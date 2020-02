DHA YURT BÜLTENİ-11

Başbakan Yıldırım Hatay\'daki Harekat Merkezi\'ni ziyaret etti

Başbakan Binali Yıldırım Zeytin Dalı Harekatı’nın sevk ve idaresinden sorumlu 2. Ordu’nun Hatay’daki Harekat Merkezi’ni ziyaret etti. Başbakan Yıldırım ziyareti sırasında 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel ve diğer askeri yetkililerden bilgi aldı.

- Yıldırım\'ın Harekat Merkezi\'ni ziyareti

Hatay\'da 4 ilçede yarıyıl tatili uzatıldı

Zeytin Dalı Harekatı sürerken, Kilis\'in ardından Hatay\'ın sınır ilçeleri olan Reyhanlı, Hassa, Kırıkhan ve Kumlu\'da yarıyıl tatilinin 1 hafta uzatıldığı öğrenildi. Söz konusu ilçelerde ikinci yarıyıl eğitimi 12 Şubat\'ta başlayacak.

Bahçeli: Zeytin Dalı Harekatı milli ve stratejik bir harekettir (1)

Mersin\'de konuşan MHP Lideri Devlet Bahçeli, Afrin\'de süren Zeytin Dalı Harekatı\'nın çok yerinde olduğunu belirterek, \"Afrin ile başlayan temizlik mutlaka diğer alanları da kapsamalıdır. Nerede bir terör unsuru varsa milli tehditler mutlaka imha edilmelidir\" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mersin Büyükşehir Belediyesi\'nin hayata geçirdiği \'1923 Projesi\'nin toplu açılış ve temel atma törenine katıldı. Cumhuriyet Meydanı\'nda binlerce kişiye seslenen Devlet Bahçeli, 2019 yerel ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde milli birlik için destek istedi. Zeytin Dalı Harekatı\'na ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, \"Zeytin Dalı Harekatı, kanlı hesaplara karşı milli ve stratejik bir harekettir. Bundan geri dönüş yoktur, olamayacaktır. Ok yaydan çıkmıştır. Yalanlara karnımız toktur. Siyah beyaz birbirinden ayrılmıştır. Felaket senaryoları güdenlere karşı kahraman Mehmetçiğimiz bir kez daha sefere çıkmıştır. Zafer bizimdir, hedefse Kızılelma\'dır\" diye konuştu.

-Bahçeli\'nin açıklamaları

Bakan Bak: Türk ordusu eskisinden daha güçlü

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, \"Türk milleti asla diz çökmeyen, boyun eğmeyen bir millet. Bunu tüm dünyaya gösterdik. Türk ordusu eskisinden daha güçlü. Çünkü içimizdeki hainleri temizledik. Bu millet içimizdeki o hainleri temizledi\" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Tokat Gençlik Kolları Olağan Kongresine katılmak üzere İstanbul’dan havayolu ile Sivas’a, oradan da karayolu ile Tokat’ta geldi. 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı Adnan Menderes Konferans Salonunda düzenlenen kongreye Bakan Bak’ın yanı sıra Ak Parti Tokat Milletvekilleri Zeyid Aslan, Coşkun Çakır, Yusuf Beyazıt, Celil Göçer, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, AK Parti Tokat İl Başkanı Metin Polat ve partililer katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla başlayan kongrede konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, siyasetin artık gençleştiğini ifade ederek, \"Siyaset gençleşiyor. Siyaset gençlerle daha güçlü. Ülkemizin geleceğinde bu gençler her zaman daha iyi yerlere gelecek. Gençler bizim geleceğimiz\" dedi.

\"TÜRK ORDUSUYLA KİMSE BAŞA ÇIKAMAZ\"

