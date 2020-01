DHA YURT BÜLTENİ-11

1)TÜRKİYE\'DEN PYD MEVZİLERİNE TOP ATIŞI

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hatay\'ın Reyhanlı İlçesi\'ndeki Oğulpınar Sınır Karakolu\'ndan terör örgütü PYD\'nin kontrolünde bulunan Suriye\'nin Afrin kentindeki mevzileri top atışıyla vurdu. Öğleden sonra yapılan 10 top atışı, Reyhanlı kent merkezi ile Cilvegözü Sınır Kapısı\'ndan da duyuldu. Bölgeden aralıklarla top atışı sesi gelmeye devam ediyor.

2)CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN\'DAN AFRİN MESAJI:ORDU KURDUKLARINI SANDIKLARI ÇAPULCULARI BİR HAFTAYI BULMAZ NASIL DARMADAĞIN EDECEĞİMİZİ GÖRECEKLER

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti Elazığ İl Başkanlığı kongresine katıldı. Kongeredeki konuşmasında Afrin operasyonu ile ilgili mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Ordu kurduklarını sandıkları çapulcuları bir haftayı bulmaz nasıl darbadağın edeceğimizi görecekler.\"dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ak Parti İl Başkanlığı 6\'ncı Olağan Kongresine katılmak üzere bugün öğlen saatlerinde Elazığ\'a geldi. Kabine üyeleri ve bazı milletvekilleri ile birlikte Elazığ\'a gelen Erdoğan, burada il protokolü tarafından karşılandı. Havaalanı\'nda, Elazığ\'da devam eden yatırımlarla ilgili yetkililerden bilgi alan Erdoğan, daha sonra kongreinin yapıldığı Fırat Üniversitesi Kapalı Spor Salonu\'na geçti. Kapalı Spor Salonu\'nun dışında bulunan vatandaşlara hitaben kısa bir konuşma yapan Erdoğan daha sonra kongre salonuna geçti.

Burada toplanan vatandaşlara hitaben bir konuşma yapan Erdoğan, konuşmasının başında Elazığ\'ın kahramanlar çıkarmış bir şehir olduğunu belirterek, \"Bunun son örneği geçen yıl İzmir Adliyesine saldırarak katliam yapmak isteyen teröristleri, tabancasındaki son kurşuna kadar çarpışarak durduran ve daha sonra şehit olan Fethi Sekin kardeşimizdir.\"dedi. Salonda bulunan vatandaşlara Fethi Sekin\'in şahsın tüm şehitler için Fatiha okutturan Erdoğan, Fethi Sekin\'in tıpkı 15 Temmuz şehitleri gibi yurdu yaşatmak için can veren kahramanlardan biri olarak milletimizin ve ülkemizin tarihine ismini yazdırdığını söyledi.

Türkiye\'nin 1984 yılından bu yana kesintisiz şekilde terörle mücadele yürüten bir ülke olduğunu belirten Erdoğan, \"Dünyanın en eli kanlı, vahşi, ahlaksız terör örgütlerinden biri olan PKK\'nın milletimize musallat oluşunun üzerinden 34 yıl geçti. Asker, polis, güvenlik korucusu, jandarma, kamu görevlileri, vatandaş olan on binlerce kardeşimizi teröre kurban verdik. Elazığ ve Elazığlılar, terörle mücadeledeki kahramanlıkları ile daima devletlerinin yanında yer aldı. Terör örgütü, Doğu ve Güneydoğu Anadolu\'dan ülkemizin batısına ve kuzeyine geçiş yapamıyorsa, bundan Elazığ\'ın çok büyük bir payı var. Elazığ\'ı geçmeden ne kuzeye ne batıya gidemezsiniz. Sizler, adeta bir set olup terör urunun Türkiye\'ye yayılmasını engellediniz. Bu mücadelenin elbette bir bedeli olacaktır. Fethi Sekin\'de olduğu gibi pek çok kardeşimiz şehit oldu, gazi olanlar oldu. İsmi kirletilip, tarihe gömülmek istenenler oldu. Biz hepsini biliyoruz. Kim bu ülke için ne yapmış, nasıl bir bedel ödemiş hepsinin farkındayız\" dedi.

