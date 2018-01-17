DHA YURT BÜLTENİ-11

1)ISPARTA\'DA ASKERİ EĞİTİM UÇAĞI DÜŞTÜ: 3 ŞEHİT

ISPARTA\'nın Yalvaç ilçesine bağlı Kırkbaş köyü Hodulluca mevkiinde askeri eğitim uçağı düştü. Isparta Valisi Şehmus Günaydın, düşen uçaktaki 3 askeri personelin 3 şehit olduğunu söyledi.

Yalvaç\'a bağlı Kırkbaş köyü Hodulluca mevkiinde saat 14.00 sıralarında askeri kargo uçağı düştü. 112 Acil Çağrı Merkezi\'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Uçağın Eskişehir\'den havalanan CASA tipi CN 235 kargo uçağı olduğu belirtildi.

Isparta Valisi Şehmus Günaydın, düşen uçaktaki 3 askeri personelin 3 şehit olduğunu söyledi.

Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA) -

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TRABZON DA PİSTEN ÇIKAN UÇAK İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI(ek)

2)SAHİL GÜVENLİK BÖYLE SESLENMİŞ: SESİMİ DUYAN VARMI

Trabzon\'da inişi sırasında pistten çıkan uçakla ilgili yeni bir görüntü ortaya çıktı. Sahil Güvenlik ekiplerinin denizden ulaştığı kaza bölgesinde uçağı tahliye eden yolcuların denize düşme ihtimali üzerine deniz yüzeyinde arama yaptığı görülüyor. Görüntülerde, Sahil Güvenlik ekiplerinin \'Sesimi duyan var mı?\' diye seslendiği duyuluyor.

Görüntü Dökümü

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Sahil Güvenlik ekiplerinin denizdeki görüntüleri

Haber: Muhammet KAÇAR-Osman ŞİŞKO TRABZON-DHA

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3)VALİ ÖZKAN: KAHRAMANMARAŞ SINIRLARINDA TERÖRİST KALMADI

KAHRAMANMARAŞ Valisi Vahdettin Özkan, terör örgütü PKK konusunda güvenlik güçlerinin alana hakim olduğunu belirterek, \"İstihbari olarak da dahil bizim mülki sınırlar içerisinde hiçbir teröristin kalmadığına dair nitelikli bilgilerimiz var\" dedi.

Vali Vahdettin Özkan, Kahramanmaraş Kervanhan\'da gazetecilerle bir araya geldi. 2017 yılını değerlendiren Vali Özkan, terör örgütü PKK\'nın milletin birliğini bozma yönünde hendekler kazarak çukur siyasetine giriştiğini, bunun üzerine kararlı bir mücadele başlatıldığını söyledi. Vali Özkan, kent sınırlarında terörist kalmadığını ifade ederek, şöyle dedi:\"Bu anlamda şehirlerimizde istikrar, güven ve güvenlik birimlerimiz hakim oldu. Bu vesileyle bu uğurda şehit olan şehitlerimizin huzurun tazimle eğiliyoruz, Allah rahmet etsin diyoruz. Gazilerimize sağlık sıhhat diliyoruz. Askerimiz de, polisimiz de, güvenlik korucumuz da milletimizin desteği ve duasıyla bunlar def edildi. Bizim mülki sınırlar içinde de biliyorsunuz 2017 yılı içinde bizim bölgemizde olan teröristler değildi, Tunceli\'den gelip sınır ötesine doğru geçmek isteyen teröristlerdi. Onlar etkisiz hale getirildi. Güvenlik birimlerimiz alana tam hakim. İstihbari olarak da dahil bizim mülki sınırlar içerisinde hiçbir teröristin kalmadığına dair nitelikli bilgilerimiz var.\"

Görüntü dökümü

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- Vali Vahdettin Özkan\'ın tesise gelişi

- Özkan\'ın yerine oturması

- Özkan\'ın konuşması

- Özkan\'ın gazetecilerle tokalaşması

(Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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4)EVİNDE 1 DOLAR BULUNAN ESKİ KURMAY ALBAYA 10 YIL HAPİS

Zonguldak\'ta, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Garnizon Komutanlığı\'nda görevliyken tutuklanan ve evinde 1 dolar bulunan Jandarma Kurmay Albay Kamil Günler, terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Zonguldak Garnizon Komutanlığı\'nda görevliyken 15 Temmuz darbe girişiminden iki gün sonra tutuklanan ve meslekten ihraç edilen Jandarma Kurmay Albay Kamil Günler hakkında 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde \'Silahlı terör örgütüne üye olmak\', \'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme\' suçlamasıyla dava açıldı. Son kez hakim karşısına çıkan tutuklu sanık Günler, \'Silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Günler\'in \'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme\' suçundan ise beraatine karar verildi.

