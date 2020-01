DHA YURT BÜLTENİ-11

Kilis\'e 1 roket düştü

Suriye\'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PKK/YPG mevzilerinden ateşlenen 1 roket, akşam saatlerinde Kilis\'te Atatürk Mahallesi Çengel Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binaya isabet etti. Binanın çatı kısmına isabet eden roket sonrası binada yaşayan iki aile kendilerini dışarı attı. Olayda bina da hasar oluşurken, evin önünde bulunan bir otomobil ise zarar gördü. Olayın ardından bölgeye polis, 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevre güvenliğini sağladı. Can kaybı ya da yaralının bulunmadığı patlama sonrası evinde hasar oluşan Feyziye Kılıçoğlu, gözyaşı dökerek, \"Eliniz ayağınız kırılsın\" diyerek teröristlere tepki gösterdi. Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara da olay yerine gelerek aileyi teselli etti.

1 TÜRK ASKERİ YARALANDI

Harekatın dördüncü gününde Azez kırsalında ayağına mühimmat düşen 1 Türk askeri de hafif şekilde yaralandı. Yaralı asker, ambulansla Öncüpınar Sınır Kapısından Kilis\'e getirilerek Devlet Hastanesinde yakta tedavi edildi.

SEVKİYAT SÜRÜYOR

Kilis\'ten harekatın sürdüğü Suriye\'nin Afrin bölgesine araç ve personel sevkiyatı da devam ediyor. Öncüpınar Sınır Kapısından son olarak zırhlı ve uzun kollu iş makinesi ile personel taşıyıcı Azez\'e gönderildi.

KİLİS (DHA)

Şehit üsteğmenin acı haberi Ankara\'ya ulaştı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin operasyonunda şehit düşen Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta\'nın Ankara\'da yaşayan anne ve babasına acı haber ulaştı. Şehidin evinin bulunduğu sokak Türk bayraklarıyla donatıldı.

TSK\'nın Afrin\'de terör örgütlerine yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'nın 4\'üncü gününde, Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta şehit oldu. Şehidin acı haberi, Ankara\'nın Çankaya ilçesi Seyranbağları Mahallesi\'nde oturan baba emekli astsubay Canpolat (54) ve anne Sevim Usta\'ya (50) ulaştı. Üsteğmen Oğuz Kaan Usta\'nın acı haberi aileye askeri yetkiler yanlarında sağlık ekipleriyle birlikte verildi.

Şehidin baba evi ve bulunduğu sokak Türk bayrakları ile donatılırken, komşuları ve yakınları da aileye taziyede bulundu. Ayrıca Çankaya Belediyesi tarafından şehidin evinin önüne taziye çadırı kuruldu.

Bu arada şehidin Miray isminde 3 yaşında bir kızı olduğu öğrenilirken, Antalya\'da görev yapan İngilizce öğretmeni eşi Saide Üstüner Usta\'nın kızıyla birlikte Ankara\'ya gelmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

Şehit üsteğmenin babası Canpolat Usta\'nın da emekli astsubay olduğu öğrenildi.

ANKARA, (DHA)

