğmen Çubukçu, burada gözyaşları arasında toprağa verildi.

Konyalı şehidi son yolculuğuna 10 bin kişi uğurladı- EK

BURSEYA DAĞI\'NDA YARALANAN KOMUTANDA TÖRENE KATILDI

Şehit Sözleşmeleri Er Nurullah Seçen\'in cezanesi\'ne, Suriye\'nin Azez ve Afrin arasında yer alan Burseya Dağı\'ndaki havan topu saldırısında yaralanan ve aynı taburdaki takım komutanı Tankçı Uzman Çavuş Serkan Köroğlu da, ayağı sarğılı şekilde törene katıldı. Köroğlu\'nun, Nurullah Seçen\'in şehit düştüğü saldırıdan birgün önce yaralandığını öğrenildi.

Diyanet Sen\'den Adnan Oktar\'a suç duyurusu

Memur-sen\'e bağlı Diyanet Sen Kayseri şubesi Adnan Oktar hakkında Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Kayseri adliyesi önünde toplanan Diyanet Sen üyeleri A9 televizyon kanalında Adnan Oktar\'ın yaptığı program ve diyanet hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle basın açıklaması yaptı. Sendika Şube Başkanı İrfan Kaşıkçıoğlu , \"İslam\'ın kadın ve erkeklerin giyimi ile tavır ve davranışı konusundaki hükümleri açık iken ,İslam dininin Yahudi ve Hıristiyan inancında hiç tasvip etmeyeceği nahoş görüntüleri ekranda boy gösterip toplumun sinir uçlarına dokunmak normal karşılanacak bir durum değildir. Müslümanların gözümün içine baka baka milli ve manevi değerlere aşağılayan Adnan Oktar\'a tepki konulduğunda ahlaksız ifadelerle diyaneti hedef almaya çalışmaktadır. Buradan Adnan Oktar\'a sormak istiyorum senin nahoş görüntülerin özgürlükle meşru oluyor da, devletin Anayasası ve ekonomik yapısı üzerine kurulu olan bir devlet anlayışında Diyanet hangi mantıkla bütçeden hissesine olabilsin? \" dedi.

\"EKRANDAKİ KADINLARA KEDİCİKLER DEMESİ, KEDİLERE BİLE HAKARETTİR\"

Sendika başkanı İrfan Kaşıkçıoğlu A9 ekranlarında Adnan Oktar\'ın sunduğu programla ilgili yanındaki bulunan kadınlara kedicikler olarak ifade etmesinin bile kedilere hakaret olduğunu söyledi Gözaltına alınan Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul için ise Sendika Şube Başkanı Kaşıkçıoğlu, \" Devletine başkaldıran, Afrin operasyonu küçük gören ve Cumhurbaşkanına hakaret eden her kim olursa cezasını çekecektir\" şeklinde konuştu. Basın açıklamasının ardından Diyanet Sen üyesi 11 kişi Cumhuriyet Savcılığına giderek Adnan Oktar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Öldürülüp, toprağa gömülen çiftin soruşturmasında 15 kişi adliyeye sevk edildi

Kocaeli\'nin Kandıra ilçesinde, öldürülen evli çiftin cesetlerinin araziye gömülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada 15 şüpheli Kocaeli Adliyesi\'ne sevk edildi.

24 Ocak tarihinde Kandıra yolu Kısalar köyü Açmalar mevkiinde toprağa gömülü iki ceset bulundu. Arazide yapılan kazıyla çıkarılan cesetler, otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Yapılan incelemede cesetlerin Mülkiye ve İsmail Serin çiftine ait olduğu tespit edildi. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, 15 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından E.G., I.K.Ö., S.D., H.T., M.N., Ç.U., T.Y., H.K., B.T., V.Y., B.Ö., B.Ç., Ö.G., M.Ç. ve A.O.Ö. adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili bağlantısı olduğu iddia edilen ve daha önce de çeşitli suçlardan kesinleşmiş cezası bulunduğu öğrenilen A.Ö.\'nün tutuklu bulunduğu öğrenildi.

Sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı çift ölü bulundu

Adıyaman\'ın Besni ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen Mehmet (83) ve Ayşe Kara (73) çifti yaşamını yitirdi.

Olay, ilçeye bağlı Kesecik köyünde meydana geldi. Gece sobayı yaktıktan sonra uyuyan Mehmet- Ayşe Kara\'dan haber alamayan yakınları, kapıyı kırıp, girdikleri evde çifti hareketsiz yatarken, buldu. İhbarla eve gelen sağlık görevlileri, yaptıkları incelemede çiftin yaşamını yitirdiğini belirledi. Mehmet ve Ayşe Kara\'nın cansız bedenleri, Besni Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Yapılan ilk incelemede sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendiği belirlenen çiftin cenazeleri, otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Çiftin öldüğünü duyan yakınları, Besni Devlet Hastanesi\'ne gelerek, gözyaşı döktü.

Ahıska Türklerinden Zeytin Dalı\'na destek

Akdeniz Ahıska Türkleri Birliği (AKATÜB), Afrin\'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı\'na destek amacıyla basın açıklaması yaptı.

