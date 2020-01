DHA YURT BÜLTENİ-11

1)TREN, TIR\'A ÇARPTI: 19 YARALI

ADANA\'nın Ceyhan ilçesinde hemzemin geçitte yolcu treninin TIR\'la çarpması sonucu yolculardan 19 kişi yaralandı. Kaza, bugün Ceyhan\'daki Sirkeli hemzemin geçidinde meydana geldi. Mersin\'den hareket eden 61 bin 602 sefer sayılı Mersin-İskenderun yolcu treni, Sirkeli hemzemin geçidinde Mustafa K. yönetimindeki 01 UL 632 plakalı TIR\'a çarptı. Kazada trendeki 19 kişi hafif yaralandı. Yaralılar götürüldüğü Ceyhan Devlet Hastanesi\'nde tedaviye alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(GÖRÜNTÜ EKİYLE YENİDEN)

2)ERZİNCAN\'DA POLİS ARACI DEVRİLDİ: 2 YARALI

EZİNCAN\'da Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi\'ne ait zırhlı aracın devrilmesi sonucu 2 polis memuru yaralandı. Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında Erzincan-Sivas karayolu Erzincan Polis Mesleki Eğitim Merkezi yakınlarında meydana geldi. Kazada, özel harekat polislerine ait zırhılı araç orta refüje çarparak devrildi. Kazada araç içerisindeki 2 polis memuru hafif yaralandı. Yaralılar, kaza yerine çağrılan 112 Acil Servis ambulansı ile tedavi edilmek üzere Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

3)SEYİR HALİNDEKİ KAMYON YANDI

ANTALYA\'nın Demre ilçesinde seyir halindeki kamyon motor bölümünden çıkan yangın sonrası kullanılamaz hale geldi. Demre\'ye bağlı Kekova yolunun birinci kilometresinde saat 12.30 sıralarında meydana gelen olayda, Çevreli Mahallesi\'ne odun götüren Turgut Sarıyar yönetimindeki 14 LD 770 plakalı kamyonun motor bölümünden duman çıkmaya başladı. Kamyonu durduran Turgut Sarıyar, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi Demre birimine bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, kamyonun ön tarafı tamamen yandı.

Sürücü Sarıyar, \"Birden motordan duman çıkmaya başladı. Kamyonu sağa çekerek motoru durdurdu. Ama kamyonum yanarak kül oldu\" dedi.

4)ARAÇLARIN PARAMPARÇA OLDUĞU KAZADAN HAFİF SIYRIKLARLA KURTULDULAR

SAKARYA\'nın Akyazı ilçesinde minibüsle otomobilin çarpışması sonucu araçlar paramparça olurken, 3 kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kaza sabah saatlerinde, Akyazı Küçücek sapağında meydana geldi. Feyyaz Cansız idaresindeki 54 TH 540 plakalı otomobil kavşağa girmek isterken karşı yönden gelen Fatih Toy idaresindeki 41 H 9452 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada otomobil taklalar atarak paramparça olurken, minibüs ise kullanılmayacak duruma geldi. Otomobil sürücüsü Feyyaz Cansız, minibüs sürücüsü Fatih Toy ile minibüste yolcu olan Sıddık Toy kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. 3 yaralı kontrol amacıyla Akyazı Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

5)TAKSİ TAKLA ATTI: 1 YARALI

ANTALYA\'nın Gazipaşa ilçesinde ticari taksinin takla atatarak karşı şeride geçtiği kazada sürücü Ahmet Can Üner (19) ağır yaralandı. Kaza, saat 12.00 sıralarında D400 karayolunda meydana geldi. Gazipaşa\'dan Alanya istikametine giden Ahmet Can Üner yönetimindeki 07 UF 114 plakalı ticari taksi iddiaya göre bir başka aracın sıkıştırması sonucu sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Refüjü aşarak karşı şeride geçen taksi yan yatarak yaklaşık 15 metre sürüklendikten sonra durabildi. Kazada araçta yalnız olan Ahmet Can Üner ağır yaralandı. Kafasından ve belinden darbe alan Üner\'e, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti. Üner ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Yapılan incelemenin ardından taksi olay yerinden kaldırıldı.