Şehit üsteğmen Usta, Antalya\'da 4 yıl görev yapmış

Şepit Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta\'nın acı haberi, Ankara\'da oturan babası emekli astsubay Canpolat Usta\'ya ve Antalya\'da oturan eşi Saide Üstüner Usta, emekli astsubay kayınpederi Emre Üstüner ile kayınvalidesi Hülya Üstüner\'e aynı anda verildi. Şehidin eşiyle birlikte oturduğu Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi\'ndeki evine dev Türk bayrakları asıldı, taziye çadırı kuruldu. Kayınvalidesi Hülya Üstüner\'in \'Yavrum erken oldu. Hiç bir arada kalamadınız yavrum çok erken oldu\' diyerek ağıt yakması yürek dağladı.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes Türel, İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, İl Jandarma Komutanı Tahir Savran, Ak Parti İl Başkanı Rıza Sümer de şehidin evine gelerek taziyelerini aktardı. Bir süre aileyle görüşen Vali Karaloğlu, Afrin\'de devam eden mücadelenin çok çetin sürdüğünü söyledi. TSK\'nın güçlü bir şekilde bu mücadeleyi gerçekleştirdiğini anlatan Vali Karaloğlu, \"Şehidimiz 4 yıl Antalya Tugay Komutanlığı\'nda görev yapmış. Geçen yıl buradan Kayseri 1\'inci Komando Tugayı\'na tayin olmuş. Oradan da Suriye\'ye operasyona görevlendirilmiş. Şehidimizin eşi burada çalışıyor. Ailenin kendi kararı, yarın Ankara\'da defin işlemi gerçekleştirecek. Biz aileyi buradan göndereceğiz. Allah Mehmetçiğimize güç kuvvet versin\" dedi.

ANTALYA,(DHA)

Gülsüm Anne, \'Umut\'unu yitirdi: Melek oldu benim oğlum (3)

KORKUTELİ\'DE DEFNEDİLDİ

Antalya\'da 10 gün önce tedaviye alındığı hastanede zatürreeye bağlı çoklu organ yetmezliğinden bu sabah kurtarılamayan Umut için Korkuteli ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Çayırlı Camii\'ndeki törene Ak Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Korkuteli Kaymakamı Erol Tanrıkulu, Belediye Başkanı İYİ Partili Hasan Gökce, Umut\'un koruyucu annesi Gülsüm Kabadayı, eski eşi Zekeriya Ağar, çocukları Tunahan, Mehmet Ali ve Firdevsi Güzel Ağar, siyasi parti ilçe başkanları, Korkuteli halkı, Umut\'a destek olan çok sayıda hayırsever ve birkaç Rus vatandaşı katıldı.

\'KENDİMİ BUNA HAZIRLAMAMIŞTIM\'

Cami avlusunda Umut\'un son giydiği yeşil tişörtü koklayarak ağlayan ve taziyeleri kabul eden Gülsüm Kabadayı, Umut\'u yoğun bakımlardan kurtaramadığını, bu kez beceremediğini söyledi. Umut\'a bir yoğun bakımda kavuştuğunu bir yoğun bakımda kaybettiğini aktaran Kabadayı, \"Sevgimi verdim. Bu kez olmadı. Nefesim yetmedi. Kendimi buna hazırlamamıştım. Annesi alacak zannettim. Oğlum oturuyordu, gülüyordu. Umut\'tu o. Doğum günleri yaptım. Büyük büyük pastaları severdi. 10\'uncu doğum gününü kutlamıştım. \'Anne\' demiyor, boncuk boncuk bakmıyor artık\" dedi.

\'OĞLUMA YAKIŞMADI BU ÖLÜM\'

Cenazenin cami avlusuna getirilmesi ile tabuta sarılan Gülsüm Kabadayı, \"Benim 4 oğlum var demiştim, kuzum, sen nerelere gidiyorsun, Umut\'um. Boncuk gözlüm, dört taneydiniz. Nasıl ayrılacağız? Umut\'um. Allah\'ım senden geldi, sana gidiyor. Ama çok sevmişiz. Biz onu çok sevdik. Ciğerlerim yanıyor. Oğluma yakışmadı bu ölüm. Hazırlıklı değildim. Tedavisi için dünyayı ayağa kaldırdım ama kaybettim\" diye gözyaşı döktü.

Öğle vakti kılınan namazın ardından Umut, Paşa Mezarlığı\'nda toprağa verildi. Defin işlemleri sonrası Gülsüm Kabadayı taziyeleri kabul etti.

