DHA YURT BÜLTENİ-11

1)BAKAN KURTULMUŞ: 18 MART İLE 15 TEMMUZ\'DAKİ BÜYÜK ZAFER ARASINDA FARK YOKTUR

ÇANAKKALE’nin Eceabat ilçesine bağlı Seddülbahir köyünde, düşmanın 9 Ocak 1916 tarihinde Gelibolu Yarımadası’ndan tahliyesinin 102’nci yıldönümü nedeniyle töreni düzenlendi. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından Eceabat ilçesine bağlı Seddülbahir köyünde, 9 Ocak 1916 tarihindeki Çanakkale Zaferi ve Gelibolu Yarımadası’nın Tahliyesinin 102’nci yıldönümü nedeniyle tören düzenlendi. Törene, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtuluş, eşi Sevgi Kurtulmuş, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, eşi Ayşe Tavlı, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, daire müdürleri, gaziler ve çok sayıda kişi katıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’un köy meydanındaki Atatürk Anıtı\'na çelenk konulması ile başlayan törende, şehitler anısına saygı duruşunda bulunulması ardından İstiklal Marşı okunarak, göndere Türk bayrağı çekildi. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir törende yaptığı konuşmada, düşmanın Gelibolu Yarımadası\'ndan tahliyesinin yıl dönümü olan 9 Ocak tarihinin net bir askeri zafer olduğuna işaret etti. Kaşdemir, şöyle dedi:

\"Bugün 9 Ocak, 102 yıl önce savaşın ilk başladığı ve savaşın bittiği noktanın olduğu yerdeyiz. Bu topraklarda tabiri caizse çeliğe karşı, et ve kemiğin galip geldiği bir mücadele yaşanmıştır. Çanakkale Ruhu, birlik ve beraberlik duygusuyla, kardeşlik duygusuyla, memleketin dört bir yandan gelen ecdadın Çanakkale’deki bu büyük vatan parçasına sımsıkı sarıldığı ve \'bu topraklar bizim\' dediği Çanakkale’nin geçilmez olduğunu bütün dünyaya ilan ettiği yerdeyiz.\"

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, törende sadece bir anma ve hatırlama değil, aynı zamanda sonraki nesillere de aktarılacak bir ruhu ve anlayışı yeniden kuşanmak üzere bir araya geldiklerini söyleyerek konuşmasına başladı. İtilaf Devletleri\'nin, 102 sene evvel Gelibolu Yarımadası\'ndan geldikleri gibi çekilip gittiklerini hatırlatan ve itilaf devletlerine karşı kazanılan büyük zaferi bir kez daha hatırladıklarını belirten Bakan Kurtulmuş, şöyle konuştu:

\"Çanakkale gelmiş, geçmiş olan bir şey değildir. Trablusgarp, Allahuekber Dağları\'nda verilen mücadele, Medine ve Kudüs’te verilen mücadele tarihte kalmış olan mücadelelerden ibaret değildir. Düşman, aynı düşmandır. Bu millette aynı millettir. Dün emperyalist olarak bu milletin karşısına çıkanlar, bugün de neoemperyalist oyunlarıyla milletin karşısına çıkıyorlar. Dün Çanakkale’de mertçe karşısına çıkmaya gayret edenler, bugün 15 Temmuz ihanetleriyle milletin karşısına çıkmaya çalışıyorlar. Onun için hiç unutmayın ki Çanakkale\'de, 9 Ocak 1916’daki büyük Zaferle, 18 Mart’taki büyük Zaferle, 15 Temmuz büyük zaferi arasında hiçbir fark yoktur. Büyük bir bağlantı vardır. Biz güçlü olmak zorundayız. Büyük olmak zorundayız. Birlik içerisinde olmak zorundayız. Ortak değerlerimize sahip çıkmak zorundayız. Tarihimize, medeniyetimize, ülkemize, insanlığımıza ve İslamlığımıza sahip çıkmak durumundayız. Eğer bunlara sahip çıkarsak Türkiye’ye karşı oyunlar kurmak isteyenler, Türkiye’ye karşı tezgahlar içerisinde olanlar 15 Temmuz\'da başaramadıklarını belki bundan sonraki süreçlerde de başarmaya çalışacak olanlar derslerini alacaklardır. Bu milletin karşısına düzgün bir şekilde çıkma cesaretinde bulunamayıp, terör örgütleri marifetiyle bu ülkenin ayaklarına çelme takmak isteyenler hadlerini bilecekler. Hizaya geleceklerdir. Biz ortak hedeflerimize sahip çıktığımız sürece, ortak tarihimize, kültürümüze şuurla sarıldığımız sürece Allah\'ın izniyle bu millete karşı yan gözle bakma cesaretini bundan sonra da kimse bulamayacak, kimse buna cesaret edemeyecektir.ö