1 DOLARIN SAVUNMASINI YAPMIŞTI

Tutuklu sanık Günler\'in evinde yapılan aramada 1 dolar ele geçirilmişti. Daha önceki duruşmada darbe teşebbüsünün bir parçası olmayı aklını ucundan bile geçirmediğini belirten Günler, evinde bulunan 1 dolarla ilgili olarak, \"2005\'te bulunduğum Irak ve Azerbaycan\'da geçici görevlerde harcırah olarak kazandığım para vardı. Oradan döndükten sonra yeni araba almak için evde ne kadar para varsa bozdurdum. O dolar da oradan kalmaydı. Zarfın içine koymuştum. Eve gelince 1 doları fark ettim. O da bana Özel Kuvvetler\'den hatıra kalsın diye sakladım. Bu doların nostalji olduğunu düşündüm. 10 yıl önce koyduğum ve unuttuğum bir konudur. Bulunan dolar ne bir şifre, ne de bir kutsiyet addettiğim bir şey değildir. Şayet öyle olsa idi, sürekli cüzdanımda taşırdım. Çantamdan çıkan 1 dolar, Özel Kuvvetler\'de çalışırken dolar olarak verilen harcırahtan bir nostalji, bir hatıradır\" diye ifade vermişti.

Görüntü Dökümü

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-Cezaevi aracının gelmesi

-Albayın adliyeye sokulması

-Adliyeden detaylar

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)

(1\'34\"-96 MB)

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5)AKSARAY\'DA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ,6 YARALI

AKSARAY\'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 14.00 sıralarında Aksay- Ortaköy yolu Ekecik Dağı Mevkii\'nde meydana geldi. Ahmet Hakan Bezgin (96) yönetimindeki 06 AFG 121 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Yaşar Eser\'in (77) kullandığı 07 SR 656 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüler Bezgin ve Eser ile araçlarda bulunan Murat Büyükbuğa (43), Aynur Aydın (49), Ali Duru (62), Tolga Başkan (31) ve Yaşar Göktaş (15) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan ve sürücü Eser, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yerinden detay

- Yaralılardan detay

- Genel ve detay

(Haber- Kamera: Hasan BÖLÜKBAŞ AKSARAY DHA))

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6)ÇORUM\'DA ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİNE DEVLET ÖVÜNÇ MADALYASI VE BERATI VERİLDİ

ÇORUM\'da 11 şehit yakını ve 5 gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi. Aileler törende gözyaşlarını tutamadı.

Çorum Valiliği tarafından Devlet Tiyatro Salonu\'nda düzenlenen törene Vali Necmeddin Kılıç, Garnizon Komutanı Albay Çetin Öcal, Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Gül, İl Jandarma Komutanı Albay Abdurrahman Başbuğ, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, vatandaşlar ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Saygı duruşu ve istiklal Marşısının okunmasıyla başlayan törende, sinevizyon eşliğinde şehit ve gazilerin öz geçmişinin okundu. Törende şehit polisler Uğur Yıldız, Yaşar Uysal, Gökhan Çakıcı ve Emre Beker ile şehit askerler Emre Şahin, Erdal Tekeci, Mehmet Burak Kaplan ve Yunus İşçan\'ın yanı sıra 15 Temmuz\'daki darbe girişiminde hayatını kaybeden Ümit Çoban ve Akif Kapaklı ile Ankara\'daki terör saldırısında hayatını kaybeden sivil memur Fevziye Kayış,15 Temmuz gazileri Kardelen ve Eşref Çelik çifti ile öğretmen Mustafa Çağır ve polis memuru İlhami Boyraz ile asker Ramazan Akçay\'a, Vali Recmedin Kılıç tarafından Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.

Törende, 2016 yılında Hakkari\'nin Şemdinli İlçesi\'nde PKK\'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde hayatını kaybeden şehit Jandarma Uzman Çavuş Erdal Tekeci\'nin Övünç Madalyasını ve Beratını annesi Filiz Tekeci aldı. Güçlükle ayakta duran anne Tekeci gözyaşlarına hakim olamadı. Şehit annesi oğlunun Övünç Madalyasını ve Beratını aldıktan sonra sahneden inip kendisine ayrılan koltuğa oturdu. Oğlunun Övünç Madalyası ve Beratını yan koltuğa bırakan anne Tekeci, duygusal anlar yaşadı.