\'İSLAMİ USULLERE GÖRE TOPRAĞA VERİLDİ\'

Antalya\'da, tedaviye alındığı hastanede, zatürreye bağlı çoklu organ yetmezliğinden yaşamını yitiren ve Korkuteli\'de toprağa verilen Umut\'un koruyucu annesi Gülsüm Kabadayı, cenazenin İslami usullere uygun defnedildiğini söyledi. Taziyeleri kabulünde, gazetecilerin sorusu üzerine Gülsüm Kabadayı, \"Yıkadık, yıkandı. Evlatlarım da geldi. Gözleri açıktı. Kardeşlerini bekledi. Onları da getirdim. Beraber yıkadılar. Kapattık gözlerini, kefenledik. Burada getirdik\" diyerek, gözyaşı döktü.

ANTALYA-DHA)



Adana\'dan Afrin operasyonuna 1 milyon bayrakla destek

Adana Büyükşehir Belediyesi, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK), Suriye\'nin kuzeybatısında bulunan Afrin\'deki terör örgütlerine yönelik Zeytin Dalı Harekâtı\'na destek için kentte \'Bayraklar asılsın terörün kökü kazınsın\' adıyla 1 milyon Türk bayrağı dağıtım kampanyası başlattı. MHP İl Başkanı Bünyamin Avcı ile Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ\'ın da katılımıyla Adana Büyükşehir Belediyesi önünde yapılan törende bayraklarını alan vatandaşlar, \'Şehitler ölmez, vatan bölünmez\' sloganları attı. Burada bir konuşma yapan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı MHP\'li Hüseyin Sözlü, Afrin\'in kendileri için sadece sınır ötesi harekât olmadığını belirtirken, şunları söyledi: \"Afrin; sınırlarımızın öte yakasından ülkemize musallat olan terör belasının, fideliği ve fidanlığı olmuştur. Osmaniye\'nin hemen arkasında bulunan Gavur Dağları dediğimiz Amanonslar\'a terörist ihraç eden bir bataklık haline gelmiştir. Türk milletinin kuvvet ve kudretini dünya üzerinde nerede bize yönelik bir hain hareket varsa, gücümüzü ve kuddetimizi onlara karşı göstereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Kendi topraklarımıza terör ihraç eden PKK\'nın oradaki uzantısı YPG ve PYD\'nin fideliği ve fidanlığı haline dönüşmüş olan Afrin\'i temizlemek, güvenli bir nokta haline getirmek için Mehmetçiklerimiz, şehit Türk analarının evlatları bir kez daha Afrin\'e harekât başlatmıştır. Onların arkasındayız.\"

Başkan Sözlü, konuşmasının ardından esnafları ziyaret ederek Türk bayrağı dağıttı.

ADANA, (DHA)

Yozgat\'ta, Afrin harekâtına katılmak için dilekçe verdiler

YOZGAT’ta ortaokul öğrencileri, ‘Zeytin Dalı Operasyonu’na katılan askerlere moral vermek amacıyla mektup yazdı.

Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Sosyal Hizmet Merkezi tarafından yürütülen \"Okul Destek Projesi\" kapsamında 80 ortaokul öğrencisi Zeytin Dalı Harekâtına katılan askerlere moral vermek ve duygularını onlarla paylaşmak amacıyla mektup yazdılar. Öğrenciler, yazdıkları mektuplarına Türk bayrağı ve zeytin dalı taşıyan güvercin resmi çizerek duygularını anlatmaya çalıştı. Yazdıkları mektupları birbirlerine okuyan öğrenciler daha sonra, mektuplarını zarfa koyup, adres kısmına, Afrin-Suriye yazarak kargoya verilmek üzere öğretmenlerine teslim ettiler.

Mektup yazan öğrencilerden Beyza Nur Bozdağ, “Ülkemizi koruyan kahramanlarımıza çok teşekkür ederiz. Gönderdiğimiz bu mektupları okuyunca sevineceklerini düşünüyorum onlar bizim kahramanlarımızö dedi.

