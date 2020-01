DHA YURT BÜLTENİ-11

Mobil Gençlik Merkezi, Silopi\'de köy köy dolaşıyor

ŞIRNAK\'ın Silopi ilçesindeki köy okullarında okuyan öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen proje kapsamında köy köy gezen Mobil Gençlik Merkezi aracı sayesinde ilk kez spor malzemeleriyle tanışmanın heyecanını yaşadı.

Silopi İlçe Gençlik Spor Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinatörlüğünde, köylere giden Mobil Gençlik Merkezi aracı, köylü öğrencilere spor yapabilme fırsatı sunuyor. İlk olarak Başverimli Köyü İlk ve Ortaokulu\'na giden aracına öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Okul bahçesine kurulan mobil merkezdeki spor malzemeleri ile öğrenciler gün boyu spor yapmanın keyfini yaşadı. Mobil Gençlik Merkezi aracında öğrenciler bahçe satrancı, mini golf, boks, sokak tenisi, voleybol, badminton ve dart gibi sportif ve sanatsal etkinlikler ile tanıştı.

Silopi Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü\'nde görevli eğitmen Necmettin Üce, proje kapsamında Silopi ilçe genelinde 25 bin öğrenciye ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, \"Bu çocuklarımıza hayatları boyunca ulaşamayacakları, belki de ilk defa burada tanışacakları golf, bahçe satrancı, dart, mini futbol, badminton ve tenis gibi branşlarda çocuklarımıza bu şekilde ulaştıracağız. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen bu proje ile yaklaşık 5 aylık bir süre boyunca bütün merkez köyleri ve çevre köyleri, beldeler olsun hepsine ulaşacağız. Bu imkanları bütün çocuklarımıza ve gençlerimize gençlik ve spor bakanlığı tarafından ulaştıracağız\" dedi.

Görüntü Dökümü

-Golf, dard, masa tenisi, basketbol, box, bahçe satrancı gibi malzemeler

-İlk kez spor malzemesiyle tanışan öğrencilerin sevinci

-Spor malzemeleriyle ilk kez spor yapan öğrenciler

-Öğrencilerin konuşması

-Eğitmen Necmettin Üce\'nin konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Halil COŞKUN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)-

===================================

TBMM\'nin ilk kadın İdare Amiri Çankırı memleketinde zılgıtlar ve çiçeklerle karşılandı

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) İdare Amiri seçildikten sonra seçim bölgesi olan Mardin\'e gelen Ak Parti Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, havalimanında zılgıtlar ve çiçeklerle karşılandı.

Cumhuriyet tarihinde TBMM Meclis İdare Amirliği görevine seçilen ilk kadın olan Ak Parti Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, bu göre göreve seçildikten sonra ilk kez seçim bölgesi olan Mardin\'e yaptığı ilk ziyarette hava alanında törenle karşılandı. TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu başkanı Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu ile komisyon üyesi milletvekillerinin de eşlik ettiği Milletvekili Çankırı, havalimanında yöresel kıyafetlerle ellerindeki çiçeklerle onu karşılamak üzere gelen kadınların zılgıtlarıyla karşılandı. Davul-zurna ve zılgıtlar eşliğinde karşılanan Milletvekili Çankırı, kendisini karşılamak üzere gelen hemşerileriyle tek tek tokalaşarak teşekkür etti. Çankırı daha sonra beraberindeki Milletvekilleri ile il başkanlığına geçti.

Ak Parti Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı il başkanlığında yaptığı konuşmada, kadın dayanışması güçlendikçe, neler yapabileceklerini, neleri aşabileceklerini çok iyi bildiklerini söyledi. TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu başkanı Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu ise, siyasette kadınların başarılı olmasının önemine işaret ederek, \"Toplumun bir kanadının eksik uçtuğu bir alanda toplumun sağlıklı bir gelişim gösterebilmesi mümkün değil. Kadın elinin değmediği her şey eksik. Bu topluma kadın elinin daha fazla değmesi, toplumun kadın hassasiyetini daha derinden hissetmesi son derece önemli. Bu anlamda TBMM\'de bir ilki gerçekleştiren Ceyda Bölünmez Çankırı kardeşimizle gurur duyuyoruz\" dedi.

