DHA YURT BÜLTENİ-11

SARIVELİLERDE, ÇOK SAYIDA KÖPEK VE KEDİ ZEHİRLENDİĞİ İDDİASI (ek)

1)ŞEHRİN HER KÖŞESİNDE KEDİ VE KÖPEK ÖLÜSÜ VAR

Karaman\'ın Sarıveliler İlçesi\'nde meydana gelen kedi ve köpek katliamı nedeniyle adeta şehrin her bir köşesi telef olmuş kedi ve köpeklerle dolu. İlçe halkı da bu duruma tepki gösterdi.Hurdacılık yapan Hasan Şengül (80), çöplük alana geldiğinde ölmüş kedi ve köpeklere rastladığını belirterek, \"Buraya geldiğimde her yerde kedi ve köpek ölüsü vardı. Bu sayı 10\'unun üzerindeydi. Hayvanları kim öldürüp buraya mı attılar yoksa zehirlenip burada mı öldüler belli değil.\" dedi.3 tane kedisinin öldüğünü ifade eden Veli Büyük (19), \"3 kedim vardı ve onlarda öldürülmüş. Bunu yapanın bir an önce bulunup, cezalandırılmasını istiyorum.\" dedi. Ziraat Odası Başkanı Bayram Ali Kaba, ilçede 2 gündür hayvan katliamının yapıldığını belirterek, \"İlçemizde son 2 gündür sokak aralarında kedi köpek katliamı yaşanmakta. Bunun sebebi de gözlediğim kadarıyla çok kuvvetli zehir kullanılmış. Tahminime göre yaban hayvanları için kullandığı zehrin olduğunu düşünüyorum. Eğer bu ilaç kullanıldıysa insan hayatını da etkiler.\" dedi. Kaba, kendine ait kedilerinde olduğu ancak 2 gündür kedilerini göremediğini söyledi.

MHP İlçe Başkanı Kasım Tunç, \" İlçemizde 200\'ün üzerinde kedi ve köpek ölümleri meydana geldi. Bizlerin sorunların ortaya çıkması amacıyla kamu kurum ve kuruluşları göreve davet ediyoruz. Bu konunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Bu ilçemizde yaşanan bir vahşet, bunu kınıyoruz.\" dedi.

Görüntü Dökümü

- Şehrin farklı noktalarında kedi ve köpek ölüleri

- İlçeden detay

- Röportajlar

(Haber- Kamera: Ali Rıza ETCİ ERMENEK KARAMAN DHA)

2)ALDATMA TARTIŞMASINDA ÜZERİNE KAYNAR SU DÖKEN EŞİNİ BIÇAKLADI

ADANA\'da Menderes C. (46), aldatma yüzünden çıkan tartışma sırasında üzerine sıcak su döken eşi Nuray C.\'yi (41) bıçakla yaraladı.

Olay, merkez Sarıçam ilçesindeki Gültepe Mahallesi\'nde sabah saatlerinde meydana geldi. 2 çocuk annesi Nuray C., kendisini başka bir kadınla aldattığı iddiasıyla eşi Menderes C. ile tartışmaya başladı Tartışma kısa sürede büyürken, Nuray C., sobanın üzerindeki çaydanlıkta bulunan sıcak suyu eşinin üzerine döktü. Vücudu yanan Menderes C., eşini kolundan ve karnından bıçakla yaraladı. Komşularının ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi\'ne, eşini ise Adana Şehir Hastanesi\'ne götürdü. Tedavileri devam eden çiftin hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.Olayı anlatan çiftin oğlu Bayram C. (19), \"Sabah annem, babamla tartıştı. Annem, babama, \'Başka bir kadınla kendisini aldattığını\' söyledi. Babamla aralarında tartışma büyüyünce annem sobanın üzerindeki çaydanlıktaki sıcak suyu babamın üzerine döktü. Babam da annemi bıçakladı. İkisi de hastane kaldırıldı\" dedi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

- Yatağın ve üzerindeki su lekelerinden görüntüler

- Çiftin oğlu Bayram C. ile röp.

