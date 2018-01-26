DHA YURT BÜLTENİ-11

ÖSO GÜÇLERİ ZORLU ŞARTLARA RAĞMEN ELİ TETİKTE GÖREV YAPIYOR

MARANEZ\'DE HALA RUSYA BAYRAĞI DALGALANIYOR

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin\'deki terör tehdidinin sonlandırılması için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı bölgesi son günlerde yağan yağmurun ardından çamur deryasına döndü. Afrin\'e komşu Azez\'de bataklığa dönen cephelerde Özgür Suriye Ordusu güçleri zorlu şartlara rağmen eli tetikte görev yapıyor. Daha önce Cerablus ile Azez arasındaki bölgeyi Fırat Kalkanı Harekatı ile terör unsurlarından arındırarak güvenli hale getiren TSK, son süreçte Türkiye için tehdit oluşturan Kilis, Gaziantep, Hatay ile sınırı bulunan Afrin\'de de terör tehdidinin sonlandırılması için Zeytin Dalı Harekatını başlattı. Harekat kapsamında ilk etapta Afrin çevresindeki bölgelerde belirlenen teröristlere ait karargah, sığınak ve barınaklar savaş uçakları tarafından havadan, obüs ve çok namlulu roketatarlar ile karadan ateş altına alındı. Çok sayıda hedef ile teröristin etkisiz hale getirildiği harekat kapsamında Afrin ile Azez arasındaki kritik bölge olan Burseya Dağı\'nın da PYD\'li teröristlerden arındırılması için harekata geçildi. 2 gün boyunca sıcak çatışmaların yaşandığı Cabel Burseya Dağı bölgesinde, taarruz anlayışıyla yapılan çatışmalara 3 gündür yoğun yağış, sis ve çamur nedeniyle hareket etmenin zorlaşmasıyla ara verildi. TSK ve ÖSO güçlerinin dağda hakimiyet sağlanan bölgelerde mevzilenerek pozisyonlarını koruduğu bölgede ileri harekata ise havaların düzelmesiyle yeniden başlanacağı bildirildi.

Bu sabah saatlerinde yeniden Burseya Dağı bölgesine çıkan ÖSO güçleri, araçların hareket edememesi ve çamurlu arazinin de yürümeye uygun olmaması nedeniyle geri dönmek zorunda kaldı.

AFRİN SINIRINDA ELLER TETİKTE

Burseya Dağı bölgesinin yanı sıra Azez\'de Afrin sınırındaki cephelerde ÖSO güçleri nöbet tutmayı sürdürüyor. Olası saldırıları engellemek için oluşturulan cephe hatlarında silahlarıyla nöbet tutan ÖSO askerleri, çamurlu bölgede güçlükle hareket edebiliyor. Zorlu arazi koşullarına rağmen cephe hattında eli tetikte nöbet tutan ÖSO güçleri, zaman zaman PYD bölgelerinden gelen taciz ateşlerini de anında karşılık vererek püskürtüyor.

MARANEZ\'DE HALA RUSYA BAYRAĞI DALGALANIYOR

Öte yandan Afrin\'in kuzey doğusunda bulunan PYD denetimindeki Maranez Köyünde hala Rusya bayrağa dalgalanıyor. Rusya bayrağının dalgalandığı Maranez Köyü sınırında nöbet tutan ÖSO güçleri, bayrağın aylardır dalgalandığını ifade ederken, kendilerinin ise Burseya Dağı operasyonunun tamamlanmasının ardından Maranez\'i de PYD\'den temizleyerek özgürleştireceklerini ifade etti.

OBÜSLERLE TERÖR MEVZİLERİ VURULUYOR.

Öte yandan gün boyunca sık sık Afrin ve çevresindeki terör hedefleri Türkiye sınırında konuşlu birlikler tarafından Fırtına obüsleriyle ateş altına alındı. Afrin\'e yönelik top atışları Azez kent merkezinden de net şekilde duyuldu.

Görüntü Dökümü

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-ÖSO birliklerinden görüntü

-mevzilerden görüntü

-Maranez bölgesindeki Rusya bayrağı

-Mevzilerde nöbet tutan ÖSO birlikleri

-detaylar

Haber-Kamera : HASAN KIRMIZITAŞ / AZEZ (SURİYE) (DHA)

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\'Zeytin Dalı Harekatı\' 7\'nci gününde; Mehmetçik Afrin\'e ilerliyor (EK)

2)MEHMETÇİK\'E 7 TON FISTIK VE KURU ÜZÜM

Osmaniye\'de fıstıkçı esnafı tarafından, Zeytin Dalı Harekatında görev alan askerlere 7 ton yerfıstığı ve kuru üzüm gönderdi. Cevdetiye Beldesi\'ndeki Fıstıkçılar Sitesinde düzenlenen programa, Vali Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Topçu Albay Ahmet Serdar Gül, Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tamer Bilacan, Cevdetiye Belediye Başkanı İbrahim Gök, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İbrahim Sağlam, Ticaret Borsası Başkanı Sait Çenet, fıstıkçı esnafları ve vatandaşlar katıldı. Cuma namazı sonrasında okunan duanın ardından, içerisinde yerfıstığı ve kuru üzüm bulunan Zeytin Dalı yazılı 40 bin çerez paketi, askerlere dağıtılmak üzere kamyonetle yola çıktı.

