DHA YURT BÜLTENİ-11

Erdoğan, ABD Başkanı Trump\'a, \"Senin her yerin güçlü olsa ne olacak\" (3)

ERDOĞAN, ÇAY DAVETİNDE BULUNAN AİLEYİ ZİYARETTE BULUNDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karaman\'da Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı\'ndaki toplu açılış töreni alında halka seslendiği sırada meydandaki bir binanın balkonundan \' Gurbetçi ailesi, Reisimiz çay davetimize evet! dermisiniz’ yazılı pankart açıldı. Erdoğan, törenin ardından çay davetinde bulunan Hollanda’da yaşayan Bozağaç ailesinin ziyaret etti. Bozağaç ailesi de Erdoğan’a, çay ikramında bulundu. Erdoğan ziyaretin ardından ‘Hz. Mevlana’nın 744’üncü Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri’nin son günü olan düğün gecesi anlamına gelen ‘Şeb-i Arus’ törenlerine katılmak için helikopterle Konya’ya geldi.

\'GURBETÇİLERİN GURURU\'

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ziyaret etti ev sahibi Sami Bozağaç, Hollanda’da yaşadıklarını ancak oğlu Halit Bozağaç, dizinden ameliyat olduğu için şu an Karaman’daki evlerinde bulunduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı’nın Karaman’a geleceğinden haberleri olmadıklarını belirten Bozağaç, ‘’Geçen Cuma günü korumaları geldi ve miting alanındaki evlerde kimlerin kaldığını kontrol etti. Benimde öyle haberim oldu. Bizde Cumhurbaşkanımızı çok sevdiğimiz için eve çay içmeye davet ettik. Cumhurbaşkanımızın vatandaşları kırmadığını ve sorunlarıyla ilgilendiğini biliyorduk. Davetimizi kabul edip geldi ve bundan gurur duydum. Çok seviyoruz, gurbetçilerinde gururu.’’ dedi. Sami Bozağaç\'ın oğlu Halit Bozağaç da, \"Cumhurbaşkanımız, \'Memnun musunuz, Cumhurbaşkanlığımdan, bir şikayetiniz var mı? dedi. Allah razı olsun ailemizde 2-3 kişinin iş problemi vardı. Randevu verdi.\" dedi.



Görüntü Dökümü

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- Aile ile röp.

- Aileden detay

Haber- Kamera: Muammer ŞEN/KARAMAN,(DHA)

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Çavuşoğlu: ABD\'nin Kudüs kararı, Müslümanların sinir uçlarına dokunmaktır



Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, \"Bugün bir ümmet yüzünü dönmüş Türkiye’ye bakıyor. Ne varsa Türkiye’de var, ne varsa bu millette var. Çünkü biz biliyoruz ki Türkiye’nin temsil ettiği medeniyet anlayışı, yaşatmak üzerine. İnsana değer üzerine kurulu bir medeniyet anlayışımız var. Bizim ecdadımız bunu yaptı, biz de yapmaya devam edeceğizö dedi.

