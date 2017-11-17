DHA YURT BÜLTENİ-11 

\'Şelale çağlasın diye ağaçlar kesiliyor\' iddiası

ANTALYA\'da yakın zamanda kuruma tehlikesi geçiren Kurşunlu Şelalesi\'nin suyunu artırmak için dere yatağındaki ağaçların kesildiği iddia edildi.

Antalya\'nın dünyaca ünlü doğa harikalarından Kurşunlu Şelalesi, bu yıl yağışların az olması ve bölgede açılan kaçak sondaj kuyusu nedeniyle kurama tehlikesiyle karşı karşıya. DSİ 13. Bölge Müdürlüğü\'nün, kuruyan şelalenin su havzasını çoğaltmak için başlattığı çalışma, bölgede yeni bir tartışmaya neden oldu. Aksu Kent Konseyi Tarımdan Sorumlu Grup Başkanı Süleyman Kaplan, DSİ\'nin çalışmalar kapsamında ağaçları kestiğini iddia etti. Yapılan çalışmalar için Aksu Kaymakamlığı ile görüştüklerini belirten Kaplan, yetkililerin şelalenin su havzasının çoğaltılması amacıyla böyle bir çalışma yapıldığını söylediğini belirtti. Kaplan, \"Devletimiz mutlaka vatandaşını düşünerek bu işlemleri yapıyordur ama gelecek açısından da doğanın korunması gerekiyor. Burası Milli Parklar\'a ait, herkes burada söz sahibi. İnsanların can ve mal kaybını engellemek açısından ve şelalenin korunması açısından yapılan işlemler doğru olabilir. Ağaçların dalları kırılarak, bitki örtüsü tahrip edilerek ve balık çeşitliliğine zarar verilerek bu işlemin yapılmaması gerektiğini düşünüyoruz\" diye konuştu.

\'ŞELALEYİ KURTARALIM DERKEN\'

Şelalenin suyunu artırmanın başka yolları olduğunu anlatan Kaplan, \"Şelaleyi kurtaralım adı altında yapılan işlemin yanlış olduğunu düşünüyorum. Bu ıslah ile su havzasını iki gün içinde çoğalttık. Ancak yapılan ıslah çalışmalarından sonra kalan atıklar, büyük bir yağmurda şelaleye taşınacak. Tabiatımız yeniden kirlenecek. Bir tarafı yaparken bir tarafı mağdur etmememiz gerekiyor\" dedi.

\'DERE BOZULARAK ŞELALENİN DEBİNİ ARTIRAMAZSINIZ\'

Bölgede yaşayan emekli orman muhafaza memuru Ali Tekeli ise alanın milli park sahası olduğunu, burada herhangi bir çalışma yapılmasının mümkün olmadığını söyledi. Tekeli, \"Burası tabiat alanı ve öyle kalması gerekiyor. Burada ağaçlar kırılmış, kökünden sökülüp atılmış. Bu yapılan işlem doğru değil, kurallara uyulmamış. Şelalenin kurumasını önlemek için böyle yapılmaz. Tabiat kuralları ne ise öyle davranılması gerekiyor. Şelalenin başka bir yerden sonra beslenmesi gerekiyordu. Dere bozularak şelalenin debisini artıramazsınız\" dedi.

DSİ CEVAP VERDİ

DSİ yetkilileri, şelalede yakın zamanda bir kuraklık olduğunu hatırlattı. Dereden şelaleye su akışının düzgün olmadığını belirten yetkili, iddiaları şöyle cevapladı:

\"Burada makineli bir çalışma ile suyun hem akışını sağlayalım hem de kirlenen deredeki pislikleri alalım dedik. Şu anda temizlik yapılıyor ama bazı yerlere makinelerimiz yanaşamıyor. Bu yerlerde de ufak tefek ağaçlar yolun açılabilmesi için kırılıyor, doğrudur. Özel bir ağaç kesimi yok. Büyük ağaç kesimi hiç yok. Orman Bölge Müdürlüğü\'ne ve Milli Parklar\'a ağaç kesimi olabilir diye yazılar yazdık. Makinenin çalışması ve olası taşkında müdahale etmek için küçük ağaçları kaldırılıyor. Makinenin girmesi için çalışma yapıldı. Bahsedildiği gibi çınar ağaçları kesilmedi.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kesim ve budama yapılan alandan görüntü

RÖP 1: Süleyman Kaplan

Dere yatağından görüntü

Kesilen ağacın görüntüsü

RÖP 2: Ali Tekeli

Şelalenin görüntüsü

Haber: Hasan DEMİRBAŞ-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

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Nesli azalan Porsuk, dikkatsiz sürücü kurbanı oldu

TÜRKİYE\'de, nesli giderek azalmakta olan yaban hayvanları arasında bulunan bir Porsuk, Tunceli-Erzincan karayolunda avlanmak isterken dikkatsiz bir sürücünün kurbanı olarak öldü.

