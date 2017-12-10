DHA YURT BÜLTENİ-11

Bakan Eroğlu: Kudüs gözbebeğimiz /EK

13 TESİSİN TEMELİNİ ATTI

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Burdur programı kapsamında toplam yatırım bedeli 81 milyon lira olan, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilecek 12 ve Doğa Koruma ile Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak 1 tesisin temel atma törenine katıldı. Bakan Eroğlu, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konferans Salonu\'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, bakanlığının ve hükümetin Burdur\'a yaptığı hizmetleri anlattı.

Burdur\'a Afyonkarahisar\'dan geldiğini söyleyen Bakan Eroğlu, \"Gelirken, heybemiz dolu geldik. Yollar, Afyon kaymağı gibi oldu. Bunun için Başbakan\'ımıza teşekkür ediyorum. Şubat ayında geldiğimde 124 müjde vermiştim. Bunların 96\'sı bitti, 28\'inin de inşaatları hızla devam ediyor. Burdur\'a çok büyük önem veriyoruz. DSİ Burdur\'da destan yazıyor. Yılbaşından bu yana DSİ 220 milyon lira yatırım yaptı. Kişi başına Orman ve Su İşleri Bakanlığı olarak en fazla yatırım yapılan il Burdur. Burdur, her şeyin en güzeline layık. Şu ana kadar hükümetimiz, Burdur\'a 6 milyar liralık yatırım yapmış. 1 milyar 280 milyon lira ile bütün bakanlıklar arasında birinci sırada biz varız. Yaptık, yapıyoruz, yapacağız. 12 baraj, çok sayıda gölet yaptık. 219 bin dekar araziyi sulamaya açtık. Çiftçilerin bu sulamalardan ilave zirai gelir artışı yılda 326 milyon TL oldu\" diye konuştu. Burdur Gölü Eylem Planı\'nın hazırlandığını da dile getiren Eroğlu, \"İnşallah, Burdur Gölü ile ilgili de büyük bir çalışma yapacağız. Hizmette sınır yok. Hayatımda imkansız denen bir şey görmedim\" dedi. Bakan Eroğlu, konuşmaların ardından protokol üyeleriyle birlikte tesislerin temelini attı. Daha sonra ORKÖY ve gelir getirici tür sertifikaları ile ceviz, badem, lavanta, mahlep, dut ve zerdali fidan türlerinden oluşan toplam 2500 fidan da Burdurlulara ücretsiz dağıtıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Bakan Eroğlu\'nun konuşması

- Salondan detay

- Temel atma

- Detay

165 MB /// 05.19\"

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

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Ağaç otomobilin üzerine devrildi

KÜTAHYA\'da şiddetli rüzgar nedeniyle kökünden sökülen ağaç park halindeki bir otomobilin üzerine devrildi.

Olay Fatih Mahallesi Nurettin Ok Caddesi\'nde meydana geldi. Kent merkezinde etkili olan şiddetli rüzgardan devrilen ağaç park halindeki bulunan 43 NT 027 plakalı otomobilin üzerine düştü. Olayda kimse yaralanmazken kökünden sökülerek devrilen ağaç caddeyi trafiğe kapattı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Belediye yetkililerinin ağacı kaldırmalarının ardından cadde trafiğe açıldı.

Görüntü dökümü:

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-Derilen ağacın,

-Üzerine ağaç devrien otomobilin,

-Vatandaşların ve trafiğe kapanan caddenin çekilen görüntüleri

Haber-Kamera:Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA)

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Minibüsün çarptığı park halindeki otomobil, evin odasına girdi