AK Parti Yıldırım İlçe Başkanlığı’nın 6\'cı olağan kongresine katılan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti’nin milletten aldığı güçle ayakta durduğunu söyledi. Çavuşoğlu, bu dönem içerisinde çok önemli yatırımlar yaptıklarını anlatırken, şöyle konuştu: \"Eğitimden sağlık, teknolojiden altyapıya savunma sanayiine kadar birçok işler yaptık. Bursa’da sağlık ile ilgili konularda neredeyse problemimiz kalmadı. İlçelerimizin tamamına hastane yaptık. Mudanya Devlet Hastanesi’nin önünden her gün birçoğumuz geçiyor. Mudanya sırtlarında denize nazır adeta bir kartal yuvası gibi hastaneyi milletimizin hizmetine sunduk. Emin olun o yolun kenarından Kılıçdaroğlu geçse orasını 5 yıldızlı otel zanneder. Onun aklına oraya hastane yapmak değil, 5 yıldızlı otel yapmak gelir, rant gelir. Ama biz milletimiz için hastane yaptık.\"AK Parti iktidarı ile birlikte son 16 yılda tarih yazıldığını dile getiren Çavuşoğlu, Türkiye’nin de 3 kat büyüdüğünü, bölgesinde ve küresel anlamda güçlü olmasını sağladıklarını söyledi. Çavuşoğlu, \"Biz teşkilat mensupları olarak bir vücudun farklı organları gibiyiz. Eğer teşkilatımızın bir tanesinde eza varsa, biliniz ki Recep Tayyip Erdoğan aynı ezayı çekiyordur. Onun için bir olarak güçlenmek zorundayız. Biz yüce hedeflerin sahibiyiz. Çünkü biz geleceğin Türkiye’sini inşa etmek gibi güçlü iddiaların arkasından ve peşinden koşanız\" diye konuştu. Tüm İslam coğrafyalarında görülen sıkıntılarda Türkiye’nin ve Recep Tayyip Erdoğan’ın orada olduğunu işaret eden Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, \"Arakan’da bir mezalim yaşanıyor, ilk ses veren Recep Tayyip Erdoğan oluyor. Hanımefendi Erdoğan Bangladeş’e gidip çocukların başını okşuyor. Afrika’da bir olay oluyor orada biz varız. Somali dediğimiz yere kimse uğramıyordu. Havaalanı olmayan yere bizim cumhurbaşkanımız uçakla indi, farkında mısınız? Niye yaptı bunu? Bir çıkarı menfaati mi var? Hayır değerli kardeşlerim. Bizim değerlerimiz var. Bizim inançlarımız, imanımız var. Nerede bir mazlum, mağdur varsa biz orada olmak zorundayız. Bugün bizim yüzümüze bakarak Suriye’den gelenlere neden bu kadar yardım yapıyorsunuz diyenler var. Ya ne yapsaydık, ölüme mi mahkum etseydik? Bir kuş, köpek için vakıf kuran medeniyetin torunları, insanların ve çocukların orada vahşeti yaşamasına müsaade mi etseydi? Bunlar insanlıktan nasibini almamışların söyleyecekleri şeyler\" ifadelerini kullandı. ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasının kabul edilemez olduğunu da kaydeden Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:\"Bizim için mukaddes, mübarek olan Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan etti. Bu karar milletin, Müslümanlar\'ın sinir uçlarına dokunmaktan başka bir şey değildir. Biz Kudüs için bağırıp nefesi tüketmeyeceğiz de kim yapacak? Eğer siz olmasanız Cumhurbaşkanımız İslam İşbirliği Teşkilatı’nı İstanbul’da toplayarak bu kararı alabilir miydi? Yapmış olduğumuz işin farkına varacağız. Biz bir davayı omuzladık, bir hedefe doğru koşuyoruz. Sağlam duracağız. Dik duracağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın gücünü tahkim edeceğiz. Türkiye’yi büyüteceğiz, oynanan oyunları bozacağız.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Hakan Çavuşoğlu\'nun konuşması

-Salondan detaylar

SÜRE: 4 DK 37 SN BOYUT:282 MB

Haber:Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)



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AK Partili Özdağ\'dan Rıdvan Dilmen\'e eleştiri

AK Parti Alaşehir İlçe Gençlik Kolları\'nın tek listeyle gidilen 5\'inci olağan kongresi\'nde Şükrü Taşpınar başkanlığa seçildi. Kongreye AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ\'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a \'parkasız Deniz Gezmiş\' benzetmesinde bulunan Fenerbahçeli eski futbolcu Rıdvan Dilmen\'i eleştirmesi damgasını vurdu.