Tunceli-Erzincan karayolunda seyehat eden vatandaşlar, dün gece avlanmak için yuvasından çıkan ancak dikkatsiz bir sürücünün çarpması sonucu yol kenarında hareketsiz olan bir Parsuk gördü. Porsuğun yaralı olduğunu düşünün vatandaxlar, kontrol ettiğinde Porsuğun öldüğünü fark ettiler. Gündüzleri yeraltındaki yuvasında dinlenen ve gece karanlığında dışarı çıkarak avlanan Porsuklar, bütün dünyada nesilleri tükenme tehlikesi altına olduğu için avlanmaları yasak ve koruma altında bulunuyor. Değerli kürk ve sert kılları nedeniyle kaçak avcıların yoğun avlanması sonucu Türkiy\'de de sayıları hızla azalan Porsuklar doğada ender görülen hayanlar arasında yer alıyor.

Görüntü Dökümü:

-Amatör kamera ile çekilen Porsuk\'un görüntüleri

Haber-Kamera:Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)-

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Müsteşar Gümüş: 2018\'de 32 ülkeyle sağlıkta işbirliği yapacağız

SAĞLIK Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, Türkiye\'de 2002\'den beri devam eden süreçte, sağlıkta önemli vizyon değişimlerin olduğunu belirterek, \"Şu anda 30\'dan fazla ülkeyle sağlık konusunda işbirliği ve değerlendirme yapıyoruz. 2018\'de kataloğumuzu elimize alarak 32 ülkeyle sağlıkta işbirliği yapacağız\" dedi.

Alanya\'nın Konakla Mahallesi\'ndeki bir otelde Memur-Sen Konfederasyonu\'na bağlı Sağlık-Sen tarafından düzenlenen ve 2 gün sürecek olan Uluslararası Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikaları Sempozyumu başladı. Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, sempozyuma 20 ülkeden 40 temsilcinin katıldığını söyledi. Sempozyumun amacının ülkedeki ve dünyadaki sağlık sistemini tartışmak olduğunu belirten Memiş, \"Sempozyumla aynı zamanda sağlık alanında sendika çalışanları için neler yapılıyor, hangi çalışmalar yapılıyor konusunda ortak fikir ve tecrübe, fikir alışverişinde bulunmak istiyoruz. Kurulduğumuz günden bu yana sivil toplum ve demokrasi mücadelesiyle birlikte devam ettirmeyi davamız olarak kabul ettik ve bu çerçevede hizmetlerimize devam ediyoruz\" dedi.

Yaşanan tüm zorluklara rağmen yollarına devam ettiklerini vurgulayan Memiş, \"Tüm zorluklara rağmen kat ettiğimiz mesafeyi, bugün üstlendiğimiz sorumluluğu ve bundan sonra yürüyeceğimiz yolu görerek; sendikal mücadelemize ve sivil toplumun gelişmesine azami katkılar sunmaya kararlılıkla devam edeceğimizi vurgulamak isterim\" diye konuştu.

\"32 ÜLKEYLE İŞBİRLİĞİ YAPACAĞIZ\"

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, Türkiye\'de 2002\'den beri devam eden süreçte, sağlıkta önemli vizyon değişimlerin olduğunu belirtti. Bu değişimin de beraberinde ülkelerden kendilerine işbirliği tekliflerinin geldiğini anlatan Gümüş, şöyle konuştu:

\"Şu anda 30\'dan fazla ülkeyle sağlık konusunda işbirliği ve değerlendirme yapıyoruz. Bundan sonraki süreçte özellikle aile hekimliği sistemi, hastanelerin, şehir hastanelerinin ve bunların vizyonuyla sağlık turizminde ülkemiz, birçok ülkeyle işbirliği yapacak duruma geldi. Ama durmayacağız. Mükemmeliyet merkezleri kurarak dünyaya açılacağız. 2018\'de kataloğumuzu elimize alarak 32 ülkeyle sağlıkta işbirliği yapacağız. Bu tesislerde hem vatandaşımıza hem de bizden hizmet isteyen ülkelere sağlık hizmeti vermeye çalışacağız. Ayrıca Türkiye sağlık sektörü, endüstrisi, sağlıkta önemli gelişme kaydediyor. Özellikle tıbbi cihaz, ilaç ve buna benzer sağlıkta kullanmış olduğumuz malzemelerle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Sağlık her gün gelişen ve ortak işbirliği de isteyen bir alan. Bu sempozyumunda bu anlamda yararlı olacağını düşünüyorum.\"

