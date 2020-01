DHA YURT BÜLTENİ-11

1)OKUL MÜDÜRÜ POMPALI TÜFEKLİ SALDIRIDA YAŞAMINI YİTİRDİ

İZMİR\'in Ödemiş İlçesi\'nde, görev yaptığı okulda pompalı tüfekli saldırıda ağır yaralanan 47 yaşındaki lise müdürü Ayhan Kökmen, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Jandarma olayın ardından 2\'si okuldan uzaklaştırılan öğrenci olmak üzere 3 kişiyi gözaltına aldı.

Ödemiş Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Ayhan Kökmen, bugün saat 15.00 sıralarında görev yaptığı okulda pompalı tüfekli saldırıya uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Kökmen, ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kökmen, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Jandarma, olayın şüphelisi olarak bir süre önce okuldan uzaklaştırıldıkları öğrenilen 11\'inci sınıf öğrencileri U.Y. (Uğurcan Yağcı) (16) ve İ.P. (İlhami Palaz) ile U.Y.\'nin babası B.Y.\'yi gözaltına aldı. Olayda kullanılan tüfeğin B.Y.ye ait olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Taylan YILDIRIM - Faruk ÇARK / ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)

2)ŞANLIURFA\'DA PAMUK YÜKLÜ KAMYONDA YANGIN

ŞANLIURFA\'da, hareket halindeki kamyonun kasasında çıkan yangında yüklü pamukların bir bölümü yandı. İpekyol Mahallesi\'nde giden sürücüsü belirlenemeyen 02 DY 520 pamuk yüklü kamyon, öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle alev aldı. Kamyonun kasasında bulunan pamukların yandığını görenler, sürücüyü uyardı. Bunun üzerine sürücü, kamyonu sağa çekip park ettikten sonra itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kısa sürede kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangın nedeniyle kamyonun kasasında bulanan pamukların bir bölümü yandı.

3)CHP\'Lİ AĞBABA: İSRAİL\'İ KORUYAN KÜRECİK KALKANI KALDIRILSIN

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, İslam İşbirliği Örgütü\'nün, Filistin\'in başkenti ilan ettiği Doğu Kudüs\'e Türkiye tarafından büyükelçilik açılmasını destekleyeceklerini belirterek, \"Şimdi buradan hükümete bir çağrı yapıyoruz; eğer çok samimiyse Kudüs konusunda, Amerika\'nın İsrail\'i korumaya yönelik kurmuş olduğu füze kalkanı derhal kapatılsın, hodri meydan\" dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, geçen hafta partisinin Battalgazi İlçe Kongresi\'nde seçilen Bahattin Öner\'i makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Ağbaba, Öner\'e görevinde başarılar dileyerek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'na yönelik \"Açık söylüyorum, sen bittin\" sözleri nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'ya tepki gösterdi. Soylu\'nun Türkiye\'de yaşayan insanlar için bir tehlike durumuna geldiğini savunan Ağbaba, şunları söyledi:

\"1 haftadan beri kamuoyunu meşgul eden, tehditleriyle bir İçişleri Bakanı koltuğunda oturan şahıs var. İçişleri Bakanı koltuğunda oturan şahıs, herkesin emniyet, can güvenliğinden sorumludur. Ama maalesef görmekteyiz ki İçişleri Bakanı kendisi bile, Türkiye\'de yaşayan insanlar için bir tehlike durumuna gelmiştir. İçişleri Bakanı kendini ispat etmeye, bir temiz belgesi almaya çalışmaktadır. İçişleri Bakanı, Türkiye siyasi tarihinde FETÖ\'den ihraç edilen ilk insandır. Kendi partisinden FETÖ\'cü olduğu için, Fethullahçı olduğu için ihraç edilmiştir. Geçmişte hem şu anki bulunduğu, sığındığı parti için söyledikleri ortada. \'Paçalarından yolsuzluk akıyor\' diyor kendisi. AKP ile ilgili Tayyip Erdoğan\'a \'Sen kim, Menderes olmak kim?\' diyen kendisi, \'Sen ülkeyi yönetemezsin, ülkeyi batırdın\' diyen kendisi. Şimdi temizlenmek, aklanmak için CHP\'ye, Genel Başkanı\'na saldırıyor. İçişleri Bakanı\'na yakışmayacak şekilde saldırıyor. Bu İçişleri Bakanı herkesin canını, malını; ülkede yaşayan herkesin can güvenliğini sağlamak için görevli olan İçişleri Bakanı kendisi Türkiye için bir tehlikedir artık. Kendisinin geçmişi bellidir. AKP\'ye en ağır hakaretleri yaparken, kendini bir koltuk uğruna pazarlamış birisidir. Onun tehditlerine de, pabuç bırakmayacağımızı herkesin bilmesini isteriz. Genel Başkanımıza, bizlere, asla bu tehditlere boyun eğmeyiz, ondan da çekinmeyiz. Bir gensorusu verdik İçişleri Bakanı ile ilgili. İçişleri Bakanı\'nın, her icraatını daha fazla mercek altına alacağız.\"