Milli iradeye saygılı gençlere ihtiyaç olduğunu ifade den Bakan Bak, şöyle konuştu: \"Bunu gençlerimiz 15 Temmuz\'da gösterdi. Meydanlara koştular, tankların önünde durdular, tanklara yumruk attılar. NATO üyesi ülkelerin milletvekilleri aradılar. Dediler ki, \'siz nasıl milletsiniz? Millet tanklara yumruk atıyor\'. İşte Türk milleti böyle bir millet. Asla diz çökmeyen, boyun eğmeyen bir millet. Bunu bütün milletimizle beraber tüm dünyaya gösterdik. Amerika’daki toplantıda, artık Türk ordusunun yönetme kabiliyetinin kalmadığını söylediler. Ben de onlara dedim ki, Türk ordusu eskisinden daha güçlü. Çünkü içimizdeki hainleri temizledik. Bu millet içimizdeki o hainleri temizledi. 24 Ağustos\'ta biz Fırat Kalkanı Operasyonunu başladık. Bu operasyonda herkes Türk ordusunun ne olduğunu gördü. Orayı temizledi. 3 bin 500 tane DAEŞ’li, YPG’li teröristi temizledi. Oralara Suriyeliler, Türkmenler, Araplar yerleştiler. Sonra bu ekiple iki ay sonra Avrupada bir toplantıda karşıladık. Orda dediler ki, \'Haklıymışsınız. Türk ordusu ne kadar güçlü olduğunu gösterdi\'. O yüzden Türk ordusuyla kimse başa çıkamaz. Kimse Türklere meydan okumasın. Ordumuzun arkasındayız. Bu topraklar şehitlerin kanlarıyla sulanmış. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Ordumuzun arkasındayız. Bugün de 9 şehidimiz var. Allah rahmet eylesin. Ama bu topraklar şehitlerin kanlarıyla sulanmış. O yüzden şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz.\"

\"ERDOĞAN; MANŞETLERLE, KASETLERLE DEĞİL MİLLETLE BERABER GELDİ\"

Oyunları bozmak için her oyun kıymetli olduğunu ifade eden Bakan Bak şöyle dedi: \"Çok büyük badireler atlattık. Bu girişimlerin hepsini sayın Cumhurbaşkanımız milletimizin sayesinde bertaraf etti. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik Kolları Başkanlığı yaptı. İlçe Başkanlığı yaptı. İl Başkanlığı yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptı. Başbakanlık yaptı. Cumhurbaşkanı olarak bu millet ilk defa kendisi seçti. Şu anda Cumhurbaşkanlığı yapıyor. Diğerleri nasıl geldi,? Recep Tayip Erdoğan manşetlerle gelmedi, kasetlerle gelmedi. Milletle beraber geldi. Biz Recep Tayip Erdoğan\'la birlikte yürümekten, onunla dava arkadaşı olmaktan gurur duyuyoruz. Biz sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında durmalıyız. Milletin adamı sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı çok seviyoruz.\"

-Bakanın gelişi

-Kongreden görüntüler

-Bakan Bak\'ın konuşması

-Detaylar

Başbakan Yardımcısı Işık; sepet ördü, pişmaniye çekti/EK

\'PYD\'Yİ TERÖR LİSTESİNE ALMAMAK GAFLETTİR\'

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, partisinin Kandıra ilçe başkanlığını ziyaret etti. Fikri Işık bölgemizin çok zor bir süreçten geçtiğini belirterek, \"Böylesine bir zorluk ancak Birinci Dünya Savaşından sonraydı veya Birinci Dünya Savaşı sırasında yaşanmıştı. Bölgede maalesef hesabı olan, çıkarı olan bir takım güçler var. Kendi güvenliklerini veya kendi çıkarlarını garanti altına almak için bölgenin bölünmesine parçalanmasına, adeta un ufak edilmesine, adeta katkı veriyorlar ve zemin oluşturuyorlar. Birilerinin güvenliğinin sağlanması için, birilerinin huzurunun bozulması gerekiyor maalesef bunların anlayışında. Bu tabi bizim kabul edebileceğimiz bir anlayış değil. Onun için bölgede aslında Körfez Savaşı\'yla başlayan bir alt üst oluş süreci yaşanıyor. Allah\'a hamd olsun bu güne kadar bu sürecin Türkiye\'ye etkisinin minimum olması için hükümet olarak her türlü gayreti gösterdik, bundan sonra da göstermeye devam ediyoruz. Ama özellikle Irak\'tan sonra Suriye\'nin de parçalanması adeta Suriye\'de devlet otoritesinin tamamen kaybolması, önce DEAŞ\'ın şimdi de PYD\'nin bir hakimiyet oluşturma çalışması Türkiye\'nin hem milli güvenliği açısından, hem de bölgenin istikrarı açısından, son derece önemli bir tehdittir\" dedi. PYD\'nin bir terör örgütü olduğunu söyleyen Işık, konuşmasına şöyle devam etti: \"PYD bir terör örgütüdür. PKK ne ise PYD o\'dur. Zaten PYD ve onun silahlı terörist unsurları da YPG\'dir. Bunlar yine doğrudan PKK\'nın üst düzeyinden talimat alan ve örgüt hiyerarşisi olarak da onlara bağlı terörist yapılardır. Bu terörist yapının Suriye\'de veya başka bir bölgede bir alan hakimiyeti oluşturması, Türkiye\'nin milli güvenliğine de milli çıkarlarına da doğrudan tehdittir. Bu tehdidin bertaraf edilmesi de Türkiye\'nin en tabii hakkıdır. PKK ile organik bağını bildikleri halde, PYD\'yi terör örgütleri listesine almamak, aslında bunlar için en hafif tabiriyle bir gaflettir. Çünkü terörün iyisi kötüsü olmaz, teröristin iyisi kötüsü olmaz. Terör her yerde terördür. Teröristte her yerde teröristtir. Eğer teröristler arasında ayrım yapmaya kalkarsanız, senin teröristin, onun teröristi, şunun teröristi diye bir ayrım yapmaya kalkarsanız, eninde sonunda o terörist sizin başınıza bela olur, sizi de mutlaka ama mutlaka, bir şekilde rahatsız eder\"

