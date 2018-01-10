DHA YURT BÜLTENİ-11

Akşener: Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi\'ne bağırmadı, Davutoğlu\'na bağırdı (2)

1)\'EN SON ANKETTE BİZ YÜZDE 20.5 CİVARINDAYIZ\'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kırıkkale\'de partisinin il binasının açılışının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. Akşener, parti olarak sürekli anket yaptırdıklarını söyleyerek, şöyle konuştu: \"Bizdeki anketlerde bu dediğiniz şekilde değil. Anketler insana bir yol gösteriyor, yani nereye ulaşmanız lazım nerede eksiğiniz var, hangi seçmen kitlesine ne söylemeniz lazım. Hem oran hem de benim en son önümde bulunan anket de biz yüzde 20.5 civarındayız. Yaptırdığımız adres belli ücretini ödüyoruz. Bu sistem içerisinde şimdi ama ilginç bir şey var. Partimiz kurulmadan evvel yüzde 19.5 görünüyordu. Normalde partiler kurulduktan sonra düşerler, Ak Parti\'nin kurulmasında da öyle olmuştu. Çünkü teşkilatlarda siz atarsınız öbürü küser bir silkelenme olur. Fakat bizde tersi oldu, bir puan artmış. Sebebi de şu, \'kurdurulmayacak\' dendi kurulunca \'hah kuruldu\' oldu. Şimdi de \'seçime sokulmayacak\' diye bir iddia var. Bizim sandık güvenliğine dair eğitim sistemi kurduk. Yani \'İYİ Parti sandık eğitim merkezi\' diye bir alan oluşturduk. Bu arada da seçmen kütüklerini istedik. Yüksek Seçim Kurulu\'ndan istediğimiz tarih 5\'i, onlar 8\'inde bize cevap verdiler. O konuda haklılar, \'kongrelerini yapmadılar\' konusunda haklılar. Bugün itibarıyla bizim seçime girmekle ilgili bir sorun yok. Seçime gireceğiz. İYİ Parti\'ye el altından çelme takılır ama demin söylediğim gibi benim tanıdığım Erdoğan \'bir kadından korktu\' diye kendine dedirtmez\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Akşener in açıklamaları

-Detay görüntüler

Erhan GÖĞEM-KIRIKKALE-DHA

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2)GÖRME ENGELLİLERLE EMPATİYE ŞAŞIRTAN TEPKİ

ERZURUM\'da Görme Engelliler Haftası sebebiyle farkındalık oluşturmak isteyen bir grup İletişim Fakültesi öğrencisi, gözlerine siyah bant takıp, beyaz bastonlarla yürüdü. Bu sırada taksici Şinasi Bulut (45) öğrencilere, \"Cenabı Allah göz vermiş, siz niye kapatıyorsunuz? Konuşun ama köz kapatmayın\" diyerek tepki gösterdi. Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri, 7-14 Ocak tarihleri arasında düzenlenen Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası\'nda empati etkinliği düzenledi. Büyükşehir Belediyesi\'nin desteğiyle gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, gözlerini siyah bantlarla kapatıp ellerindeki beyaz bastonlarla yürümeye çalıştı. Bu sırada öğrencileri uzaktan izleyen Şinasi Bulut, gençlerin yanına yaklaşıp ne yaptıklarını sordu. Gençlerin, \"Empati yapıyoruz\" demesi üzerine Bulut, \"Cenabı Allah göz vermiş, siz niye kapatıyorsunuz? Empati nedir? Sizin böyle bir şey yapmanız doğru değil. Adamın gözü öyle ise senin böyle yapman gerekmez. Ne anlamı var yani. Sözle destek olun. Konuşun ama gözü bağlamanın ne anlamı var. Bunlar iyi şeyler değil\" dedi.

Taksicinin tepkisini aldırış etmeden Havuzbaşı kent meydanından başlatılan yürüyüşte öğrenciler, çevredekilerin meraklı bakışları arasında düşe kalka yürümeye çalışırken zor anlar yaşadı. Yürüyüşe katılan bazı öğrenciler dengelerini kaybedip düştü ve arkadaşları tarafından kaldırıldı. Kaldırımda baston sesleri eşliğinde yürüyen öğrencileri gören vatandaşlar da şaşkınlık yaşadı. Öğrenciler, trafiğin durmasıyla karşı kaldırıma geçerek yaklaşık bir kilometrelik yürüyüşü Yakutiye Medresesi önünde sonlandırdı.