6)GAZİPAŞA KAZA: 1 YARALI

ANTALYA\'nın Gazipaşa ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, D400 karayolu Sanayi Kavşağı\'nda saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Alanya\'dan Gazipaşa istikametine giden Emre Görgülü yönetimindeki 07 NGE 24 plakalı kamyonet tali yoldan çıkan Süleyman Özdemir yönetimindeki 07 UC 875 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın etkisiyle otomobiliyle refüje çıkan Süleyman Özdemir, hafif yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Özdemir\'i ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Süleyman Özdemir\'in durumunun iyi olduğu belirtildi.

7)BABA İLE KIZI SOBADAN ZEHİRLENDİ

NİĞDE\'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 80 yaşındaki Durmuş Ali Saka ve ile kızı 50 yaşındaki Raziye Saka öldü. Bor İlçesi Karacauğur Mahallesi Karaca Sokak\'ta tek katlı evde oturan Durmuş Ali Saka ve kızı Raziye Saka\'tan haber alamayan yakınları, kapıyı açarak içeri girdi. Baba ve kızı hareketsiz yatarken bulan yakınları, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, baba-kızın öldüğü tespit edildi. Baba ve kızın cesetleri Bor Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

8)AT SATIŞI PARASI YÜZÜNDEN KAYINBİRADERİNİ ÖLDÜRDÜ

BURSA\'da 24 yaşındaki Necati Ç., at satışından kalan 200 lirasını vermediği iddiasıyla kayınbiraderi 26 yaşındaki Mersin Paçinoğlu\'nu pompalı tüfekle vurarak öldürdü, 3 kişiyi de yaraladı. Olay, çevredeki güvenlik kamerası ile kaydedildi. Polis tarafından gözaltına alınan Necati Ç., adliyeye sevk edildi. Olay, dün öğle saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi Anadolu Mahallesi Doğu Garajı\'nda meydana geldi. Bir süre önce Mersin Paçinoğlu\'na at satan Necati Ç., bu satıştan kalan 200 liralık borcunu ödemesi için kayınbiraderini telefonla aradı. Paçinoğlu, görüşme sırasında tartıştığı Necati Ç.\'ye küfretti. Bunun üzerine Necati Ç. kamyoneti ile kayınbiraderi Paçinoğlu\'nun bulunduğu Doğu Garajı\'na geldi ve pompalı tüfekle çevreye rastgele ateş ederek kaçtı. Mersin Paçinoğlu ile garajda bulunan 68 yaşındaki H.G., 38 yaşındaki D.K. ve 13 yaşındaki F.G. vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralandı. Çevredekiler tarafından çağrılan 112 Acil ekibince Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürülen yaralılardan Mersin Paçinoğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

\"KIZIMA KÜFÜR ETTİ\"

Kaçan Necati Ç., akşam saatlerinde Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi\'nde olayda kullandığı pompalı tüfekle yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. Necati Ç. emniyetten çıkarken \"Kızıma küfür etti. Pişmanım\" dedi.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Garajda 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı olay, güvenlik kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde, Necati Ç. kamyonetiyle geldikten sonra aracından inerek rastgele ateş ediyor, çıkan saçmalardan yaralanan Mersin Paçinoğlu yere yığılıyor, bu sırada çevrede bulunanlar paniğe kapılıp kaçışıyor.

9)BAKAN EROĞLU\'DAN KUDÜS AÇIKLAMASI

ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, \"Bakın gönül coğrafyamız olan, ilk kıblemiz olan Kudüs, maalesef ABD Başkanı Trump onu İsrail\'in başkenti olarak ilan etti. Kabul ediyor muyuz, etmiyoruz, etmeyeceğiz. Çünkü o bizim ilk kıblemiz\" dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar\'da Vodafone Vakfı 7- 14 Yaş Arası Kodlama Eğitimine katıldı. Yapılan eğitimle ilgili bilgiler verilen Bakan Eroğlu, bilgisayarları kullanmanın yerine bilgisayar ve yazılımını üreten bir nesle ihtiyaç olduğunu söyledi. Eğitime katılan öğrencilerle de sohbet eden Bakan Eroğlu, daha sonra 26 Ağustos Tabiat Parkı Yöre Ürünleri Satış Üniteleri ve Sosyal Tesisler Temel Atma merasimine katıldı. Bakan Eroğlu, Afyonkarahisar- Antalya karayolunun 18\'inci kilometresindeki 26 Ağustos Tabiat Parkı\'nda düzenlenen törene gelişinde vatandaşlarca karşılandı.