-Fikri Işık\'ın konuşması

-Detay

Rüzgarda uçan çatı araçların üstüne düştü/EK

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

İzmir\'in Karabağlar ilçesinde, etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bir apartmanın tente çatısının uçarak, park halindeki araçların üzerine düşmesi, güvenlik kameralarına yansıdı. Yan taraftaki apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde çatının araçların üzerine düşmesi görülüyor.

- Güvenlik kamerası görüntüsü

Adliyeye sevk edilirken \'pat\' diyerek gazetecileri korkutmaya çalıştı

Sakarya\'da, 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olan A.G. yakalanırken, adliyeye sevk edilirken \'Pat\' diye bağırıp kendisini görüntüleyen gazetecileri korkutmaya çalışırken, \"Aklını nasıl aldım ama?\" dedi.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 29 ayrı suçtan aranan, 10 yıl 5 ay hapis cezası bulunan A.G.\'yi yakaladı. Ayrıca, 3 ayrı hırsızlık suçundan aranması ile 3 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.T. ile hırsızlık suçundan 6 yıl 1 ay hapis cezası bulunan E.A. gözaltına alındı. Şüphelilerden A.G.\'nin ise TIR\'ın yanına araçla yanaşarak aracın alt bölümünde bulunan yedek lastiği çalması güvenlik kameralarına yansıdı. 3 şüpheli emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. A.G emniyetten çıkarılırken kendisini görüntüleyen gazetecilere \'Pat\' diye bağırıp korkutmaya çalışarak, \'Aklını nasıl aldım ama?\' dedi.

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

-A.G.\'nın hırsızlık anı

Develer üniversite yararına güreşti

Aydın\'ın Yenipazar ilçesinde, bu yıl 34\'üncüsü düzenlenen deve güreşlerinde 160 pehlivan deve kıyasıya mücadele etti. Güreşlerden elde edilecek gelirin Adnan Menderes Üniversitesi Yenipazar Meslek Yüksekokulu yararına harcanacağı bildirildi.

Yenipazar Belediyesi tarafından Yaşar Giregiz Deve Güreş Sahası\'nda düzenlenen 34\'üncü Geleneksel Yenipazar Deve Güreşleri, renkli görüntülere sahne oldu. Biletleri 15 liradan satılan güreşleri, yaklaşık 3 bin kişi izledi. Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinden toplam 160 namlı devenin katıldığı güreşlerde, büyük heyecan yaşandı. Sahipleri ve urgancılar, öfkeli develeri ayırmakta zaman zaman güçlük çekti. Güreşler sayesinde ilçeye dışarıdan yoğun bir misafir akını yaşandığını belirten AK Partili Yenipazar Belediye Başkanı Zafer Savcı, \"34 yıldır yaşatmaya çalıştığımız bu güzel etkinlikte uzaktan ve yakından gelen konuklarımız kış mevsiminde piknik yapma şansı yakaladığı gibi güreşleri izlemek için aldıkları biletlerle Adnan Menderes Üniversitesi Yenipazar Meslek Yüksekokulu\'nun eksikliklerinin giderilmesine de destek oluyorlar. Ayrıca deve güreşleri ile bölge halkını da bu zorlu günlerde buluşturarak, birlik ve beraberlik duygularımızı pekiştiren bir özel gün yaşamış oluyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum\" dedi.

-Deve güreşlerinden görüntü

-Piknik yapıp güreşleri izleyenlerden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