AK Parti Alaşehir İlçe Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresi, AK Parti Alaşehir İlçe Lokali\'nde yapıldı. Şükrü Taşpınar\'ın tek aday olduğu kongrede partililere seslenen Manisa AK Parti Milletvekili Selçuk Özdağ, Fenerbahçeli eski futbolcu Rıdvan Dilmen\'e yüklendi. Dilmen\'i Fenerbahçe\'de oynarken hayranlıkla izlediğini belirten Milletvekili Özdağ, \"Milli Takım\'daki başarılarıyla da gurur duydum. Elbetteki Türkiye\'yi seviyor, sporu seviyor. Ama bir konuşmasında Recep Tayyip Erdoğan\'ı görünce, \'Parkasız Deniz Gezmiş\'i görüyorum, parkasız Deniz Gezmiş\'e benzetiyorum\' dedi. Rıdvan kardeşim, \'Recep Tayyip Erdoğan\'ı parkasız Deniz Gezmiş\'e benzetiyorum\' demek Recep Tayyip Erdoğan\'a iftiradır. Bir de benzetiyorum yani Deniz Gezmiş daha üstün, Recep Tayyip Erdoğan buna benziyor. Burada Rıdvan Dilmen boyundan büyük bir laf etmiş. Recep Tayyip Erdoğan sandıkla gelen adamdır. Deniz Gezmiş ve arkadaşları silahla gelmek istediler. Ellerinde silah, molotofkokteyli, bomba vardı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi\'ni işgal ettiler. Recep Tayyip Erdoğan\'ın elinde sadece beyaz oylar ve kalem vardı. Deniz Gezmiş, Amerikan emperyalizmine karşıymış, doğru. Recep Tayyip Erdoğan da emperyalizme karşı. Ama Deniz Gezmiş ve arkadaşları \'Kahrolsun Amerika\' derken, \'Yaşasın Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği\' diyordu, \'Yaşasın Çin\' diyordu. Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının elinde Türk bayrağı yoktu. Orak, çekiçli bayrak vardı. Recep Tayyip Erdoğan\'ın elinde ay yıldızlı bayrak var. Recep Tayyip Erdoğan her türlü emperyalizme karşı. Deniz Gezmiş ve arkadaşları \'go home\' yani \'Evine dön Amerika\' diyordu ama Rusya, Çin\'e, Fidel Castro\'ya \'Hoşgeldin\' diyorlardı. Yok öyle şey. Deniz Gezmiş ve arkadaşları Rusya\'yı överken, oradaki Türkler zulüm görüyorlardı. Sen bunları biliyor musun Rıdvan? Öğren bakalım, öğrenmende fayda var. Diyor ki ben bir İşçi Partili babanın çocuğuydum. Kimin çocuğu olursan ol. Ama Recep Tayyip Erdoğan\'ı Deniz Gezmiş\'e benzetemezsin\" dedi.

Recep Tayyip Erdoğan\'ın Atatürk\'ten sonra en büyük lider olduğunu söyleyen Milletvekili Özdağ, şöyle devam etti: \"Erdoğan karizmatik, savaşçı son liderdir. Bundan sonra karizmatik liderler bitmiştir. Ne Amerika ne Rusya, biz tam bağımsız Türkiye istiyoruz. Ne Amerika, ne Rusya ne de Çin, her şey bağımsız Türkiye için. Sizlere bir hedef gösteriyorum, Alaşehir ile birlikte 17 ilçeyi ve Büyükşehir\'i AK Partili yapıp, meydanda eş zamanlı harmandalı oynayalım.\" Konuşmaların ardından devam eden kongrede Şükrü Taşpınar, Alaşehir İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı\'na seçildi. Taşpınar başkanlığındaki yeni yönetikm kurulu Hayrihan Özkan, Şerafettin Karagöz, Anıl Akıncı, Hüseyin Ali Çamlıbel, Adem Yener, Mehmet Bilgiç, Ali Keşkekoğlu, Barış Güzel, Serhat Demir, Osman Aşık, Mehmet Sargın, Ercan Akça, Erol Uyar, Ömer Özdemir, Jale Nur Kayahan, Burak Özüdüz, Hasan Çetin Özer, Rıza Akça, Mehmet Ural, Tuğçe Çelik, Mustafa Bozkurt, M.Afşin Çapkur, Zeynep Altıntaş ve Pınar Yılmaz\'dan oluştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kongreden görüntü

-AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ\'ın konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Nurettin DOĞAN / ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)

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İzmit\'te \'Seninleyiz Kudüs\' mitingi



İzmit\'te, Erbakan Vakfı\'nca düzenlenen \'Seninleyiz Kudüs\' mitingine binlerce kişi katıldı.