- Bayram C. \'un evin olayın yaşandığı odaları göstermesi

- Bayram C.\'un evden çıkarken görüntüsü

- Evin dış görüntüleri

- Menderes C\'nin fotoğrafı

- Nuray C.\'nin fotoğrafı

SÜRE:01\'46\" BOYUT:108 mb

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)

3)EŞ KURBANI KADININ BABASI: YILBAŞINDA YANIMIZA GELECEKTİ, CENAZESİ GELDİ

KOCAELİ\'nin Dilovası ilçesinde tartıştığı eşi tarafından başına tabancayla ateş edilerek öldürülen 3 çocuk annesi Suna Ocakverdi (30) memleketi Burdur\'da toprağa verildi. Kızının hakkını savunacağını ve torunlarını alacağını söyleyen Hüseyin Yörük, \"Yılbaşında yanımıza gelecekti, cenazesi geldi\" dedi.

Dilovası\'na bağlı Tepecik Mahallesi\'nde oturan ve çiftçilik yapan Ünsal Ocakverdi (47) önceki gece bilinmeyen sebeple eşi Suna Ocakverdi ile tartıştı. Ünsal Ocakverdi daha sonra eşi Suna Ocakverdi\'ye ruhsatsız tabancası ile başına 4 el ateş ederek öldürdü.

TOPRAĞA VERİLDİ

Suna Ocakverdi\'nin cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu\'ndaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Burdur merkeze bağlı Kökez köyüne getirildi. Ocakverdi, köy camiinde öğle vakti kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

\"KIZIMIN HAKKINI SAVUNACAĞIM\"

Suna Ocakverdi\'nin babası Hüseyin Yörük (57), \"Kızım 12 yıllık evliydi. Aralarında geçimsizlik olup olmadığını bilmiyorum. Haftada iki gün kızımla telefonda görüşüyordum. Pazar günü telefonda hem kızımla hem de torunlarımla görüştüm. Yılbaşında yanımıza gelecekti, cenazesi geldi. Hukuki yollardan kızımın hakkını savunacağım. Savunmam lazım. Torunları alabilirsem alacağım, olmazsa Burdur\'da yurda aldıracağım. Televizyonlarda günde 2- 3 kadın cinayeti haberi görüyoruz. Çaresi yok\" dedi.

Görüntü Dökümü

- Caminin dıştan görünüşü

- Cami önündeki tabut

- Cenaze namazının kılınması

- Hocanın konuşması

- Cenazenin gidişi

- Defnedilmesi

- Baba Hüseyin Yörük ile röportaj

70 MB /// 02.16\"

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

4)SURİYE\'DEN AÇILAN ATEŞLE BİRECİK\'TE 1 İŞÇİ YARALANDI

ŞANLIURFA\'nın Birecik ilçesinde, sınır hattında modüler duvar örme işinde çalışan 1 işçi, Suriye tarafından PYD\'lilerin bulunduğu bölgeden ateş açılması sonucu yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde, Birecik\'in Süleyman Şah Türbesi\'nin bulunduğu sınır hattındaki Eşme Mahallesi\'nde meydana geldi. Sınır hattında modüler duvar örme işinde çalışan işçilere, PYD\'nin denetiminde bulunan Kobani\'nin kırsal bölgesinden ateş açıldı. Mermilerin isabet ettiği, ismi öğrenilemeyen 1 işçi yaralandı. Yaralı işçi, olay yerine çağrılan ambulansla Birecik Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Olayın ardından sınır hattında güvenlik önlemi alındı.