Görüntü Dökümü

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- Osmaniye Fıstıkçılar Sitesi Tabelası

- Çerez paketlerinin yüklü olduğu kamyondan genel görüntü

- Çerez kolilerinden detay

- Programın yapılacağı alandaki vatandaşlardan genel detay görüntü

- Karışık Çerez yazılı paketten detay görüntüler

- Esnafların paketleri Vali Coşkun\'a tanıtılması

- Vali Ömer Faruk Coşkun\'un konuşması

- Dua yapılması, detay görüntüler

- Alkışlarla aracın uğurlanması, esnafın konuşması

- Kamyonetin yola çıkışı, korna çalarak ilerlemesi



BOYUT: 226 MB SÜRE: 03\'42\"

Haber/Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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3)AFRİN\'E GİDEN ASKERLER İÇİN KURBAN KESTİLER

KAYSERİ\'nin Talas ilçesinde mahalle muhtarlarının düzenlediği etkinlikte, Afrin harekatına giden askerlere moral vermek amacıyla 1. Komando Tugayı önünde kurban kesildi.

Talas ilçesine bağlı muhtarlıkların ortaklaşa düzenlediği etkinlikte yaklaşık bin kişi 1. Komado Tugayının bulunduğu General Vecihi Akın Kışlası önünde toplandı. Ellerinde Türk bayrakları olan kalabalık grup \"Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez\" sloganları atarak tekbir getirdi. Ardından Mushin Doğan isimli vatandaş askerler için şiir okudu. Düzenlenen etkinlikle ilgili konuşan Talas İlçesi Han Mahallesi Muhtarı Yakup Doğrusöz, \"Burada aziz şehitlerimiz için kurban keseceğiz. Kahraman şanlı askerimiz için kurbanlar kesip, dualar edeceğiz. Talas ilçesinin mahalleleri burada olacak. Yaklaşık 30 civarında kurban keseceğiz. Kurbanlarımızı kestikten sonra ordumuza vereceğiz\" dedi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Yılmaz Üçkan ise, \"Bugün millet olmanın örneğini görüyoruz. Burada mahalle muhtarlarımızın öncülüğünde halkımızla beraber askerimize sahip çıkmak için buradayız. Kendileri bugün Mehmetçiklerimiz kurban kesecekler. Çünkü Mehmetçiklerimiz vatanı müdafaa için sınır ötesinde bulunuyor. Bununla ilgili de çok şükür herhangi bir sıkıntımız yok. Millet olarak yanlarında olduğumuzu göstermek için buradayız\" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmalardan sonra kışla önüne getirilen kurbanlık koyunlar kesildi.

Görüntü Dökümü

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- General Vecihi Akın Kışlası önünden görüntü

-Vatandaşlardan görüntü

-Kurbanlıklardan görüntü

-Mahalle muhtarı Yakup Doğrusöz ile röportaj

- Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Yılmaz Üçkan ile röportaj

-Muhsin Doğan isimli vatandaşın şiir okuması

-Genel detay

Haber- Kamera: Olcay DÜZGÜN /KAYSERİ,DHA)

DV 1 Dosya 5 Dakika 58 Saniye / 316 MB

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4)CEMAATE KIZIL ELMA VE BAYRAK DAĞITILDI

İZMİT\'te, Topçular Ulu Camii\'nde Cuma namazının ardından \'Zeytin Dalı\' harekatına destek olmak için cemaate Türk bayrağı ve elma dağıtıldı.

İzmit Topçular Ulu Camii Derneği, \'Zeytin Dalı\' operasyonuna destek olmak için Cuma namazı çıkışında vatandaşlara \'Kızıl Elma\' ülküsü kapsamında 20 kasa elma ve 200 adet Türk bayrağı dağıttı. Elma kasalarının yanına ise zeytin dalları konuldu. Mehmetçiğe destek vermek amacıyla cemaate kızıl elma ve Türk bayrağı dağıttıklarını söyleyen İzmit Topçular Ulu Camii Dernek Başkanı Emrullah Yurtsever, \"Birkaç gün önce de camileri bombalamaya başladılar. Kızıl Elma, kelimetullah olarak zafer, gaza demektir. Mehmetçiğimize destek verebilmek için yönetim olarak böyle bir karar aldık. Mehmetçiğimize biraz olsun destek verebildiysek ne mutlu bize. Allah Mehmetçiğimizin burnunu bile kanatmasın inşallah. Orada zor şartlar altındalar, ezanlarımızı dindirmemek için, bayrağımızı yere indirmemek için çatışıyorlar. Allah onlara da güç kuvvet versin. Biz Türk halkı olarak Güneydoğu\'da, Bosna Hersek\'te, Arakan\'da, Kızıl Elma bugün Afrin\'de, yarın inşallah Münbiç\'te, öbür gün Allah\'ın izniyle Kudüs\'te olacak. Bu kapsamda cemaate 20 kasa kızıl elma ve 200 adet Türk bayrağı dağıttık\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Cemaate elma ve Türk bayrağı dağıtılması

-Dernek Başkanı ile rÖp

-Camiiden detaylar

HABER:ERGÜN AYAZ-KAMERA:ALİŞAN KOYUNCU-İZMİT-DHA

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