KESİNTİSİZ HİZMET

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da \"Bugün ülkenin hemen yanı başında acı, savaş ve trajediler yaşanıyor. Savaş devam etse de kesintisiz bir hizmet aksamaksızın sürüyor. Sağlık çalışanlarımız o savaş ortamında bile kendi canlarını hiçe sayarak başkasını yaşatmaya çalışıyor. Dünya Suriye\'de bir imtihan veriyor. Egemen devletler, terör örgütleri üzerinden bölgede bir dizayn çalışması içerisinde, terör örgütleri finanse edilip, silahlarla donatılıyor. Terör örgütlerine 1300 TIR silah teslim eden ABD\'nin, kendi müttefiki olan bir ülkeyle çalışmak yerine, çelme takmak, acı ve gözyaşını yükseltme tavrı acı ve ibretle izlenmektedir\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Sempozyumdan genel görüntüler

- Başkan Metin Memiş konuşması

- Müsteşar Eyüp Gümüş\'ün konuşması

HABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)

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Ankara\'da barajlarda doluluk oranı yüzde 21.55\'e geriledi

ANKARA\'nın su ihtiyacını sağlayan 8 barajın doluluk oranı yüzde 21.55\'e geriledi. Kızılcahamam Akyar Barajı\'nda ise su tamamen tükendi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü\'nün (ASKİ) barajlardaki doluluk oranı verilerine göre Başkente su sağlayan 8 barajda doluluk oranı yüzde 21.55\'e geriledi. ASKİ’nin barajlardaki su oranını dijital sensörlerle online sistemde anlık olarak yaptıkları ölçüm raporları açıklandı. 2016 yılı 16 Kasım tarihinde Ankara’daki barajlarda doluluk oranı 465 milyon 965 bin metreküp ve yüzde 29,37 iken bu yıl aynı tarihteki su aranı 341 milyon 903 bin metreküp ve yüzde 21,55 olarak ölçüldü.

ASKİ verilerine göre Başkentin en büyük barajı olan ve şehrin su ihtiyacını karşılayan Çamlıdere Barajı\'nda su seviyesi yüzde ise 19.65 seviyesine kadar düştü. Kızılcahamam\'da bulunan Akyar, Eğrekkaya ve Kurtboğazı Barajları da son yılların en kurak mevsimini yaşıyor. 56 milyon metreküp kapasitesi bulunan Akyar Barajı\'nda su tamamen bitme noktasına geldi.

Şu an itibari ile doluluk oranı yüzde 13.80 düzeyinde bulunan Akyar ve yüzde 13.33 olan Kavşakkaya barajlarında su verme seviyelerinin altında bulunması nedeniyle Ankara\'ya su verilemiyor.

Öte yandan yine Kızılcahamam\'da bulunan ve 112 milyon 300 bin metreküp su toplama kapasitesi bulunan Eğrekkaya Barajı\'nda da doluluk oranı yüzde 25.59 seviyesine geriledi. Yapıldığı günden bu yana en kurak dönemini yaşayan barajın bazı kısımları tamamen kurumuş durumda ve çölü andırıyor. Kızılcahamam\'da bulunan en dolu baraj ise Kurtboğazı olarak görünüyor. 92 milyon 53 bin metreküp kapasiteli baraj yüzde 50.61 doluluk oranı ile Ankara\'nın en dolu barajı konumunda yer alıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

_Kızılcahamam yakınlarındaki Eğerkaya barajında su tükenen bölgelerden görüntüler

Haber: Nurullah TOSUN/KIZILCAHAMAM (Ankara), (DHA)-

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Kumbahçeli kadınlar günü bıraktı, yelkene başladı

MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'ndeki Kumbahçe Mahallesi Muhtarlığı öncülüğünde kadınlara, yelken eğitimi verildi. Mahalle Muhtarı Nil Taşkıran, ev hanımlarının çoğunlukta olduğu grupta, kadınların artık sosyalleşmek için çok daha hevesli olduğunu belirterek, \"Kadınlar arasında günlerde gezmek fikri cazip değil, yelken gibi farklı kurslara katılarak, sosyalleşmek istiyorlar\" dedi.

Kumbahçe Mahalle Muhtarlığı öncülüğünde Bodrum Belediyesi, Deniz Ticaret Odası Bodrum Temsilciliği ve Denizciler Derneği\'nin destekleriyle, Kumbahçeli kadınlar için güz dönemi yelken kursları başladı. Çoğunluğu ev hanımı ve farklı meslek gruplarından olan 41 kadın, yelken eğitimi için özel olarak yapılan Bodrum Okul Gemisi ile denize açıldı. Saat 10.00\'da Bodrum Belediyesi Yelken Tesisleri\'nden denize açılan kadınlara, 5 saat boyunca, rüzgar yönü, temel yelken bilgisi, tekne yelkene nasıl hazırlanır, yelken nasıl açılır gibi konularda bilgiler verildi. Bilgilerin ardından kursa katılan kadınlar öğrendiklerini uyguladı. 7 hafta sürecek olan kurslarda kadınlar, Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Antrenörü Serdar Çiçek ve Volkan Acele ile denize açılarak farklı hava koşullarında yelken yapmayı öğrenecek.

\"GÜN FİKRİ CAZİP DEĞİL ARTIK\"

Mahalle Muhtarı Taşkıran, Bodrum Belediyesi Bodrumspor yelken antrenörlerinin desteğiyle fikrin ortaya çıktığını belirterek, \"Yelken antrenörlerinin bizlere destek vermesi ile bu fikir oluştu. Kumbahçeli kadınların, Bodrum\'da yaşayıp da yelken yapmamaları eksiklik olacaktı. Kumbahçe Mahallesi kadınları için bize bu imkanın yaratılmasına destek verenler olduğu için de çok mutluyuz. Kadınlar sosyalleşmek istediler, çok da hevesliler. Artık günlerde gezmek fikri cazip değil, değişik kurslar farklı farklı etkinlikler istiyorlar ve \'Daha ne yapacağız, daha neler yapabilirsiniz\' diyorlar. Biz de düşünüyoruz ve desteklerle çeşitli etkinlikleri organize etmeye çalışıyoruz. Ekip arkadaşlarımla birlikte farklı etkinlikleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz\" dedi.

KADINLAR MUTLU

Direksiyon eğitmeni evli ve bir çocuk annesi Fatma Üzer (35), \"Aslında özellikle Bodrum\'da özellikle çok fazla seçeneğimiz var. Bizim muhtarımız da çok güzel çalışıyor, denizde çok mutluyuz\" dedi. Ev hanımı evli ve 2 çocuk sahibi Dürdane Çevik (43) de mutlu oldukları belirterek, \"Bugün yelkenin açılmasını öğrendik, rüzgarın nereden geldiğini, nasıl yol alınacağını öğrendik\" diye konuştu. Turizmci, evli ev 2 çocuk annesi Senem Dağoğlu (42), \"Muhtarımıza da çok teşekkür ediyorum. Bu konuda kadınların kendini yetiştirmesi, kendine değer vermesi anlamında çok büyük yol kat ettik. Pilates, halk oyunları, yelken ve masa tenisi gibi birçok spor dalı ile uğraşıyoruz. Deşarj oluyoruz, çok mutluyuz\" dedi.

Yelken antrenörü Serdar Çiçek, \"Kumbahçe Mahallesi Muhtarlığı\'nın öncülüğünde, Bodrum Belediyesi, Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi ve Denizciler Derneği ile ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz kursun 2. dönemi başladı. Bahar döneminde ilkini yapmıştık. Bu kış döneminde devam ediyoruz. Bugün de kadınların büyük bir tekne ile yelken tecrübesi olması açısından bu tekne ile denize açıldık. Yelken dinamikleri nasıl, daha büyük tekne ile yelken nasıl yapılır, açısından bugün eğitim verdik. Yelken donanımları, armalarının hazırlanması, seyre hazır hale gelmesi ve temel yelken bilgileri ders konumuz oldu. Bu eğitimleri 7 hafta olarak planladık, 7 hafta sonunda 2. kursumuz da bitecek. 2018 yılında bahar döneminde yine bu kursları tekrarlayacağız. Kadınların Bodrum\'da yelken gibi bir sporla ilgilenmeleri bizim için de sevindirici, daha çok insanın yelkenle buluşturuyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Tekneden genel detay görüntüler,

- Kadınlara bilgi verilmesi,

- Yelken açmaları

- Dümen tutmaları,

- Yelkende yön değiştirmeleri,

- Eğimden genel detay görüntüler,

- Kumbahçe Mahalle Muhtarı Nil Taşkıran ile röp,

- Fatma Üzer, Dürdane Dirik, Senem Dağoğlu ile röp,

- Yelken antrenörü Serdar Çiçek ile röp.

- Kadınların tekneden el sallamaları.

Haber-Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla) , DHA)

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