Görüntü Dökümü

- Birecik devlet hastanesine getirilen yaralı işçi

- Ambulanstan indirilen işçi sedyeyle acile götürülmesi

- Genel ve detay görüntüler

( Haber:Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 19 MB

5)ÇANAKKALE BOĞAZI\'NDA KİRLİLİK ALARMI

ÇANAKKALE\'de iskeleye bağlı bir tekne, lodosun etkisiyle sabaha karşı battı. Tekneden denize sintine suyunun boşalmasıyla ortaya çıkan kirlilik, yetkilileri harekete geçirirken; bölge, bariyer çekilerek güvenlik altına alındı.

Çanakkale Boğazı\'ndan geçerken, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince içinde kaçak göçmen olabileceği gerekçesiyle durdurulduktan sonra Gümrük İskelesi\'ne bağlanan ve yaklaşık 9 aydır sahipleri tarafından alınmayan \'Çınarlar 2\' adlı tekne, sabaha karşı kuvvetli esen lodos nedeniyle battı. Dalgalar nedeniyle iskeleye çarparak delindiği düşünülen, arka kısmı tamamen sulara gömülen tekneden denize sintine suyu boşalmaya başladı. Mazotlu pis suyun denizi kirletmesi ve rahatsız edici koku yaratması, vatandaşların tepkisini çekti.

Vatandaşların ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı ekipleri, bölgeye gelerek inceleme yaptı. Alınan numune sonucunda kirliliğin tespit edilmesi üzerine, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü (KEGM) görevlileri olay yerine gelerek, kirliliğin yayılmasını önlemek için bölge sosis bariyerle etrafını çevirdi.

Liman Başkanlığı yetkilileri, batan teknenin sahipleriyle irtibat kurulmaya çalışıldığını ve en kısa sürede sudan çıkarılarak daha uygun bir yere taşınacağını belirtti. Denizi kirletme suçundan da tekne sahiplerine idari para cezası kesileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

- Batan tekneden görüntü

- Bölgeye bariyer çekilmesinden görüntü

- Denizdeki kirlilikten görüntü

Haber- Kamera: Burak GEZEN / ÇANAKKALE, (DHA)

6)SOKAK HAYVANLARINA KÖPEK KULÜBESİ

ESKİŞEHİR Odunpazarı Belediyesi, kış mevsimi nedeniyle sokak hayvanları için yaptırdığı köpek kulübelerini park ve cadde kenarlarına kurdu.Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü, sokak hayvanlarının kış şartlarında ve soğuk havalardan etkilenmemesi için köpek kulübeleri yapıyor. Belediye ekipleri son olarak hayvanseverler Emel Topkaya, Semahat Gür ve Ertan Kavlak\'ın katkıları ile yaptırılan 6 adet köpek kulübesini 75\'inci Yıl Mahallesi\'ndeki Abdi İpekçi, Gün Sazak caddeleri ile Ahmet Uğurlu Parkı\'na yerleştirdi. Odunpazarı Belediyesi yetkilileri, köpek kulübeleri ile ilgili çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Görüntü dökümü:

-----------------------

-Bir sokak köpeğinin görüntüsü,

-Kulübelerin belediye görevlilileri tarafından kamyonetten indirilmesi,

-Köpek kulübelerinin belirlenen yerlere konulmasındandan çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera:ESKİŞEHİR,(DHA)

7)ÇALDIKLARI OTOMOBİLLE KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDILAR

GAZİANTEP\'te, polisi fark edince çaldıkları otomobille kaçmaya çalışan 2 kişi, kovalama sonucu yakalanıp gözaltına alındı.

İbrahimli Mahallesi\'nde Mehmet Fadıloğlu\'na ait park halindeki 27 V 2071 plakalı otomobil, sabah saatlerinde çalındı. Bölgede dar alan çalışması yapan polisler, çalınan otomobili öğle saatlerinde Merveşehir Mahallesi\'nde fark edince durdurmak istedi. Polislerin \'dur\' ihtarına uymayan 2 kişi, otomobil ile Mevlana Mahallesi\'nde ters şeride girdi. Ootomobilin lastiği patlayınca şüpheliler inip koşmaya başladı. Polisin takip ettiği F.Ö. ve Ö.Y., kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen ve çok sayıda suç kaydı bulunduğu belirtilen şüpheliler emniyete götürülürken, otomobil sahibine teslim edildi.