\"KÜRECİK FÜZE KALKANI KALDIRILSIN\"

Ağbaba, İslam İşbirliği Örgütü\'nün Doğu Kudüs\'ü Filistin\'in başkenti olarak karar almasını değerlendiren Ağbaba, Türkiye\'nin Doğu Kudüs\'e büyükelçilik açması durumunda destek vereceklerini ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump\'un Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıma kararına en iyi cevabın Kürecik\'teki ABD füze kalkanı radar sisteminin kaldırılması olacağını ifade eden Ağbaba, şöyle devam etti:\"Dün İslam İşbirliği Örgütü toplandı, önemli bir karar aldı. Doğu Kudüs\'ün, Filistin\'in başkenti olarak tanınması kararı alındı. Genel Başkanımız \'Doğu Kudüs\'ten derhal bir büyükelçilik açın\' çağrısı yaptı. Bunu desteklediğimizi söylemek istiyorum. Kudüs\'le ilgili ABD\'nin yapmış olduğu şeye en güzel cevap, Malatya\'dan verilmesi lazım. 2011\'de biliyorsunuz İsrail\'i korumaya yönelik Kürek\'e bir füze kalkanı yapıldı. O dönemki Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Sinirlioğlu itiraf etti; \'İsrail\'i korumaya yönelik bir kalkandır\' dedi. Suriye\'den, İran\'daki atılacak füzeleri buradan tespit edip, Hollanda\'ya ve İsrail\'e bildiren bir üçlü yapının en önemli yanıdır, en önemli yapısıdır İsrail kalkanı. Hükümete çağrı yapıyoruz; eğer çok samimiyse Kudüs konusunda, ABD\'nin İsrail\'i korumaya yönelik kurmuş olduğu füze kalkanı derhal kapatılsın, hodri meydan. Biz de senin arkandayız. Gel Kürecik\'i, Anadolu\'yu İsrail\'in güvenliği için hedef yapan bu kalkanı, bizim topraklarımızdan kaldır. Biz bu topraklarda İsrail devletini korumaya yönelik füze kalkanının hedefi olmak istemiyoruz, onun bir aracı da olmak istemiyoruz. Madem Kudüs konusunda bu kadar samimiyiz, verilecek en güzel cevaplardan birisi budur.\"Ağbaba, İstanbul\'da Ataşehir Belediye Başkanı Battal İzgeldi\'nin görevden alınmasıyla de, \"Ataşehir Belediye Başkanı\'nın görevden alınması, tamamen siyasi bir operasyondur. Tamamen Cumhuriyet Halk Partisi\'ne yönelik bir operasyondur. Bunun yolu yöntemi bellidir\" dedi.

4)AYVACIK\'TA 30 KAÇAK YAKALANDI

ÇANAKKALE\'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na geçmek isteyen 30 kaçak yakalandı. Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı\'na bağlı ekipler, Büyükhusun Köyü sahilindeki zeytinlik alanda bir grup kaçağın yasa dışı geçiş için hazırlık yaptığını öğrenince bu sabah operasyon düzenledi. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 30 kaçak, operasyonla yakalandı. Yakalanan kaçaklar, minibüsle Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı\'na getirildi. Kaçaklar, işlemlerinin ardından, Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi\'ne teslim edildi.