Etkinlik sonunda basın açıklaması yapan İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü öğrencisi Emine Sapanlı, engellilerin yaşadıkları zorluklara dikkat çekmek için böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi. Görme engellilerin yaşadıkları sorunlara değinen Sapanlı, \"Görme engelliler günlük hayatta birçok problemle karşı karşıya kalmaktadır. Günlük işlerini yaparken tek başına hayatlarına devam etmek için çabalarken, onlara istemeden de olsa bazen biz engel olmaktayız. Sarı şeritlerin kullanılamayacak bir halde olması, yarı yolda bitmesi, önüne engel çıkması, sarı şeritlerin bitiş noktasına araba park edilmesi gibi olaylar yaşanan başlıca sorunlardandır\" diye konuştu.

Gazetecilik Bölümü 2\'nci sınıf öğrencisi Fırat Aksoy yürüyüşte bazen bandaj altından bakmalarına rağmen düşmekten kurtulamadığını söyledi. Aksoy, \"Görme engellilerin neler yaşadıklarını kısa süreliğine de olsa anladık. Beş dakikalık hayatımız simsiyahtı. Önümüze çıkan engelleri kestirmek çok güç oldu. Düşmemek için çok çabaladık ama kurtulamadık\" dedi.

Öğrencilerle birlikte yürüyen görme engelli Ömer Onay ise, \"Böyle bir etkinlikte bizleri unutmayan üniversitesi öğrencilerine teşekkür ediyoruz. Görme engelli olmak zor, hele ki Erzurum\'da bu soğukta bastonla gezmek daha da zor. İnşallah insanlarımız daha duyarlı olurlar\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Öğrencilerin yürüyüş için hazırlanmaları

-Öğrencilere tepki gösteren Şinasi Bulut

-Öğrencilerin gözlerini kapatarak Cumhuriyet caddesinde yürümesi

-Emine Sapanlı ile röp

-Öğrenci ile röp

Haber: Turgay İPEK - Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,(DHA)

(SÜRE: 04.49 BOYUT: 293 MB)

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3)ÇILDIR GÖLÜ\'NDE ATLI KIZAK KEYFİ



ARDAHAN\'ın Çıldır ilçesinde, kış mevsiminde yüzeyi tamamen buz tutan Çıldır Gölü, bugünlerde yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Tekin Akçay (45), göle gelen turistleri söylediği türküler eşliğinde kişi başı 25 liradan atlı kızağı ile gezdiriyor. Türkiye\'nin önemli turizm merkezlerinden olan Ardahan\'daki Çıldır Gölü, sahip olduğu doğal yapısı ve güzellikleriyle her mevsim ağırladığı yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. Deniz seviyesinden 1950 metre yükseklikteki Çıldır Gölü\'nün 123 kilometrekarelik alanı buz tutunca atlı kızaklarlarla yapılan tur yoğun ilgi görüyor. Çıldır Gölü\'ne 5 kilometre uzaklıktaki Eşmepınar köyünde yaşayan Tekin Akçay, turistleri donan göl üzerinde ve çevresinde gezdiriyor. Turistleri söylediği türküler eşliğinde kişi başı 25 liradan atlı kızağı ile gezdiren evli 4 kız babası Tekin Akçay, ailesinin geçimini bu şekilde sağlıyor.

Geçmişte dedelerinin ve babalarının şehir merkezine bu kızaklarla gidip geldiğini belirten Akçay, \"Kızakların modası geçince bir kenara atıldı ve atıl durumda bekledi. Çıldır Gölü meşhur olunca bende buraya gelenleri gezdirmek için atları kızağa koşup ve göl kenarındaki yerimi aldım. Büyük bir rağbet gördüm. Sosyal medya ünüme ün kattı. Buraya gelen ilk önce beni soruyor. 15 yıldır bu işi yapıyorum. Çıldır Gölü\'nde benimle birlikte iki atlı kızak var. Kooperatif kurduk ve göl üzerinde kişi başı 25 liraya 1 kilometre gezdiriyoruz. Kızaklara iki ya da üç kişi alıyoruz. Günde 500 lira kazanıyoruz. Atların masrafı var. Arpanın kilosu 2 lira, samanın ise 1 lira. Eksi 30, 40 derece ayaz oluyor. Buzun üzerinde atlı kızakla gezmek turistler için muhteşem bir duygu. Bazen buzun üzerinde oynayanlara eşlik bile ediyoruz\" diye konuştu.