Konuşmanın ardından Bakan Kurtulmuş’a, Alan Başkanı İsmail Kaşdemir tarafından 57’inci Alay Sancağı ve Kocadere Şehitliğinden alınan toprak takdim edildi. Mehteran gösterisi ardından, Abdülkadir Katra Sanat Tiyatrosu oyuncuları tarafından Yarbay Mustafa Kemal\'in 25 Nisan 1915 günü Conkbayırı\'nda askerlerine, \'Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum\' dediği anının canlandırıldığı \'57\'nci Alay\' isimli tiyatral gösteri sahnelendi. Anma töreni, Kuran-ı Kerim okunması ve ikramlar ile sona erdi.

2)TEPKİ ÇEKEN BİR SOSYAL MEDYA MESAJI DA TEKİRDAĞ\'DAKİ ÖĞRETMENDEN

TEKİRDAĞ\'ın Saray ilçesindeki imam hatip ortaokulunda, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği yapan Cihad Ç., sosyal paylaşım sitesindeki hesabından tepki çeken bir mesaj yayımladı. Cihad Ç., Facebook\'taki iletisinde, \'Ergenlik çağına ermeyen kızın rahatlıkla sevgilisi olabiliyor ve durum normal karşılanıyor. Ama bu kıza madem bu haltı yiyebiliyorsun evlenedebilirsin dediklerinde her nedense yaşın küçüklüğü ortaya atılıyor hemen. Zina edecek kadar yaşı büyük. Evlenmeye geldi mi yaşı küçük\' dedi.Saray İmam Hatip Ortaokulu\'nda, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak görev yapan Cihad Ç., 7 Ocak Pazar günü sosyal paylaşım sitesi Facebook\'taki hesabından ergenliğe erişmemiş kız çocuklarıyla ilgili tepki çeken bir mesaj yayımladı. Cihad Ç., \'#SaldıranlarSamimiDeğiller\' başlığı altında şu mesajı paylaştı: \'Ergenlik çağına ermeyen kızın rahatlıkla sevgilisi olabiliyor ve durum normal karşılanıyor. Ama bu kıza madem bu haltı yiyebiliyorsun evlenedebilirsin dediklerinde her nedense yaşın küçüklüğü ortaya atılıyor hemen. Zina edecek kadar yaşı büyük. Evlenmeye geldi mi yaşı küçük (Alıntı)\'

?Öğretmen Cihad Ç.\'nin bu paylaşımının altına bazı takipçileri yorum yazarak, tepki gösterdi. Tepkiler üzerine Cihad Ç., bir takipçisine yanıt vererek, \"Burada dikkat edilmesi gereken tek taraflı olunması. Bunu eleştirenler samimi değil. Kürtaj için şuanda kaç yaşında doktora gelenler var haberin var mı M....ciğim?\" yazdı.