Erbakan Vakfı Kocaeli Şubesi\'nce Demokrasi Meydanı\'nda \'Seninleyiz Kudüs\' mitingi düzenlendi. Mitinge Erbakan Vakfı Başkanı Fatih Erbakan, Filistin Büyükelçisi Faed Mustafa, Fransız Aktivist Piyanist Stephen Bilet, Hamas Sözcüsü Osama Hamdan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Fatih Erbakan, yaptığı konuşmada, millet, İslam alemi olarak, \'Olmazsa olmaz\' olarak gördükelri Kudüs\'ün, \'Yeni bir siyonist tecavüzü\' ile karşı karşıya kaldıklarını anlattı. Erbakan, şöyle dedi:\"Bu hadsiz ve küstah adım karşısında yapılması gerekenler, boş laflar ve ağlayıp sızlamalar değildir. Bunun yerine fiili adımlar atmak gerekmektedir. Gün ümmet olarak, İslam alemi olarak Kudüs\'e sahip çıkma günüdür. Siyonizm 5 bin seneden beri inancının gereğini yerine getiriyor. İstediğiniz kadar kınayın, lanetleyin. Onlar dünya siyonizmi olarak görevlerini yerine getiriyor da, biz ne yapıyoruz? Müslüman ülkelerin yöneticileri ne yapıyor? Müslüman ülkelerin yöneticileri 1948\'de İsrail\'in kurulmasından bu yana habire toplantı yapıyor. En son bir bildiri yapıp dağılıyordur. Bildiride de bu İsrail 1967 sınırlarına riayet etsin diyorlar. Ne sınırı, ne İsrail\'i? Bölgeyi 70 senedir kana bulayan bu çıbanın başının bölgeden kaldırılması, atılması lazım. Alaska\'ya mı gider, Amerika\'nın başka bir eyaletine mi gider. Nereye gidiyorsa gitsin. Alsın Amerika o çok sevdiği İsrail\'i başına çalsın. Biz 70 senedir göreceğimizi gördük. 67 sınırlarına da dönse 48\'deki ilk sınırlarına da dönse bu kanserli hücreden kurtulamayız. İsrail bu bölgenin kanserli hücresidir, tümörüdür. Bir an evvel bu bölgeden kaldırılıp atılması lazımdır.\" İstanbul\'da Müslüman ülke liderlerinin toplanarak gerçekleştirdiği İslam İşbirliği Teşkilatı\'nın Olağanüstü Zirvesi\'nde alınan \'Doğu Kudüs, Filistin\'in başkentidir\' kararına da değinen Erbakan, şöyle konuştu: \"Bu hafta içinde İstanbul\'da Müslüman ülkelerin liderleri toplanarak bir açıklama yaptılar. Doğu Kudüs Filistin\'in başkentidir şeklinde bir açıklama. İyi güzel de Doğu Kudüs Filistin\'in başkentiyse, batı Kudüs ne olacak? Siz bu açıklamayla Kudüs\'ün yarısını kendi ellerinizle İsrail\'e teslim ediyorsunuz. Ne cüretle? Kudüs\'ün yarısı bizim yarısı siyonizmin olacakmış. Kudüs tam ve bütün olarak İslam\'ındır. Bu pazarlık mantığıyla, geri adımlar atmakla, ölüme bakıp hastalığa razı olmakla siyonizm ile mücadele edilmez. Güç karşısında eğilip bükülmekle, dünyacı zihniyetlerle, hesap kitap peşinde olmakla, siyonistlerle işbirliği yapmakla Kudüs kurtulmaz. Bunlar laftan, telefon konuşmasından, bildiriden anlamaz. Bunlar güçten anlar. Sen istediğin kadar telefonla konuş. Sen telefondayken dünya siyonizmi adım atıyor. Bunlara karşı mutlaka fiili adım atılması lazım ve bütün İslam alemi olarak ortak yaptırım uygulanması lazım. Bizim Türkiye olarak Tel Aviv\'deki büyükelçimizi acilen geri çağırmamız gerekmektedir. İsrail\'le tüm ilişkilerimizi tamamen kesmeli, Amerika\'nın İncirlik üssünün kapısına kilit vurulmalıdır. Bütün bunlarla birlikte Amerika\'nın, sırf İsrail\'i İran\'ın füze saldırılarından korumak için Malatya\'da kurduğu füze kalkanı projesinin de derhal kapatılması gerekmektedir. Bize mi kaldı İsrail\'i İran\'ın saldırısından korumak? Müslüman ülkelerin hava sahaları, kara suları ve limanları Amerika ve İsrail\'e kapatılmalıdır. Amerika ve İsrail firmalarının Türkiye ve tüm Müslüman ülkelerde yaptığı tüm kontratlar acilen iptal edilmelidir. Amerika\'nın bütün Ortadoğu ve İslam alemindeki askeri üslerinin derhal kapatılması gerekmektedir. Ayrıca Müslüman ülkelerin Amerikan bankalarında duran trilyonlarca dolarlık nakit mevduatının acilen geri çekilmesi gereklidir. Bunları yapmadan istediğiniz kadar kınayın, istediğiniz kadar masal anlatın faydası yok. 70 senedir bu masalları dinliyoruz. Siz masal anlatırken adamlar mesafe kat ediyor.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Mitingden görüntüler

