DHA YURT BÜLTENİ-11

Gölcük için halkın önüne sandık konuldu

Bolu\'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı\'na dağ köşkü, 25 bungalov yapılması ve göl gazinosunun özel işletmeye devredilmesi için 19 Aralık\'ta ihaleye çıkılacak olmasına karşı çıkan CHP Bolu İl Başkanlığı kent merkezine oylama sandığı koydu.

Gölcük Tabiat Parkı\'na dağ köşkü, 25 bungalov yapılması ve göl gazinosunun özel işletmeye devredilmesi ve dağ kızağı ile teleferik hattı kurulmasına karşı çıkan CHP Bolu İl Başkanlığı kent merkezine sandık koyarak \'Gölcük yapılaşmaya açılsın mı?\' oylaması yaptı. İzzet Baysal Caddesi\'ne konulan sandıkların başında CHP\'li partililer bekledi. Caddeden geçen vatandaşlar \'Evet\' veya \'Hayır\' kutucuğunu işaretleyerek oylamaya katıldı. Açık şekilde yapılan oylama katılanların büyük çoğunluğu \'Hayır\' oyu kullanırken, bazı vatandaşlar da \'Evet\' oyu kullandı.

CHP Bolu İl Başkanı Kazım Karsu, Gölcük\'ün doğal haliyle çok güzel bir yer olduğunu ifade ederek, \"Gölcük, bütün tabiatın milyonlarca oluşturduğu insanoğluna armağan ettiği güzellikte bir yer. Bu yeri tahrip etmeye çalışıyorlar. Oralarda yapılanıp, ranta çevirmeye çalışıyorlar. Biz buna kesinlikle karşı çıkıyoruz. Gölcük yalnız Boluluların, yalnız çevresinin yeri değil. Tüm insanlığın güzel bir yeridir. Hedefimiz halkımızı uyandırmak. Burayı ihaleye çıkaranlar vazgeçsinler, bir daha düşünsünler. Bu hareketlerinden vazgeçsinler. Gölcük Tabiat Parkı babadan oğula, toruna aktarılsın. Sağlam kalsın\" dedi.

AK PARTİLİ BAŞKANDAN GEZİ PARKI BENZETMESİ

Gölcük\'teki yapılaşmaya karşı çıkarak dün eylem yapan protestocularla ilgili açıklama yapan Ak Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay ise eylemin 17 Aralık\'ta yapılmasının manidar olduğunu ifade ederek şöyle dedi:

\"Dün Gezi Parkı’nı bahane ederek 17-25 Aralık kumpaslarına zemin hazırlayanlar, bugün üzülerek görüyoruz ki çok manidar bir tarihte, Gölcük bahanesiyle taşeronluğa devam etmektedirler. Hain FETÖ terör örgütünün avukatlığına soyunanlar, bugün ne yazık ki aldıkları emirle, bir yerlerde çizilen senaryolarda Gölcük bahane edilerek figüran olarak görev almaktadırlar. Amaç toplumu germek, amaç huzursuzluk yaratmak, amaç halka hizmetin önüne geçmek\" dedi.

GÖLCÜK’TE NE YAPILACAK?

Gölcük’e yarın yapılacak olan ihaleyle park sınırları içinde belirlenen alana, dağ köşkü ve 25 bungalov yapılacak. Ayrıca park içinde bulunan Gölcük Göl Gazinosu da ihale kapsamında yer alacak ve 1 yıl içinde yeni işletmeciye geçecek. Göl kenarında bulunan restoranın yanına da 19 odalı butik otel yapılacak. Gölcük çevresiyle ormanın içine 5\'er kilometrelik patikalar yapılacak ve göl çevresinde mangal yakılmasına izin verilmeyecek. Mangal yakmak için Gölcük\'e 200 metre uzaklıkta yapımı süren yeni piknik alanı kullanılacak. Gölcük ile Karacasu beldesi arasında ise 1.5 kilometre uzunluğunda dağ kızağı ve 3 kilometrelik teleferik hattı kurulacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Oylamadan görüntüler

-CHP\'li başkanın açıklamaları

-Detaylar

Süre: 03.17 Boyut: 200 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

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Bursa\'da 3 şüpheli 6 işyerinden 100 bin liralık eşya çaldı



Bursa\'da 3 şüpheli 6 işyerinden toplam değeri 100 bin lirayı bulan kıyafet ve elektronik eşya çaldı. Şüpheliler yapılan takip sonucu yakalanırken, bir mağazadaki hırsızlık anı ise bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Nilüfer ve Osmangazi ilçelerinde 12 gün içerisinde 6 ayrı iş yerinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine araştırma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık olayıyla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin ardından toplam 100 bin lira değerinde giyim eşyası ile elektronik eşya çalan şüphelilerden Fatih Ç. (32), Gökhan İ. (24) ve Uğur S. (34) adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden çalıntı malları satın aldıkları belirlenen 3 kişi ise ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Şüphelilerin bir mağazada yaptıkları hırsızlık güvenlik kameraları ile kaydedildi. Görüntülerde bir otomobille işyerine gelen şüpheliler kapıyı zorlayarak açtıktan sonra kucaklarında eşya ile çıkıp tekrar otomobile binerek uzaklaştığı görüldü.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Güvenlik kamerası görüntüleri

-Şüphelilerin emniyetten çıkışı.