TRABZON\'da içerisinde sürücü bulanmayan ve el freni çekilmesi unutulan servis minibüsü, kontrolden çıkarak bir site önünde park halindeki otomobile çarptı. Çarpanın etkisiyle binanın giriş katında bir evin odasının duvarını kıran otomobil, apartman boşluğunda asılı kaldı. Kimsenin yaralanmadığı kaza anı da siteye ait güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Çukurçayır Mahallesi, Vadikent Sitesi\'nde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre çevrede bir işyerine giren Yakup U.\'nun el frenini çekmeyi unuttuğu 61 S 0382 plakalı servis minibüsü, bayır aşağı hareket etti. İçerisinde sürücü bulunmayan minibüs siteye ait demir korkulukları da aşarak park halindeki Özlem A.\'ya ait 61 BC 862 plakalı otomobile çarptı. Çarpanın etkisiyle içerisinde sürücü bulunmayan otomobil, apartmanın giriş katındaki bir evin odasının duvarını da kırarak, apartman boşluğunda asılı kaldı. Şan eseri kimsenin yaralanmadığı kazada iki araç ve Kadir Arslan\'a ait evde büyük hasar oluştu. Apartman boşluğunda asılı kalan otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kaza sonrası şaşkın yaşayan çevre sakinleri büyük bir gürültü duyduklarını ve deprem olduğu düşüncesine kapıldıklarını söyledi. Bu arada kaza anı da siteye ait güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kaza sonrası görüntüler

-Kaza anı görüntüleri

-Detaylar

HABER KAMERA: FATİH TURAN/TRABZON,(DHA)

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Uluçınar Derneği\'nden Kudüs protestosu

ULUÇINAR Derneği Balıkesir Şube Başkanı Abdülmetin Tokgöz, tüm müslümanların Kudüs\'e sahip çıkması gerektiğini belirtti.

Uluçınar Derneği Balıkesir Şubesi, ABD Başkanı Donalp Trump\'ın Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıdıklarını açıklamasının ardından bugün saat 15.00\'te Ali Hikmet Paşa Meydanı\'nda eylem yaptı. Eyleme çoğunluğu çocuk olmak üzere yüz civarında dernek üyesi ve vatandaş ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile katıldı. Grubun ilginç kıyafetleri dikkat çekerken, derneğin etkinliği besmele çekilerek başlatıldı, ardından Irak\'tan Türkiye\'ye gelip yerleşen Abdurrahman Saad Hoca\'nın tilavetiyle sürdü. Uluçınar Derneği Balıkesir Şubesi Başkanı Abdülmetin Tokgöz, tüm müslümanların Kudüs\'e sahip çıkması gerektiğini belirtti. İlk kutsal mescitlerden biri olan Mescid-i Aksa\'nın 50 yıldır parmaklıkların ardında olduğunu, bir milyar 500 bin müslümanın bu zulme dayanamadığını bu nedenle müslümanların uyanması gerektiğini hatılatan Tokgöz, \"Ey müslüman gündem senin elinde. Ya Mescid-i Aksa, ya siyon mabedi. Silah al git demiyoruz. Ancak her konumda bu konu gündemde tutulacak. Unutmak ihanettir, unutursan yıkarlar. Bu gün Kudüs\'e girenler yarın İstanbul\'a demir atarlar. Kudüs son kalemizdir. Kendinizi Kudüs Davası\'nın bir neferi gibi görün\" diye konuştu. Tokgöz\'ün konuşmasının ardından etkinliğe katılan grup dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Ali Hikmet Paşa meydanında toplanan dernek üyelerinin ilginç kıyafetlerinden görüntü,

- Iraklı hoca Abdurrahman Saad\'ın Kuran okumasından görüntü,

- Abdülmetin Tokgöz\'ün konuşmasından görüntü.

Haber - Kamera: Hilmi DUYAR / BALIKESİR, (DHA)

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İntihar etmek için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılıp öldü

KOCAELİ\'nin Gebze ilçesinde intihar etmek için elektrik direğine çıkan kişi elektrik akımına kapılarak aşağı düşüp öldü.

Olay, Gebze İstasyon Mahallesi Şehit Gökhan Hüseyinoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. İntihar etmek için elektrik direğine çıkan kimliği belirsiz kişi iddiaya göre çocuklarını görmek istediğini söyledi. Yüksek gerilim hattına dokunan kişi akıma kapılarak direkten aşağı düştü. Olay yerinde bulunan 112 Acil ekibi yaralanan kişiyi Darıca Farabi Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Ağır yaralanan kişi yapılan müdahalelere rağmen yaşamını kaybetti.Elektrik direğine çıkan kişinin akıma kapılma anı çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (Cep telefonu görüntüsü)

-Elektrik direğinde yaşanan patlama ve yere düşmesi

-Elektrik direğinden görüntü

-Görgü tanığının olayı anlatması

-Olay yerinde bulunan terliklerinden görüntü

Haber :Erol POLAT/GEBZE(Kocaeli), (DHA)

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Alanya\'da Noel Pazarı kuruldu

Antalya\'nın Alanya İlçesi\'nde yerleşik yabancıların ülkelerine ait yiyecek ve eşyaları sergilediği Uluslararası Noel Pazarı bu yıl 8\'inci kez kuruldu. Pazarın kurulmasıyla yabancılar Noel kutlamalarını da başlattı.