Törende konuşan Bakan Eroğlu, yapılacak olan Yöre Ürünleri Satış Üniteleri ve Sosyal Tesislerin bölge insanına önemli bir ekonomik girdi sağlayacağını söyledi. Konuşmasında Kudüs konusuna da değinen Bakan Eroğlu, Kudüs\'ün gönül coğrafyası olduğunu kaydetti. Bakan Eroğlu, \"Bakın gönül coğrafyamız olan, ilk kıblemiz olan Kudüs, maalesef Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, onu İsrail\'in başkenti olarak ilan etti. Kabul ediyor muyuz, etmiyoruz, etmeyeceğiz. Çünkü o bizim ilk kıblemiz. Allah da Kudüs\'ün mukaddes bir yer olduğunu Kur\'an-ı Kerim\'de ifade ediyor. İsra suresini hatırlayın. İsra suresinin birinci ayetinde, \'ayetlerimizden bir kısmını kulumuza gösterelim diye onu Mescid-i Haram\'dan alıp, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa\'ya götüren Allah\'ın şanı yücedir\' diye buyuruyor. Dolayısıyla orası mübarek yer ve mukaddes diyar, Kudüs-ü Şerif. Dolayısıyla daha güçlü olacağız\" dedi.

Veysel Eroğlu vatandaşa da seslenerek, \"Büyük bir Türkiye için, gelecek nesillere daha büyük bir Türkiye bırakmak için çok çalışacak mıyız? 80 milyon bir millet olarak kenetlenecek miyiz?\" diye sordu. Kabalığın \'evet\' demesi üzerine ise Bakan Eroğlu, \"Sizlere güveniyoruz\" diye yanıt verdi.

Bakan Eroğlu, daha sonra protokol üyeleriyle 26 Ağustos Tabiat Parkı Yöre Ürünleri Satış Üniteleri ve Sosyal Tesislerinin temelini attı.

Veysel Eroğlu, temel atma töreninin ardından Afyonkarahisar\'da bulunan Itri ve Aromatik Bitkiler Üretim Tesisinde incelemelerde bulundu.

10)İSTANBUL\'DAN KİRALIK OTOMOBİLLE GELDİKLERİ BURSA\'DA 12 EVİ SOYDULAR

İSTANBUL\'dan kiraladıkları otomobille Bursa\'ya gelip çeşitli tarihlerde 12 evden 150 bin lira değerinde eşya ve para çalan 5 şüpheliden 2\'si yakalandı. Şüphelilerden ikisinin başka suçtan cezaevinde olduğu belirlenirken, bir şüpheli ise aranıyor. Bursa\'nın merkez Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde, son günlerde artan hırsızlık olayları üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Hırsızlık şüphelilerin M.O.C. (22), M.C. (20), A.C. (18), E.A. (16) ile A.O. (15) olduğu tespit edildi. Hırsızlık suçundan kayıtları bulunan şüphelilerden M.O.C. ile A.O. İstanbul\'da yakalanıp sorgulanmak üzere Bursa\'ya getirildi. M.O.C ile A.O. ifadeleri alındıktan sonra, bugün \'hırsızlık\' suçlarından adliyeye çıkartıldı. Zanlılardan A.C. ile M.C.\'nin bir başka hırsızlık suçundan tutuklandığını belirlendi. Polis, kaçan E.A.\'yı arıyor.