SÜRE: 2 dk BOYUT:122 MB

Haber: Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)

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İnşaattan düşen işçi yaralandı

İzmit\'te, yapımı devam eden Sanal Gerçeklik Küresi inşaatından düşen işçi yaralandı.

Olay öğle saatlerinde, İzmit Cephanelik mevkiinde yapımı devam eden Sanal Gerçeklik Küresi inşaatında meydana geldi. İnşaatta çalışan Hasan Tatar dengesini kaybederek inşaattan düştü. Mesai arkadaşları, Hasan Tatar\'ın düştüğünü görünce 112 Acil\'i arayarak yardım istedi. Beton zemine düşmesi sonucu yaralanan Hasan Tatar, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'ne kaldırıldı. Vücudunda kırıklar olduğu tespit edilen Hasan Tatar tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İnşaat alanından görüntü

-Yaralının hastaneye getirilmesi

Haber: İZMİT(Kocaeli), (DHA)

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Kıbrıs gazisi Kılavuz, son yolculuğuna uğurlandı

Manisa\'nın Akhisar ilçesinde, zeytin toplamak için çıktığı ağaçtan düşüp, yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 64 yaşında Kıbrıs gazisi Selim Kılavuz, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Akhisar\'da çiftçilik yapan Kıbrıs gazisi Selim Kılavuz, dün (pazar) sabah saatlerinde zeytin toplamak için çıktığı ağaçtan dengesini kaybedip, düştü. Başından ağır yaralanan evli ve 3 çocuk, 6 torun sahibi Kılavuz, Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi\'ne kaldırılıp, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Kılavuz, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Gazi Kılavuz için, bugün öğlende Gayret Camisi\'nde askeri tören düzenlendi. Törene Akhisar İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mete Demir, Akhisar İlçe Emniyet Müdürü Engin Pınar, Akhisar Muharip Gaziler Derneği Başkanı Suat Taryan, gazi Kılavuz\'un eşi Nuran Kılavuz, çocukları Barış Kılavuz, Sezgin Kılavuz ve Hatice Kavçak, kardeşleri Ahmet Kılavuz ve Ömer Kılavuz, askerler, sivil tolum kuruluşlarının temsilcileri, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan namazın ardından, gazi Kılavuz\'un Türk bayrağına sarılı tabutu bir süre askerlerin omuzlarında taşındı, ardından Akhisar Yeni Mezarlık\'a götürülüp, toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kıbrıs gazisi Selim Kılavuz\'un opağı

-Cenaze töreninden görüntü

-Cenaze namazının kılınması

-Gazi Kılavuz\'un Türk bayrağına sarılı cenazesinin askerlerin omzunda taşınması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Barış GEZİCİ / AKHİSAR (Manisa), (DHA)

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Yolun ortasına \'Şehitler Çeşmesi\' yaptırıldı

Çorum’un Bayat ilçesinde, yeri belediye tarafından belirlenen \'Şehitler Çeşmesi\', bir hayırsever vatandaş tarafından yaptırıldı. Ancak çeşmenin, ilçe girişinde 4 yol kavşağının tam ortasına yapılması ortaya ilginç bir görüntü çıkardı.

Çorum’un Bayat ilçesinde esnaflık yapan Ahmet Dinç, çeşme yaptırmak istedi. Dinç, Bayat Belediyesi’ne müracaat etti. Belediye Başkanı Ekrem Ünlü ile görüşen hayırsever vatandaş, ilçede uygun görülecek bir yere hayrat çeşmesi yaptırmak istediğini söyledi. Belediye Başkanı bu talebe sıcak baktı. Belediye encümeninin de kararıyla Yatukçu Mahallesi’nde ilçenin girişindeki dört yol kavşağın tam ortasına çeşme yapılmasına karar verildi. Ahmet Dinç belediyenin belirlediği yere 12 bin 500 liraya mal olan çeşmeyi yaptırdı. 15 Temmuz şehitlerine ithaf edilen hayrat çeşmesine \'Şehitler Çeşmesi\' ismi verildi. Çeşmenin üstüne de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vurgu yaptığı \'Tek vatan, tek bayrak, tek millet, tek devlet\' yazısı yazıldı. Çeşmeyi yaptıran hayır sever Ahmet Dinç, \"Bir çeşme yaptırmak istedim. Başkan Ekrem Ünlü ile görüştüm. Encümen kararı doğrultusunda bana İlçenin girişinde dört yol kavşağında yer gösterildi. Bende çeşmeyi yaptırdım. Ancak çeşmenin az ilerisinde kız talebe yurdu var. Tatlı su içsinler istedim. Benim düşüncemde buydu\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Çeşme ve yoldan görüntü

-Detaylar

(SÜRE: 1.10 -BOYUT: 25 MB)

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)