KONYA\'DA FELSEFE ÖĞRETMENİ AÇIĞA ALINMIŞTI

Kısa bir süre önce Konya\'da, sosyal medya hesabından beden eğitimi dersinde eşofman giyen kız öğrencilerle ilgili büyük tepki çeken mesajlar paylaşan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi\'nde görevli felsefe öğretmeni Ercan Harmancı, Milli Eğitim Bakanlığı\'nca açığa alınmıştı. Merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi\'ndeki Ayşe Kemal İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi\'nde görev yapan felsefe öğretmeni Ercan Harmancı (44), sosyal paylaşım sitesi Twitter\'daki hesabından beden eğitim derslerinde eşofman giyen öğrencilerin zina yaptığını ileri süren mesajlar yayımlamıştı. Harmancı\'nın mesajları, sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

3)POLİSTEN KAÇAN 3 KİŞİ DHKP-C BAĞLANTILI ÇIKTI, OTOMOBİLDE SUİKAST SİLAHI ELE GEÇİRİLDİ

GAZİANTEP\'te, polisin \'dur\' ihtarına uymayarak kaçan 3 kişinin bulunduğu otomobilde, suikast silahı olarak bilinen 1 otomatik tüfek, bu tüfeğe ait 1 şarjör, çok sayıda mermi, 1 dizüstü bilgisayar ve 3 kar maskesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin, terör örgütü DHKP-C ile bağlantısı olduğu belirlendi. Vatan Mahallesi\'nde dün akşam saatlerinde, polis şüphe üzerine bir otomobili durdurmak istedi. Plakası açıklanmayan otomobildeki 3 kişi, polisin \'dur\' ihtarına uymayarak kaçtı. Kısa süreli kovalamacanın ardından ekipler tarafından durdurulan otomobildeki şüpheliler gözaltına alındı. Polisin otomobilde yaptığı aramada, suikast silahı olarak bilinen 1 makineli tüfek, bu tüfeğe ait 1 şarjör, çok sayıda mermi, 1 dizüstü bilgisayar ve 3 kar maskesi ele geçirildi. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüphelilerin terör örgütü DHKP-C ile bağlantısı olduğu belirlendi. Şüphelilerin sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

4)88 YAŞINDAKİ KORE GAZİSİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

KAYSERİ\'de, yaşlılığa bağlı geçirdiği rahatsızlık sonucu 88 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisi Hasan Sever, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Argıncık Camikebir Camisinde kılınan cenaze namazına 2\'nci Hava İkmal Bakım Merkezi Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, Kayseri Gaziler Derneği Başkanı Osman Balcı, hayatını kaybeden Kore gazisi Hasan Sever\'in yakınları ve vatandaşlar katıldı. Cenaze namazı öncesi konuşan Balcı, \"Bizim derneğimize kayıtlı olan 26 Kore gazimiz vardı. Bu gazilerimiz arasında olan Hasan amcamız vefat etti. Bugün kendisinin cenazesine geldik. Bizim 25 Kore gazimiz kaldı. Hasan amcamız çok değer verdiğimiz bir gazimizdi. Hayırsever, fedakar bir amcamızdı. Kore savaşında fiilen bulunmuş, 4\'üncü kafile olarak gitmişti. Kendisine Allah\'tan rahmet diliyorum\" ifadelerini kullandı.

Camikebir Camisinde kılınan cenaze namazının ardından 10 çocuk babası Kore gazisi Sever, Argıncık mezarlığında toprağa verildi.

5)KAZDAĞLARI ETEĞİNDEKİ KÖYÜN HER TARAFINDAN YERALTI SUYU ÇIKIYOR

Çanakkale\'nin Bayramiç ilçesine bağlı Pınarbaşı köyünde sokaklardan, evlerin bahçelerinden çıkan kaynayan yeraltı suları dikkat çekiyor. Kış mevsiminde su altında kalan futbol sahasında köyün çocukları top oynayamıyor. \'1000 pınarlı dağ\' olarak bilinen Kazdağları\'nın eteklerinde kalan Bayramiç ilçesinin Pınarbaşı köyündeki doğa olayı görenleri şaşırtıyor. Kış mevsiminin gelmesi ile birlikte köyde evlerin temelinden, bahçesinden, sokaklardan hatta futbol sahasından dahi çıkan kaynak suları göletler oluşturuyor. Yeraltı kaynak sularının kapladığı 400 nüfuslu köy Venedik\'i andırıyor. Pınarbaşı\'nda yaşayanlar, bu doğa olayının suyun bollaştığı her ocak ayında tekrarladığını belirtiyor.