Komisyon üyeleri ve Çankırı daha sonra Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Başsavcılığı ve esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Görüntü Dökümü:

-Milletvekiline çiçek vermek için sıraya giren vatandaşlar

-Kadınların zılgıtları ve davul zurna çalınması

-Ceyda Bölünmez Çankırı\'nın bahşiş vermesi

-Parti binasındaki kutlama

-Plaket verilmesi yapılan konuşmalar

Haber-Kemara: Nezir GÜNEŞ/MARDİN,(DHA)-

===============================================

Kazada yaralanan 17 yaşındaki Ebrar yaşamını kaybetti

ADAPAZARI\'nda, servise binmek için yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu yaralanan 17 yaşındaki Ebrar Küçükotay yaşamını yitirdi. Ebrar Küçükotay toprağa verilirken, ailesi ve arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.

Pazartesi günü Adapazarı Tekeler Mahallesi\'nde meydana gelen olayda, servise binmek için yolun karşısına geçmek isteyen Atatürk Lisesi 12. sınıf öğrencisi Ebrar Küçükotay otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Ebrar Küçükotay dün yaşamını yitirdi. Bugün Valide Sultan Camii\'nde kılınan cenaze namazı öncesi baba Hüseyin Küçükotay ve yakınları taziyeleri kabul etti. Cenaze namazına Sakarya Vali Yardımcısı Abdul Rauf Ulusoy, Adapazarı Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Coşkun Bakırtaş ile okul arkadaşları, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ailenin 3 çocuğundan en büyüğü olan Ebrar Küçükotay\'ın arkadaşları ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Cenaze, kılınan cenaze namazının ardından Emirdağ Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Cenaze namazından görüntüler

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA) -

==============================================

12 yıldır aranan \'Hayalet\' lakaplı cinayet şüphelisi yakalandı (2) (Yeniden)

ANTALYA\'da 1 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaralayan \'Hayalet\' lakaplı Hayati A., polisin operasyonuyla yakalandı. 12 yıldır aranan Hayati A.\'nın, yakalanma korkusu yüzünden sürekli adres değiştirdiği, 4 çocuğunu hiç okula göndermediği ortaya çıktı.

Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 21 Mart 2005 tarihinde Muratpaşa ilçesinde M.D. (50) adlı kişinin öldürülmesi, aynı yıl M.Y. adlı kişinin yaralanması olayına ilişkin soruşturma başlattı. Polis ekipleri, iki olayı gerçekleştirdiği iddia edilen Hayati A.\'nın 1 yıl önce yine Muratpaşa ilçesinde bir kişiyi silahla yaraladığını belirledi. Şüphelinin Varsak Mahallesi\'nde oturduğu tespit edildi. Hayati A., saklandığı evde gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda bir tabanca, 3 şarjör, 86 mermi, 3 cep telefonu, 3 bıçak ile bir miktar esrar ele geçirildi.

ÇOCUKLARINI OKULA GÖNDERMEMİŞ

\'Hayalet\' yakaplı şüphelinin yakalanmamak için sürekli yer değiştirdiği, sahte kimlikler kullandığı belirlendi. Hayati A.\'nın 4 çocuğu olduğu, yakalanmamak için çocuklarını da okula göndermediği ve evden hiç çıkmadığı kaydedildi. Hayati A.\'nın, emniyetteki ifade işlemleri sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Olay yeri ekibinden detay görüntü

-Ölen assubayın yerde yatarken görüntüsü

Haber:Bülent TATOĞULLARI Kamera:Emrah GÜL / ANTALYA (DHA)

============================================

Bolu\'da uyuşturucu operasyonu

BOLU\'da, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 gram bonzai, 100 ecstasy hap, 48 gram esrar, 15 gram hint keneviri tohumu ile yakalanan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmasında belirlenen eve operasyon yaptı. Evde ve otomobilde yapılan aramalarda 3 gram bonzai, 100 adet ecstasy hap, 48 gram esrar, 15 gram hint keneviri tohumu ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüpheliler Serap D. ve Faruk G. gözaltına alındı. 2 kişi, emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------

-Şüphelilerin adliyeye getirilmesi

-Adliyeden detaylar

-Yakalanan maddelerin fotoğrafları

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)=

============================================

Tırpan motorundan mini motosiklet yaptı

DÜZCE\'de, okuldan kalan boş vakitlerinde sanayi sitesinde çalışan üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Ramazan Akıncı, ot biçmek için kullanılan tarım aletinin motorundan motosiklet yaptı.

Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 1\'inci sınıf öğrencisi Ramazan Akıncı, okuldan kalan boş vakitlerini, Düzce Eski Sanayi Sitesi\'nde kesim motoru, motorlu tırpan gibi aletlerin tamir ve satışının yapıldığı işyerinde çalışarak değerlendiriyor. Akıncı, sanayi içinde \'getir-götür\' işlerini daha hızlı yapmak için mini motosiklet icat etti. Akıncı, ot biçmek için kullanılan \'motorlu tırpan\' adı verilen tarım aletinin motorundan motosiklet yaptı. Akıncı, motosiklet ile sanayi sitesindeki işlerini daha hızlı yaparken zamandan da tasarruf ediyor.

Akıncı, boş zamanlarını değerlendirmek için çalışmaya karar verdiğini ve 20 gün önce işe girdiğini söyleyerek şöyle konuştu:

\"Henüz bu motoru yapalı 5 gün oldu. Tadilatını ve montajını yaptık. Şu anda burada ayak işlerini gidermek için kullanıyoruz. İskeletini internette gördüm. Benzinle çalışıyor, manuel olarak hareket eden dişli aktarmalı şanzıman sistemi var. Her işimi bununla gördüğüm söylenebilir. Bu konuda hiç tecrübem yok. Merakımdan dolayı tamamen mekanik merak üzerine yaptığım bir ulaşım aleti oldu. Normalde tırpan motoru Düzce\'de fındık altı otlarını biçmek için, çayır otlarını temizlemek için kullanılıyor. Bende aldım motosiklet yaptım.\"

Görüntü dökümü:

-Motosiklet

-Motorlu tırpan

-Ramazan Akıncı\'nın motosikletle gezerken görüntüsü -Ramazan Akıncı ile röp -Esnafların görüntüsü ve detaylar var Dosya adı: Dzcmotor

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)=

=========================================

Down sendromlu gençler dijital okuryazar oldu

Türk Telekom\'un Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Habitat Derneği ile birlikte yürüttüğü, İnternetle Hayat Kolay Projesi kapsamında Trabzon\'daki down sendromlu gençlere \"İnternetle Hayat Kolay\" eğitimi verildi. 50 down sendromlu genç Trabzon Sürmene Ahmet Yılmaz Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi Okulu\'nda iki gün boyunca bilgisayarın temel çalışma prensipleri, masaüstü kullanımı, bilgisayar faresini tanıma, internetle tanışma, internette arama yapma, güvenli internet kullanımı gibi temel bilgisayar ve internet becerilerini artırmaya yönelik konularda eğitim aldı.

Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Hamdi Ateş, İnternetle Hayat Kolay projesi ile ilgili olarak \"Yola çıkarken ufacık bir kar topu olan proje bugün tüm Türkiye\'ye bir çığ gibi yayılmış durumda. Proje kapsamında bugüne kadar Türkiye\'nin 54 şehrinde 30 bin kişiye dijital dünyanın kapılarını araladık. Bu kapsamda Trabzon\'da yaşayan 50 down sendromlu gencimize iki gün boyunca verdiğimiz internet eğitimleri ile onları da dijital dünya ile tanıştırdık. Bu gönüllülerimiz için de çok özel bir deneyim oldu. Canla başla down sendromlu gençlerimizin hayatına dokunmak için çalışan eğitmenlerimize teşekkür ediyorum\" diye konuştu.

Türk Telekom, bugüne kadar ülke çapında 30 bin kişiyi dijital dünya ile tanıştıran İnternetle Hayat Kolay projesi kapsamında, 27 - 28 Kasım tarihlerinde Trabzon\'da down sendromlu gençlere internet eğitimleri verdi. Türk Telekom\'un Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Habitat Derneği ile birlikte yürüttüğü sosyal sorumluluk projesi İnternetle Hayat Kolay eğitimleri, iki gün boyunca Trabzon Sürmene Ahmet Yılmaz Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi Okulu\'nda verildi. Trabzon\'da içlerinde öğrenme güçlüğü çeken ve zihinsel engeli de olan 50 down sendromlu genç, iki gün gerçekleştirilen İnternetle Hayat Kolay eğitimlerini alarak, güvenli internet kullanımını öğrendi. Yarısı okuma ve yazma bilen ve bilgisayarlara tanışık olan, diğer yarısı ise okuma yazma bilmeyen ve bilgisayara hiç dokunmamış olan down sendromlu gençlere, birebir eğitimler verildi ve özel gençlerin eğitimlerden keyif aldığı gözlendi.

Görüntü dökümü

-Eğitimden genel ve detaylar

- Hamdi Ateş\'in konuşması

-Eğtim veren gönüllülerin açıklamaları

-Detaylar

Haber-Kamera: TRABZON (DHA)

============================================