BU MİLLETE SALDIRANLAR BUNUN BEDELİNİ AĞIR ÖDEYECEK

Konuşması sık sık sloganlarla kesilen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sırada slogan atan tribüne doğru dönerek, \"Bugün Elazığ bir başka, yav sizin gadanızı alam be\"diye cevap verdi. Bugün de ülkenin yedi düvele karşı verdiği mücadelede en büyük desteği Elazığ\'dan aldıklarını belirten Erdoğan, \"Elazığdan rabiamızı öyle bir haykıralım ki, dostlarımızın yüreği ferahlasın, düşmanlarımıızın kalbi darlansın. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Türküyle, Kürdüyle, Zazasıyla, Gakkokuşuyla, Arabıyla, Arnavudt ile velhasıl 80 milyorn tek millettir ve bizi bölemeyecekler. Tek bayrak, bayrağımızın rengi belli şehidinimizin kanı, hilal bağımsızlığımızn ifadesi, yıldız şehitlerimizin ta kendisidir. Tek vatan, 780 bin kilometra kare ile tek vatandır, vatanımızı bölemeyeceklerdir. Kim ki bölmeye teşebbüs ederse F-16larımız, helikopterlerimiz, tanklarımız, toplarımızla, inlerine gireriz. Gabar, Tendürek, Cudi, Kato\'da girdik mi? Yetmedi ta Kandil\'ee kadar girdik. Yetmeyecek daha da gideceğiz. Herkes haddini bilemcek. Bu millete saldıranlar bunun bedelini ağır ödeyecek.\"diye konuştu

FETÖ\'YE MESAJ: HAYDİ SIKIYORSA GEL

Fırat Kalkanı harekatının bunun bir örneği olduğunu belirten Erdoğan, \"Tek devlet, Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka devletimiz yok.Yok paralel devlet, şu devlet, bu devlet. Nerede, Pensilvanya\'da, ne işin var orada? Hadi sıkıyorsa gel, uraya gel. Arkana Amerika\'yı alarak Pensilvanya\'da durmanın bir sonu yok. Amerika\'da seni bir yere kadar taşır FETÖ, bunu bilesin. Sonra Amerika da seni kapıya koyacak. Sonra kaçacak delik ararsın. Sen kaçacaksın, biz seni kovalaycağız. Bu coşku, azim, kararlık bizlerde olduğu sürece bu ülkenin, milletin sırtını kimse yere getiremeyecek.\"dedi.

HİÇ ŞÜPHENİZ OLMASIN BİR GECE ANSIZIN GELİYORUZ, GELECEĞİZ

Konuşması sırasında \"Bir gece ansızın gelebiliriz\" şeklinde slogan atan partililere dönen Erdoğan, \"Hiç şüphesiz olmasın, bir gece ansızın geliyoruz, geleceğiz.\"dedi. Türkiye\'nin terörle mücadele tarihinin aynı zamanda siyasi, ekonomik ve bağımsızlık mücadelesinin de korunması tarihi olduğunu ifade eden Erdoğan,\"Son 200 yıldır ,nerede bir terör, nerede bir kargaşa varsa, nerede bir kaos varsa, orada mutlaka bir takım güçlerin çıkarı, hesabı tezgahı vardır. Koskova Balkan coğrafyasının Osmanlının elinden çıkışı ve nihayetinde dış güçlerin müdahalesi ile topyekün kopuşlar olmuştur. Balkan savaşı dediğimiz felaket sırasında ordumuzun neredeyse tek bir kurşun atamamıştır. Çanakkale Savaşı\'nda milletimizin ve ordumuzun gösterdiği olağünüstü çaba ve fedakarlıkların gerisinde Balkan faciasından alınan ders ve duyulan mahcubiyet var. Gazi Mustafa Kemal, Çanakkale\'de kendilerinden kat be kat üstün düşman ordularına karşı hücum emri verdiğinde, askerlerine Balkan harbindeki utancı bir daha görmektense burada ölmeye tercih ettiğini söylüyordu. Biz şanlı ecdadımızın başarıları ile övündügümüz kadar, tarihimizden ders almasını da bilen bir milletiz. Kurtuluş Savaşında yeni devletimizi kurduk. Şimdi de son 200 yıldır yaşadıklarımızdan, özellikle 34 yıllık terörle mücadeleden aldığımız dersle Suriye\'de, Irak\'ta, sınırlarımızın her yerinde aktif bir politika izliyoruz. Terörü doğrudan kaynağında tespit ve imha etme kararı aldık.\"dedi.