Türkiye\'de 79 ülkeden 17 bin yerleşik yabancıyla en çok yerleşik yabancının ikamet ettiği ve 42 bin yabancının mülk sahibi olduğu Alanya\'da bu yıl 8\'incisi düzenlenen Alanya Uluslararası Noel Pazarı kuruldu. Belediye binası arkasına kurulan geniş alandaki Noel Pazarı ile ilçedeki Noel kutlamaları da başladı. Noel Pazarı\'na yabancı derneklerin yanı sıra çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve işletme de katılarak stant açtı. Bu stantlarda, her ülke kendi milli kültürüne ait yiyecek, içecek ve hediyelik eşyaları sergileyerek satış yaptı. Noel Pazarı, yabancı müzik ve halk oyunları gruplarının sahne aldığı etkinliklerle renklenirken alana kurulan metalden yapılma ışıklandırılmış 14 metrelik Noel ağacına ziyaretçiler yoğun ilgisi gösterdi.

GELİRLER ENGELLİLERE

Alanya Belediye Başkanı MHP\'li Adem Murat Yücel, Alanya\'nın dünyanın en huzurlu, en mutlu ve en güvenli şehirlerinden biri olduğunu söyledi. Alanya\'da 79 milletten insanın huzurla yaşadığını belirten Başkan Yücel, \"Alanya 99 milletten ziyaretçisi olan, 17 bin yerleşik yabancının yaşadığı ve 40 binin üzerinde mülklerin olduğu bir şehir. Bu vesileyle yılda bir kez kurulan 8\'inci Uluslararası Noel Pazarı\'nı düzenliyoruz. Çeşitli ülkelerden yerleşik yabancılar, 20\'ye yakın yabancı dernek olmak üzere 140 stant açıldı. Buradaki stantlardan elde edilen gelirle de engellilere her yıl katkı sağlanıyor. Burada yabancılar ülkelerinin gelenek ve kültürlerini tanıtıyor\" dedi.

ÖRNEK ŞEHİR ALANYA

Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi Başkanı Abdullah Karaoğlu, Noel Pazarı\'nın ilçede yaşayan insanların kaynaşmasında büyük etken olduğunu söyledi. Pazara ilginin yoğun olduğunu aktaran Karaoğlu, \"Farklı kültürle dinlerden insanların, barış ve huzur içerisinde yaşadığı dünyaya örnek bir şehir Alanya. Buradan elde edilen gelirle engellilerin engelsiz yaşamasına vesile oluyoruz. Yıllardır Alanya\'da bu pazarı başarılı bir şekilde yapıyoruz. Alanya sadece tarihi veya deniziyle değil, farklı kültürlerden insanların huzur içerisinde komşu olarak nasıl yaşandığına örnek bir şehirdir\" diye konuştu.

\'KENDİMİZİ YABANCI GİBİ HİSSETMİYORUZ\'

Alanya Yabancılar Meclisi Gürcistanlı Sözcüsü Luiza Gititashvili de şöyle dedi: \"Biz burada çok mutluyuz. Mutluyuz ki \'Alanyalıyız\' diyebiliyoruz. Kendimizi yabancı gibi hissetmiyoruz. Noel Pazarımız bizi her yıl birbirimize daha da yakınlaştırıyor. Buradayken kendimizi daha da arkadaş hissediyoruz.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Noel pazarından genel ve detay görüntüler

- Stantlardan görüntüler

- RÖP 1: Adem Murat Yücel

- RÖP 2: Abdullah Karaoğlu

- RÖP 3: Luiza Gititashvili

286 MB /// 04.42

HABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)



