DHA YURT BÜLTENİ-11

1)KALP KRİZİNDEN ÖLEN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ AMASYA’DA TOPRAĞA VERİLDİ

ERZURUM, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi (KKEF) Tarih Öğretmenliği Bölümü 3\'üncü sınıf öğrencisi, Kadir Kaan Keten (21) 3 gün önce aşırı kiloya bağlı solunum yetmezliği ve kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Keten’in cenazesi bugün memleketi Amasya’da toprağa verildi. Erzurum, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi (KKEF) Tarih Öğretmenliği Bölümü 3\'üncü sınıf öğrencisi, 160 kiloluk Kadir Kaan Keten’in cenazesi Erzurum Adli Tıp Kurumu\'nda yapılan otopsi sonrası memleketi Amasya’ya getirildi. Keten’in cenazesi öğle namazına müteakip Hz. Ömer camiinde kılınan cenaze namazının ardından Yuvacık köyü aile kabristanlığına defnedildi. Cenazeye, Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Dümen, Sağlık İl Müdürü Dr. Öner Nergiz, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdullah Kodek’in yanı sıra Üniversite Öğrencisi olan Keten’in ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Üniversite öğrencisi Keten’in babası Nuri Keten’in (52) iki hafta önce çatıdan düşerek belini ve kolunu kırdı. Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde belinden ameliyat olan ve platin takılan Baba Keten 3 gün önce oğlunun ölüm haberini aldı. Cenazeye kolu alçılı gelen ve yakınlarının yardımlarıyla ayakta durmaya çalışan acılı baba taziyeleri oturduğu yerden kabul etti. Erzurum, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi (KKEF) Tarih Öğretmenliği Bölümü 3\'üncü sınıf öğrencisi, Kadir Kaan Keten (21) 3 gün önce Palandöken ilçesi Müftü Solakzade Mahallesi Mimar Sinan Caddesi\'ndeki öğrenci evinde arkadaşı Burak B., tarafından yatağında otur halde bulundu. 160 kilo olduğu iddia edilen Keten\'in ölüm nedeninin ilk belirlemelere göre, aşırı kiloya bağlı olarak solunum yetmezliği ve kalp krizi olduğu tespit edildi.

Görüntü Dökümü:

--------------

-Üniversite öğrencisinin cenazesinden detay

-İki hafta önce çatıdan düşen ve ameliyat olan babadan detay

-Cenaze namazı kılınmasından detay

-Diğer detaylar

(SÜRE: 3:21-BOYUT 375 MB)

Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA,(DHA)-

=========================================================

2)DUMANLARIN KAPLADIĞI BİNADA MAHSUR KALDILAR

KOCAELİ\'nin Darıca ilçesinde alt katta bulunan bir dairede çıkan yangında dumanlar apartmanı sardı. Binanın 5 ve 6\'ncı katlarında mahsur kalan 2 kişi itfaiye merdiveninin yetişmemesi nedeniyle binanın merdivenlerinden indirildi. Dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Öğle saatlerinde, Darıca Bayramoğlu Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde bulunan 8 katlı binanın alt katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanlar apartmanı sararken, yangını fark edenler dışarı çıktı. Binanın 5 ve 6\'ncı katlarında bulunan dairelerde ise 2 kişi mahsur kaldı. 2 kişi pencerelere çıkarak kurtarılmayı bekledi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, itfaiye merdiveninin katlara ulaşamaması üzerine 2 kişiyi bina merdivenlerinden indirdi. 112 Acil ekipleri dumandan etkilenen 2 kişiyi Farabi Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

-----------------------

Binadan görüntü

Kurtarılmayı bekleyen 2 kişinin pencerelerdeki bekleyişi

Kurtarılanlara sağlık ekiplerinin müdahalesi

HABER-KAMERA: Erol POLAT- DARICA(Kocaeli), (DHA)