AFRİN\'DEKİ TERÖRİSTLER TESLİM OLMAZSA, ORAYI DA BAŞLARINA YIKACAĞIZ

Terör örgütünün ülkemizde eylem yapamaz hale getirilmesinin ardından güney sınırlarımız boyunca bir terör koridoru oluşturma çabasıyla karşı karşıya kalındığını ifade eden Erdoğan, \"Fırat Kalkanı harekatı ile bu koridoru tam ortasından bıçakle kestik ve bir gece ansızın vurduk. Şimdi İdlip operasyonu ile bu koridorun batı kanadını çökertiyoruz Afrin\'deki teröristler teslim olmazlarsa orayı da başlarına yıkacağız, öyle bilinsin. Münbiçte bize verilen sözler tutulmazsa, kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Irak\'a kadar, sınırlarımız boyunca tek bir terörist kalmayana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Suriye\'deki terör örgütünü destekleyen sözüm ona müttefitklerimizi bir kez daha kendilerini test etmeye davet ediyoruzm. Sadece 2017 yılı boyunca Suriye\'de terör örgütüne Amerika\'nın göndermiş olduğu siyah sayısı ne biliyormusunuz, 4 bin 900 tır. Bunları biz biliyoruz. Böyle müttefiklik olmaz, böyle stratejik dayanışma olmaz. Sen PYD\'ye YPG\'ye bu silahları vereceksin, ondan sonra bize \"Biz sizinle stratejik ortağız.\" diyeceksiniz. Bunu kimse yemez. 2 bin uçak dolusu silahı da derme çatma havalanlarına indirip örgüte teslim ettiğinizi biliyoruz. Artık kimse bize bu silahlar oradaki kuvvetlerimize lazım safsatasını tekrarlamasın. Kimse bizim zekamızla oynamasın. Bugüne kadar bize söylenen yalan ve manipülasyonla Suriye\'de yçözebileceğimiz sorun kalmamıştır. Yarın bölgede hiç birimizin istemediği bir sorun yaşanırsa sebebi bilinsin ki bu yalanlarla bizi oyalayanlardır. Teröriste üniforma giydirip binasına bayrağınızı diktiğinizde hakikatler ortadan kalkmıyor. Bölgeye gönderdiğiniz silahlar karaborsada satılmaya, bir kısmı da bize karşı kullanılmaya devam ediliyor. Türkiye olarak tüm samimiyetimizle bölge politakalarımızı yine de Amerika ile yürütmek istiyoruz. Bu tek tarafın isteği ile olmaz. Yılanla yatağa giren neticelerine katlanır. Amerika kendini kandırıyor. Yılan çukuruna sapmakta bu kadar ısrarcıysa kendisi bilir. Biz kendi başımızın çaresine bakarız. Bir araya toplayıp ordu kurduklarını sandıkları çapulcuları bir haftayı bulmaz nasıl darmadağın edeceğimizi görecekler. Dün cerablusta 3 bin DEAŞ\'lıyı etkisiz hale getirdik. Yarın gerekiyorsa 3 bin teröristi de burada imha ederiz. Biz bu f itne çukurunu kapatmaya kararlıyız. Doğu ve Güneydoğu\'da kapattık, burada da kapatırız. Bu mücadelede karşımızda yer alacak olanlar dönüp kendilerine baksınlar. Çünkü bu ülkenin tek bir çakıl taşını, bu milletin tek evladını kimseye kaptırmak niyetinde değiliz.\"diye konuştu .Bölgeyi kana ve ateşe boğanların Türkiye\'nin ve kardeşlerinin irtibatını tamamen kesmek için terör dahil her yolu denediğini belirten Erdoğan,\"Artık kendi silahlarımızı, silahlı insansız hava aracını yapar hale geldik. Tanklarımızı üretir hale geliyoruz. Bunlar onları rahatsız ediyor. Yapacağız ve ileriye doğru yürümükte kararlıyız. En çok saldırı altında kaldığımız alanlardan biri ekonomiydi başaramadılar. Orada da onları çökerttik. Birileri önümüzdeki kapıları kapatmaya çalıştıkça Rabbim bize 10 ayrı yerde 10 ayrı kapı daha açıyor. MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli , Cumhurbaşkanlığı seçiminde şahsımıza yönelik destekleme kararını açıklaması da bir milli mutabakatın ne denli güçlü bir şekilde olduğunun ifadesidir. Şahsım, partim, milletim adına teşekkür ediyorum. Zira bu ümmetin birliği çok önemlidir. Birilerinin ülkemizin ve milletimizin geleceği ile ilgili karanlık senaryolar peşinde koştuğu bir durumda yerli ve milli şekilde safları sıklaştırmak önemlidir. Birliğimizden beraberliğimizden kardeşliğimizden en küçük bir taviz vermeyeceğiz. Türkiyeyi sarsmak için önce Ak Partiyi sarsmaları gerektiğini bildiklerinden önce ak partiyi sarsmak istemektedirler. Biz kendi işimize bakacağız\" dedi.