Görüntü Dökümü

- Olay yeri

- Durdurulan otomobil

- Şüphelilerin gözaltına alınması

- Polis araçları

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 69 MB

8)CEZAEVİNDE YATAĞINI YAKTI

İZMİR\'in Aliağa İlçesi\'ndeki cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlülerden biri, yatağını ateşe vererek yangın çıkardı.

Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü\'nde adli tutuklu ve hükümlülerin bulunduğu bölümde kalan bir kişi, kendi yatağını ateşe vererek yangın çıkardı. Küçük çaplı olduğu belirtilen yangın, görevlilerin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ALİAĞA (İzmir), (DHA)

9)ARTVİN\'DE AMATÖR BALIKÇININ OLTASINDA 40 KİLOLUK YAYIN BALLIĞI TAKILDI

ARTVİN\'in Borçka ilçesindeki baraj gölünde balık avlayan İbrahim Özçelik’in oltasına, 40 kilo ağırlığında ve 2 metre 10 santimtere uzunluğunda yayın balığı takıldı. Özçelik, bir yakının da yardımı sayesinde uzun uğraşlar sonucu sudan çıkarttığı balığı komşuları arasında paylaştı.

İzmir\'de yaşayan 60 yaşındaki emekli İbrahim Özçelik, tatil için bulunduğu memleketi Borçka İlçesindeki baraj gölünde avlandığı sırada bugüne kadar hiç rastlamadığı bir balık türüne rastladı. Oltaya takılan 40 kilo ağırlığında ve 2 metre 10 santim uzunluğunda balığı sudan çıkartmakta güçlük çeken Özçelik bir yeğeni İkram Özçelik\'ten yardım istedi. Bölgede türüne nadir rastlanan balık uzun uğraşlar sonucu gölden çıkartıldı.

BALIĞI KOMŞULARIYLA PAYLAŞTI

Balık avlanmayı hobi olarak yaptığını belirten İbrahim Özçelik, sudan çıkarttıkları balığı komşuları arasında pay ederek dağıttığını söyledi. Küçük yaştan itibaren amatör balıkçılıkla yakından ilgilenen Özçelik “Eskiden beri amatör balıkçılığa ilgim var, ilk kez böyle büyük bir balık yakaladım. 40 kilo gelen dev yayın balığını komşulara kilo kilo pay ederek ikram ettim\" dedi.

Görüntü Dökümü

Balığın yakalanma anı görüntüleri

Haber: Adem GÜNGÖR ARTVİN-DHA

10)ARALIK AYINDA DENİZ KEYFİ

TÜRKİYE genelinde soğuk hava etkili olurken, Antalya\'da yerli ve yabancı turistler denize girdi.

Antalya\'da hava sıcaklığının 19.5 derece deniz suyu sıcaklığının 19 derece olduğu dünyaca ünlü Konyaaltı Sahilinde yerli ve yabancı turistler, denizin keyfini çıkardı. Sahil, havanın güzel olması nedeniyle balık tutup spor yapan ve denize girenlerle doldu.

Denize giren Rus turistler, Antalya\'yı çok sevdiklerini, hava da güzel olunca hemen sahile geldiklerini belirtti.

Görüntü Dökümü

Palmiye yaprağının arasından güneş görüntüsü

Yürüyenlerden görüntü

Denizde yüzenlerin görüntüsü

Güneşlenen Rus kadınların görüntüsü

Rus kadının denize girmesi

Sahilde güneşlenenlerin görüntüsü

Sahilde bank ta oturanların görüntüsü

Detaylar

367 MB /// 03.20

Haber: Bülent TATOĞULLARI-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