-Erbakan\'ın konuşması

Haber: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli), (DHA)

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Kefal balığı festivalinde 8 bin balık dağıtıldı

Muğla\'nın Ortaca İlçesi, Dalyan Mahallesi\'nde, \"Kefali Dalyan\'da yiyin\" sloganıyla düzenlenen 2. Dalyan Kefal Balığı Festivali rekli görüntülere sahne oldu. Festival kapsamında Dalyan Kanalı\'nda düzenlenen balık tutma yarışmasında 250 kişi arasından Ömer Ekiz, 38 santimetre boyunda, 560 gramlık kefal ile birinciliği elde etti.

Dalyan\'ın tanıtımına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen 2. Dalyan Kefal Balığı Festivali\'nde kapsamında balık tutma heyecanı yaşandı. Düzenlenen balık tutma yarışmasına 250 kişi katıldı. Yarışmacılar, 30 ayrı tekneyle saat 07.00\'de Dalyan Kanalı\'na açıldı. 5 saat süren yarışmanın sonunda olta ile 38 santimetre boyunda, 560 gram ağırlığında kefal tutan Ömer Ekiz birinci oldu. Ekiz\'i, 34 santimetre boyunda 455 gram ağırlığındaki kefal ile İsa Oklu, 34.5 santimetre boyunda, 390 gram ağırlığında kefal ile Ahmet Oklu takip etti. Dereceye giren yarışmacılar, olta takımı, balık yumurtası ve ikişer günlük ücretsiz konaklama ile ödüllendirildi. Dereceye girenlerin ödülünü Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan verdi.Festivale kapsamındaki yarışları, Beyağaç Kaymakamı Necdet Özdemir, CHP\'li Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, Ortaca Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Erdoğan, AK Partili Beyağaç Belediye Başkanı Mustafa Akçay, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Karakuş, Ortaca İlçe Emniyet Müdürü Orhan Gürbüz, Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Lima, Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi (DALKO) Başkanı Arif Yalılı, Ortaca İlçe Jandarma Komutanı Evren Ekmekçi, Dalyan İztuzu Turizm ve Tanıtım Derneği Başkanı Sezgin Yiğit de izledi. Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Arif Yalılı, Dalyan\'ın kefali ile ünlü olduğunu belirtip, bölgenin marka değerini yükseltmek için \'Dalyan Kefali Festivali\' düzenlediklerini söyledi. Dalyan Kefal Festivali\'nin bu yıl 2\'incisini düzenledikleri belirten Yalılı, \"Dalyan\'ın asıl simgesinin caretta caretta değil, kefal balığıdır. Bu nedenle bölgenin ambleminin kefal olmasını istiyoruz\" dedi. Dalyan İztuzu Turizm ve Tanıtım Derneği Başkanı Sezgin Yiğit, festivalin Dalyan\'ın tanıtımının yanında Türk amatör balıkçılığının gelişmesi için de katkı sağladığını belirtip, \"Amacımız Dalyan Kefal Balığı Festivali\'ni geleneksel hale getirmek\" diye konuştu. Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Karakuş da bölgede kış turzmini canlandırmak ve turizmi 12 aya yaymak için büyük çaba içerisinde oldukmlarını belirtip, \"Dalyan kefalinin lezzeti diğer balıklara göre daha farklıdır. Kefal, her yerde yenilebilir. Ancak Dalyan kefali sadece Dalyan da yenir. Festival dolayısı ile binlerce kişi bölgeye akın etti. Birçok otel ve motelde doluluk ise yüzde 100\'e ulaştı\" dedi. Konuşmaların ardından etkinliğe katılanlar Grup Zakkum konseri ile coştu. Festivale katılanlara toplam 8 bin adet ekmek arası kefal dağıtıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Balık tutma yarışmasından görüntü

-Balık ekmek dağıtımından görüntü

-Ödül töreninden görüntü

-Konserden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Cihan KAYA / ORTACA, (Muğla), (DHA)