5) ANTALYALI ESNAF VE VATANDAŞ YILBAŞI SÜSÜ İSTİYOR

ANTALYA\'da esnaf ve kent sakinleri, yılbaşı için süsleme hazırlığı olmamasından dert yandı. Esnaf, sadeliğin turizm kentine yakışmadığını söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Menderes Türel de süsleme çağrısında bulunan turizmcilere elinin taşın altına koyması çağrısında bulundu.. Yeni yıla sayılı gün kala turizmin başkenti Antalya\'da yılbaşını çağrıştıracak hiçbir hazırlığın yapılmadığı dikkati çekti. Kentin yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu 100\'üncü Yıl Bulvarı, Kazım Özalp Caddesi, Cumhuriyet Meydanı ile tarihi Kaleiçi ve Saat Kulesi çevresinde de sadelik göze çarpıyor. Hem esnaf hem de kent sakinleri sadelikten dert yandı.

Kalekapısı Esnaflarını Güçlendirme ve Kalkındırma Derneği Başkanı Hasan Kilit, sadeliğin bir turizm kentine yakışmadığını söyledi. Hazırlığın olmamasının kendilerini üzdüğünü belirten Kilit, \"Burası şehrin kalbi, şehrin nefes aldığı bir yer. Burada böyle bir sessizlik varken diğer bölgeleri tahmin etmek zor değil. Ekonomik darlık var, süslendiği zaman burada biraz olsun etkinlik oluyordu\" dedi. Kent merkezi süslendiği zaman turistlerin süslü yerlere gelip fotoğraf çektirdiğini ve esnaftan alışveriş yaptığını söyleyen Kilit, şöyle konuştu:

\"Buranın rengarenk süslenmesi, her milletten insanın eğleneceği bir yer olması lazımdı. Ancak kendi kendimize kaldık. Dikkat ederseniz burada oturanlar, dolaşanlar hep emekli insanlar. Burası simge sokağımız, buranın daha canlı olması lazımdı. Buranın süslendiği zamanlarda turist grupları sırf o süsleri görmek için geliyordu.\"

Kaleiçi\'nde 4 işyeri sahibi olan işletmeci Özgür Çetin de mevcut durumdan memnun olmadığını ifade etti. Bir an önce renklendirme ve ışıklandırma çalışmalarının yapılması gerektiğini kaydeden Çetin, \"Şehrin merkezinin daha renkli olmasını isterdim. Bu sadece beni değil turizmi ve Antalya\'yı ilgilendirin bir şey. Bence bir an önce renklenmesi lazım. Yılbaşına özel etkinlikler düzenlenmeli. Her geçen gün biraz daha ihtişamlı görüntüden uzaklaştık\" dedi.

Cumhuriyet Meydanı ve Kaleiçi\'nde 15 işletmenin sahibi olan Sadık Balık da 20 yıldır Antalya\'da esnaflık yaptığını, ancak bu duruma alışık olmadığını söyledi. Antalya\'nın daha süslü olmasını beklediklerini ifade eden Balık, \"Şu anda işlerimiz durgun. Yılbaşı havası yok. Süsleme olsaydı daha farklı olurdu. İş yerlerinde, yollarda, aydınlatmalarda renklendirme ışıklandırma ve süsleme yapılabilirdi\" diye konuştu.

Kıbrıs\'ta yaşayan Antalya\'ya tatile gelen Eray Hansu da kentin sadeliğinden dert yandı. Alışverişe çıktıklarını, ancak kentin çok sakin olduğunu belirten Hansu, \"Sanki sıradan bir gün gibi geliyor bana. Her sabah işe gidip akşam işten gelir gibi bir hali var kentin\" dedi.

BAŞKAN TÜREL: \'ÇAĞRIDA BULUNANLAR ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYSUN\'

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise yılbaşı süslemesi ile ilgili belediye olarak imkan dahilinde bir çalışma yürüttüklerini söyledi. Bunu yeterli görmeyen çevrelerin olabileceğini belirten Türel, özellikle turizm sektörünün bu konuda daha iyi bir uygulama yapılması talebi olduğunu kaydetti. Türel, \"Bu uygulamaları geçmişte de Antalya\'nın en önemli turizm gruplarıdan biri talep etmişti. O dönemde Antalya\'nın bütün meydanları bu uygalamayı yapmak isteyen turizmcilere açıktır demiştik. Örnek bir çalışma Cumhuriyet Meydanı\'nda yapılmıştı. Şimdi de bu çağrıda bulunan bütün turizmcilere Antalya\'nın bütün cadde ve sokaklarını açıyoruz. İstedikleri gibi kendileri sponsor olmak kaydıyla kendi firmalarının reklamlarını istedikleri gibi yapmak kaydıyla aydınlatma çalışmalarına katkı koyabilirler. Bu çağrıda bulunanlara elini taşın altına koymasını beklerim. Biz çalışmaları elimizdeki imkanlarla yapıyoruz. Bu önerileri getiren arkadaşlar şimdi gereğini yapsınlar. Antalya\'da hangi caddeyi istiyorlarsa biz onlara tahsis edelim\" diye yanıt verdi.