Köyde her yıl 5-6 ay boyunca oyun oynadıkları futbol sahalarının sular altında kalmasından dolayı mağdur olduklarını belirten 11 yaşındaki Rafi Kocabıyık, \"Futbol sahamız sular altında kalıyor, bu yüzden top oynayamıyoruz\" diye yakındı. Köylülerden 75 yaşındaki Ayşe Terhan, \"Kaynak suyu evimin altından çıkıyor. Merdivenimin altından bile su kaynıyor. Ben buraya geldiğim günden beri su böyle her sene akıyor\" diye konuştu.

Köyün her yerinden kaynak suyu çıktığını belirten muhtar Hayrullah Özkan da, \"Her sene yağmur mevsimiyle birlikte köyün alt tarafından bulunan evlerden, her yerden kaynak suyu çıkıyor. Yaza doğru bu kaynak suları kesilir. Şuanda kış mevsimi olması nedeniyle köyümüzün her tarafı sular altında\" dedi.

6)ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ SAYISI 1.5 MİLYONU AŞTI

TÜRKİYE\'de 283 bin çalışan olmak üzere özel güvenlik sertifikasına sahip kişi sayısı 1 milyon 556 bin 250\'ye ulaştı. Çalışan özel güvenlik sayısı polis sayısını geçmesi ve kolluk hizmetlerinin tamamlayıcısı olması nedeniyle İçişleri Bakanlığı\'nca özel güvenlik görevlileri Türkiye genelinde eğitime alındı.Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı verilerine göre Türkiye\'de 1435 güvenlik şirketi ile 444 özel güvenlik eğitim kurumu bulunuyor. Özel güvenlik sertifikası bulunan kişi sayısı ise 1 milyon 556 bin 250. Bunlardan 1 milyon 58 bin 626\'sı özel güvenlik kimlik kartı alırken, aktif çalışan sayısı 283 bin 431. Bu rakam, 270 bine yakın emniyet personeli sayısından da fazla. Bunlar, 95 bin 577 noktada görev yaparken, 291 kişinin de korunması da özel güvenlikler tarafından yapılıyor.

Kolluk hizmetlerinin tamamlayıcısı olan özel güvenlik görevlilerinin bilgi, beceri, tecrübe ve sunulan güvenlik hizmetlerinin kalitesinin artırılması, kolluk kuvvetleriyle ilişkinin geliştirilmesi, güvenlik tedbirleri ve özel güvenlik hukuku alanlarında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'nun talimatıyla eğitime alınıyor. Bu eğitimlerden biri de Kahramanmaraş\'ta gerçekleştiriliyor. Polis Başmüfettişleri 1\'inci Sınıf Emniyet Müdürü Cengiz Kırmızıgül ve 1\'inci Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Ay tarafından verilecek eğitim 3 gün sürecek.

ÖZEL GÜVENLİK BİR İHTİYAÇ OLDU

Cengiz Kırmızıgül, 2006 yılında özel güvenlik şube müdürü olduğunu ve o yıl Türkiye\'de çalışan özel güvenlik sayısı 180 bin civarındayken bu rakamın 280 bini geçtiğini söyledi. Kırmızıgül, güvenliğin bir ihtiyaç olduğunu söyledi. Devletin temel görevlerinden birinin de güvenlik olduğunu ifade eden Kırmızıgül, şöyle konuştu:

\"Ama gerek eğitim, gerek adalet, gerek sağlık gibi birimlerde de devletimiz zaten elinden geleni yapıyor. Güvenlikte de tabii ki polis ve jandarma gibi kolluk birimlerimiz var ama artık ülke nüfusu, insanların topluca yaşadığı alanlar o kadar çok genişledi ki 20 yıl önceki şehrinizin yoğunluğuna baktığınızda o zamanki halimizle şimdiki halimiz arasında çok ciddi bir fiziki farklılık var. Devlet de doğal olarak bunların hepsine yetişemiyor. Dolayısıyla özel güvenlik de buradaki ihtiyaçtan dolayı devreye girmiş oldu.\"