YOZGAT,(DHA)

Üst geçidin ayağına çarpan otomobilin sürücüsü öldü

ZONGULDAK\'ın Çaycuma ilçesinde kontrolden çıkarak üst geçidin ayağına çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Zonguldak- Bartın Karayolu Çaycuma girişinde meydana geldi. Zekeriya Karadayı (74) idaresindeki 67 AL 177 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak üst geçidin ayağına çarptı. Takla atan otomobilin sürücüsü Zekeriya Karadayı, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Karadayı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÇAYCUMA(Zonguldak),(DHA)

Türkmen aileye yardım eli uzandı

ADAPAZARI\'nda, karton ve hurda toplayarak ekmek parasını çıkaran Bayırbucak Türkmeni aileler, çamurun içine kurdukları çadırlarda hayatta kalma mücadelesi verirken, belediye ekiplerince bir eve yerleştirildi.

Bayırbucak Türkmen bölgesinde yaşanan savaştan kaçan Türkmenler, Adapazarı\'nda karton, hurda toplayarak hayatta kalma mücadelesi veriyor. Zor durumda olan sığınmacı Türkmenler, devletin ve vatandaşın yaptıkları yardımlarla ayakta duruyor. 2\'si çocuk 6 kişi ise 4 yıl önce ülkeye giriş yaparak devlet tarafından çıkarılan geçici kimlik ve oturma izni ile Kocaeli\'ne yerleşti. Uzun bir süre burada yaşayan aile, burada barınamayınca birkaç gün önce Adapazarı Rüstemler Mahallesi\'nde kentin simgesi olan Sakarya Köprüsü\'nün kenarında çamurun içine kurdukları çadırlara yerleşti.

1,5 aylık Kader ve 2 yaşındaki Hıdır\'ın annesi Zeynep (30) ve eşi Kadir Bektaş (32) bir çadırda, Bediha (18) ve akrabası Hıdır Muhammed (21) ise bir çadırda yaşıyor. İki çocuklu ailenin bulunduğu çadır küçük bir sobayla ısınırken, diğer iki kişi yorgan ve battaniyelere sarılıp uyumaya çalışıyor. Adeta bataklık içinde yaşayan Türkmen sığınmacı gruba, bölge halkı her gün yardım paketleri getiriyor. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri ise Türkmenlerin yaşadığı yerde inceleme yaparak çalışma başlattı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri bugün Türkmen grubu, bölgeden taşıyarak daha ir eve yerleştirdi.

4 yıl önce Bayırbucak\'ta savaştan kaçıp geldiklerini belirten Hıdır Muhammed, Türk halkına minnettar olduklarını ifade ederek, \"3 gün İzmit\'ten geldik, karton topluyoruz, hurda topluyoruz. Ülkemizden 4 yıl önce geldik, savaştan kaçtık. Orada amcam, ağabeyim var. Her şeyi yaşadık, her şey geldi başımıza. Türkler bize yardım ettiler, elbise, battaniye, döşek, yorgan, her şey verdiler. Hepimiz biriz, kardeşiz biz. Böyle bizim geçimimiz. Allah\'a bin şükür olsun. Buralarda yatıp kalkıyoruz işte\" dedi.

\'AİLEM VARSA, BURASI SARAYDAN GÜZEL\'

2 çocuk annesi Zeynep Bektaş ise ailesinin olduğu her yerin güzel olduğunu belirterek, \"Bayırbucak\'ta ortalık çok kötüydü. Savaş nasıl olacak ki? Türkler bize sahip çıktı, yiyecek, içecek veriyorlar, su veriyorlar. Devlet hepsini veriyor. Hepsinden Allah razı olsun. Kapısını, sınırını açtı Erdoğan bize\" diye konuştu.

\'ALLAH VAR, ŞÜKÜRLER OLSUN\'

Hurda ve karton toplayarak geçimlerini sağladıklarını ifade eden Muhammed Bektaş, \"Allah\'a şükür, devlet de bakıyor, millet de bakıyor bize. Hurda, karton topluyoruz. Allah var, şükürler olsun zor olmuyor burada yaşamak. Türkler bize sahip çıktı, evlerini açtı\" dedi.

ADAPAZARI(Sakarya),(DHA)