11)ISINMAK İÇİN GİRDİĞİ ARABADA SIKIŞAN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI

SİİRT Hami Efendi Caddesinde park halinde bulunan bir aracın motor kısmına ısınmak için giren ve burada motor kayışına sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması ile kurtarıldı. Çıkarılan yavru kedi, motor kayışından kaynaklı bir ayağı kesildiği için tetavisi için veterinere teslim edildi.

Park halindeki otomobilin motor kısmından kedi miyavlaması sesi duyan vatandaşlar, önce kendi imkanları ile kediyi çıkarmaya çalıştı. Ancak çalışmaları sonuçsuz kalan vatandaşlar bu kez itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ilk önce aracın sahibe ulaştı. Daha sonra itfaiye ekipleri, yavru kedinin motor kısmına bağlı kayışa sıkıştığını tespit etti. Ekiplerin kısa süren çalışmasının ardından kurtarılan kedinin bir ayağının, motor kayışından kaynaklı kesik olduğu görüldü.

İtfaiye Müdürü Mizbah Yılmaz, kurtardıkları kedinin bir ayağının koptuğunu belirterek, \"Bize gelen ihbarı değerlendirdik. Kedimizin ayağı kıyışa sıkışmıştır ve ayağı kırılmıştır. Yavru kedi buraya ısınmak için girmiştir ancak sıkışmıştır. Kış aylarında ve havaların soğuması ile beraber kediler araçlarını motor kısmını tercih etmektedir. Aracın kayış bölümünde sıkışan kedimizin ayağı kırılmış ve kesilmiştir. Bizler de kedimizi çıkardık ve tedavisi için veterinerlere teslim edeceğiz\" dedi.

12)REYHANLI’DA MESCİD-İ AKSA CAMİİ

HATAY\'ın Reyhanlı İlçesi\'nde yaşayan Suriyeli Ömer Abu Haşim, bir otomobil üzerine Mescid-i Aksa Camisi\'ni yaptı.

Haşim, otomobilin üzerine monte ettirdiği Mescid-i Aksa Camis\'ni yapmasındaki amacının, caminin Müslümanlar için önemli olduğunu anlatmak ve Kudüs’e gidemeyenlerin görmesini sağlamak olduğunu söyledi. Projesini hazırladığı ve bir otomobilin üzerine yapılan Mescid-i Aksa Camisi ile ilgili konuşan Abu Haşim şunları söyledi:

\"Mescid-i Aksa Camisi’ni bir araç üzerine yaptım. Müslümanlar için çok önemli olan Mescid-i Aksa’yı herkes görsün tanısın istedim. Oraya gidemeyenler rahatlıkla görsün ve incelesin diye yaptımö dedi.

13)MOTOSİKLET GRUBUNDAN ÜSTÜN ZEKALI ÖĞRENCİLERİ SEVİNDİREN GEZİ

KAYSERİ Pars Chopper Motosiklet Grubu sosyal etkinlikler kapsamında Türkiye Üstün Zekalı Dahi Çocuklar Eğitim Vakfı (TÜZDEV) öğrencilerini motosikletleriyle gezdirdi.

TÜZDEV önünde düzenlenen etkinlikte, Kayseri Pars Chopper Motosiklet Grubu, üstün zekalı öğrencilere farklı bir gün yaşatmak adına etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamında üstün zekalı çocuklar motosikletlerle gezerek, eğlenme fırsatı buldu. TÜZDEV Kayseri Şube Başkan Yardımcısı Alparslan Pertek, \"Bugün üstün zekalı çocuklarda farkındalık oluşturmak için bir etkinlik düzenledik. Burada çocuklarımız hayatın sadece akademik değil, sosyal yönünün de olduğunu bu şekilde görmüş olacaklar\" dedi.Kayseri Pars Chopper Motosiklet Grubu Başkanı Gökhan Ramazanoğulları ise, şöyle konuştu:

\"Motosiklet grubu olarak sosyal projelerde yer alıyoruz. O yönde de devam ediyoruz. Güzel şeyler yapmak için ilerleyen bir grubuz. Akıllı ve zeki çocuklarımızın yanında olduğumuzu hatırlatmak için buradayız.\"