========================================================

3)ISITMA SİSTEMİ DEVREYE SOKULMAYAN OKULDA SOĞUKTA DERS

ŞANLIURFA\'da bu yıl hizmete giren Şehit Abdulkadir Oğuz Anadolu İmam Hatip Lisesi\'nde eğitim gören öğrenciler, ısınma sorunun yaşandığı okulun sınıflarında derste mont, kaban ve seccadeye sarılarak ısınmaya çalışıyor. Hava sıcaklığının 5 dereceye kadar düştüğü kentte Buhara Mahallesi\'nde bulunan Şehit Abdulkadir Oğuz Anadolu İmam Hatip Lisesi, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında açıldı. Bu yıl hizmete giren ancak birçok eksikliği tamamlanmadan eğitime açıldığı belirtilen 600 öğrencinin eğitim ve öğretim gördüğü okulun ısıtma sisteminin son kontrolleri yapılıp devreye alınmadığı için öğrenciler, soğuk sınıflarda ders işliyor. Öğrenciler sınıflarda ısınmak için mont, kaban, seccade ve bereyle oturuyor. Yine okulun kantin ihalesi yapılmadığı için yiyecek ve içecek ihtiyacını karışlamakta güçlük çeken öğrenciler, okul çıkışı saatlerinde ise oldukça tehlikeli olan Şanlıurfa-Gaziantep yolu üzerinde bariyerlerden atlayarak karşıya geçmeye çalışıyor. Dönem başından beri yaşadıkları sıkıntıların giderilmediğine tepki gösteren bir grup öğrenci, okul çıkışında ısınmak için güneşli olan yolun yamacında toplanarak yetkililere seslendi. Öğrenciler, her gün tehlikeli olan bu yolda bir arkadaşlarının ölümüne şahit olduklarını, bunun için üst veya alt geçit yapılmasını istedi.

İsmini vermek istemeyen bir öğrenci, \"Bizler yetkililerden yardım bekliyoruz. Aralık ayında olmamız nedeniyle halen okulumuzun ısınma problemi çözülmedi. Defalarca okul idaresi ve Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileriyle konuştuk, hep bizi oyaladılar. Bu yüzden birçok arkadaşımız hastalandığı için okula gelemiyor. Uzun süredir bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Böyle giderse hiçbir öğrenci okula gelmeyecek. Havanın çok soğuk olduğu bu günlerde sınıflarda durulmuyor. Yine 600 öğrencinin eğitim gördüğü bu okulda bir kantin bile yok. Bir an önce bu sorunlarımızın çözülmesini istiyoruz\" dedi.

Okul idarecileri ise, ısınma problemi için görüşmelerin yapıldığı ve sorunun en kısa zamanda giderileceğini ifade etti.

Görüntü Dökümü

-----------------------

- Okul zili çalması öğrenciler dışarı çıkması

- Güneşli alanda toplanan öğrenciler

- Yaşadıkları sorunları anlatan öğrenciler

- Tehlikeli yoldan geçen öğrenciler

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 364 MB

==========================================================

4)NEVŞEHİR’DE CUMA NAMAZI SONRASINDA \'KUDÜS\' PROTESTOSU



NEVŞEHİR’de, ABD Başkanı Donald Trump\'ın, Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıma ve Tel Aviv\'deki büyükelçiliklerini Kudüs\'e taşıma kararı, cuma namazı sonrasında kınandı.

Kent merkezindeki Kurşunlu Camii\'ndeki cuma namazı çıkışında Ak Parti Gençlik il başkanlığının düzenlediği basın açıklamasına Ak Parti Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Murat Göktürk, Ebubekir Gizligider, İl Bşkanı Mustafa Rauf Yanar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve camiiden çıkanlar katıldı. Gençlik Kolları il Başkanı Ahmet Dolaşmaz yaptığı basın bildirisinde şöyle dedi:\"Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın hukuksuz Kudüs açıklaması, insanlık vicdanını yaralamış ve bölgemizdeki sorunları derinleştirmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın kesin şekilde ilan ettiği üzere Kudüs, tüm Müslümanların kırmızı çizgisidir.Bu, bölgemizde barışı ve istikrarı tehdit etmeye yönelik bir adımdır. Alınan kararın, İsrail ve Filistin toplumları arasındaki husumeti arttırmaktan başka sonucu olmayacaktır. Asla kabul edilemez gördüğümüz bu karardan en kısa sürede dönülmelidir. İslam’ın sesini susturmak, kendi kurguları olan terör örgütlerini bahane ederek Müslümanların iradelerini esir etmek isteyenler, tarihte defalarca olduğu gibi yine hüsrana uğrayacaklardır. Dünyadaki tüm Müslümanların, İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı olan Türkiye’nin çağrısına kulak vererek Kudüs’e sahip çıkacağına inanıyoruz.Kudüs davasının sonuna kadar takipçisi olacağız.\"

Görüntü Dökümü

-------------------------

-Göreme\'de yaşayan İrfan Temur,İsrail bayrağını ayağının altında İsrail bayrağını çiğnemesi

-İsrail Bayrağı ve Amerika bayrağını yakması

-İrfan Temur \'un açıklaması

Haber - Kamera: Sinan KORKMAZER /NEVŞEHİR,DHA)

2 Dakika 57 Saniye 187 -MB



=====================================================