Vali Necmeddin Kılıç, törende yaptığı konuşmada, Türk halkının vatanı, milleti, bayrağı için seve seve şehadete koşmaktan çekinmediğini söyledi. Türk milletinin Anadolu coğrafyasını yurt edindiğini dile getiren Vali Kılıç, \"Anadolu coğrafyası kıyamete kadar bizimdir. Anadolu coğrafyası kıyamete kadar kan isteyecektir. Biz de nesiller boyunca kıyamete kadar kan dökeceğiz, \'bayrak solmasın\' diye. Nesiller boyunca kan döktük bu coğrafya için vatan için devlet için bayrak için. 15 Temmuz\'da da bayrağımız mahsundu. Hainler, bizim elbiselerimiz giymiş domuzlar, yeryüzünün en aşağılık mahlukları devletime ve milletime silah çekmişlerdi ama bu milletin evlatları 5 bin yılın gururuyla, cumhurbaşkanının ve devletinin başının emriyle, ayağında terlikle, baş örtüsünü yarım yamalak alan kızımızla, 16 yaşındaki gencimizle, 80 yaşındaki topal dedemizle, yumruklarımızla meydanlara çıktık. Dünyanın kanını dondurdu bu hadise. Tanklarını önüne yattık. Şehitler, gaziler verdik. Şehitlerimiz en yükseğe uçtular, ölümsüzlüğe uçtular, şerefin en yükseğiyle tanıştılar, affın en merhametlisiyle tanıştılar. Koca bir orduya dahil oldular, şehitler ordusuna. Hainlerin cesetlerini de toprak kabul etmediö dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması

-Şehitlerle ilgili bilgi verilmesi

-Vali Necmeddin Kılıç konuşma

-Tören

-Detaylar

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)

(06.00 Dk -290MB)

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7)KASAYI MARKET ARABASINA KOYUP GÖTÜRDÜLER

SAKARYA\'nın Erenler ilçesinde, içerisinde 90 bin lira değerinde altın olan çelik kasayı çalıp market arabasıyla götürerek parçalayan 3 şüpheli yakalandı. Ele geçirilen altınlar sahibine teslim edildi.

Erenler Dilmen Mahallesi\'nde bulunan bir evdeki çelik kasanın çalınması olayını araştıran Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler, A.Y (20), D.S (18) ve M.Y.\'yi (18) gözaltına aldı. Daha önce hırsızlıktan kayıtları bulunan zanlıların evlerinde arama yapıldı. 2 ev ve 2 iş yerinden hırsızlık yaptıkları belirlenen 4 zanlının evlerinde 8 bilezik, 1 kolye, 40 çeyrek altın, 2 altın küpe, bir altın zincir, 2 yaka rozeti, 3 kol saati, bir miktar döviz ve 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1 av tüfeği ve 50 adet fişek bulundu.

Şüpheliler, kasayı market arabasıyla taşırken güvenlik kameralarına takıldı. Görüntülere, şüphelilerin üzerine bez örttükleri çelik kasayı market arabasıyla koşarak götürmeleri yansıdı. Emniyetteki işlemlerin ardından 3 zanlı adliyeye sevk edildi. M.Y. adliyeye sevk edilirken gazetecilere, \"Çok pişmanım ama bunun için değil, aklımdaki kişiyi öldüremediğim için Adapazarı\" diye bağırdı.

Kasanın sahibi Bayram Aygın, hırsızların kasayı ikinci kattan sürükleyerek indirdiklerini belirterek, \"Ben 2 kişi olarak biliyorum. İki kişi ikinci kattan kaydırarak indirip aşağıda sürüterek market arabasıyla kendi evlerine götürmüşler. Kendi evlerinde parçalamışlar. Emniyetimiz olayı vaktinde müdahaleyle çözerek bizleri sevindirdi. Eksiğimiz var, altınlarda eksiklerimiz var ama eksik gözetmiyoruz. Onlara ne yaptılar bilemiyoruz. 90 bin liraya yakın değerli eşya vardı\" dedi.

Görüntü dökümü

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Çalınan eşyalar

Parçalanan kasa

Şüphelilerin adliyeye çıkışı

Şüphelinin adliyeye sevk edilirken konuşması

Bayram Aygın\'ın olayı anlatması

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA)