DHA YURT BÜLTENİ-11

GÖRÜNTÜ EKİYLE YENİDEN

1)MADEN OCAĞINDA GÖÇÜKTE ÖLEN İŞÇİ TOPRAĞA VERİLDİ

ZONGULDAK\'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü\'ne ait maden ocağında meydana gelen göçükte ölen 2 işçiden 33 yaşındaki İsa Çeltik, merkeze bağlı Beycuma beldesinde toprağa verildi.

Dün, eksi 36-460 kotu arasındaki galeride tavan çökmesi sonucu meydana gelen göçükte maden işçileri İsa Çeltik ile 37 yaşındaki Cafer Tepebaşı hayatlarını kaybetti. 2009 yılında kurumda kura ile iş başı yapan 3 bin işçi arasında yer alan İsa Çeltik için merkeze bağlı Beycuma beldesi Merkez Camii\'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Vali Yardımcısı Nevzat Taşdan, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Hüseyin Özbakır ve Faruk Çaturoğlu, TTK Genel Müdür Vekili Kazım Eroğlu, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Ahmet Demirci, madencinin iş arkadaşları ve yakınları katıldı. Baba Cemil Çeltik, diğer çocukları Musa ve Dursun Çeltik ile tabut başında taziyeleri kabul ederken güçlükle ayakta durdu. İl Müftüsü Rüstem Can\'ın, öğle namazı ardından kıldırdığı cenaze namazından sonra madencinin cenazesi evine götürüldü. Evin önünde helallik alınması ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. İsa Çeltik\'in annesinin de 2 ay önce yaşlılığa bağlı hastalıktan öldüğü öğrenildi.Göçükte ölen diğer içşi Cafer Tepebaşı\'nın cenazesi ise Karabük\'ün Yenice ilçesinde toprağa verilecek.

Görüntü Dökümü:

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-Cenazeden detaylar

-Kardeşlerin taziyeleri kabul etmesi

-Babanın ayakta güçlükle durması

-Müftünün konuşması

-Dua edilmesi ve helallik alınması

-Cenazenin omuzda taşınması

Süre: 4.25 Boyut: 270 MB

Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)

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2)BARTIN\'I SELDEN KORUYACAK BARAJ TAMAMLANDI

BARTIN\'da, 21 Mayıs 1998 tarihinde meydana gelen sel felaketinin ardından yapımına başlanan Kirazlı Köprü Barajı, tamamlanarak su tutmaya başladı. Baraj ile kent taşkın ve sel zararlarından korunacak, 31 bin dekar zirai arazi de modern sulama sistemi ile sulanacak.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü\'nce, Abdipaşa Beldesi, Bartın Çayı Gökırmak üzerinde inşa edilen Kirazlı Köprü Barajı\'nın temelden yüksekliği 72.5 metre. 66.19 milyon metreküp depolama kapasitesine sahip baraj inşaatı tamamlandı. Su tutmaya başlayan barajın etrafındaki bağlantı yollarının da yapımı tamamlanarak ulaşıma açıldı. Barajın yanından geçen sürücülerden bazıları araçlarını durdurup baraj manzarası ile fotoğraf çektirdi.

Kirazlı Köprü Barajı, sulama ve enerji amaçlı inşa edildi. Baraj ile Bartın merkez ve 670 hektar tarımsal saha taşkından korunacak. Ayrıca yaklaşık 31 bin dekar zirai arazi de modern sulama sistemi ile sulanacak.

Ak Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Bartın\'ı sel riskinden koruyacak barajın artık su tutmaya başladığını söyleyerek şöyle konuştu:

\"Temelden yüksekliği 72.5 metre olan barajın birinci amacı, kenti sel riskinden korumak. Bunun yanında sulama ve enerji amaçlı önemli bir yatırımdır. 2014 yılında proje revizyonu gerçekleştirildi. Eski projede baraj gövdesi kil çekirdekli dolgu tipindeydi, yeni proje ile beton dolguya dönüştürüldü. Baraj içerisinden geçen yol inşaatı da DSİ müteahhidinden alınarak karayollarına devredildi. Artık Bartın\'da yaşayan vatandaşlarımız sel korkusu yaşamayacak. Barajın yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.\"

Abdipaşa Belediye Başkanı Yaşar Dönmez ise Bartın\'ın 50 yıllık özleminin bittiğini söyleyerek, \"Baraj ile artık Bartın sel korkusu yaşamayacak. Yöremizin önemli gözdeleri arasında artık burası da oldu. Çünkü barajın çevresinde mesire yerleri yapılacak. Bizler de belediye olarak gereken desteği vereceğiz. Bu projenin tamamlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum\" dedi.

Görüntü dökümü:

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-Barajdan detay

-Yeni yapılan yoldan detay

-Vatandaşların fotoğraf çektirmesi

-Vatandaşlarla röp.

-Başkan Yaşar Dönmez ile röp.

Süre: 5.14 Boyut: 166 MB

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)

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3)NİĞDE’DE TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ,2 YARALI

Niğde’de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Niğde-Kayseri yolunda meydana geldi. Merkeze bağlı Aktaş Kasabası’ndan ana yola çıkmak isteyen 52 yaşındaki Tayyar Ötürak yönetimindeki 51 EP 130 plakalı otomobil ile anayolda ilerleyen 35 yaşındaki Muhammed Songur, yönetimindeki 26 P 6229 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobilde bulunan Tayyar Öztürak, Muhammed Songur ve 79 yaşındaki İnayet Songur yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslar yaralıları Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırdı. Yaralılardan İnayet Songur tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yerinden görüntü

- Ekiplerden görüntü

- Kazadan detay görüntüler

SÜRE:01\'09\"BOYUT:75MB

Haber:Ali KADI-Adnan ÇELEBİ Kamera:Ali KADI/NİĞDE, (DHA)

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4)BOLU\'DA ERKEK CESEDİ BULUNDU

BOLU\'nun Yenicepınar köyünde, yol kenarında, başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü belirlenen yarı çıplak bir erkek cesedi bulundu. Cesedin, 41 yaşındaki Murat Güler\'e ait olduğu saptandı.Yenicepınar köyü Çambaşı mevkisinde maden ocaklarına giden yolun kenarında yarı çıplak erkek cesedi gören köylüler, jandarmaya haber verdi. Gelen jandarma ekibinin yaptığı incelemede, cesedin Murat Güler\'e ait olduğu belirlendi. Başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü saptanan Güler\'in cesedi, cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemeden sonra Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığı\'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden görüntüler

-Jandarmanın incelemeleri

-Köylülerle röportaj

-Detaylar

Süre: 02.24 Boyut: 147 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)=



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5)ŞEHİT YÜZBAŞI ALİ ALKAN ANISINA KÖY OKULUNDA KÜTÜPHANE AÇILDI

ŞIRNAK\'ın Beytüşşebap ilçesindeki Ayvalık Jandarma Karakolu\'na 22 Ağustos 2015\'te düzenlenen saldırıda şehit olan Jandarma Yüzbaşı Ali Alkan anısına, Osmaniye\'nin Bahçe İlçesine bağlı Nohut Köyü İlköğretim okulunda kütüphane açıldı.

Şehit olan kardeşinin cenazesinde gösterdiği tepkiyle gündeme gelen ve KHK ile TSK\'dan ihraç edilen eski Yarbay Mehmet Alkan, kütüphaneyi ziyaret ederek, okul yöneticileri ve öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle birlikte kitap okuma etkinliğine de katılan Alkan, \"Şehit kardeşim Yüzbaşı Ali Alkan\'ın adını yaşatmak için Bahçe İlçemize bağlı Nohut Köyündeki İlköğretim Okulu\'nda kütüphane kurulmuştur. Gönüllülerden oluşan \'Şehit Kütüphaneleri Platformu\' tarafından yapılmıştır burası. Onlara sonsuz teşekkür ediyorum.Burada ki kitapları okuyarak yetişen geleceğimizin yıldızları bu gençler, inşallah bu vatanı korumak için elinden geleni yapar ve yeri geldiğinde canını esirgemeyen şehitlerin izinden gideceklerdir\" dedi.Şehit kardeşlerinin adını yaşatmak için \'Şehit Yüzbaşı Ali Alkan Vakfı\' kurduklarını belirten ağabey Alkan, \"Vakıf kuruluşumuz bir ay kadar oldu. Bizde bu kapsamda elimizden geldiğince bir kitap bağışı başlattık. Bununla ilgili sehitalialkan.org adlı sitede duyurumuzda mevcuttur ve iletişim bilgilerimiz bulunmaktadır. Oradan topladığımız kitapları öncelikli olarak Nohut Köyü\'nün kütüphanesine getirip, daha da genişletmek için çalışacağız\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Şehit Jandarma Yüzbaşı Ali Alkan Kütüphanesi\'nin levhası

- Kütüphane içinden detaylar

- Eski Yarbay Mehmet Alkan kütüphane içinde inceleme yaparken

- Kitaplardan detay görüntü

- Öğrenciler kütüphaneye girerken

- Kitapları okuyan öğrencilerden detaylar

- Kütüphane önündeki tabela önündeki öğrenciler

- Okul binasına giren öğrenciler

- Okulun bayrağından detay

- Okul ismi tabelası detay

- Yüzbaşı Ali Alkan resminden detay

- Eski Yarbay Mehmet Alkan ile röportaj

- Okul öğretmen Ahmet Çelebi ile röportaj

BOYUT: 232 MB SÜRE: 03\' 48\"

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)

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6)KASABASINDAKİ KADINLARA ÖRNEK OLDU

NİĞDE’de istiridye mantarı yetiştirmeye başlayan Güler Battal, çevresindeki diğer kadınlara da rol model oldu.

Kiledere Kasabası’nda ev hanımı Güler Battal, Genç Çiftçi projesi ile kendi işini kurdu. 2 çocuklu Güler Battal, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Genç Çiftçi projesinden 30 Bin TL hibe aldı. Battal, evinin alt katına istiridye mantarı yetiştirmeye başladı. Genç kadın 2 ayda 4 ton istiridye mantarı yetiştirerek satışını yaptı. Güler Battal, tarlası olmadığı halde üretici olduğunu belireterek şöyle konuştu:\"Eşimle birlikte bakanlığın hibe desteklerini araştırdık. Tarım İl Müdürlüğünden bilgi aldık. Tarlamız felan yok eşim asgari ücretle çalışıyor. Araştırdıktan sonra ‘Ben Neden yapamayayım’ diyerek bu işe başladım. İstiridye mantarının kompostosunu satın aldık Tarım Bakanlığından verilen 30 Bin TL ile yalıtım ve ısıtma sistemlerini yaptırdık. İkinci hasadı yaptım. 2 ayda 4 ton mantar hasadı yaptım ve satışını yaptım. Kasabadaki kadın arkadaşlarımda benim yaptığım işi gördü heveslendi onlarda farklı projelerle bir şeyler yapmak istiyor\" dedi.Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Soner Kahraman ise, \"Genç çiftçi projesi Niğde’de 2016 yılında 167 proje, 2017 yılında ise 178 proje ile uygulanıyor. Kiledere Beldesinde Güler Battal isimli genç çiftçi bayan arkadaşımız istiridye mantarı üretiyor. İlk hasadında yaklaşık 3 tona yakın mantar üretti. Pazarda hiçbir sorun yaşamadı. İkinci hasadında da 2 tona yakın ürün elde edeceğini tahmin ediyoruzö diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Mantarlardan görüntü

- Tesisten detay görüntü

- Çiftçi Güler Battal mantar hasadı yaparken görüntü

- Detay görüntüler

- Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Soner Kahraman\'ın açıklaması

- Çiftçi Güler Battal’ın açıklaması

SÜRE:02\' 47\" saniye BOYUT: 178 MB

Haber-Kamera:Ali KADI/NİĞDE,(DHA)

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7)HURDACI YANDI

ADANA\'da hurda deposunda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Merkez Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi Kozan Caddesi\'nde İsmail İlk\'e ait hurda deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını çalışanlar kendi imkanlarıyla söndüremeyince itfaiyeden yardım istedi. Bunun üzerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekiplerin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 1.5 saat süren çalışma sonunda söndürüldü. Yangında depoda büyük hasar meydana geldi.

Görüntü Dökümü

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- Hurdalıktan çıkan dumanlar

- İtfaiye ekibinin yangına müdehale etmelerinden görüntüler

SÜRE:01\'00\"BOYUT:61,6MB

Haber-Kamera:ADANA, (DHA)

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