ELİNE ULAŞAMAYINCA CEKETİNİ ÖPTÜ

Konuşma sonrası sahneye çıkan gençler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın elini öperek, hatıra fotoğrafı çekti. Erdoğan\'a ulaşamayan bir genç kız, ceketinin ucundan tutarak 2 kez öptü ve fotoğraf çektirdiği görüldü.

3)BAKAN KAYA: SOKAKTA ÇALIŞTIRILAN ÇOCUKLARIN HEPSİNE EL UZATACAĞIZ

AİLE ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya sokakta çalıştırılan çocukların ailelerini incelediklerini, ekonomik nedenlere bağlı olması durumunda aileyi desteklediklerini belirterek, \"Ekip sayımızı artırarak sokakta çalıştırılan çocukların hepsine el uzatacağız\" dedi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy\'u makamında ziyaret etti. Bakan Fatma Betül Sayan Kaya, sokakta çalıştırılan çocuklarla ilgili incelemeler yaptıklarını belirterek, \"Çalıştırılan çocuklarla ilgili Türkiye genelinde yürüttüğümüz bir proje var. Sokakta çalıştırılan çocukları gördüğümüz anda alıyoruz, ailelerini inceliyoruz. Eğer gerçekten bu çocuk ekonomik sebeplerden dolayı çalıştırılıyorsa, ekonomik anlamda aileyi destekliyoruz. Ama ihmal ve istismar söz konusuysa çocukları koruma ve bakım altına alıyoruz. Şu an 5 bin 600\'lere ulaştı Türkiye genelinde bakanlığımızın el uzattığı çocuk sayısı. 111 adet mobil ekibimiz var. İnşallah önümüzdeki dönemde ekip sayımızı artırarak sokakta çalıştırılan çocukların hepsine el uzatacağız\" dedi.

Çocukların sokakta değil, okulda olmasını istediklerini ifade eden Bakan Fatma Betül Sayan Kaya, \"Biz istiyoruz ki çocuklarımız okullarda olsun, sokaklarda değil. Çocuklarımızın yeri okullar olmalı, eğitim hayatının içinde olsunlar. Erken yaşta evliliklerle mücadeleye destek verecek bir eylem planı yayınladık. Biz hiçbir kızımızın erken yaşta evlendirilmesini istemiyoruz hepsinin eğitim hayatının içerisinde yer almasını istiyoruz. Güçlü bir şekilde geleceğe güvenle baktıktan sonra ancak resmi evlenme yaşının öncesinde hiçbir çocuğumuzun evlendirilmesini istemiyoruz. İnşallah erken yaşta evliliklerin de önüne geçeceğiz hep birlikte\" diye konuştu.

Bakan Fatma Betül Sayan Kaya, Kadın ve Demokrasi Derneği\'ni ziyaret ettikten sonra partisinin kadın kollarının kongresine katıldı.

4)ŞANLIURFA\'DA ÖĞRENCİLER, HER GÜN AİLELERİYLE BİRLİKTE KİTAP OKUYOR

ŞANLIURFA\'da kitap okuma alışkanlığını arttırmak amacıyla \'Eyyübiye Okuyor\' projesi kapsamında her gün 100 bin öğrenci, aileleriyle birlikte okul bahçesinde yarım saat kitap okuyor. Eyyübiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Eyyübiye Belediyesi tarafından başlatılan \'Eyyübiye Okuyor\' projesi kapsamında okul yöneticisi, öğretmen, veliler ve öğrenciler her gün yarım saat birlikte kitap okuyor. Projeyle öğrencilere okuma alışkanlığını kazandırmak, aile ve öğrenci ilişkisini güçlendirmeyi amaçladıklarını belirten Eyyübiye Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demir, her gün öğle arası 100 bin öğrencinin 30 dakika kitap okuduğunu söyledi. Demir, şöyle dedi:

\"Eyyübiye ilçemizde 114 bin öğrencimizle birlikte \'Eyyübiye Okuyor\' projesini ekip arkadaşlarımızla birlikte hayatta geçirdik. Bu projenin temel amacı öğrencilerimizi kitapla buluşturmaktır. Bu projenin uygulanmaya konulmasıyla birlikte okullarımızda ciddi destek geldi. Buradaki hedefimiz bütün öğrencilerimizi kitapla buluşturmaktır. Bugün itibarıyla 63 bin kitap hedefine ulaştık. Çok kısa zaman içerisinde bütün öğrencilerimizi kitapla buluşturacağız. Projemizde öğretmenimle okuyorum, ailemle okuyorum, açık alanda okuyorum. Bugün bilim Okulunda bin 200 öğrencimiz aileleriyle birlikte okul bahçesinde 30 dakika kitap okuduk. Bu projeye ailelerin ve vatandaşların destek çıkması bizleri çok mutlu ediyor. Bu yılki eğitim-öğretim sonuna kadar bu projeyi sürdüreceğiz. Her bir öğrencimizin kitapla buluşmasını talep ediyoruz. Bu proje için çok güzel dönüşler oluyor. Eğitim gönüllerinden ciddi anlamda kitap desteği aldık. Kitaplarımızın değeri milli ve manevi değerlerine sahip çıkan kişisel gelişmelere katkı sunan kitaplardır.\"

Proje kapsamında Bilim İlk ve Ortaokulu\'nda eğitim gören öğrenciler, aileleri ve öğretmenleri ile birlikte okul bahçesinde hikaye ve romanları okudu. Oldukça renkli görüntülerin ortaya çıktığı etkinlikte çocuklarıyla birlikte kitap okuyan anne ve babaların heyecanlı oldukları görüldü.

5)ASKERİ GEMİDEKİ YANGIN: 11 ASKER DUMANDAN ETKİLENDİ

İZMİR\'in Foça ilçesindeki bir askeri geminin kazan dairesinde, elektrik kablolarının tutuşmasıyla yangın çıktı. Yangın söndürülürken, dumandan etkilenen 11 asker hastaneye kaldırılarak tedavi edildi.

Foça Deniz Üssü\'nde konuşlu Beykoz Gemisi\'nin makine dairesinde, dün saat 18.00 sıralarında, elektrik kablolarının tutuşmasıyla yangın başladı. Yangını fark eden nöbetçi askerler, müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangını söndürme çalışmasına katılan 11 asker, dumandan etkilendi. Askerler, önce Foça Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Askerlerden 3\'ü, ambulansla Menemen Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. Tedavileri tamamlanan askerlerden 8\'i taburcu edilerek, birliklerine gönderildi. Diğer 3 askerin gözlem altında tutulduğu bildirildi.

6)AKADEMİSYEN, ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNE KAFA ATTI

ZONGULDAK, Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) öğrencisi Enes Döngelli (20), öğretmenevinde çıkan tartışmada Doç.Dr. Olcay Y.\'nin (52) kendisine kafa attığını iddia ederek, şikayetçi oldu.Olay, önceki gün Öğretmenevi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, BEÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Enes Döngelli, sınıftaki arkadaşlarıyla birlikte öğretmenevinin kafesine gitti. Okey oynayan öğrencilerden K.A.A., masaya yanlış taş atınca küfür etti. Yan masada eşiyle oturan BEÜ Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Olcay Y., gençlerin yanına giderek K.A.A.\'nın kulağını çekti. Öğrencilerin özür dilemesine rağmen tepkisini sürdüren Olcay Y., iddiaya göre gençlere, \'Kafanızda ıstakayı kırarım\' dedi. Olcay Y., ayağa kalkarak kolunu tutan Enes Döngelli\'ye kafa attı. Burnu kanayan üniversite öğrencisi hastaneye giderek darp raporu aldıktan sonra Olcay Y.\'den şikayetçi oldu.

Oyun oynadıkları sırada arkadaşının istemsizce küfür ettiğini ardından da özür dilediğini belirten Enes Döngelli, \"Yan masada oturan bir kişi arkadaşımın kulağını çekti. Bize küfür etmememiz yönünde bir şeyler söyledi ve \'Istakayı kafanızda kırarım\' dedi. Biz özür diledik zaten. Defalarca özür dilememize rağmen arkadaşımın kulağını çekmeye devam etti. Bende arkadaşımın kulağını bırakması için kolunu tuttum. Özür dilediğimizi söyledim. Daha sonra elini yumruk şeklinde yaparak yanağımı ittirdi. Ben de kendimi savunmak için ittim. Daha sonra üzerime geldi ve bana kafa attı. Daha sonra oradaki diğer vatandaşlar bizi ayırdı. Üniversitede ders veren bir hocanın böyle bir şey yapması hoş değil. \'Siz kime güveniyorsunuz, neyinize güveniyorsunuz\' şeklinde ithamlarda bulundu bize. Yanında eşi varmış. Biz defalarca özür dilememize rağmen bu olay gerçekleşti. Hastaneye gidip darp raporu aldım. Burnumda ezilme olduğu söylendi. Kanamıştı zaten. Şikayetçi olduk\" dedi.