6)TEKİRDAĞ DİSK ÜYELERİNDEN \'TAŞERON\' TEPKİSİ

TEKİRDAĞ\'da DİSK ve konfederasyona bağlı sendika üyeleri, hükümetin taşeron kadrolarında \'ayrımcılık\' yaptığını öne sürerek protesto eylemi düzenledi. Toplanan kalabalık adına konuşan DİSK Trakya Bölge Temsilcisi Salim Şen, taşeron işçilerin kadroya alınmasında güvenlik soruşturması uygulamasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu\'nun (DİSK) Tekirdağ\'daki üyeleri hükümetin \'taşeron kadro\' açıklamalarına karşı protesto eylemi düzenledi. Tuğlalı parkta bir araya gelen sendikalılar adına konuşan Trakya Bölge Temsilcisi Salim Şen, güvenlik soruşturması uygulamasını kabul etmediklerini söyledi. Taşeron işçi biçiminin Ak Parti iktidarıyla birlikte başladığını ifade eden Şen, \"Taşeron çalıştırma biçimi AKP iktidara geldikten sonra kamuda ve belediyelerde esas istihdam biçimi haline geldi. AKP döneminde sayıları hızla artan yüz binlerce taşeron işçisi yıllardır akla, mantığı, hukuka ve insan haklarına aykırı biçimde çalıştırılırken, taşeron şirketlere kamudan büyük bir gelir transferi sağlandı. Her seçim dönemi yüz binlerce işçinin umutlarıyla oynandı, seçim sonrası verilen sözler unutuldu. Taşeron işçilerin kadroya alınmasında güvenlik soruşturması uygulaması kabul edilemez. İşçilerin güvenlik soruşturmasından geçirilmesinin yasal zemini yoktur. Dahası buna gerek de yoktur. Çünkü kadroya alınan işçiler bugüne kadar yaptıkları işleri yapmaya devem edecek. Bugüne kadar bu işleri yapan işçiler güvenlik açısından bir sorun oluşturmadıysa güvenlik soruşturmasına neden ihtiyaç duyuluyor? Kaygımız güvenlik soruşturması bahanesiyle siyasal ayrımcılık yapılması ve partizanlık yaşanmasıdır. Taşeron işçilerin kadroya alınmasında güvenlik soruşturması koşulu olmamalı, adli sicil kaydı yeterli olmalıdır\" şeklinde konuştu.

Grup, açıklamaların ardından dağıldı.

7)HAMSİNİN FİYATI 1 AYDA 1,5 LİRADAN 15 LİRAYA YÜKSELDİ

KARADENİZ\'de hamsinin azlığı tezgahlardaki fiyatlara da yansıdı. Balıkçı Bülent Kurt, geçen ay kilosu1,5 liraya satılan hamsiyi bu ay kilosu 15 liraya sattığını söyleyerek, \"Hamsi artık vitrinlik oldu\" dedi.

Karadeniz\'de avlanan balıkçılar, Kasım ayında bollaşan hamsinin Aralık ayında kesilmesiyle hayal kırıklığına uğradı. Kasım ayında kilosu 1,5 liraya kadar düşen hamsi, 1 ay sonra kilosu 15 liraya kadar yükseldi. Tezgahta istavrit 15 lira, mezgit 20 lira, barbun 25 lira, çinakop 25 lira, uskumru ise 25 liradan satışa sunuldu. 15 yıllık balıkçı Bülent Kurt, pahalı olan hamsiye halkın da rağbet göstermediğini söyledi. Geçen yıl Aralık ayında kilosunu 5 liradan sattığı hamsiyi bu yıl kilosu 15 liradan sattığını ifade eden Bülent Kurt, \"Karadeniz\'de hamsi bitti şu anda. Olanları görüyorsunuz. İstavrit var, yerli uskumru var. Hamsi diye bir şey yok. Hamsi Gürcistan\'a doğru gitti. Olan hamsinin kilosu da 15 lira ile 25 lira arasında. Karadeniz bitmiştir. Pahalı olmasının sebebi balığın az çıkmasından ve özellikle bilinçsiz avlanmadan kaynaklanıyor. Seneye daha kötü olacak. Ufak hamsi tutuyorlar. Yem fabrikasına gönderiyorlar. Hiç halkı düşünen yok. Büyük tekne sahipleri hep kendilerini düşünüyorlar. Onun için bakın Karadeniz ne hale geldi. 2-3 yıl sonra böyle giderse hamsiyi tezgahlarda değil, resimlerde göreceğiz. Hamsi artık vitrinlik. Pazartesi havalar soğuyor. Geri döner diye umut ediyoruz\" dedi.