Kemer Cumhuriyet Meydanı\'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen basın açıklamasına AKATÜB Kemer Temsilcisi Cemal Kemal, Ak Parti İlçe Başkanı İsmail Selami Minta, MHP İlçe Başkanı Hüseyin Kara, İYİ Parti İlçe Başkanı Hüseyin Aydemir, Ahıska Türkleri ve vatandaş katıldı. Meydanda toplananlar \"Bir gün değil, her gün devletimizin ve milletimizin yanındayız\" yazılı pankart açıp, Türk bayrakları taşıdı.

AKATÜB Genel Kurul Danışmanı Ali Mirdas, Zeytin Dalı Harekatı\'nda Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) gücünü ve merhametini dünyaya gösterdiğini belirterek, Ahıska Türkleri olarak operasyonu sonuna kadar desteklerini söyledi. Mirdas, söz konusu vatan olduğu zaman Türk milletinin her zaman tek yürek olduğunu aktarırken, \"Ahıskalı Türkler olarak nerede olursak olalım devletimizin yanındayız. Vatanımıza ve bayrağımıza gönülden bağlıyız. 15 Temmuz darbe girişiminde olduğu gibi gerektiğinde davet beklemeden devletimizin hizmetindeyiz\" dedi. \'Her Türk asker doğar\' felsefesinden yola çıktıklarını anlatan Mirdas, \"Ordusu olan bir millet değil, milleti olan bir ordu olduğunu hatırlatmak isteriz. Operasyon süresince kullanılan araç, gereç ve mühimmatın yerli ve milli olduğunu biliyoruz. Mehmetçiğin gösterdiği mücadele ve azmi milletimizi gururlandırmıştır. Allah onlardan razı olsun. Operasyonda şehit düşenlere Allah\'tan rahmet diliyoruz\" diye konuştu. Siyasi parti temsilcileri de konuşmalarında milli birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.Basın açıklamasının ardından Fetih Suresi okunup, operasyona katılan askerler için dua edildi.

Talat Özkarslı kapalı spor salonu açıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan, milli takım ve Galatasaray eski futbolcusu Talat Özkarslı\'nın adının verildiği kapalı spor salonu, düzenlenen törenle açıldı.

Şehreküstü Mahallesi\'nde yaptırılan spor salonunun açılış törenine; Vali Ali Yerlikaya, AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Talat Özkarslı ve çok sayıda davetli katıldı.

Törende sağlık problemleri yüzünden konuşmakta zorluk çeken Talat Özkarslı, isminin kapalı spor salonuna verilmesinden dolayı mutlu olduğunu belirterek, teşekkür etti. Fatma Şahin ise spor salonlarının özellikle gençler için çok önemli olduğunu söyledi. Kentte spor alt yapısını geliştirmek için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Şahin şunları dedi: \"Talat ağabeyimizin adını verdiğimiz bu eserimiz, aslında eserden daha önemlisi Talat ağabeyimizin adını vermemiz ve bugün yanımızda olması. Bu binalar çok yapılır ama Talat ağabey gibi bu güzel geçmişse sahip olup şehrimizi onurla, gururla 40 defa milli formayla temsil eden adam kolay yetişmiyor. Spor gençlerimiz için çok önemli. Bedensel gelişimleri, fikri, zihni, maddi, manevi gelişmeleri için çok önemli. Bedensel gelişimleri ile beraber yeni sosyal uyum oluşuyor. Arkadaşlıklar kuruluyor, yeteneğini keşfediyor. Hangi alanda başarılı? Baskette mi? Voleybolda mı? Karatede mi? Hangisinde kendisini yetiştirmesi gerekiyor? Bu genetik miras kendisini nereye götürecek? Bu alanda baktığınız zaman, bir araya geliyorlar, yeni dostluklar, yeni arkadaşlıklar kuruyorlar. Kendi özgüveni gelişiyor. Bu yüzden her alan için özellikle bugün sorun olarak konuştuğumuz uyuşturucu, şiddet, hastalık her türlü sonucun koruyucu, önleyici tedbirine dönüyorsun eğitim ve spor yatıyor.\" Vali Yerlikaya da, Özkarslı\'nın ender yetişen spor adamları arasında yer aldığını ve Talat Özkarslı adının yeni yapılması planlanan spor lisesine verilmesini sağlayacaklarını söyledi. Yerlikaya, \"Talat ağabeyimizden bahsetmemiz lazım. Onunla ilgili kin ne cümle kuruyorsa gerçeğini ifade etmekten eksik kalıyor. Bizim onun ismini bir spor salonuna koymamız güzel bir nokta ama Milli Eğitim Bakanlığı\'nın bize gönderdiği bir kaynak var. Çok büyük spor lisesi kompleksi ihalesine çıkıyoruz bu ay sonunda. Eğer sizler güçlü alkışlarınızla bunu desteklerseniz, her 50 yılda bir Talat ağabey değil, her yıl içimizden bir Talat Özkarslı yetiştirebilecek spor lisesine onun adını verelim\" diye konuştu. Konuşmaların ardından Vali Yerlikaya, Özkarslı\'ya milli takım forması hediye etti. Program açılışın yapılmasıyla son buldu.