\'MUHTEŞEM\'

Çıldır Gölü\'ne gelenlerden Nurcan Tatlı, önce eskimo usulü tutulan balıklardan yediklerini sonra göl üzerinde Kafkas ekibinin gösterisini izledikten sonra gölde atlı kızaklarla gezerek muhteşem bir gün geçirdiklerini söyledi. Tatlı, \"Koca bir gölün tamamen buz tutması ve üzerinde atlı kızakla hatta otomobille gezmek hem zevkli hem de ürkütücü. Bugüne kadar buzun kırılıp içine düşen olmamış. Herkesin gelip burayı görmesini isterim. Tekin Akçay\'ın söylediği yöresel türküler eşliğinde atlı kızakla gezintisi ise muhteşem\" diye konuştu

Görüntü Dökümü

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-Atlı kızaklarla turistlerin gelişi

-Tekin Akçay\'ın türkü söylemesi

-Tekin Akçay ile röp.

-Turistleri donan göl üzerinde gezdirmesi

-Donmuş göl üzerindeki kediler

-Turistlerin göl üzerinde oynaması

-Balık detayı

-Folklor gösterisi

-Akordiyon çalınması

Haber-Kamera: Suat İNCEDERE/ ÇILDIR, (Ardahan), (DHA)

(5.24 dk-329 mb)

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4)TACİZDEN TUTUKLANAN TAŞKESTİ BELEDİYE BAŞKANI\'NA 25 YIL HAPİS İSTEMİ

BOLU\'da, iş bulma vaadiyle buluştuğu T.D.\'yi zorla alıkoyup, taciz ettiği iddiasıyla tutuklanan Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti Belde Belediye Başkanı AK Partili Saim Çevik hakkında hazırlanan iddianame, kabul edildi. Çevik, \'basit cinsel saldırı\', \'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\' ve \'kasten yaralama\' suçlarından 25 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

Olay, 2017 yılının Ekim ayında meydana geldi. Taşkesti Belde Belediye Başkanı Saim Çevik, iddiaya göre, İstanbul\'da oturan hemşire T.D. ile sosyal medya üzerinden tanıştı. Çevik, işe aldırma vaadiyle Bolu\'ya çağırdığı T.D. ile buluştu. Çevik, T.D. ile önce restoranda yemek yedi. İkili, daha sonra Çevik\'in evine gitmek üzere yola çıktı. Eve giderken Çevik, otomobilde T.D.\'yi taciz etti. Birinci kattaki eve geldiklerinde, Çevik tuvalete gittiği sırada T.D., balkondan atladı. Çevik, daha sonra olay yerinden kaçarak, bir yakınını da eve gönderdi. T.D. ise kaldırıldığı hastanedeki tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. Hemşire T.D., zorla alıkoyulduğu ve cinsel tacize uğradığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Saim Çevik, tutuklandı.Çevik hakkında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca hazırlanan iddianame, tamamlanırken, Bolu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından da kabul etti. İddianameye göre, T.D., savcılık sorgusunda şunları söyledi:

\"Beni zorla eve götürdü. Tuvalete girmesini fırsat bilip, camdan atladım. Çok yüksek değildi. Daha sonra Saim Çevik, aşağı inerek, yanıma geldi. Beni tekrar eve soktu. Bana \'Ne yaptın sen? Seni mahvederim\' diyerek, korkutmaya çalıştı. İbrahim diye bir yakınını arayarak, \'Bu kız beni bitirdi. Camdan atladı. Çabuk gel. Ben burada değilim. Bu olayı sen yapmış olacaksın\' dedi. Daha sonra da olay yerinden ayrıldı.\"

Saim Çevik ise savcılık sorgusunda, kendisine tuzak kurulduğunu iddia etti. İddianameye göre, Çevik hakkında \'basit cinsel saldırı\', \'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\' ve \'kasten yaralama\' suçlarından 25 yıla kadar hapis cezası istendi.



Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

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