8DİYANET İŞLERİ ESKİ BAŞKANI MEHMET GÖRMEZ, İSMİNİ TAŞIYAN OKULU AÇTI

DİYANET İşleri eski Başkanı Mehmet Görmez, memleketi Gaziantep’te Şahinbey Belediyesi tarafından yaptırılarak ismi verilen İmam Hatip Ortaokulu’nun açılışını yaptı.Şahinbey Belediyesi tarafından Şahintepe Mahallesi’nde yaptırılan Mehmet Görmez İmam Hatip Ortaokulu’nun açılış töreni düzenlendi. Törene; Görmez\'in yanı sıra Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, öğrenciler ve davetliler katıldı.Törende konuşan Vali Ali Yerlikaya, kentteki belediyelerin eğitim anlamında önemli çalışmaları olduğunu belirterek, şöyle dedi:

\"Ben çok şanslı bir valiyim. Belediye başkanlarımızın tamamı eğitim denilince, valilerini, il milli eğitim müdürlerini, 1150 okul müdürünü, öğretmenlerini, okul aile birliklerini hiçbir zaman boş çevirmediler. \'Her zaman sosyal belediyeciliğin içinde en büyük pay eğitimin\' dediler. Şahinbey Belediye Başkanımız benim dönemimde daha önce 3 okul yaptırdı, şimdi de bu okulun açılışını yapıyoruz. 4 devasa yapı, nerden baksanız 50 milyon liralık bir yatırım. Bunlar sadece okul yapıları. Bir de okul için veriler arsalar var.\"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise, belediye olarak eğitime büyük önem verdiklerini söyledi. Daha önce 3 okul daha yaparak eğitim sistemine dahil ettiklerini aktaran Tahmazoğlu, şöyle konuştu:

\"Sayın müftümüz ile konuştum merkezde 50\'ye yakın İmam Hatip Okulumuz oldu. Bu rakam yine de Türkiye ortalamasının gerisinde. İnşallah bunların sayısı daha da artacak. Belediyeler olarak da eğitime her anlamda katkılar sağlıyoruz. Büyükşehir, Şahinbey ve Şehitkamil belediyeleri olarak hem arsa anlamında hem okul yapımı anlamında katkılarımız sürüyor. Bu Şahinbey Belediyesi olarak bizim yaptığımız 4’üncü okul.\"

Mehmet Görmez de, konuşmasının başında İsrail’in Kudüs’ü başkent ilan etmesine değindi. Görmez, Kudüs’ün bir medeniyet bilinci olduğunu aktararak şöyle konuştu:

\"Bugünlerde hepimizin kalbimizdeki yarayı deşen Kudüs’ümüzün, Mescidi Aksa’mızın gerçek anlamda özgürlüğüne kavuşmasını yüce rabbimizden niyaz ediyorum. Çünkü Kudüs bilinci; sadece mabet, kutsal mekan bilinci değil, Kudüs; bir medeniyet, bir tarih, miraç bilinci. Kudüs bilinci bir yükseliş bilinci. Kudüs bilinci aynı zamanda bütün insanlık için bir barış bilinci, Kudüs; Haremeyn’siz, Haremeyn’siz; Kudüs olmaz. Kudüs’e sırtını çevirenler Haremeyn’e sahip de olamazlar, hadim de olamazlar. Onun için cenabı hak bugünlerde başta sayın Cumhurbaşkanı’mız olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Hükümeti’nin Kudüs meselesine verdiği önemden dolayı bu topraklarda yaşayan her mümin gibi onurlandığımızı ifade etmek istiyorum. Hiçbir zaman bizim Kudüs’ümüzü unutanlardan eylemesin.ö

Konuşmaların ardından okulun açılışı yapıldı.

